Genau 666 Tage nachdem ein blutiges weißes Pferd – ein biblisches Symbol aus der Offenbarung des Johannes – in Panik durch die Straßen Londons geflohen war, wurde der ehemalige Prinz Andrew an seinem 66. Geburtstag in einem atemberaubenden Akt zeitlich abgestimmter okkulter Symbolik verhaftet.

19. Februar 2026 : An seinem 66. Geburtstag wurde Andrew Mountbatten-Windsor – einst Prinz Andrew, Herzog von York – auf der Wood Farm auf dem Anwesen Sandringham von König Charles III. in Norfolk verhaftet.

Unmarkierte Fahrzeuge der Thames Valley Police trafen früh am Morgen ein und nahmen den in Ungnade gefallenen Royal wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch in Gewahrsam .

Die Anklagepunkte beziehen sich auf Vorwürfe, er habe während seiner Zeit als Sonderhandelsbeauftragter vertrauliche britische Handelsdokumente mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein geteilt.

König Karl erklärte, dass „das Gesetz seinen Lauf nehmen muss“, während die Polizei Anwesen in Berkshire und Norfolk durchsuchte. (Verhaftung und Freilassung von Ex-Prinz Andrew – das 666-Jahr-des-Pferdes-Ritual (Videos))

Zurück zum Omen: 24. April 2024. Fünf Pferde der Household Cavalry scheuten in der Nähe des Buckingham Palace, nachdem sie durch Baulärm erschreckt worden waren. Es entstand Chaos, als sie durch den Berufsverkehr stürmten, Menschen verletzten und Fahrzeuge beschädigten.

Das bleibende Bild? Ein blutiges weißes Pferd – später Vida genannt – galoppiert reiterlos dahin, Brust und Beine blutgetränkt, Sattel unversehrt, Zügel peitschen wild.

BBC, The Guardian und andere Medien beschrieben die Szene als „grausam“: ein weißes Pferd, getränkt in Rot, das an den ersten apokalyptischen Reiter aus der Offenbarung erinnerte – auf einem weißen Pferd reitend, zur Eroberung gekrönt, nun korrumpiert und panisch fliehend durch das zeremonielle Herz der Monarchie.

Die Mathematik ist unbestreitbar: Vom 24. April 2024 bis zum 19. Februar 2026 sind es genau 666 Tage – die Zahl des Tieres (Offenbarung 13,18), Symbol für das ultimative Böse, Kontrolle und das System der Endzeit.

Hier gibt es keine Zufälle. Ein blutgetränktes weißes Pferd als Vorbote, gefolgt von der Zahl des Biests zweimal – 666 Tage später, Verhaftung am 66. Geburtstag.

Andrew, der seit langem mit Epsteins dubiosen Netzwerken in Verbindung gebracht wird, in denen es Gerüchten zufolge um Erpressung der Elite und okkulte Machenschaften geht, wird ganz offen zum Sündenbock gemacht.

Titel aberkannt, geächtet, nun strafrechtlich inhaftiert – das ist keine willkürliche Justiz, sondern ritualisiertes Theater.

Die verborgenen Bündnisse der Monarchie – Freimaurerriten, geschützte Elitekreise – kommen ans Licht. Das System des Ungeheuers verspottet uns mit Numerologie, weil es annimmt, wir würden die Zeichen ignorieren.

Das werden wir nicht. Der Schleier lüftet sich. Vom Omen des weißen Pferdes in der Offenbarung bis zum Countdown von 666, der am 66. Tag in der Festnahme der königlichen Gefangenen gipfelt, ist der Plan in vollem Gange und nimmt immer größere Fahrt auf.

Das Endspiel ist da – ein inszenierter „Zufall“ nach dem anderen.

🇬🇧The Four Horsemen of the Apocalypse Сonquest

War

Famine

Death Bloodied horse running through the streets of London, signs of a finally dying empire?

Beunruhigende Bilder zeigen Ex-Prinz Andrew und Kleinkind beim Spielen mit einem „Brustball“.

Auf Fotos des ehemaligen Prinzen aus dem Jahr 2011 ist der damalige Herzog von York zu sehen, wie er mit einem Kleinkind auf einem Teppich kniet und mit einem Ball spielt .

Die von TMZ veröffentlichten Bilder könnten zunächst als harmloser Spaß erscheinen … bis man erkennt, dass der Ball wie eine menschliche Brust bemalt ist, komplett mit einer hellrosa Brustwarze.

Ein weiteres Bild scheint den ehemaligen Herzog von York neben dem Jungen auf einem Sofa sitzen zu zeigen.

Die verstörenden neuen Fotos tauchten wenige Stunden nach seiner spektakulären Verhaftung am Donnerstag in Großbritannien auf.

Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen angeblich E-Mails, die er Anfang der 2000er Jahre an Jeffrey Epstein bezüglich seiner Rolle als britischer Handelsgesandter geschickt haben soll.

Er wurde noch am selben Abend nach Abschluss der Ermittlungen aus der Haft entlassen.

Am selben Tag veröffentlichte das US-amerikanische Nachrichtenportal TMZ neue Fotos des Royals, die ihn offenbar beim Spielen mit einem sehr kleinen Kind zeigen. Dabei wird ein Ball benutzt, der so bemalt ist, dass er einer Frauenbrust ähnelt.

Die Bilder, die angeblich 2011 an einem unbekannten Ort aufgenommen wurden, zeigen den damaligen Herzog von York, wie er einem kleinen Jungen gegenüber kniet und den Ball hin und her rollt.

Auf mehreren Fotos spielt der Junge scheinbar mit einem Ball in Form einer Brust, während Andrew in der Nähe auf einem Teppich krabbelt. Ein weiteres Bild zeigt die beiden zusammen auf einem Sofa sitzend.

Quellen behaupten, die Fotos seien vor mehr als 15 Jahren in Andrews Residenz in Windsor aufgenommen worden, und geben außerdem an, dass Andrew zu diesem Zeitpunkt nicht allein mit dem Kind war.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 21.02.2026