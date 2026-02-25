„Alles wird tokenisiert, rund um die Uhr und KI-gestützt sein“ – Weltregierungsgipfel diskutiert das neue Weltfinanzsystem

„Das Produkt sollte tokenisierte reale Vermögenswerte enthalten, vielleicht ein Stück von dem Haus, über das du gesprochen hast, Autos, Uhren – was auch immer man als realen Vermögenswert tokenisieren kann, sollte in dieser Super-App sein.“

Im Anschluss an das Gipfeltreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) im Januar in Davos, Schweiz, begann am 3. Februar in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, der weniger bekannte und weniger beachtete, aber ebenso bedeutende World Governments Summit (WGS) und endete am 5. Februar.

Ein zentrales Thema in diesem Jahr – ähnlich wie beim WEF – war die gewaltige Transformation, die künstliche Intelligenz auf die Welt haben wird, und wie Regierungen und Gesellschaft auf diese Veränderungen reagieren und sich anpassen werden.

Eine Sitzung konzentrierte sich insbesondere auf den finanziellen Aspekt. Die Sitzung trug den Titel „Design Digital Lifestyles: From Infrastructure To Experience.“

An der Diskussion nahmen Khalifa Alshamsi, CEO von E& International und E& Life, einem globalen Telekommunikationsunternehmen, teil; außerdem Daniel Gallagher von Robinhood, einer beliebten westlichen Aktienhandels-App; sowie Ashish Koshy von Inception, einem Unternehmen für KI-Entwicklung.

Auf die Frage, worauf sich Entwicklungsländer konzentrieren sollten, verwies Alshamsi auf digitale Identitäten und deren Bedeutung für die Gesellschaft, da sie die unterversorgten und nicht an das Bankensystem angeschlossenen Menschen erreichen können. Er nannte die Emirates ID als Modellbeispiel. Zudem sagte er, dass das ID-System anschließend für Kredit- und Risikobewertungen genutzt werden könne, sobald alle Nutzerdaten erfasst sind.

„Aber wenn man sich finanzielle Inklusion ansieht, […] ob es sich um Arbeiter oder unterversorgte oder nicht-bankfähige Nutzer handelt,

„[…] Wenn jeder mit Finanzinstituten verbunden ist und unterschiedliche Arten von Finanzdienstleistungen nutzt, wird der Endnutzer profitieren, das Land wird profitieren, und wir werden ebenfalls profitieren.

„Hier verdoppeln wir unsere FinTech-Lösungen, indem wir jedem einzelnen Nutzer im Land mit einer gültigen Emirates ID die sofortige Nutzung solcher FinTech-Lösungen ermöglichen.

„Es hilft, dass wir UAE Pass haben, eine digitale Identitätsplattform, die es jedem erlaubt, sofort an Bord zu gehen – natürlich mit der Emirates ID im Hintergrund – und gleichzeitig führen wir unsere eigene Know-Your-Customer-Identifizierung (KYC) durch…“

„[…] Aber wenn der Markt offen ist, erlaubt das einer zentral verwalteten Plattform, die gesamte Infrastruktur und alle zugelassenen Daten zu lesen, und ermöglicht dem Endnutzer zu wählen, wohin er geht und was er auch mit seinen Daten macht, selbst wenn es nicht unmittelbar relevant ist. Es gibt eine Kreditbewertung, es gibt eine Risikobewertung, und das erlaubt, dass sich das weiterentwickelt.“

KYC bezieht sich auf grundlegende Informationen über einen Nutzer oder Kunden, darunter der rechtliche Name, Geburtsdatum, Wohnsitz, Telefonnummer, E-Mail, Sozialversicherungs- und Steuer-ID; und zunehmend sehen wir Gesichtserkennung, Iris- und Stimmerkennung sowie biometrische Fingerabdruck-Scans. Im Kontext der Tokenisierung würde dies sehr detaillierte finanzielle Hintergründe, Wohnsitzdaten, medizinische Historien, Online-Aktivitäten und soziale Kreditbewertungen umfassen – alles rückwirkend auf der Blockchain aktualisiert.

Alshamsi erklärte weiter, dass mit einer bestehenden digitalen ID-Struktur demokratisierte Investitionen und Tokenisierung ermöglicht würden, auch wenn er es nicht ausdrücklich so nannte.

„Und wissen Sie, ich habe immer geglaubt, dass der Arbeiter, der diese Villa auf der Palm baut, einen Anteil an dieser Villa besitzen sollte, indem er über diese Plattform handelt und von der Wertsteigerung profitiert.

„Hier geschieht echte Inklusion, wo jeder von der Entwicklung des Marktes profitiert, in dem er sich befindet. Jeder sollte profitieren. Das ist die zentrale Botschaft.“

Dies ist bekannt als Stakeholder-Kapitalismus, ein Konzept, das vom WEF-Gründer Klaus Schwab populär gemacht und vom aktuellen Co-Vorsitzenden und BlackRock-CEO Larry Fink gefördert wurde. Im Kontext der Tokenisierung ermöglicht dieser Prozess, Vermögenswerte in mehrere Teile aufzuteilen, wodurch Bruchteilseigentum entsteht und mehrere Parteien Anteile an einem Objekt halten können.

Später in der Diskussion erklärte Gallagher, dass mit der Zeit alles tokenisiert werde, und dass Robinhood und viele andere Regierungen weltweit auf diese Realität hinarbeiteten.

„Ich denke, aus Sicht der Finanzdienstleistungen wird es in fünf Jahren Finanz-Super-Apps geben. Das ist eines unserer Ziele.

„Bei Robinhood sollte dein gesamtes finanzielles Leben in einer App sein. Du solltest dort alle finanzbezogenen Produkte haben. Sie sollten alle tokenisiert sein – was hier in den VAE offensichtlich stark vorangetrieben wird. Wir treiben das auch in den Vereinigten Staaten voran.

„Es sollte rund um die Uhr funktionieren. Man sollte nicht nach Termin handeln müssen, wie einige Märkte heute noch funktionieren, unabhängig vom Produkt.

„Das Produkt sollte tokenisierte reale Vermögenswerte enthalten, vielleicht ein Stück von dem Haus, über das du gesprochen hast, Autos, Uhren – was auch immer man als realen Vermögenswert tokenisieren kann, sollte in dieser Super-App sein. Und zweifellos sollte die Navigation innerhalb dieser App – selbst ohne mehrere Apps nutzen zu müssen – durch agentische KI ermöglicht werden.“

Im Oktober letzten Jahres sagte der Gründer und CEO von Robinhood:

„Tokenisierung ist wie ein Güterzug. Man kann sie nicht aufhalten, und irgendwann wird sie das gesamte Finanzsystem verschlingen. Ich denke, die meisten großen Märkte werden in den nächsten fünf Jahren einen Rahmen dafür haben, aber es wird Zeit brauchen, bis sich alle damit wohlfühlen.“

Robinhood bietet neben Aktien und Anleihen auch tokenisierte Immobilien-Dienstleistungen an.

Es ist nicht das erste Mal, dass der WGS offen die Tokenisierung als zukünftiges Geldsystem diskutiert hat. Bereits zu Beginn des Gipfels 2022 sagten Diskussionsteilnehmer sehr ausdrücklich, dass das neue Weltordnung-Geldsystem aus tokenisierten Vermögenswerten auf Blockchain-Ledgern bestehen werde.

Pippa Malmgren, ehemalige Sonderassistentin von Präsident George W. Bush für den Nationalen Wirtschaftsrat, sagte damals:

„Ich sehe eine Zukunft, in der wir tatsächlich Überfluss und nicht Knappheit haben. Ich sehe eine Zukunft, in der das Internet für alle frei verfügbar ist, selbst in den entlegensten Regionen der Erde.

„Und das bedeutet, dass sich die Machtverhältnisse verschieben werden. Ich sehe eine Dezentralisierung von Machtstrukturen überall – im Finanzwesen, in der politischen Macht. Tatsächlich könnte der Konflikt, in dem wir uns derzeit befinden, der Beginn dieses Wandels sein.

„Was eine neue Weltordnung untermauert, ist immer das Finanzsystem. […] Und was wir heute in der Welt sehen, ist, dass wir am Rande einer dramatischen Veränderung stehen. Wir sind dabei – und ich sage das bewusst deutlich – das traditionelle Geld- und Buchhaltungssystem aufzugeben und ein neues einzuführen.

„Und dieses neue System, diese neue Buchhaltung, ist das, was wir Blockchain nennen. Es bedeutet digital. Es bedeutet nahezu eine perfekte Aufzeichnung jeder einzelnen Transaktion, die in der Wirtschaft stattfindet, was uns viel größere Klarheit darüber geben wird, was geschieht, aber es birgt auch enorme Gefahren in Bezug auf das Machtgleichgewicht zwischen Staaten und Bürgern.

„Meiner Meinung nach werden wir eine digitale Verfassung der Menschenrechte brauchen, wenn wir digitales Geld einführen. Aber dieses neue Geld wird souveräner Natur sein. Die meisten Menschen denken, digitales Geld sei Krypto und privat, aber ich sehe Supermächte, die digitale Währungen einführen. Die Chinesen waren die ersten, die USA stehen meiner Ansicht nach kurz davor, in die gleiche Richtung zu gehen, und auch die Europäer haben sich dazu verpflichtet.

„Und die Frage ist, ob dieses neue System aus digitalem Geld und digitaler Buchhaltung die konkurrierenden Bedürfnisse der Bürger all dieser Regionen berücksichtigen wird, sodass jeder Mensch eine Chance auf ein besseres Leben hat – denn das ist das einzige Maß dafür, ob eine Weltordnung wirklich dient.“

AUTORENKOMMENTAR

Immer wieder hören wir diese Akteure, diese Entscheidungsträger, wie sie offen und beiläufig auf der Weltbühne sagen, dass alles tokenisiert wird, dass alles auf papierlose, digitale Berechtigungen und Rechte reduziert wird, die in Echtzeit verfolgt und nachverfolgt werden.

Doch die Massen haben keine Ahnung, was ihnen bald bevorsteht, und die meisten werden direkt in ihre digitale Sklaverei gehen – viele andere werden aus Angst hineingetrieben.

Diese Sitzung hatte auf YouTube nur 57 Aufrufe! So wenig Aufmerksamkeit schenken die Menschen dem, während diese Personen offen darüber sprechen, soziale Kreditsysteme durchzusetzen und das Eigentum an allem abzuschaffen. Deshalb müssen Medien und Regierungen hier in den USA und im Westen ständig endlose Ablenkungen erzeugen; die breite Masse darf die Tragweite dessen noch nicht verstehen.

1 Johannes 2:26 Dies habe ich euch geschrieben über die, die euch verführen.

Oh sicher, sie werden uns sagen, es gebe uns Stimmrechte, die Möglichkeit, etwas Geld zu verdienen, und die Gelegenheit, ein Auto, ein Haus, Kleidung, Nahrung usw. zu „kaufen“ (dauerhaft zu mieten). Aber wir verstehen, dass dies reine digitale Versklavung ist. Alles, was du tust, alles, was du bist und wozu du möglicherweise neigst, wird auf einen Token reduziert – oder zumindest ist das, was sie planen umzusetzen.

Du hast Gallagher sogar Uhren erwähnen hören, die tokenisiert werden sollen. Das WEF meinte es ernst, als es sagte: „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“, denn Tokenisierung ermöglicht ewiges Mieten. Sie werden es „Bruchteilseigentum“ nennen.

Eine Halbwahrheit ist eine ganze Lüge; und Bruchteilseigentum ist überhaupt kein Eigentum.

Sprüche 22:7 Der Reiche herrscht über die Armen, und der Schuldner ist des Gläubigers Knecht.

Quellen: PublicDomain/thewinepress.substack.com am 21.02.2026