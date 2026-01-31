Biblische Prophezeiung: Der Zusammenbruch der Währungsordnung

Teile die Wahrheit!

Das Wirtschaftssystem, das die Welt seit dem Ausstieg der USA aus dem Goldstandard im Jahr 1971 regiert hat, befindet sich nun im Niedergang.

„Heute werde ich über einen Bruch in der Weltordnung sprechen , das Ende einer angenehmen Illusion und den Beginn einer harten Realität“, sagte der kanadische Premierminister Mark Carney am Dienstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos.

„Wir leben in einem Zeitalter der Großmachtrivalität, in dem die regelbasierte Ordnung schwindet, in dem die Starken tun können, was sie können, und die Schwachen leiden müssen, was sie müssen.“

Die Rede des ehemaligen Gouverneurs der Bank von Kanada und der Bank von England war eine harte Lektion in Realität. „Mittelmächte“ wie Kanada, Australien und Großbritannien, die bisher unter amerikanischer Großzügigkeit gelebt haben, müssten alternative Bündnisse finden, sagte er.

Als Reaktion auf diese neue Weltordnung deutete Carney an, dass Kanada sich an China und die Europäische Union wendet, um Unterstützung zu erhalten. Er nannte dies „Diversifizierung“ und „Absicherung“.

„Wir befinden uns mitten in einem Bruch, nicht in einem Übergang“, warnte er.

Wir steuern auf eine „Welt der Festungen“ oder Wirtschaftsblöcke zu, sagte er. Die Folge seien ärmere, fragilere und weniger nachhaltige Volkswirtschaften. Um dem entgegenzuwirken, strebt er neue Handelsabkommen mit dem Mercosur und Indien an.

„Wir wissen, dass die alte Ordnung nicht zurückkehren wird. Wir sollten ihr nicht nachtrauern. Nostalgie ist keine Strategie“, sagte er. „Die Mächtigen haben ihre Macht“, aber die Mittelmächte haben Alternativen.

Carneys Rede scheint die Aufmerksamkeit von US-Präsident Donald Trump erregt zu haben. Am Freitagmorgen teilte der Präsident mit, dass Carney nicht mehr in den neuen Friedensrat eingeladen sei.

Die von den USA initiierte Maßnahme gilt als Versuch, eine Institution zu schaffen, die die Vereinten Nationen ersetzen soll, welche Trump als korrupt und antiamerikanisch bezeichnet.

Carneys Rede erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die globalen wirtschaftlichen Warnsignale immer deutlicher werden – und das Vertrauen in das Währungssystem nach dem Goldstandard in Frage gestellt zu sein scheint.

Am Freitag erreichte der Goldpreis fast 5.000 US-Dollar pro Unze. Der Silberpreis überschritt erstmals in der Geschichte die Marke von 100 US-Dollar pro Unze.

Wenn der Goldpreis sprunghaft ansteigt, ist das ein Zeichen dafür, dass die Menschen beunruhigt sind. Wenn er sich in weniger als einem Jahr verdoppelt – und innerhalb von 15 Jahren um das Zehnfache an Wert gewinnt – ist das eine Warnung, dass etwas ernsthaft nicht stimmt.

Laut Ray Dalio, dem Manager des weltgrößten Hedgefonds, steht die Welt vor einem „ Zusammenbruch der Währungsordnung “. In einer Rede am Mittwoch in Davos sagte er, Amerika stehe vor einer entscheidenden Wahl: „Druckt man Geld oder lässt man eine Schuldenkrise zu?“

Die US-Staatsverschuldung beträgt über 38 Billionen Dollar. Die ungedeckten Sozialverpflichtungen des Staates belaufen sich auf weit über 100 Billionen Dollar. Auch andere Nationen befinden sich in einer desolaten Lage.

„Meine Enkel und Urenkel, die noch nicht geboren sind, werden diese Schulden in entwerteten Dollars abbezahlen müssen “, sagte Dalio in einem anderen Interview.

Folglich werden Fiatwährungen und Schulden als Wertspeicher infrage gestellt , so Dalio. Sie werden nicht mehr auf dieselbe Weise gehalten. „Das sieht man an den Zahlen der Zentralbanken“, sagte er. „Man muss sich nur ansehen, dass neben Handelsdefiziten und Handelskriegen auch Kapital und Kapitalkriege stattfinden.“

Nach dem Übergang vom Goldstandard in den 1970er Jahren profitierten die USA am meisten, da der US-Dollar zur neuen Weltreservewährung wurde. Dies brachte den USA enorme Vorteile. Die Welt vertraute darauf, dass die USA ihre Währung verantwortungsvoll verwalten würden, und amerikanische Institutionen und Verbraucher profitierten von einer Währung, die ihre Kaufkraft besser erhielt als andere Währungen.

Doch nun scheint das Vertrauen in das Dollarsystem infrage gestellt zu sein. Die Nationen sorgen sich umeinander und um die Sicherheit ihrer Dollarreserven.

Am Mittwoch kündigte die polnische Zentralbank an, weitere 150 Tonnen Gold zu kaufen .

„Unser Hauptziel ist es, ein für diese geopolitisch instabilen Zeiten angemessenes Portfolio aufzubauen, das Polen Stabilität, Sicherheit und Glaubwürdigkeit garantiert“, erklärte Artur Sobon, Vorstandsmitglied der polnischen Zentralbank, gegenüber Bloomberg News. „Der Preis spielt für uns keine primäre Rolle.“

Polen ist nicht allein. Die Goldkäufe der Zentralbanken haben deutlich zugenommen, nachdem die Welt gesehen hat, wie einfach Russlands Devisenreserven nach dem Einmarsch in die Ukraine eingefroren wurden. Im Inland gelagertes Gold lässt sich nicht so leicht beschlagnahmen. China und Russland gehören beide zu den größten Goldkäufern.

Indien scheint sich ebenfalls vom Dollar abzukoppeln . Seine Bestände an US-Staatsanleihen sind auf ein Fünfjahrestief gefallen. Stattdessen kauft das Land Gold.

Wenn Zentralbanken Goldbarren kaufen, ohne auf den Preis zu achten, sagt das viel über ihre Besorgnis und ihre sich wandelnde Wahrnehmung der Bedeutung des Dollarbesitzes aus.

Die Welt scheint aus den Fugen zu geraten.

Alte Bündnisse zerbrechen. Eine neue Ordnung entsteht.

Es ist davon auszugehen, dass sich diese Trends fortsetzen werden.

Im Jahr 2021 wies Gerald Flurry, Chefredakteur von „The Trumpet“ , auf die Gefahr der Spaltung hin . „Die sich entwickelnde Spaltung zwischen unseren Nationen ist eine tödliche Schwäche“, schrieb er.

„Die Bedrohungen in der Welt nehmen zu. … Andere Nationen verraten und attackieren Amerika, Großbritannien und Israel. Viele biblische Prophezeiungen deuten darauf hin, dass sich diese Tendenzen verstärken werden.“

Die prophezeite Spaltung wird zum Untergang Amerikas, Großbritanniens, Kanadas, Australiens und Israels beitragen. „Manasse wird Ephraim verschlingen, und Ephraim Manasse; gemeinsam werden sie gegen Juda sein“ (Jesaja 9,21; Neue Genfer Übersetzung). Manasse steht für die Vereinigten Staaten, Ephraim für Großbritannien und das Britische Commonwealth, einschließlich Kanada und Australien. Als Beleg hierfür siehe „ Die Vereinigten Staaten und Großbritannien in der Prophetie“ .

Die vorhergehenden Verse von Jesaja 9 sprechen davon, dass die heutigen Führer der Nationen Israels eine Mitursache für die Probleme ihrer Nation sind. Sie verführen das Volk zum Irrtum und zur Sünde.

Vers 20 besagt, dass die wirtschaftlichen Probleme so schlimm werden, dass Brüder sich aus Hunger gegenseitig bestehlen werden.

Die Zentralbanken der Welt und die Eliten in Davos mögen glauben, der Kauf von Gold und Silber löse ihre Probleme. Das wird er nicht. Die wahre Lösung liegt darin, sich Gott zuzuwenden und seine Gebote nicht länger zu brechen.

In Hesekiel 7,19 heißt es, die wirtschaftliche Lage werde so schlimm werden, dass die Menschen ihr Gold und Silber auf die Straße werfen werden. Geld kann keine Nahrung kaufen, wenn es keine gibt.

Die Bibel enthält weitere Prophezeiungen, die auf einen möglichen Zusammenbruch von Währungen und wirtschaftlichen Systemen hindeuten. Einige relevante Stellen sind:

Offenbarung 6,6: „Ein Maß Weizen für einen Denar, und drei Maß Gerste für einen Denar; aber das Öl und den Wein rühre nicht an!“

Offenbarung 13,17: „Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Malzeichen, das ist den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.“

Offenbarung 18,11-13: „Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft: Gold und Silber und Edelsteine und Perlen und feine Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei Zitrusholz und allerlei Geräte aus Elfenbein und allerlei Geräte aus kostbarem Holz und aus Erz und Eisen und Marmor, und Zimt und Salben und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und feines Mehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Sklaven und Menschenseelen.“

Diese Stellen deuten auf eine Zeit hin, in der die wirtschaftlichen Systeme zusammenbrechen und eine neue Ordnung entsteht. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Interpretation biblischer Prophezeiungen oft komplex und umstritten ist

Mark Carney hat Recht. Die Weltordnung zerbricht, und eine neue entsteht. Aber es ist nicht die, die die meisten erwarten.

