Angesichts der drohenden Kriegsgefahr wird diese Woche eine sehr seltene „Planetenparade“ mit 6 Planeten am Nachthimmel zu sehen sein

Wir werden Zeuge eines sehr seltenen Himmelsphänomens. Eine „Planetenparade“ mit mindestens 6 Planeten ist äußerst selten. Normalerweise liegen zwischen solchen Ereignissen mindestens zwei Jahrzehnte. Doch angesichts der drohenden Gefahr eines großen Krieges im Nahen Osten werden wir diese Woche eine „Planetenparade“ mit Merkur, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun erleben … Von Michael Snyder

Sechs Planeten unseres Sonnensystems werden kurz nach Sonnenuntergang am westlichen Himmel in einer Linie stehen. Zu diesen Planeten gehören Merkur, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun.

Die beiden letztgenannten Planeten, Uranus und Neptun, sind nur mit einem Fernglas oder Teleskop sichtbar. Alle anderen sind mit bloßem Auge erkennbar.

Diese Konstellation von sechs Planeten nähert sich bereits ihrer optimalen Position. Der günstigste Zeitpunkt ist Samstag, der 28. Februar. Von der Erde aus gesehen stehen die sechs Planeten zwar nicht in einer perfekten geraden Linie, erscheinen aber dennoch nahe beieinander.

Ich verstehe nicht, warum diesem Thema nicht viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Dies ist ein bedeutendes Himmelsereignis. (Trump setzt Iran eine Frist für einen Krieg, die in etwa mit dem Ende des Ramadan übereinstimmt)

Uns wird gesagt, dass eine solche „planetarische Parade“ nur „alle paar Jahrzehnte“ stattfindet …

Hin und wieder bescheren uns die Gegebenheiten unseres Sonnensystems einen außergewöhnlich guten Blick auf die Planeten, so wie in diesem Monat. Im Februar sind gleich sechs Planeten unserer Sonne gleichzeitig sichtbar – ein seltenes und aufregendes Ereignis für alle Sternenbeobachter auf der Erde.

„Kleinere Gruppen von zwei bis fünf Planeten sind zwar häufiger, aber Paraden von sechs oder sieben Planeten sind viel seltener und kommen nur alle paar Jahrzehnte vor“, erklärte Dr. Voula Saridakis, leitende Kuratorin des Griffin MSI und NASA-Botschafterin für das Sonnensystem, gegenüber SYFY Wire. „Einige dieser Planeten werden sogar mit bloßem Auge sichtbar sein!“

Wenn Sie die Gelegenheit dazu haben, möchte ich Sie sehr ermutigen, sich diese „planetarische Parade“ am kommenden Samstag anzusehen.

Es wird nur ein kurzes Zeitfenster geben, um es anzusehen, und dann ist es verschwunden …

Schauen Sie am 28. Februar nach oben… der Himmel selbst wird zur Schlagzeile.

Sechs Planeten, die sich einen Bogen am Abendhorizont teilen: Merkur, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun erscheinen nach Sonnenuntergang in einer seltenen Konstellation, die die meisten Menschen nur einmal erleben werden. Keine Mythologie, kein Hype, sondern einfach Himmelsmechanik, die die Dimensionen und die Präzision der Schöpfung in Echtzeit offenbart.

Kein Filter… kein Zurückspulen… keine zweite Vorstellung. Nur ein kurzer Augenblick, in dem uns das Universum daran erinnert, wie klein wir sind und wie unermesslich der Himmel in Wahrheit bleibt. Treten Sie hinaus. Lassen Sie Ihre Augen sich gewöhnen. Betrachten Sie die stille Ordnung, die dem Kosmos lange vor und lange nach uns eingeschrieben ist.

In einigen Jahren wird jemand fragen: „Hast du es gesehen?“

Selbstverständlich ist dies eine äußerst aufregende Zeit für alle, die sich für Astronomie interessieren.

In der Woche nach dem Eintreffen der Planetenkonstellation findet am 3. März eine „Blutmondfinsternis“ statt …

Während die Planetenparade langsam ausklingt, folgt ein noch spektakuläreres Ereignis: eine totale Mondfinsternis am 3. März, wenn der volle „Wurmmond“ durch den Erdschatten wandert.

Bei diesem Ereignis, das auch als „Blutmond“ bezeichnet wird, färbt sich die Mondoberfläche für 58 Minuten rötlich-kupferfarben. Die beste Sicht auf die gesamte Finsternis bietet sich im Westen der USA (einschließlich Alaska und Hawaii), auf den Pazifikinseln, in Neuseeland, Australien und Ostasien.

Wie ich bereits in einem früheren Artikel erörtert habe , könnte ein neu entdeckter Riesenkomet sogar tagsüber sichtbar werden, wenn er Anfang April der Sonne sehr nahe kommt.

Ist es reiner Zufall, dass all diese Zeichen am Himmel genau zu dem Zeitpunkt erscheinen, an dem wir am Rande eines apokalyptischen Krieges mit dem Iran stehen?

Es wird berichtet, dass Präsident Trump über eine breite Palette militärischer Optionen unterrichtet wurde …

Das Pentagon hat US-Präsident Donald Trump laut einem Bericht von Axios über umfassende militärische Notfallpläne im Zusammenhang mit dem Iran unterrichtet.

Diese Pläne beinhalten auch Optionen, die bis in die höchsten Ebenen der iranischen Führung reichen. Hochrangige Beamte des Weißen Hauses erklärten gegenüber dem Nachrichtenportal, das Verteidigungsministerium habe operative Szenarien für „alle möglichen Fälle“ im anhaltenden Konflikt um das iranische Atomprogramm vorbereitet.

Zu den diskutierten Optionen gehört ein gezielter Angriffsplan, an dem Irans Oberster Führer, Ayatollah Ali Khamenei, sein Sohn Mujtaba Khamenei und weitere hochrangige Geistliche beteiligt sein sollen.

Der Vorschlag wurde als Teil eines umfassenderen Kampagnenkonzepts beschrieben, das aktiviert werden soll, falls diplomatische Verhandlungen scheitern und die Spannungen in einen direkten Konflikt eskalieren.

Alle für einen längeren Militäreinsatz gegen den Iran benötigten militärischen Ressourcen sind nun vorhanden.

Jetzt warten wir nur noch darauf, dass Trump den Abzug drückt.

Wenn dieser Tag kommt, werden die Iraner mit aller Härte zurückschlagen.

Tatsächlich haben sie gerade ein Video veröffentlicht, das die Zerstörung von US-Militäranlagen auf einem Stützpunkt in Jordanien zeigt …

Der Iran hat ein neues, erschreckendes Video veröffentlicht, in dem ein US-Militärstützpunkt bedroht wird. Der verstörende Clip, der offenbar von einer KI generiert wurde, wurde von iranischen Staatsmedien verbreitet und scheint die Zerstörung des in Jordanien gelegenen Stützpunkts Muwaffaq Salti anzudeuten.

Das Propagandavideo zeigt eine Luftaufnahme des Stützpunkts, auf dem iranische Raketen F-35-Kampfjets, Boeing KC-135-Tankflugzeuge und MQ-9 Reaper-Drohnen anvisieren. US-Beamte gaben kürzlich bekannt, dass sie im Vorfeld eines möglichen Angriffs Hunderte von Soldaten von einem wichtigen Militärstützpunkt in Katar verlegen.

Sobald dieser Konflikt beginnt, ist es wahrscheinlich, dass er sich zu einem größeren regionalen Krieg ausweitet.

Die Revolutionsgarden haben die Hisbollah im Libanon vollständig unter ihre Kontrolle gebracht , was die Wahrscheinlichkeit eines Beitritts der Hisbollah zu den Kämpfen erheblich erhöht…

Laut Berichten arabischer Medien vom Samstag wird die Hisbollah derzeit von Offizieren der iranischen Revolutionsgarde (IRGC) und nicht mehr von ihrer traditionellen libanesischen Führung geleitet.

In Erwartung eines möglichen israelischen oder amerikanischen Angriffs hat die Hisbollah ihre militärischen und sicherheitstechnischen Vorbereitungen unter der engen Aufsicht von IRGC-Personal, das kürzlich im Libanon eingetroffen ist, deutlich intensiviert, wie Quellen aus dem Umfeld der Gruppe gegenüber Al Arabiya und Al Hadath erklärten.

Dieser Führungswechsel erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Besorgnis, dass sich sowohl die Hisbollah als auch der Iran auf eine unmittelbar bevorstehende militärische Konfrontation mit Israel und den USA vorbereiten.

Wenn ein Krieg vermieden werden soll, muss jetzt gehandelt werden.

Ich nehme an, dass es immer möglich ist, dass in den nächsten Tagen eine Art großes diplomatisches Wunder gelingt.

Aber darauf würde ich mich nicht verlassen.

Ein „finaler Showdown“ mit dem Iran steht unmittelbar bevor, und währenddessen ereignen sich am Himmel über uns absolut spektakuläre Dinge.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 24.02.2026