„Wetten, dass?“ mit den Kaulitz-Zwillingen: Endstufe der Verdummung auf Nullniveau

Der dekadente linkswoke Niedergang der einst niveauvollen deutschen Fernsehunterhaltung, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk tatsächlich einmal Standards setzte, hat eine neue Ebene erreicht – ausgerechnet beim ZDF, was nicht einfach ist angesichts dortiger Showrunner wie dem primitiven linksradikalen Hetzer Jan Böhmermann oder solchem unlustigen intellektuellen Zumutungen wie Sarah Bosetti.

Nun soll auch noch das Vermächtnis Frank Elstners besudelt werden: Die ikonische Show „Wetten, dass..?“ kehrt zurück – und das mit einem “Paukenschlag”, wie ironiefrei angekündigt wird:

Das ZDF will die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz, inoffizielle Schutzpatrone aller histrionischen Verhaltensauffälligen dieser bunten Republik, ab dem 5. Dezember 2026 zu Moderatoren der Sendung machen, die einst von Frank Elstner entwickelt und zu Weltgeltung gebracht, und anschließend dann von Thomas Gottschalk in einen bleibenden Kultstatus überführt wurde und unter temporären Versuchsballons wie Wolfgang Lippert oder später Markus Lanz an Boden verlor.

Nach dem finalen Abschied des noch einmal zurückgekehrten Thomas Gottschalk im November 2023, der noch ein letztes Mal über 12 Millionen Zuschauer anzog und damit eine zumindest näherungsweise Reminiszenz an frühere vordigitale Zeiten bot, als die halbe Nation kollektiv vorm Fernseher saß und dasselbe saß und erlebte, war die Sendung drei Jahre auf Pause gestellt.

Nun soll sie als – na was wohl – “Event-Format” wiederbelebt werden, allerdings (angesichts des neuen Showmaster-Duos möchte man sagen: zum Glück) nur jährlich.

Die 1981 gestartete Sendung wurde in den Achtzigern schnell zur festen Samstagabend-Institution mit kuriosen Wetten, Stars und Live-Acts – und zu einer der großen kollektiv prägenden Unterhaltungssendungen, die damals noch für Glanzzeiten und -quoten bei ARD und ZDF sorgten.

Nachdem dem allmählich alternden Gottschalk die wandelnde Frischzellenkur Michelle Hunziker als Sidekick beigestellt wurde, stiegen die Zuschauerzahlen noch einmal, doch der tragische Unfall mit Live-Querschnittslähmung von Samuel Koch machte Gottschalk arg zu schaffen, weshalb er sich zurückzog.

Anschließend drehte das ZDF unter Ersatzmann Markus Lanz nochmals richtig auf, der einen für sich hochlukrativen Vertrag mit 16 Folgen zwischen 2012 und 2014 auszuhalten verstand.

Die Overdose an Sendungen mit dem aalglatten Dampfplauderer ließ den Zuspruch wieder schrumpfen; Gottschalk kehrte nach Pause nochmals zurück, die Sendungen wurden reduziert – doch dann war vor gut zwei Jahren erst mal Schluss.

Zeitgeistmüll als Kulinarik

Ob das, was nun unter den Kaulitz-Brüder zu erwarten ist, wirklich noch “Wetten, dass…?“ ist oder nicht eher zur weiteren unterirdischen Freakshow im immer flacheren Unterschichten-TV verkommt, wird abzuwarten sein; auffallend ist jedoch, dass selbst Mainstreammedien, die darin Übung haben, jeden schrillen Zeitgeistmüll als mediale Kulinarik anzupreisen, befremdet sind über die Wahl der Moderatoren.

Irritiert fragt da sogar “t-online”, ob die Wahl der Kaulitz-Brüder – bekannt von Tokio Hotel, Netflix-Präsenz und Heidi-Klum-Spätbeglückung – wirklich eine so smarte Entscheidung ist.

Zwar ist ihre Popularität hoch, aber sie sind in Zeiten von reichweitenstarken YouTubern und Social Media nur zwei Paradiesvögel von unzählig vielen anderen in einem Schwarm der völlig entarteten Multichannel-Reizüberflutung, auch wenn sie sich seit ihrem Tokio-Hotel-Erfolg zu Medienstars weiterentwickelt haben.

Ihr Podcast ”Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ ist – obwohl vor allem probates Mittel zur geistfreien Lebenszeitvernichtung – in der Top-10 in Deutschland, und die Netflix-Serie “Kaulitz & Kaulitz” toppte die Charts, was vor allem viel über den intellektuellen Zustand des Publikums verrät.

Hiergegen fast schon seriös wirkende Auftritte wie etwa 2023 als Coaches bei “The Voice of Germany” oder als Moderatoren von Shows wie “That’s My Jam” bei RüttelPlus oder der „Super Duper Show“ bei DoofSieben runden das Portfolio der Brüder ab, obwohl letztere Sendungen gnadenlos floppten.

Wenn das Kaulitz-Duo als Influencer-Prominente mit Reality-Soap-Erfahrung nun durch diese einstmals große deutsche Familienshow führen, wird die Infantilisierung der gebührenfinanzierten Sender erneut auf die Spitze getrieben.

Allein die Kaulitz-Kampagne auf Instagram ist symptomatisch für den Zustand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks: Statt Inhalten und Qualität zählen beim ZDF nur noch Marken, Podcasts und Boulevard-Personality.

“‘Jugendlich‘ heißt beim ZDF inzwischen: laut, grell, ironisch – aber arm an Substanz”, kritisiert der AfD-Medienpolitiker

Dennis Klecker: “‚Wetten, dass..?‘ war einmal ein Lagerfeuer der Nation. Heute spiegelt das Format nur noch eine Gesellschaft, die man auf Dauerbespaßung und kurze Aufmerksamkeit dressiert. Wer Milliarden Zwangsbeiträge kassiert, muss dem Publikum mehr bieten als Dauerwerbung für Eigenformate und Reichweiten-Promis. Wir brauchen einen schlanken, seriösen Rundfunk – keinen gebührenfinanzierten Kindergeburtstag für die Kaulitz-Blase.“

ZDF-Unterhaltungschef Norbert Himmler verspricht sich von den bis zur Karikatur overstylten, effeminiert wirkenden Zwillingen offenbar Frische und Glamour und den Anschluss an eine “neue Ära”: Leichtfüßig, lebendig und unterhaltsam statt steifer Gottschalks-Imitation. Wenn das mal nicht allzu optimistisch ist.

Auf die Abschaltquoten darf man gespannt sein.

