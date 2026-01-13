„Zutiefst beunruhigend“: Höhere Sterblichkeitsrate bei geimpften 3 Monate alten Säuglingen im Vergleich zu ungeimpften Säuglingen festgestellt

Teile die Wahrheit!

Laut einer Analyse von Daten des Gesundheitsministeriums von Louisiana hatten im zweiten Lebensmonat geimpfte Säuglinge ein höheres Sterberisiko im dritten Lebensmonat als ungeimpfte Säuglinge.

Die Wissenschaftler Brian Hooker und Karl Jablonowski von Children’s Health Defense, die die Analyse durchführten, forderten die Gesundheitsbehörden auf, ähnliche Datensätze für unabhängige Analysen zugänglich zu machen. Sie argumentierten, Transparenz sei unerlässlich für die Bewertung der Impfstoffsicherheit auf Bevölkerungsebene.

Die Analyse wurde von den Wissenschaftlern Brian Hooker, Ph.D., und Karl Jablonowski, Ph.D., von Children’s Health Defense durchgeführt und am Montag auf Preprints.org veröffentlicht .

Je nach Art der Impfungen war das Sterberisiko geimpfter Kinder um 29 % bis 74 % höher als bei ungeimpften Kindern. Bei geimpften schwarzen Säuglingen war das Sterberisiko um 28 % bis 74 % erhöht, bei geimpften weiblichen Säuglingen sogar um 52 % bis 98 %.

Insgesamt zeigten die Daten, dass Kinder, die alle sechs für Zweimonatige empfohlenen Impfungen erhalten hatten, im dritten Lebensmonat mit 68 % höherer Wahrscheinlichkeit starben.

Hooker und Jablonowski ermittelten die Sterberaten durch die Analyse von Impf- und Sterberegistern des Gesundheitsministeriums von Louisiana für Kinder, die vor dem dritten Lebensmonat zwischen 2013 und 2024 starben.

„Diese sehr wichtige Arbeit stellt eine der ersten Studien über die kumulative Wirkung von Impfstoffen dar , die im Alter von 2 Monaten gemäß dem von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) empfohlenen Impfplan verabreicht wurden“, sagte Hooker gegenüber The Defender .

Er fügte hinzu:

„Die höchsten Säuglingssterblichkeitsraten wurden beobachtet, wenn Kinder alle sechs empfohlenen Impfungen bei einem einzigen Besuch erhielten. Zusätzlich zur erhöhten Sterblichkeit erhöhte der Impfplan auch die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder an anderen Todesursachen starben.“ (Ärzte warnen vor einem Anstieg heftiger Immunreaktionen nach neuen COVID-Impfstoffen)

„Studien dieser Art sind notwendig, um die Bemühungen des US-Gesundheitsministeriums und insbesondere des Beratungsausschusses für Impfpraktiken (ACIP) bei der Überarbeitung des empfohlenen Impfplans zu unterstützen .“

Hooker und Jablonowski verglichen Säuglinge, die im Alter zwischen 60 und 90 Tagen geimpft wurden – dem Zeitraum, der der von der CDC empfohlenen Impfung im Alter von zwei Monaten entspricht – mit Kindern, die im selben Zeitraum nicht geimpft wurden. Als Mortalität wurde der Tod zwischen dem 90. und 120. Lebenstag definiert.

Bei der Untersuchung im Alter von 2 Monaten hätte ein Säugling, der den CDC-Richtlinien entsprochen hätte, wahrscheinlich Impfungen gegen das Respiratorische Synzytialvirus (RSV), Hepatitis B (Hep B), Rotavirus , Diphtherie, Tetanus, Pertussis , Haemophilus influenzae Typ B , Pneumokokken und Poliovirus erhalten.

„Es handelt sich um den größten Antigenangriff an einem einzigen Tag, dem ein Mensch in seinem Leben jemals ausgesetzt sein wird, und er kann mit 1,225 mg [Milligramm] Aluminium-Adjuvans einhergehen … obwohl die … von der Food and Drug Administration (FDA) zulässige Höchstmenge pro Dosis 0,85 mg beträgt“, so die Autoren.

Die Säuglingssterblichkeitsrate in den USA liegt bei etwa 1 zu 200. Laut den Autoren stellt die Sterblichkeitsrate bei Säuglingen schwarzer Mütter jedoch „eine der größten Gesundheitsgefahren im ganzen Land und eine nationale Ungerechtigkeit“ dar: Sie liegt bei etwa 1 zu 100 – fast doppelt so hoch wie die nationale Rate.

Wesentliche Abweichung von der Standarderzählung

Die Gesundheitsbehörden vertreten seit langem die Auffassung, dass Kinderimpfstoffe sicher und wirksam sind und dass Impfungen weitaus mehr Todesfälle verhindern, als sie plausiblerweise verursachen könnten.

Allerdings räumen einige Ärzte und Wissenschaftler, darunter auch einige, die auf den jüngsten ACIP-Treffen gesprochen haben , ein, dass diese Behauptungen auf begrenzten Beweisen beruhen, dass viele Impfstoffe ohne ausreichende Sicherheitsdaten empfohlen wurden und dass die Ausweitung des Impfplans für Kinder mit einem Anstieg chronischer Erkrankungen bei US-Kindern zusammenfiel.

Die Autoren gaben an, dass ihre Studie – obwohl sie sich auf einige tausend Kinder beschränkt – bis dato eine der größten Studien ihrer Art sei.

„Epidemiologisch gesehen ist es ein sehr kleiner Datensatz, dennoch zählt er zu den größten und detailliertesten seiner Art“, erklärte Jablonowski gegenüber The Defender.

„Im Gegensatz dazu analysierten die Vanderbilt University und die CDC in ihrer Studie ‚ Risiko des plötzlichen Kindstods nach Impfung mit dem Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Impfstoff ‘ lediglich einige hundert Säuglingstodesfälle.“

Er fügte hinzu:

„Ich hatte keine Erwartungen an die Ergebnisse, da es keine Vergleichsgruppe gibt. Eine so umfangreiche Studie mit diesem Detailgrad, die sich auf den zweiten Lebensmonat konzentriert, wurde meines Wissens noch nie zuvor durchgeführt.“

„Wenn die Sicherheit von Impfstoffen so gründlich erforscht würde, wie Impfbefürworter uns glauben machen wollen, wäre dies eine längst überfällige Untersuchung gewesen, und wir hätten nichts gefunden, nicht einmal den leisesten Hinweis auf einen beunruhigenden Trend.

Doch die gemessenen Sicherheitssignale sind alles andere als subtil. Die Lebensgeschichten von Kindern, die nicht mehr unter uns weilen, belegen die Gefahren der empfohlenen Impfungen im Alter von zwei Monaten.“

Die Studie umfasste eine Analyse mehrerer gleichzeitig verabreichter Impfstoffe.

Die Forscher identifizierten im Untersuchungszeitraum etwa 5.800 Säuglingstodesfälle. Bei 1.775 dieser Kinder konnten die Impfdaten exakt zugeordnet werden.

Die Analyse konzentrierte sich auf eine Untergruppe von 1.225 Kindern, die länger als 90 Tage überlebten und deren Impfstatus beurteilt werden konnte.

Sie stellten ein erhöhtes Sterberisiko zwischen 29 % und 74 % fest, abhängig vom jeweiligen Impfstoff. Der stärkste Zusammenhang wurde für den Rotavirus-Impfstoff mit einer Odds Ratio von 1,74 – einer um 74 % höheren Sterblichkeitsrate – beobachtet, was laut den Autoren statistisch signifikant ist.

Bei einer Analyse der Impfstoffe in Kombination – was der üblichen Verabreichung von Impfungen entspricht – wurde festgestellt, dass Kinder, die bei der Untersuchung im Alter von 2 Monaten alle fünf Impfstoffe außer Hepatitis B erhalten hatten, im dritten Lebensmonat mit 60 % höherer Wahrscheinlichkeit starben als ungeimpfte Kinder.

Bei Kindern, die alle sechs empfohlenen Impfungen, einschließlich der Hepatitis-B- Impfung , erhalten hatten, war die Wahrscheinlichkeit, in diesem Zeitraum zu sterben, um 68 % höher.

In allen Vergleichen innerhalb des Datensatzes wiesen ungeimpfte Kinder die niedrigsten beobachteten Sterblichkeitsraten im Zeitraum von 90 bis 120 Tagen auf.

Rassen- und geschlechtsspezifische Unterschiede waren bemerkenswert.

Bei allen untersuchten Impfstoffen wiesen schwarze Säuglinge im Vergleich zu weißen Säuglingen eine höhere relative Sterblichkeitsrate auf, wenn sie im zweiten Lebensmonat geimpft wurden. Dieser Befund war sowohl bei einzelnen Impfstoffen als auch bei Impfstoffkombinationen konsistent.

Die stärksten Zusammenhänge wurden bei weiblichen Säuglingen festgestellt. Laut der Analyse wiesen geimpfte Mädchen ein deutlich höheres Sterberisiko auf als geimpfte Jungen. In mehreren Vergleichen lag der Anstieg der Sterbewahrscheinlichkeit bei Mädchen über 80 % und in einigen Fällen sogar über 100 %.

Für Frauen schrieben sie: „Der Unterschied ist so groß, dass er fast überall, wo er gemessen wurde, statistisch signifikant ist.“

Die Autoren vermuten, dass geschlechtsspezifische Unterschiede in der Immunantwort zu diesen Ergebnissen beitragen könnten, und verweisen auf frühere Untersuchungen, die stärkere Immunreaktionen – und höhere Raten von Nebenwirkungen – bei Frauen nach der Impfung gezeigt haben.

Es gab auch Muster bei den Todesursachen.

Die Autoren analysierten auch die gemeldeten Todesursachen und verglichen die Verteilung dieser Ursachen bei geimpften und ungeimpften weiblichen Säuglingen, die im dritten Lebensmonat starben.

Sie stellten fest, dass geimpfte Frauen häufiger an Ursachen starben, die nicht zu den Hauptkategorien des plötzlichen Kindstods (SIDS), des versehentlichen Erstickens oder ungenau definierter Ursachen zählten.

Die Analyse ergab insbesondere mehrere Todesfälle aufgrund von Infektionskrankheiten und Erkrankungen des Nervensystems bei geimpften weiblichen Säuglingen, im Vergleich zu keinem einzigen Todesfall in der ungeimpften Gruppe im gleichen Zeitraum.

Dies sei von Bedeutung, schrieben sie, denn wenn Impfungen keine Rolle bei der Sterblichkeit spielten, wäre zu erwarten, dass die Verteilung der Todesursachen zwischen geimpften und ungeimpften Gruppen gleich bliebe.

„Eine der schrecklichsten Erfahrungen, die Eltern durchmachen können, multipliziert mit 1.225.“

Jablonowski und Hooker bezeichneten die Analyse als „Machbarkeitsnachweis“, der zeigt, dass statistisch signifikante Zusammenhänge zwischen dem Zeitpunkt der Impfung und der Säuglingssterblichkeit in realen Daten identifiziert werden können.

Sie riefen die Gesundheitsbehörden und Forscher dazu auf, ähnliche verknüpfte Datensätze für unabhängige Analysen zur Verfügung zu stellen, und argumentierten, dass Transparenz für die Bewertung der Impfstoffsicherheit auf Bevölkerungsebene unerlässlich sei.

Jablonowski sagte, die Ergebnisse seien nicht nur signifikant, sondern zutiefst beunruhigend. „Mir war immer klar, dass die Arbeit für CHD emotional sehr belastend sein würde. Unsere Daten dokumentieren eine der schrecklichsten Erfahrungen, die Eltern durchmachen können – und zwar 1.225-mal so schlimm.“

Er sagte jedoch: „Eine einzelne Studie reicht nicht für einen Konsens aus. Sie muss vielfach wiederholt werden, in jedem Bundesstaat, jeder Provinz und jedem Land, das bereit ist, sie zu untersuchen. Ich bin CHD außerordentlich dankbar, dass sie mit so mutigen Menschen im Bundesstaat Louisiana zusammenarbeiten konnten.“

Jablonowski und Hooker sagten, dass nur ein breiterer Zugang zu vergleichbaren Datensätzen – und eine unabhängige Replikation – feststellen könne, ob die in Louisiana beobachteten Muster eine lokale Anomalie oder ein allgemeineres Phänomen darstellen.

„Um diesen Schaden zu bestätigen, zu verallgemeinern und weiter zu untersuchen, bedarf es der Bestätigung durch zusätzliche Beweismittel. Jeder Staat, jede Provinz und jedes Land, in dem ein Impfregister mit einem Sterberegister verknüpft werden kann, kann diese Beweise liefern“, schrieben sie.

Quellen: PublicDomain/childrenshealthdefense.org am 09.01.2026