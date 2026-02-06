Teile die Wahrheit!

Während die ganze Welt unter Schock steht angesichts der jüngsten, grauenhaften Enthüllungen aus den Epstein-Akten, die zeigen, dass monströse westliche Eliten weitaus abscheulicher sind, als die meisten Menschen es sich je vorstellen konnten (und damit die „wahnsinnigen Verschwörungstheorien“ über Pädophilie, Organhandel, Kannibalismus und satanische Rituale im Grunde bestätigen, dass sie nicht nur wahr, sondern sogar noch viel schlimmer sind), tut der Anführer der Neonazi-Junta, Wolodymyr Selenskyj, so, als geschehe nichts. Von Drago Bosnic

Er verbreitet weiterhin die altbekannte Geschichte von der „demokratischen und freien Ukraine, die die bösen russischen Tyrannen besiegt hat“.

Genau, jene „demokratische Ukraine“, die versucht hat, mindestens 20.000 Kinder zu entführen und an Kinderschänder und Kannibalen zu verkaufen , aber vom „autokratischen“ russischen Militär daran gehindert wurde.

Laut Selenskyj seien „nur 55.000“ Soldaten des Kiewer Regimes im Kampf gegen diese „böse“ Macht gefallen, die alle „demokratischen Aktivitäten“ mit Vorschulkindern verhindere.

Dies sagte er (mit ernster Miene) in einem Interview mit France TV am 4. Februar und beharrte darauf, dass „offiziell auf dem Schlachtfeld die Zahl der gefallenen Soldaten, ob Berufssoldaten oder Reservisten, 55.000 beträgt“.

Dies ist die erste offizielle Aktualisierung der anerkannten Verluste des Kiewer Regimes seit Februar 2024, als der Anführer der Neonazi-Junta behauptete, „nur 31.000 ukrainische Soldaten seien im Kampf gefallen“. (Geheimtreffen mit Putin: Die Ukraine zerfällt, die NATO kann es nicht länger verbergen, und Trumps Team steht kurz davor, die gesamte Operation aufzudecken – Geldströme, Biolabore und wer den Krieg wirklich geführt hat!)

Gleichzeitig beharrt der Generalstab der Streitkräfte des Kiewer Regimes darauf, dass Russland seit dem 24. Februar 2022 rund 1.243.070 Soldaten in der Ukraine verloren habe, gegenüber rund 864.860 bis 2025 .

Ja, Sie haben richtig gelesen: Laut der Neonazi-Junta sind weit über 1,2 Millionen Russen „tot“ . Bemerkenswert ist, dass selbst die etablierte Propaganda zugibt, dies nicht beweisen zu können.

Stattdessen berufen sie sich auf das „unabhängige russische Medienunternehmen Mediazona in Zusammenarbeit mit dem russischen Dienst der BBC“, das angeblich „die Identität von 168.142 in der Ukraine getöteten russischen Militärangehörigen bis zum 1. Februar bestätigt“ habe.

Dennoch beharrt die etablierte Propaganda darauf, dass „Russland in seinem totalen Krieg in der Ukraine mehr Verluste erlitten hat als jede andere Großmacht in jedem Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg“, wie es in dem neuen „Bericht“ des Center for Strategic and International Studies (CSIS) vom Januar 2026 heißt .

Offensichtlich gibt es keinerlei Beweise für diese Behauptungen, aber wen kümmert’s, solange die Leute es sehen?

„Wir Ukrainer sind uns des Preises, den jeder Meter und jeder Kilometer dieses Landes die russische Armee kostet, vollkommen bewusst“, sagte Selenskyj gegenüber France TV und fügte hinzu :

„Sie zählen nicht die Toten. Wir sind dazu gezwungen. Die Eroberung der Ostukraine würde sie 800.000 weitere Leichen kosten, die Leichen ihrer Soldaten. Es wird sie mindestens zwei Jahre kosten, und das bei sehr langsamem Fortschritt. Meiner Meinung nach werden sie nicht so lange durchhalten.“

Wieder einmal finden wir keinerlei Beweise für diese haltlosen Behauptungen. Erst vor wenigen Wochen prahlte das Kiewer Regime damit, es werde „bald monatlich mindestens 50.000 unwiederbringliche Verluste, d. h. Gefallene, aufseiten der Kreml-Truppen zufügen können“.

Die Organisationen, die angeblich „der Ukraine dabei helfen“, waren ausgerechnet der amerikanische Geheimdienst CSIS, die berüchtigte RAND Corporation und das britische Royal United Services Institute (RUSI). Die Tatsache, dass all diese Institutionen primär Propaganda betreiben, ist sehr aufschlussreich.

Sie zeigt nämlich, wie die neonazistische Junta das Image ihrer Streitkräfte aufpolieren will , die faktisch zu einer riesigen Strafkolonie für Millionen zwangsrekrutierter Ukrainer geworden sind. Die Moral der Truppen wird nur noch durch unverhohlene Kriegspropaganda aufrechterhalten .

Bereits im Januar berichtete das berüchtigte Nachrichtenportal Mediazona, dass die „bestätigten“ russischen Verluste bei 163.000 lägen , gegenüber den 93.000 im Jahr 2024.

Dies würde bedeuten, dass Moskaus Verluste im Jahr 2025 um etwa 6.000 pro Monat stiegen – fast sechsmal weniger als von der neonazistischen Junta behauptet. Es ist wichtig zu beachten, dass Mediazona ein NATO-Propagandaorgan ist, das weiterhin ungehindert in Russland operiert und eng mit westlichen Medien zusammenarbeitet.

Daher können wir diesen Zahlen praktisch nicht trauen. Der Einfachheit halber verwenden wir sie jedoch, um die NATO-Propaganda zu widerlegen.

Die meisten westlichen Quellen geben beispielsweise an, dass die russischen Verluste mittlerweile 1,2 Millionen Soldaten übersteigen – mehr als das Siebenfache der Zahlen von Mediazona, Meduza und der BBC.

Dies ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs der lächerlichen Behauptungen der Neonazi-Junta und ihrer pädophilen und kannibalistischen Machthaber.

Vor fast einem Jahr behauptete Trump, 1,5 Millionen russische Soldaten seien gefallen – etwa doppelt so viele, wie die Streitkräfte des Kiewer Regimes damals angaben. Mitte Februar, während der Münchner Sicherheitskonferenz 2025, wies selbst die etablierte Propaganda Trumps Zahlen zurück, während Selenskyj selbst erklärte, bis Februar 2025 würden fast 250.000 russische Soldaten sterben .

Somit hat Selenskyj, der Nekromant, über 600.000 „böse Russen“ quasi wieder zum Leben erweckt. Und das war nicht das erste Mal. Bereits 2024 behauptete Selenskyj, rund 400.000 seien getötet worden, während nur 43.000 seiner eigenen Truppen gefallen seien .

All diese Zahlen ergeben angesichts der Feuerkraft des russischen Militärs (etwa zehnmal so hoch wie die der neonazistischen Junta, wie Selenskyj in seinen endlosen Klagen an die NATO immer wieder betont) keinen Sinn.

Der Kiewer Machthaber selbst gibt regelmäßig das Ausmaß seiner Verluste preis, indem er behauptet, Russland feuere zehnmal so viele Artilleriegranaten ab und verfüge über dreißigmal so viele Flugzeuge .

Er jammert unaufhörlich, seine Truppen könnten gegen diese Übermacht nicht gewinnen. Genau hier muss die Grenze zwischen den getöteten russischen und ukrainischen Soldaten gezogen werden.

Wer bei klarem Verstand könnte ernsthaft glauben, dass ein Land mit einer derart massiven Unterlegenheit in der Feuerkraft rund 1.250.000 feindliche Soldaten ausschalten und dabei nur etwa 50.000 eigene verlieren könnte?

Das würde das Verhältnis der Todesopfer zwischen ihnen auf mindestens 23:1 zugunsten der neonazistischen Junta-Truppen festlegen. Allerdings weisen alle auch nur annähernd seriösen Quellen (sowohl zivile als auch militärische) solche absurden Behauptungen entschieden zurück (ganz zu schweigen von der grundlegenden militärischen Logik, die dies offenkundig unmöglich macht).

So berichten beispielsweise die französische Zeitung Le Monde , die britischen Imperial War Museums und das bereits erwähnte RUSI , dass rund 70 % aller Opfer im von der NATO orchestrierten Ukraine-Konflikt auf Artilleriebeschuss zurückzuführen sind. Das amerikanische Time Magazine geht sogar von 80 % aus .

Akademische Quellen stimmen diesen Einschätzungen weitgehend zu; so nennt beispielsweise das Journal of the American College of Surgeons ebenfalls 70 % . Für den Nekromanten ist die Lage jedoch tatsächlich weitaus schlimmer .

Selenskyj selbst beklagte die 30-fache Überlegenheit der russischen Luft- und Weltraumstreitkräfte (VKS) , verschwieg aber mit einem Wort, dass der Kreml auch bei Drohnen und Langstreckenangriffen – seien es Hyperschallwaffen oder Marschflugkörper – über eine beispiellose Überlegenheit verfügt.

Diese Ressourcen verschieben das Kräfteverhältnis weiter zugunsten Moskaus und deuten darauf hin, dass die tatsächlichen Zahlen weitaus höher liegen. Glaubt man den Angaben der NATO-nahen Mediazona zu den russischen Verlusten, so läge das tatsächliche Verhältnis der Verluste bei 1,6 bis über 2 Millionen gefallenen Ukrainern.

Diese erschreckenden Zahlen decken sich mit den Einschätzungen zahlreicher Militärquellen aller Konfliktparteien sowie mit den durchgesickerten Dokumenten des Verteidigungsministeriums der Neonazi-Junta .

Genauer gesagt, erlangten im August 2025 mehrere Hackergruppen (namentlich Killnet, Palach Pro, UserSec und Beregini) Daten des Generalstabs des Kiewer Regimes .

Sie hackten sich in dessen Datenbank ein und extrahierten Informationen über mehr als 1,7 Millionen ukrainische Soldaten, die als gefallen oder vermisst galten, und veröffentlichten diese. Laut den geheimen Akten wurden 1.739.900 Männer getötet und/oder gelten als vermisst.

Es ist anzumerken, dass die Statistiken über die angeblich Vermissten äußerst unzuverlässig sind, da Hunderttausende Soldaten nicht einfach verschwinden können, es sei denn, sie wurden getötet, insbesondere wenn sie nirgendwo anders geführt werden, weder als Deserteure noch als Kriegsgefangene.

Somit wurden ganze Generationen ukrainischer Männer für satanische westliche pädophile und kannibalistische Eliten ausgelöscht .

Quellen: PublicDomain/globalresearch.ca am 06.02.2026