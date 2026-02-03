321 Erdbeben erschüttern die San Francisco Region innerhalb einer Woche – Tritt die San-Andreas-Verwerfung in eine sehr gefährliche neue Phase ein?

Teile die Wahrheit!

Die Westküste bebt erneut. In den letzten Wochen haben wir entlang des Pazifischen Feuerrings, der direkt an der kalifornischen Küste verläuft, eine starke seismische Aktivität erlebt. Man hatte gehofft, die Erschütterungen würden nachlassen, doch stattdessen scheinen sie sich zu verstärken. Von Michael Snyder

Wie Sie weiter unten sehen werden, gab es in den letzten sieben Tagen 321 Erdbeben im Großraum San Francisco. Würde ich in Nordkalifornien leben, wäre ich darüber sicherlich sehr besorgt. Wissenschaftler warnen uns immer wieder davor, dass das große Beben unausweichlich ist, und fast täglich gibt es neue Anzeichen dafür. Tatsächlich wurde San Ramon erst am Montagmorgen von einem Erdbebenschwarm mit über 30 Erschütterungen getroffen …

Laut US Geological Survey ereignete sich am Montagmorgen in der Nähe von San Ramon ein Erdbeben der Stärke 4,2, nachdem zuvor ein Beben der Stärke 3,8 inmitten einer Serie von über 30 Beben in der Region aufgetreten war.

Das Beben der Stärke 4,2 ereignete sich um 7:01 Uhr und folgte einer Reihe von Beben, die mit einem Beben der Stärke 3,8 um 6:27 Uhr begann. Dutzende weitere Erdbeben folgten.

Laut USGS lag das Epizentrum des Bebens der Stärke 4,2 in einer Tiefe von etwa 9,4 km.

Ein Erdbeben der Stärke 4,2 ist durchaus bedeutend.

Die dadurch verursachten Erschütterungen waren so heftig, dass die Menschen im Herzen von San Francisco tatsächlich das „Klappern der Fenster“ spürten …

Bewohner der San Franciscoer Stadtteile Glen Park und Nopa berichteten von Grollen und klappernden Fenstern während des Bebens; auch der öffentliche Nahverkehr in der gesamten Region war von dem Bebenschwarm betroffen, wie der San Francisco Chronicle berichtete.

Das moderate Beben aktivierte sogar das Nationale Tsunami-Warnzentrum. Beamte gaben jedoch Entwarnung: Es bestehe keine Gefahr, dass eine große Welle die Bay Area treffen würde.

Selbstverständlich handelte es sich dabei nicht um einen Einzelfall. (10 Gründe, warum die globalen Ereignisse völlig verrückt geworden sind)

Laut USGS war dieser jüngste Erdbebenschwarm „eine Fortsetzung“ eines Musters erhöhter Aktivität, das die Region seit letztem November erlebt hat …

ABC7 Eyewitness News sprach am Montagmorgen mit dem USGS, und dieser teilte mit, dass es sich um eine Fortsetzung der Erdbebenserie handele, die die Region seit einiger Zeit heimsucht.

Am Freitag erlebte die Region ihr erstes Erdbeben seit mehreren Wochen, doch seit November gab es bereits Dutzende von Beben.

Könnte es sein, dass all diese Aktivitäten auf ein wirklich großes Ereignis hinauslaufen?

Laut dem Erdbebendatenzentrum Südkalifornien ereigneten sich in den letzten sieben Tagen 321 Erdbeben im Großraum San Francisco. Hier ein Screenshot …

Das ist natürlich nicht normal.

Die Erdbebenserie, die San Ramon am Montag erschütterte, hatte ihr Epizentrum an einem der Hauptäste des San-Andreas-Verwerfungssystems…

Dennoch brach der auffällige Schwarm am Montag genau an der Calaveras-Verwerfung aus, einem Hauptzweig der San-Andreas-Verwerfung – der gewaltigen, 800 Meilen langen Verwerfung, die sich von Südkalifornien über die San Francisco Bay Area bis in den Pazifik erstreckt.

Die Calaveras-Verwerfung zweigt in der Nähe von Hollister in Zentral-Kalifornien von der Hauptverwerfungslinie ab und verläuft parallel zu dieser durch die East Bay Region.

Wissenschaftler des USGS haben davor gewarnt, dass eine dieser Verwerfungen oder andere größere Verwerfungsäste in der Nähe bald ihren erwarteten Bruchpunkt erreichen und mitten im Herzen Kaliforniens brechen könnten.

Und nicht nur Nordkalifornien ist in letzter Zeit erschüttert worden.

Vor einigen Wochen erschütterte ein Erdbeben der Stärke 4,9 Südkalifornien …

Nach Angaben des United States Geological Survey erschütterte am Montagabend ein Erdbeben der Stärke 4,9 und mehrere Nachbeben Südkalifornien.

Das erste und stärkste Beben ereignete sich laut USGS gegen 17:57 Uhr etwa acht Kilometer nordöstlich von Indio Hills in der Region Palm Desert im Riverside County. Es lag in einer geologischen Tiefe von fast drei Kilometern. Die vorläufige Stärke des Bebens wurde zunächst mit 5,1 angegeben, dann von USGS-Beamten auf 4,6 und schließlich auf 4,9 korrigiert.

Wissenschaftler sagen uns immer wieder, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis das San-Andreas-Verwerfungssystem „weit aufreißt“.

Darüber habe ich im Laufe der Jahre schon ausführlich geschrieben.

Diese jüngsten Erdbeben sind ein Weckruf der Extraklasse.

Leider haben die meisten Menschen in Kalifornien gelernt, solche Warnungen zu ignorieren.

Interessanterweise ereignete sich der Erdbebenschwarm, der San Ramon am Montagmorgen erschütterte, kurz nachdem die Sonne „eine unaufhörliche Flut starker Sonneneruptionen“ ausgestoßen hatte …

Die Sonne hat in den vergangenen 24 Stunden eine unaufhörliche Serie starker Sonneneruptionen hervorgerufen und dabei mindestens 18 Eruptionen der M-Klasse und drei der X-Klasse, darunter eine Eruption der Stärke X8.3 – die bisher stärkste Sonneneruption des Jahres 2026 – ausgelöst. Sonneneruptionen werden nach ihrer Stärke von A, B und C bis M und X eingeteilt, wobei jeder Buchstabe eine zehnfache Steigerung der Energie darstellt. Das bedeutet, dass Eruptionen der X-Klasse die stärksten Explosionen sind, die die Sonne hervorbringen kann.

Die Ursache ist die Sonnenfleckenregion 4366, eine instabile, aktive Region, die innerhalb weniger Tage rasant gewachsen ist. Die Aktivitätswelle begann am späten Abend des 1. Februar und hielt bis zum 2. Februar an, wobei mehrere Sonneneruptionen der Klassen M und X in rascher Folge auftraten. Die aktive Region scheint noch lange nicht am Ende ihrer Aktivität zu sein. Spaceweather.com bezeichnete sie als „Sonneneruptionsfabrik“ und warnte, dass ihr schnelles Wachstum und ihre komplexe magnetische Struktur weitere Ausbrüche sehr wahrscheinlich machen.

Viele Wissenschaftler glauben, dass wir tendenziell mehr seismische Aktivität beobachten, wenn die Sonne besonders aktiv ist.

Selbstverständlich war die Sonne in letzter Zeit äußerst aktiv.

Und wir werden gewarnt , dass der Sonnenfleck AR4366 bald direkt auf unseren Planeten gerichtet sein wird…

Es ist auch möglich, dass weitere Ausbrüche bevorstehen. Der Sonnenfleck AR4366 ist weiterhin hochaktiv und dreht sich immer weiter in Richtung Erde, wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass zukünftige Ausbrüche koronale Massenauswürfe (CMEs) direkter auf unseren Planeten schleudern könnten. Meteorologen der NOAA erwarten in den kommenden Tagen weitere spannende Weltraumwetterereignisse aus dieser Region.

Der Sonnenfleck AR4366 ist absolut riesig, und ich denke, wir sollten ihn alle sehr genau beobachten.

Wir leben in einer Zeit, in der der riesige Feuerball, um den sich alles dreht, immer instabiler wird.

Wir leben zudem in einer Zeit, in der der Boden unter unseren Füßen immer instabiler wird.

Leider bin ich fest davon überzeugt, dass das, was wir bisher erlebt haben, nur die Spitze des Eisbergs ist.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 03.02.2026