Danny Golers DMT-Laser-Experiment und der Matrix-Code mit tausenden Versuchspersonen

Danny Goler entdeckte mit dem DMT-Laser einen geheimnisvollen Matrix-Code in Wänden. Tausende Versuchspersonen bestätigen nun denselben Code gesehen zu haben!

Danny Goler und der Matrix-Code

Danny Goler (s.l.) hat mit einem Kreuzlaser einen geheimnisvollen Code in allen Objekten entdeckt, an Wänden, Türen, Schränken, Böden, an Menschen und seiner eigenen Hand.

Er forscht bereits seit einigen Jahren an diesem verborgenen Matrix-Code und hat ein Forschungsportal gegründet, bei dem tausende Versuchspersonen mitmachen und sie alle bestätigen dasselbe: Der Matrix-Code existiert! Wir leben in einer Simulation!

Interview von Jack Neel

In einem nagelneuen Interview mit Jack Neel auf Youtube offenbarte Danny Goler die neuesten Forschungen zu dem von ihm entdeckten Matrix-Code.

Jack Neel: Du bist überzeugt, dass wir in einer Simulation leben und du hast einen Beweis dafür gefunden. Einen Code.“

Danny Goler: „Es ist völlig egal, woran du glaubst, was du denkst, wer du bist, so gut wie jeder der tausenden Versuchspersonen hat diesen verborgenen Code sehen können. Sie alle nehmen die selben Schriftzeichen wahr! Er existiert!

Und er beweist, dass wir in einer Simulation leben. Dieser Matrix-Code verändert sic nie und er bleibt immer gleich, wenn man ihn beobachtet. Auch all die Versuchspersonen können das bestätigen und sehen denselben Matrix-Code.“

Das erklärt Danny Goler in Jack Neels Interview.

Danny Goler: „Mein Vater war begeistert von der Existenz Schwarzer Löcher. Das hat mich vielleicht geprägt. Und wenn ich Langeweile hatte, dann spielte ich nicht, sondern ich fragte mich: Was existiert außerhalb des Universums?“

Seine Entdeckung kann unsere Weltsicht für immer verändern. Denn er ist aufgrund seiner Entdeckung überzeugt, dass wir in einer Simulation leben. Und diese basiert auf einem seltsamen Code, den man in Objekten jeder Art auffinden kann.

Danny Goler: „Unser Plan ist es, einen Snapshot von diesem Matrix-Code hinzubekommen. Damit die Menschen diesen Matrix-Code sehen können. Alle Menschen. Dass wir in einer Simulation leben, heißt nicht, dass unsere Realität ein Fake sein muss, aber sie ist eine Realität die gerendert wird.“

Jack Neel: „Wie läuft das genau ab mit diesem Code?“

Danny Goler: „Der Code ist absolut stabil. Wir haben alles mit ihm getestet. Wir haben Musik abgespielt, mit Magneten ihn beeinflusst, mit Binaural Beats, mit Gesang, einfach mit allem. Und er bleibt stabil. Wäre es eine Halluzination, dann würde sich der Matrix-Code verändern in irgendeiner Weise. Das tut er aber nicht. Das zeigt uns: Irgendwas Seltsames läuft hier in unserer Welt ab!“

Danny Goler: „Der Matrix-Code ist super deutlich. Ganz klar wahrzunehmen. Mit einer Art Superstruktur. Die erwähnten Schriftzeichen drehen sich um Kugeln. Auch sind Säulen zu sehen, die sie umgeben. Der rote Laserstrahl, den man beobachtet, der Code liegt nicht oben drauf, sondern dahinter.

Es ist, als würde man durch ein Fenster blicken. Man schaut durch den Laserstrahl hindurch. Er ist dreidimensional. Er besteht nicht aus einer Schrift, die wir kennen, doch das nächste, was ihm nahekommt, sind die japanische Schriftzeichen, besser gesagt Katakana-Kanji, wie Aramäisch oder auch Hebräisch.

Wir erstellen gerade eine Liste vieler häufiger Symbole, die wir gefunden haben. Das ist viel Arbeit, denn es sind Millionen.“

Jack Neel: „Du hast also DMT benutzt, als du den Matrix-Code das erste Mal gesehen hast?“

Danny Goler: „Ja, ich war deshalb sehr skeptisch, weil DMT ist eine der potentesten und bekanntesten Drogen, die es gibt. Deshalb war ich erst mal nicht überzeugt, dass er wirklich existierte, sondern nur eine Wahrnehmung war.

Aber als mein Freund Tim den gleichen Code wahrnahm, da wurde ich neugierig. Mittlerweile haben tausende den Matrix-Code gesehen, bis auf acht Leute, die es einfach nicht geschafft haben.“

Was erlebt man auf DMT?

„In einer anderen DMT-Erfahrung habe ich plötzlich etwas sehr Futuristisches gesehen. Vor mir tat sich eine Computerkonsole auf. Aus ihr kamen lauter Hologramme, die sich um mich herum verteilten. Auch erblickte ich einen Anzug. Es war eine außerordentliche Erfahrung, als hätte ich in Wirklichkeit eine VR-Brille auf, aber es war eben meine Erfahrung.

Es wäre schwer zu beweisen, dass es das wirklich gibt. Mit dem Matrix-Code jedoch ist es etwas ganz anderes. Er ist da. Stabil und unveränderbar.“

Jack Neel: „Hast du auch Leuten den Code gezeigt, die überhaupt nicht wussten, dass ihr nach einem Code gesucht habt, also die überhaupt nicht wussten, worum es geht bei eurem Experiment?“

Danny Goler: „Ja, mit vielen. Sie hatten überhaupt keine Ahnung, was sie da machten und sie sahen den Code nach einiger Zeit auch. Für mich war immer sehr interessant zu beobachten, wie überrascht sie reagierten, sobald sie ihn sehen konnten. Ganz gleich, ob Skeptiker, Atheist oder jemand, der spirituell veranlagt ist.“

Danny Golers These zu seinem Matrix-Code ist schon sehr interessant, aber gleichzeitig nichts Neues. Doch er hat als erster einen glaubwürdigen Beweis angebracht.

Er sagt, das ist der echte Source Code unserer simulierten Realität, ein Beweis für die Simulationstheorie. Ganz ähnlich wie bei Elon Musk oder Nick Bostrom es darstellen. Er nennt es „Code of Reality“ (COR), hat sogar eine Website, eine Firma dafür, und es gibt Pilot-Studien/Papers, beispielsweise in IPI Publishing 2025, in welcher er es als wiederkehrendes visuelles Phänomen bei der Einnahme von N,N-DMT beschreibt.

Glaubst du an Gott?

In diesem Interview erklärte Danny abschließend:

„Ob ich an Gott glaube? Ich glaube an eine übernatürliche Macht. Und Gott, ja, er weiß selber nicht, was los ist. Aus dem Grund hat er sich in allen möglichen Realitäten aufgeteilt, weil er nicht weiß, was er will.

Und im Weiteren würde ich sagen, dass wir in einer Miniaturwelt leben, in der wir lernen können, mit unseren Kräften umzugehen. Wenn wir reif genug sind, dürfen wir raus.

Also, was wollen wir jetzt schon ‚draußen‘? Wir würden gar nicht dort klarkommen. Wenn ich mir die Hände wasche, dann denke ich: ‚Mir geht es gut. Niemand jagt mich mit einer Machete. Es ist doch alles in Ordnung. Ich genieße mein Leben hier in dieser Simulation.“

„Alles, was wir uns vorstellen können, das ist auch möglich und das können wir auch erreichen. Wenn wir denken, ich könnte mich selbst heilen, dann ist es auch möglich.

Wir lernen mit diesen Fähigkeiten umzugehen. Psychedelika sind nicht für jeden was, aber es ist wichtig, dass dieses Thema wieder behandelt wird. Wir können damit magische Dinge tun und erleben. Das sind keine Wundermittel, aber sie öffnen die Kanäle. Pilze (Psilocybin) beispielsweise machen dich flüssig wie Glas, dann kannst du das Glas neu formen und es wird sich dann wieder verfestigen.

Du kannst dich damit neu formen. Es sind auch nicht die Pilze, sondern das, was man in diesem Zustand daraus macht. Psychedelika erlauben es einem, einen Teil in sich für etwas Neues zu öffnen. Die Offenheit ist der Schlüssel.“

Danny Goler macht alle drei Monate ein Retreat. Dort kann man sich anmelden und einmal bei solch einer DMT-Lasersitzung mitmachen.

