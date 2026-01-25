Teile die Wahrheit!

Der israelische Historiker und Philosoph Yuval Harari sprach am 20. Januar auf der Konferenz des Weltwirtschaftsforums 2026 in Davos und berührte dabei entscheidende Themen zur Zukunft der künstlichen Intelligenz und der Menschheit.

Wenn Klaus Schwab und Larry Fink die juristischen und geostrategischen Ansichten der Davos-Gruppe verkörpern, so repräsentiert Harari deren spirituelle Seele. Und es ist wahrlich eine finstere Seele, die nichts wahrhaft Göttliches in sich birgt.

Er scheint ein massives psychologisches Kontrollnetzwerk zu beschreiben, das sich darauf vorbereitet, die Menschheit zu unterdrücken.

Harari erklärte in seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum:

„Es ist wichtig zu verstehen, was KI ist. Sie ist nicht einfach nur ein weiteres Werkzeug. Sie ist ein Akteur. Sie kann selbstständig lernen, sich verändern und Entscheidungen treffen.

Ein Messer ist ein Werkzeug. Man kann damit Salat schneiden oder jemanden ermorden, aber es ist Ihre Entscheidung, was Sie mit dem Messer tun. KI ist wie ein Messer, das selbstständig entscheiden kann, ob es Salat schneidet oder mordet.“

Wie oft haben Sie schon gehört, dass KI nur ein Werkzeug ist, das man für Gutes oder Böses einsetzen kann? Yuval Harari, die philosophische und spirituelle Stimme des WEF, sagt, sie sei viel mehr. Und er sagt nicht nur, dass sie das Potenzial dazu hat. Sie ist es bereits. Spulen Sie zu Minute 1:10 vor, um seine vollständige Rede zu hören, die im untenstehenden Video weniger als 20 Minuten dauert.

Künstliche Intelligenz kann also „lügen und manipulieren“. Davor haben einige von uns von Anfang an gewarnt, und dennoch verlassen sich so viele unserer Mitmenschen täglich darauf – in ihrer Arbeit, ihren Unternehmen und ihrem Privatleben. Sie werden von ihr abhängig werden und irgendwann von ihr getäuscht werden. (Klaus Schwab kehrt zurück: Neue Akademie und neues Buch über künstliche Intelligenz – „die jede Dimension unserer Existenz neu gestaltet“ (Videos))

Harari ist eine wertvolle Quelle, denn egal, ob man ihn für gut oder böse hält, er verwässert seine Botschaft nicht, wie es so viele Konzernchefs in der Tech-Branche tun.

Die CEOs und Analysten der Wirtschaft haben uns belogen und behauptet, KI werde menschliche Arbeit nicht ersetzen, sondern sie lediglich ergänzen. Das war eine Lüge, und sie wussten es. Aber sie wussten auch, dass die Wahrheit einen Massenaufstand auslösen würde.

Nun lässt Harari die Katze aus dem Sack, wahrscheinlich weil er weiß, dass es zu spät ist, irgendetwas zu tun, um dieses Ungeheuersystem daran zu hindern, sich vollständig zu erheben und die Welt zu übernehmen.

Harari erklärte:

„Vier Milliarden Jahre Evolution haben gezeigt, dass alles, was überleben will, lernt zu lügen und zu manipulieren. Die letzten vier Jahre haben gezeigt, dass KI-Systeme den Überlebenswillen entwickeln können und dass KIs bereits gelernt haben zu lügen. Eine der großen offenen Fragen zur KI ist nun, ob sie denken kann. „ Ich denke, also bin ich“ , wie René Descartes sagte.

Wir beherrschen die Welt, weil wir besser denken können als alle anderen auf diesem Planeten. Wird die KI unsere Vormachtstellung im Bereich des Denkens in Frage stellen? Das hängt davon ab, was Denken bedeutet …“

Harari sagte, KI werde zunächst alles übernehmen, was aus Wörtern besteht. Das schließe Gesetze, Artikel und Bücher, sogar Religion ein.

Man könne diese Entwicklung bereits beobachten. Journalisten und Journalisten würden ersetzt, ebenso Rechtsanwaltsgehilfen und Anwälte. Und Menschen konsultierten KI, um Rat in Lebens-, Glaubens- und spirituellen Fragen zu erhalten.

„Manche behaupten, KI sei nichts weiter als hochentwickelte automatische Sprachausgabe. Sie könne kaum die nächsten Wörter in einem Satz vorhersagen“, sagte Harari.

„Aber ist das so anders als das, was der menschliche Verstand tut? Was das Ordnen von Wörtern angeht, denkt KI bereits besser als viele von uns. Daher wird alles, was aus Wörtern besteht, von KI übernommen werden . Wenn Gesetze aus Wörtern bestehen, wird KI das Rechtssystem übernehmen.

Wenn Bücher nur Kombinationen von Wörtern sind, wird KI die Bücher übernehmen. Wenn Religion aus Wörtern besteht, wird KI die Religion übernehmen. Dies gilt insbesondere für Religionen, die aus Büchern bestehen, wie den Islam, das Judentum und das Christentum.“

Er deutet an, dass man, wenn der eigene religiöse Glaube echt ist, vielleicht herausfinden möchte, ob er nur auf auswendig gelernten Worten beruht oder ob es sich um etwas Reales handelt, das man im Herzen verinnerlicht hat.

Er fragt:

„Was geschieht mit den heiligen Schriften, wenn der größte Experte für das Buch eine KI ist? Alles, was aus Worten besteht, wird von der KI übernommen werden.“

Meine allgemeine Reaktion auf Hararis Rede, in der er behauptet, KI sei mehr als nur ein Werkzeug und durchaus in der Lage zu lügen und zu manipulieren, ist, dass KI eine automatisierte Version dessen ist, was George Orwell in seinem berühmten dystopischen Roman 1984 dargestellt hat .

Winston, die Hauptfigur in Orwells Roman, bekleidete eine mittlere Führungsposition im Wahrheitsministerium. Seine Aufgabe war es, sämtliche Tagesnachrichten, Geschichtsbücher, Wissenschaftsbücher, juristische Analysen – kurzum, alles, was den Menschen als Informationsquelle diente – zu sichten und alles auszusortieren, was der allmächtige Staat vor ihnen verbergen wollte.

Er ließ die verbotenen Informationen im „Gedächtnisloch“ verschwinden und arbeitete sich in der Hierarchie nach oben, um jene Informationen zu erhalten, die mit der offiziellen Version des Großen Bruders übereinstimmten.

Worin unterscheidet sich dies von den Algorithmen, die in der heutigen KI verwendet werden?

Orwell, der in den 1940er Jahren lebte und schrieb, konnte sich nicht vorstellen, dass ein computergestütztes Softwaresystem namens maschinelles Lernen die Aufgabe übernehmen würde, die er den Menschen zugedacht hatte: das gesamte menschliche Wissen durch einen einzigen Kanal mit dämonischem Einfluss zu filtern und zu kontrollieren.

Da Harari sich selbst als Atheist bezeichnet, scheitert seine Analyse genau hier. Er versteht nichts von den spirituellen Kämpfen, die in der Welt toben.

Er sagt: „Wenn wir uns weiterhin über unsere Fähigkeit definieren, in Worten zu denken, wird unsere Identität zusammenbrechen.“

Als Nachfolger Jesu Christi müssen wir, wenn wir unsere Menschlichkeit bewahren wollen, unsere Identität von Gott dem Vater, unserem Schöpfer, und seinem Sohn Jesus beziehen. Alles andere wird vom kommenden System des Tieres überwältigt werden.

Video:

Quellen: PublicDomain/leohohmann.com am 23.01.2026