Chakren: Energiezentren existieren nicht (und genau deshalb funktionieren sie)

Ein mystischer Mönch lässt seine Anatomietafel in einen Fluss fallen und sieht ihr dabei zu, wie sie Befreiung erlangt.

Jede spirituelle Schule liebt ein gutes Diagramm. Kreise. Farben. Lotusblüten. Pfeile, die nach oben zeigen, als ob die Erleuchtung einen Aufzug hätte und dieser Verspätung hätte.

Die Chakren, so heißt es, sind Energiezentren . Allein diese Aussage hat unzählige Workshops und diverse fragwürdige Instagram-Accounts hervorgebracht. Ich selbst bin zertifizierte Prana-Heilerin und habe mich jahrelang mit Chakren, Energiearbeit, Heilung und Ähnlichem beschäftigt.

Aber lasst uns gleichzeitig rücksichtslos und gütig sein.

Chakren sind keine Orte. Auch keine Portale.

Sie sind keine Räder.

Sie sind keine Knöpfe, die man drückt, um magische Errungenschaften freizuschalten.

Man erhält keinen Zugang zu ihnen, nachdem man 10.000 Stunden einer bestimmten Übung absolviert hat.

Es sind Ausdrucksweisen dafür, wie die nicht-duale Realität vorgibt, menschlich zu sein. (Das Chakra-System, entmystifiziert Sieben Fragen, die Ihr Körper immer wieder stellt)

Wie die Traditionen es erklären (und es dann verfehlen)

Im Tantra heißt es, Energie steige wie eine Schlange auf.

Im Yoga wird Prana als durch subtile Kanäle fließend beschrieben.

Im Taoismus zirkuliert Qi wie Wasser und Wind.

Der Buddhismus entlehnt diese Begriffe höflich und entfernt sie dann stillschweigend von ihrem Urheber.

Unterschiedliche Metaphern, gleiches Bekenntnis. Etwas göttlich Intelligentes bewegt sich, aber niemand kann den Beweger ausfindig machen.

Energie wird so beschrieben, als ob sie sich ausbreitet. Bewusstsein wird so beschrieben, als ob es ankommt. Befreiung wird so beschrieben, als ob sie eine höhere Ebene erreicht.

Das alles ist pädagogisches Theater.

Nützlich. Vorübergehend. Leicht irreführend.

Manche sagen, Chakren seien wie Stockwerke in einem Gebäude.

Andere sagen, sie seien wie Noten einer Tonleiter.

Wieder andere sagen, sie seien Tore, Blumen, Räder, Wirbel oder Kraftwerke.

Diese Metaphern sind so lange hilfreich, bis man sie glaubt.

Denn sobald man sich Chakren als Orte vorstellt, beginnt der Geist zu pendeln.

Und Pendeln ist Samsara mit einem besseren Image.

Eine neue Metapher (Bitte kein Poster daraus machen)

Hier ist es.

Chakren sind keine Energiezentren.

Sie sind Resonanzpunkte, an denen die Illusion eines „Ichs“ sich kurzzeitig selbst vergisst.

Stell dir das Bewusstsein als ein einziges, grenzenloses Feld vor. Stell dir nun vor, es gäbe sich lokalisiert, komprimiert, persönlich. Jedes Chakra ist kein Ort im Körper, sondern eine Art der Kontraktion .

Überlebenskontraktion.

Wunschkontraktion.

Leistungskontraktion.

Liebeskontraktion.

Ausdrucksverkürzung.

Einsichtsverengung.

Unity-Kontraktion, die so tut, als wäre sie gar nicht kontrahiert.

Energie bewegt sich nicht nach oben.

Die Identifikation wird lockerer.

Warum die Nicht-Dualität die Chakra-Leiter zerstört

Die Nicht-Dualität begeht ein großes Vergehen…sie entfernt den Kletterer.

Wenn das Bewusstsein bereits vollständig ist, was genau durchläuft dann die Wirbelsäule?

Vielleicht eine Geschichte.

Eine nützliche, ja. Aber trotzdem nur eine Geschichte.

Aus der nicht-dualen Sichtweise sind Chakren keine aufeinanderfolgenden Entwicklungsstufen. Sie sind vielmehr simultane Ausdrucksformen einer einzigen Intelligenz, die verschiedene Masken trägt.

Die Wurzel ist nicht „tiefer“.

Die Krone ist nicht „höher“.

Diese vertikale Vorstellungskraft ist der Architektur entlehnt, nicht der Realität.

Die Wahrheit über „blockierte Energie“

Energie wird niemals blockiert.

Aufmerksamkeit ist es.

Wenn Angst geglaubt wird, spannt sich der Körper an, und wir sprechen von einem blockierten Chakra.

Wenn Wünschen widerstanden wird, staut sich die Energie, und wir nennen es ein Ungleichgewicht.

Wenn Gedanken dominieren, treten Empfindungen in den Hintergrund, und wir sagen, etwas sei verschlossen.

Es ist nichts falsch. Man glaubt etwas.

Sobald der Glaube nachlässt, muss die Energie nicht mehr repariert werden. Sie ordnet sich neu wie ein Zimmer, in dem endlich aufgehört wird zu streiten.

Einmal fragte ein Schüler: „Meister, an welchem ​​Chakra soll ich zuerst arbeiten?“

Der Mönch antwortete: „Derjenige, der die Frage stellt.“

Dann fügte er hinzu: „Und wenn Sie es gefunden haben, werden Sie feststellen, dass es keine Adresse hat.“

Chakren sind keine Mechanismen zur Vervollkommnung des Selbst.

Sie sind poetische Beschreibungen des Auflösungsprozesses des Selbst.

Keine Treppen.

Keine Lichtschalter.

Keine spirituellen Organe.

Sie sind Wellen in einem Ozean, die vorgeben, ein Körper zu sein .

Und die größte Energieerweckung von allen?

Die Erkenntnis, dass die Strömung nie vom Meer getrennt war.

Schließen Sie nun bitte Ihre Augen, spüren Sie Ihren Körper und hören Sie auf, sich in ein Diagramm verwandeln zu wollen.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 26.02.2026