Das Monster hinter der Wettermanipulation (Videos)

„Klimatinstabilität“ ist ein beschönigender Begriff für Geoengineering, also Wettermanipulation, die bis hin zur Instrumentalisierung des Wetters als Waffe reicht. Mit anderen Worten: ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Professor Michel Chossudovsky liefert die historischen und technischen Details zur Wetterkriegsführung, die sich seit dem Zweiten Weltkrieg und wahrscheinlich schon davor langsam entwickelt hat .
Wenn in Kommentaren und Berichten über Geoengineering und die Instrumentalisierung des Wetters von „Fake News“ die Rede ist, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass diese vermeintlichen Fake News der Wahrheit entsprechen. Und das gilt im Grunde für fast alles, was als „Fake News“ bezeichnet wird.
Doch das Schlimmste ist die jüngste Entdeckung eines ehemaligen Mitarbeiters der Südpolstation in der Antarktis. Er sagt, was er dort gesehen habe, sei „HAARP auf Steroiden“. Er wurde zum Whistleblower und sagte vor dem US-Senat aus.
HAARP steht für „ High-frequency Active Auroral Research Program“ (Hochfrequenz-Aktiv-Polarlichtforschungsprogramm) .
Seit 2015 ist es offiziell ein Projekt der University of Alaska Fairbanks, das die Ionosphäre – den obersten, ionisierten Teil der Erdatmosphäre – erforscht. Tatsächlich blickt es auf eine lange Geschichte der Wettermanipulation und des Geoengineerings zurück.
Der Forscher und Whistleblower Eric Hecker arbeitete früher für Raytheon Technologies Corporation, einen amerikanischen multinationalen Luft- und Raumfahrtkonzern, an der Südpolstation. (Israelische Flugzeuge versprühen Millionen Tonnen giftiger Chemtrails über Nachbarländern – Entvölkerung 2.0 in Aktion (Video))
In einem 15-minütigen Interview (zensiert) enthüllt er die Existenz einer gigantischen Wettermaschine an der Südpolstation. Das Interview, in dem Hecker seine Erlebnisse dort schildert, ist atemberaubend. Es lässt das HAARP-Projekt wie ein Kinderprojekt erscheinen.
Die Wettermaschinen der Südpolstation können Erdbeben und das Wetter, also das Klima, steuern. Sie können Erdbeben, Hurrikane, Taifune und Zyklone nahezu überall auf der Welt erzeugen und lenken. Zusätzlich gibt es dort einen riesigen UFO-Kontrollturm, auch Neutrino-Kontrollturm genannt.
Neutrinos sind winzige subatomare Teilchen, die oft als „Geisterteilchen“ bezeichnet werden, da sie kaum mit anderen Teilchen wechselwirken. Neutrinos können als Hochfrequenz-Energiesender eingesetzt werden. Die Energie, die Erdbeben oder Stürme auslöst, kann praktisch überall auf der Welt übertragen werden.
Herr Hecker spricht über präzise geplante Erdbeben und Stürme. (mehr dazu in dem Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand“)
Sehen und hören Sie sich dieses bahnbrechende Interview von Redacted vom 11. Oktober 2024 an.
Vor diesem Hintergrund lassen sich die jüngsten verheerenden Hurrikane der Kategorien 3 bis 5, die North Carolina und Florida getroffen haben, sowie die Taifune Bebinca und Yagi, die China und andere asiatische Länder heimgesucht haben, leicht erklären.
Ende September traf Hurrikan Helene, ein Hurrikan der Kategorie 5, fünf US-Bundesstaaten – Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina, Tennessee und Virginia – und tötete weit über 300 Menschen.
Hurrikan Helene war ein Sturm, der beinahe alle Rekorde brach. Wind und Regenfälle vereinten sich zu einem fast unvorstellbaren Desaster, das sich über 800 Kilometer landeinwärts von der Küste Floridas erstreckte.
Hurrikan „Helene“ richtete in Asheville, North Carolina, verheerende Schäden an und überschwemmte die Stadt. Kurioserweise liegt Asheville auf Lithiumvorkommen im Wert von Milliarden Dollar.
Asheville zählt etwa 100.000 Einwohner und liegt auf einer Höhe von etwa 700 m – es ist ungewöhnlich, dass solche Höhenlagen in dem Ausmaß überflutet werden, wie es bei Asheville der Fall war (siehe Foto der Asheville Free Press).
Zwei Unternehmen, Piedmont Lithium und Albemarle Corp., planen, in den kommenden Jahren Lithiumminen im US-Bundesstaat North Carolina zu eröffnen. Lithium ist ein Metall, das zur Stromversorgung von Batterien für Elektrofahrzeuge, Smartphones und Laptops – und natürlich auch für Kriegselektronik – verwendet wird.
Ratet mal, wer diese beiden Unternehmen kontrolliert? Genau – BlackRock und Vanguard.
Am Mittwochabend, dem 9. Oktober, traf ein weiterer ungewöhnlicher Hurrikan, „Milton“, in der Nähe von Siesta Key bei Tampa auf die Küste Floridas. Er zog landeinwärts Richtung Mexiko und verwüstete Tampa, Florida, wobei mindestens 23 Menschen ums Leben kamen.
Der Hurrikan wurde beim Landgang von ursprünglich maximaler Stärke 5 auf Stufe 3 und später weiter auf Kategorie 1 herabgestuft.
Laut dem Energieversorger „Find Energy“ waren am Samstag in Florida noch immer rund 1,3 Millionen Kunden ohne Strom. Siehe den Bericht von CBS.
Es überrascht nicht, dass Bill Gates einen Großteil des 3,5 Milliarden Dollar teuren Water Street Tampa-Projekts besitzt, einem Wahrzeichen der Stadtrenaturierung im Herzen von Tampa . Mitinvestor ist Jeffrey Vinik (Besitzer des Eishockeyteams Tampa Bay Lightning). Das 22 Hektar große Mischnutzungsprojekt im Zentrum der Stadt wurde kürzlich als Nordamerikas erstes WELL-Projekt ausgezeichnet.
Die Gemeinde wurde dank ihrer Nachhaltigkeits- und Lebensqualitätsstandards zertifiziert. Das scheint perfekt zur UN-Agenda 2030 zu passen.
Das Projekt „Water Street Tampa“ definiert ein boomendes Stadtzentrum neu und nutzt dabei die erstklassige Lage am Wasser optimal aus. Sehen Sie hier .
Es heißt, Bill Gates habe vor, Tampa zu einer 15-Minuten-Stadt zu machen.
Obwohl die Beweislage dünn ist, wirft das, was wie gezielte Stürme aussieht, viele Fragen auf. Geoengineering und Wettermanipulation beschäftigen immer mehr Menschen. Die Erzählung von der „Verschwörungstheorie“ am Leben zu erhalten, wird immer schwieriger. Die Menschen wachen auf.
Sie stellen Verbindungen her zwischen den sich kreuzenden Chemtrails am Himmel, extremen Hurrikanen und unvorhersehbaren Wetterextremen – von Kälte und Hitze über Regen und Sonnenschein bis hin zu Nebel und Hagel – eine ungewöhnliche und gesundheitsschädliche Mischung.
Und dank des Interviews von Redacted mit Eric Hecker sind nun selbst verheerende Erdbeben kein Rätsel mehr.
Hier einige Aussagen zum Hurrikan Helene – und dem potenziellen Lithiumabbau im Wert von mehreren Milliarden Dollar in der Region um Asheville, NC: siehe Video unten.
Was Hurrikan „Milton“ betrifft, bemerkt Paul Craig Roberts , dass er sich so ungewöhnlich entwickelte, dass er unwirklich wirkte. Siehe hier .
Das folgende 14-minütige Video bietet einen Einblick in die Geschichte der erstaunlichen Fähigkeit, Hurrikane zu verstärken und ihren Kurs radikal zu verändern.
Zusammenfassend lässt sich sagen , dass die Instrumentalisierung von Wetter und Klima als Waffe einen Atomkrieg überflüssig macht. „Wetter“ und Erdbeben können wie im Krieg gezielt gegen bestimmte Gebiete eingesetzt werden.
Die Vermeidung von Atomkriegen vermeidet außerdem radioaktive Strahlung und radioaktiven Niederschlag, deren Auswirkungen von einigen Jahrzehnten bis zu Tausenden von Jahren andauern können und der sowohl die herrschende Elite als auch das einfache Volk betreffen kann.
Was wir, das Volk, vermeiden wollen, ist ein Atomkrieg und die Instrumentalisierung von Wetter und/oder Klima als Waffe.
Wir wollen keinerlei Kriege.
Wir suchen den Frieden und das Licht, das Frieden bringen wird.
Quellen: PublicDomain/globalresearch.ca am 25.02.2026