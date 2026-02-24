Amerikas Straßen sind voller Fäkalien, und Milliarden Liter ungeklärtes Abwasser werden in Seen und Flüsse geleitet (Video)

Überall in den Vereinigten Staaten sind die Straßen unserer Großstädte mit Fäkalien bedeckt. Was sagt das über uns aus? Es ist ja nicht so, als wäre das ein neues Problem.

Solange es menschliche Gesellschaften gibt, sind menschliche und tierische Exkremente ein Problem. Zivilisierte Gesellschaften haben immer Wege gefunden, damit umzugehen, während unzivilisierte Gesellschaften immer damit zu kämpfen hatten, sauber zu bleiben. Von Michael Snyder

Leider scheinen wir trotz all unserer fortschrittlichen Technologie einen aussichtslosen Kampf zu führen. Tatsächlich beklagte sich kürzlich ein New Yorker, dass es diesen Winter „überall Fäkalien“ gäbe…

„Es ist schrecklich: Überall liegt Müll und Kot“, schimpfte die 28-jährige Lulu Gerena, eine Einwohnerin von Mott Haven, gegenüber der Zeitung „The Post“, während sie mit ihrem Beagle-Mischling Pinkie in der Nähe des stinkenden Straßenabschnitts spazieren ging.

„Das ist nicht fair, denn jeder muss in den Kot treten, weil ihn niemand aufhebt.“

Die Anwohner sind außer sich vor Wut über die Faulpelze, die die Bürgersteige der Stadt in einen Abwasserkanal verwandeln.

Seit Monaten vermischt sich Schnee mit Kot und bildet so gigantische Berge von „Schneekot“.

Seitdem diese Berge schmelzen, posten die Leute Videos von dem, was zurückbleibt …

Die Bedingungen an der Westküste sind natürlich noch schlimmer.

An einer Grundschule in San Francisco haben Schüler das Springen über Haufen menschlicher Exkremente zu einem Spiel gemacht …

Doch die Schule, nur einen Block vom BART-Bahnhof an der 16. Straße entfernt, hat es geografisch schwer. Sechs Schulmitarbeiter und sechs Eltern berichteten gegenüber Mission Local von ihren alltäglichen Beobachtungen: Drogenkonsum, Drogenhandel, Trunkenheit in der Öffentlichkeit, Urinieren und Defäkieren in der Öffentlichkeit, Vermüllung, Sex und Nacktheit. All dies findet in unmittelbarer Nähe der Schule statt.

„Meine Tochter hält sich Mund und Nase zu“, sagte Karen Puc, die Mutter einer siebenjährigen Schülerin, auf Spanisch. „Manchmal spielen wir, dass wir auf der Straße in Hundekot springen“, sagte sie. Sie machen ein Spiel daraus, wie Himmel und Hölle.

Ist das nicht schrecklich?

Kein Schüler sollte unter solchen Bedingungen aufwachsen müssen.

Weiter nördlich in der einst schönen Stadt Vancouver ist das Problem mit menschlichen Fäkalien so gravierend geworden, dass lokale Unternehmen tatsächlich „Kackfeen“ einstellen , um bei der Beseitigung des Drecks zu helfen…

Vancouver, bekannt für seine natürliche Schönheit und seinen entspannten Lebensstil, hat ein so gravierendes Problem mit menschlichen Fäkalien, dass Unternehmen sogenannte „Kackfeen“ engagiert haben, um die Reinigung der Bürgersteige in der Stadt zu beschleunigen.

Das Ausweichen vor menschlichen und Hundeexkrementen ist für Fußgänger auf den Bürgersteigen der Stadt zu einem echten Problem geworden, und es betrifft nicht nur den Downtown Eastside. Das städtische Programm zur Fäkalienbeseitigung scheint mit der Menge nicht mehr hinterherzukommen, weshalb die Gewerbegebiete sogenannte „Kot-Feen“ engagiert haben.

„Hier unten hat jeder das Gefühl, dass man überall in irgendwelches Zeug tritt, egal wohin man geht. Im Grunde wird es also überallhin mitgeschleppt“, sagte Dave Hamm, Vizepräsident des Vancouver Network of Drug Users, das etwa 3.000 Mitglieder zählt.

Leider handelt es sich um eine Krise, die nicht so schnell vorübergehen wird.

Da die Zahl der Obdachlosen und der Drogenabhängigen immer weiter zunimmt, wird auch die Zahl der Menschen, die auf der Straße ihre Notdurft verrichten, weiter steigen.

Unterdessen ergießen Amerikas marode Rohrleitungen Milliarden Liter ungeklärten Abwassers in unsere Seen und Flüsse.

Ich weiß, das klingt verrückt, deshalb möchte ich Ihnen einige Beispiele geben.

Als kürzlich ein Abschnitt des Potomac-Abwasserkanals versagte, flossen 243 Millionen Gallonen ungeklärtes Abwasser direkt in den Potomac River …

Am 19. Januar brach in Montgomery County, Maryland, ein Abschnitt der sogenannten Potomac-Abwasserleitung mit einem Durchmesser von 72 Zoll (ca. 1,83 m) zusammen. Die Leitung transportiert täglich etwa 60 Millionen Gallonen (ca. 227 Millionen Liter) Abwasser aus der Nähe des Flughafens Washington Dulles in Virginia zu einer Umspannstation, von wo aus es zu einer modernen Kläranlage gepumpt wird.

Infolge des Einsturzes sind mehr als 243 Millionen Gallonen unbehandeltes Abwasser in den Potomac River geflossen, berichtete DC Water, das für das System zuständige Versorgungsunternehmen, am 6. Februar.

Das war eine große Katastrophe, aber ein Vorfall, der sich letzten August in Wisconsin ereignete, war weitaus schlimmer.

Als die Stadt Milwaukee von einem gewaltigen Regensturm heimgesucht wurde, wurden 5,14 Milliarden Gallonen ungeklärtes Abwasser „in nahegelegene Gewässer und den Michigansee eingeleitet“ …

Wie der Milwaukee Journal Sentinel berichtete, führten beispielsweise heftige Regenfälle in Milwaukee im August 2025 dazu, dass 5,14 Milliarden Gallonen unbehandeltes Abwasser aus dem Mischwasserkanal der Stadt in nahegelegene Wasserwege und den Michigansee eingeleitet wurden.

Selbstverständlich sind solche Vorfälle nur die Spitze des Eisbergs.

Es kommt buchstäblich jeden Tag zu weiteren Ausfällen unserer rapide alternden Abwassersysteme.

Einige der im Boden verlegten Rohre sind über 100 Jahre alt, und das ist ein großes Problem …

Die durchschnittliche Lebensdauer einer Abwasseranlage beträgt zwar 40 bis 50 Jahre, doch viele der landesweit installierten Anlagen und Rohre könnten doppelt so alt oder sogar noch älter sein. In Städten wie Washington, D.C., beispielsweise, so Olson, wurden die Abwasseranlagen bereits vor über einem Jahrhundert errichtet.

In einigen Fällen seien diese Rohre zwar ausgetauscht worden, in vielen Fällen, darunter auch in Chicago, jedoch nicht, sagte er. „Sie wurden zwar gelegentlich repariert oder instand gehalten, aber es gibt in den gesamten Vereinigten Staaten immer noch Abwasserrohre im Boden, die weit über ein Jahrhundert alt sind.“

Laut EPA würden in den nächsten zwei Jahrzehnten mehr als 300 Milliarden Dollar benötigt, um unsere Abwassersysteme ordnungsgemäß zu modernisieren.

Und dies ist natürlich nur ein Aspekt der beispiellosen nationalen Infrastrukturkrise, mit der wir uns jetzt konfrontiert sehen.

Insgesamt benötigen wir buchstäblich Billionen von Dollar, die wir nicht haben, um Amerikas marode Infrastruktur zu sanieren.

Da wir in Schulden ertrinken, ist es sehr wahrscheinlich, dass unsere rapide alternde Infrastruktur weiterhin vernachlässigt wird.

Das bedeutet, dass mehr Rohre brechen, mehr Brücken und Tunnel einstürzen, mehr Straßen zerfallen, mehr Unfälle passieren und Stromausfälle häufiger werden.

Wir haben ein riesiges Problem, und es fängt wirklich an zu stinken.

