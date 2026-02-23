Das Imperium über Epstein

(…) Als ich die neuesten E-Mails von Epstein las, hatte ich das seltsame Gefühl, dass die Geschichte in dem Sinne an Bedeutung gewann, dass sie einen zu Fragen drängt, die normalerweise als zu schwerwiegend für höfliche Konversation gelten:

Wer regiert wirklich, wem gehört das Geld, wer setzt die Grenzen des Möglichen und warum fühlt es sich oft so an, als würde die Welt von oben gesteuert, während der Rest von uns einfach nur von unten reagiert? Von Kevork Almassian

Und ich möchte diesen Kommentar mit einem Haftungsausschluss beginnen, denn in der heutigen Zeit wollen die Leute entweder, dass man mit religiöser Gewissheit spricht, oder dass man den Mund hält, und ich lehne beide Forderungen ab.

Ich werde mit meinen Worten vorsichtig sein, ich werde kontroverse Ideen aufwerfen, und ich werde Ihnen offen sagen, dass einiges von dem, was ich sagen werde, Spekulation ist, nicht weil ich mich hinter einer Hecke verstecken möchte, sondern weil jeder, der ehrlich über diese Netzwerke spricht, zugeben muss, wo die Beweise enden und wo die Interpretation beginnt.

Seit Jahren hört man „Verschwörungstheoretiker” sagen, „wir werden von satanistischen Kulten regiert”, und ich war immer skeptisch gegenüber dieser Darstellung, nicht weil ich glaube, dass die Welt moralisch rein ist, sondern weil ich extreme Behauptungen ohne Beweise nicht akzeptiere.

Was ich jedoch schon lange vor diesen Dokumenten immer gesagt habe, ist, dass die Menschen, die die Außenpolitik diktieren, die Kriege beginnen, die Hungersnöte verursachende Sanktionen verhängen, die das Leiden von Millionen Menschen als „Strategie“ bezeichnen können, ein bestimmtes psychologisches Profil haben müssen, denn normale Menschen zerstören nicht einfach so ganze Gesellschaften und schlafen dann nachts ruhig.

Und wenn Sie das für übertrieben halten, schauen Sie sich einfach an, wie Sanktionen als Waffe eingesetzt werden. In den Vereinigten Staaten haben die meisten Menschen genug zu essen. Ja, es gibt Armut und Ungerechtigkeit in Amerika, aber es gibt Familien außerhalb Amerikas, die sich kein Brot für ihre Kinder oder keine Milch für ihr Neugeborenes leisten können.

Die westliche Öffentlichkeit ist darauf trainiert zu glauben, dass dies immer das Ergebnis lokaler Korruption oder Misswirtschaft ist. Aber wir beide wissen, wenn Sie meine Arbeit zu Syrien verfolgt haben, dass einseitige Zwangsmaßnahmen unter Führung der USA – illegale Wirtschaftssanktionen – als Kriegsinstrument eingesetzt werden, um Gesellschaften zu zermürben, bis sie sich unterwerfen.

Syrien ist das deutlichste Beispiel dafür, denn die Faktenlage ist unbestritten: Nach den Sanktionen von Donald Trump – insbesondere dem Caesar Act – wurden die Syrer massenhaft unter die Armutsgrenze gedrückt, und wir sprechen hier von Millionen von Menschen, die in diesem Land leben und miterleben mussten, wie ihre Währung zusammenbrach, ihre Kaufkraft schwand und ihre Gesellschaft wirtschaftlich erstickte, selbst nachdem die großen Kämpfe abgeklungen waren.

An dieser Stelle beginnen die E-Mails von Epstein, Ihre Sicht auf die Welt zu verändern, denn jahrelang gingen wir davon aus, dass die Entscheidungen von den sichtbaren Institutionen getroffen wurden: dem Weißen Haus, dem Kongress, dem Senat, dem Verteidigungsministerium, dem Justizministerium und den Geheimdiensten.

Wir gingen davon aus, dass dies die Räume sind, in denen Politik gemacht wird, und vielleicht sind sie das auch – teilweise –, aber diese Enthüllungen regen zum Nachdenken darüber an, dass selbst diese Institutionen möglicherweise nicht die Spitze der Pyramide sind, dass es jenseits von Präsidenten, Politikern und den Gesichtern, die man im Fernsehen sieht, möglicherweise stärkere Kräfte gibt, die die Entscheidungen finanzieren, fördern und lenken, und dass die sichtbaren Führer manchmal eher Ausführende als Planer sind.

Denn wenn man einmal anfängt, über die Beziehungen um Epstein zu lesen – wen er getroffen hat, wen er beraten hat, zu wem er Zugang hatte, mit wem er prahlte, vertreten zu haben –, dann beginnt man, so etwas wie ein Netz zu erkennen, ein verbundenes Netzwerk aus Geld, Ideologie und Bürokratie, in dem dieselben Namen in den Bereichen Finanzen, Technologie, Wissenschaft und Politik auftauchen, und man beginnt zu vermuten, dass das, was wir Demokratie nennen, eher einer Bühne gleicht: einem Zirkus konkurrierender Politiker, die wie Führungskräfte aussehen, in Wirklichkeit aber als Angestellte eines Systems fungieren, das sie nicht kontrollieren.

Ich sage das nicht, um melodramatisch zu klingen, sondern weil die Implikation zutiefst beunruhigend ist: Wenn Macht durch Netzwerke wirkt, die wir nicht direkt sehen können, was ist dann der Sinn von Wahlen, Parlamenten, Wahlversprechen, Fernsehdebatten und moralischen Stellungnahmen?

Wählen wir wirklich unsere Zukunft, oder wird uns ein Menü angeboten, bei dem der eigentliche Koch im Verborgenen bleibt und unsere einzige Aufgabe darin besteht, auszuwählen, welches Gericht uns in dieser Saison serviert wird?

1 2 11 12 13

An dieser Stelle werden die Namen, die im Zusammenhang mit Epstein auftauchen, mehr als nur Klatsch und Tratsch. Es geht nicht darum, eine einzelne Familie oder eine einzelne Dynastie zu verehren oder zu verteufeln, und ich möchte hier klarstellen, dass das Internet es liebt, Analysen in Stammesdenken zu verwandeln.

Es geht darum zu verstehen, dass Bankendynastien, militärisch-industrielle Interessen und Elite-Tech-Projekte keine getrennten Universen sind, sondern oft miteinander verflochten sind. Wenn man sieht, wie Epstein den Menschen erzählt, dass er wichtige Bankinteressen vertritt, und wenn man die Nähe zwischen Silicon-Valley-Milliardären und Netzwerken wie dem seinen sieht, kommt man zu dem Schluss, dass viele der „visionären” Projekte, die der Öffentlichkeit verkauft werden – Transhumanismus, Gehirnchips, KI-Governance, digitale Währungssysteme – vielleicht gar keine basisdemokratischen Innovationen sind, sondern Top-down-Projekte, die nach der totalen Kontrolle über die menschliche Umwelt streben.

Und wenn man so darüber nachdenkt, beginnt man, die gesamte Machtpyramide in Frage zu stellen. Vielleicht sind Parlamente nicht die erste Ebene der Entscheidungsfindung, sondern die vierte oder fünfte.

Vielleicht sind Premierminister und Präsidenten keine souveränen Führer, sondern Manager der dritten Ebene, deren Aufgabe es ist, der Öffentlichkeit Politik zu verkaufen. Vielleicht sind auch die Musk- und Thiel-Klasse – diejenigen, die Plattformen betreiben, KI-Systeme aufbauen und neuronale Technologien vorantreiben – nicht die Spitze, sondern Geschäftsführer, die Projekte umsetzen, die anderswo für Interessen entwickelt wurden, die größer sind als ihre eigenen.

Und dann kommt man zu der gefährlichsten Frage von allen, der Frage, die niemand von den Bürgern laut gestellt haben möchte: Wenn die wahre Macht über der demokratischen Bühne liegt, im Verborgenen, in Netzwerken, die Geld bereitstellen, Ideen vorantreiben und die Bürokratie mobilisieren können, um sie umzusetzen, leben wir dann wirklich in Demokratien oder leben wir in gelenkten Demokratien, in denen Freiheit meist nur ein Gefühl und Wahlfreiheit meist nur eine Show ist?

An dieser Stelle beginnt die moderne Agenda wie eine Falle zu wirken. Digitale Ausweise. Digitale Währungen der Zentralbanken. Eine Zukunft der permanenten Überprüfung. Eine Zukunft, in der jede Transaktion, jede Bewegung und jede soziale Interaktion registriert, kontrolliert und möglicherweise bestraft werden kann.

Selbst die öffentliche Gesundheit, die eigentlich in den Bereich der Medizin und Pflege gehören sollte, wird zu einem Bereich der Disziplin und Durchsetzung, in dem man Ihnen sagt, dass Sie sich nicht deshalb fügen müssen, weil die Wissenschaft sich einig ist, sondern weil das System entschieden hat, dass abweichende Meinungen nicht tolerierbar sind.

Und die Menschen werden fragen: Haben wir eine Wahl? Können wir wirklich „Nein” sagen, wenn diese Systeme unabhängig von der Meinung der Wähler aufgebaut werden?

Denn wenn diese Projekte trotz der Skepsis der Öffentlichkeit durchgesetzt werden können, dann wird Demokratie eher zu einer Markenbildung als zu einer Regierungsrealität.

Was sich für mich seit dieser jüngsten Enthüllung über Epstein geändert hat, ist nicht, dass ich plötzlich entdeckt habe, dass es das Böse gibt oder dass mächtige Menschen lügen; was sich geändert hat, ist, dass der Schleier dünner geworden ist, die Hierarchie klarer erscheint und die Vorstellung, dass Politiker „Führer“ sind, schwerer zu schlucken ist.

Wenn jemand wie Tony Blair – der eine entscheidende Rolle bei der Invasion des Irak gespielt hat – Jahre später zurückkommt und versucht, der Öffentlichkeit die Notwendigkeit digitaler Ausweise zu verkaufen, sehe ich ihn als Angestellten, als mittleren Manager, der die Projekte seiner Vorgesetzten umsetzt, deren Namen wir selten auf dem Bildschirm sehen.

Und vielleicht ist dies die wahre geopolitische Bedeutung der Epstein-E-Mails, jenseits der Verderbtheit, jenseits des Skandals, jenseits des Sensationalismus: Sie zwingen uns, uns mit der Möglichkeit auseinanderzusetzen, dass die Welt von Netzwerken regiert wird und dass diese Netzwerke dauerhafter sind als Regierungen, einflussreicher als Wahlen und abgeschotteter, als es jede offizielle Institution jemals zugeben würde.

Ich bitte Sie nicht, eine einzige große Theorie zu akzeptieren. Ich bitte Sie, das Muster zu erkennen und sich zu fragen, ob dieses Muster erklärt, warum sich die Welt zunehmend unfrei, zunehmend gesteuert, zunehmend manipuliert anfühlt, obwohl uns mit ernster Miene erzählt wird, dass wir in der demokratischsten Ära der Menschheitsgeschichte leben.

Wenn dies die Richtung ist, in die wir uns bewegen – hin zu einer Zukunft der digitalen Kontrolle, die auf wirtschaftlicher Erschöpfung und künstlichen Krisen basiert –, dann ist die einzige ernsthafte Frage nicht mehr, „wer die nächsten Wahlen gewinnen wird“, sondern ob die einfachen Menschen genug Klarheit, Einheit und Mut zurückgewinnen können, um ein politisches Leben zurückzuerobern, das nicht von oben vorgegeben ist.

Denn wenn wir zu permanenter Reaktion reduziert werden – immer nur auf den nächsten Krieg, die nächste Krise, die nächste künstlich geschürte Panik reagierend –, dann bleiben wir Untertanen.

Und vielleicht ist das das Verblüffendste daran: dass die Epstein-Geschichte, die als schmutziger Skandal begann, uns am Ende dazu zwingt, uns zu fragen, ob die Zivilisation, in der wir leben, noch das ist, was sie zu sein vorgibt.

Vielen Dank, dass Sie diese Arbeit am Leben erhalten. Ich veröffentliche unabhängig, um frei von institutionellem Druck und redaktioneller Einflussnahme zu bleiben. Wenn Sie meine journalistische Arbeit und geopolitische Analysen finanziell unterstützen möchten, können Sie mich hier unterstützen:

Der Autor: Kevork Almassian ist ein syrischer Geopolitik-Analyst und Gründer von Syriana Analysis. (…)