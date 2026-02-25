Das Monster hinter der Wettermanipulation (Videos)

„Klimatinstabilität“ ist ein beschönigender Begriff für Geoengineering, also Wettermanipulation, die bis hin zur Instrumentalisierung des Wetters als Waffe reicht. Mit anderen Worten: ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Professor Michel Chossudovsky liefert die historischen und technischen Details zur Wetterkriegsführung, die sich seit dem Zweiten Weltkrieg und wahrscheinlich schon davor langsam entwickelt hat .

Wenn in Kommentaren und Berichten über Geoengineering und die Instrumentalisierung des Wetters von „Fake News“ die Rede ist, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass diese vermeintlichen Fake News der Wahrheit entsprechen. Und das gilt im Grunde für fast alles, was als „Fake News“ bezeichnet wird.

Doch das Schlimmste ist die jüngste Entdeckung eines ehemaligen Mitarbeiters der Südpolstation in der Antarktis. Er sagt, was er dort gesehen habe, sei „HAARP auf Steroiden“. Er wurde zum Whistleblower und sagte vor dem US-Senat aus.

HAARP steht für „ High-frequency Active Auroral Research Program“ (Hochfrequenz-Aktiv-Polarlichtforschungsprogramm) .

Seit 2015 ist es offiziell ein Projekt der University of Alaska Fairbanks, das die Ionosphäre – den obersten, ionisierten Teil der Erdatmosphäre – erforscht. Tatsächlich blickt es auf eine lange Geschichte der Wettermanipulation und des Geoengineerings zurück.

Der Forscher und Whistleblower Eric Hecker arbeitete früher für Raytheon Technologies Corporation, einen amerikanischen multinationalen Luft- und Raumfahrtkonzern, an der Südpolstation. (Israelische Flugzeuge versprühen Millionen Tonnen giftiger Chemtrails über Nachbarländern – Entvölkerung 2.0 in Aktion (Video))

In einem 15-minütigen Interview (zensiert) enthüllt er die Existenz einer gigantischen Wettermaschine an der Südpolstation. Das Interview, in dem Hecker seine Erlebnisse dort schildert, ist atemberaubend. Es lässt das HAARP-Projekt wie ein Kinderprojekt erscheinen.

Die Wettermaschinen der Südpolstation können Erdbeben und das Wetter, also das Klima, steuern. Sie können Erdbeben, Hurrikane, Taifune und Zyklone nahezu überall auf der Welt erzeugen und lenken. Zusätzlich gibt es dort einen riesigen UFO-Kontrollturm, auch Neutrino-Kontrollturm genannt.

Neutrinos sind winzige subatomare Teilchen, die oft als „Geisterteilchen“ bezeichnet werden, da sie kaum mit anderen Teilchen wechselwirken. Neutrinos können als Hochfrequenz-Energiesender eingesetzt werden. Die Energie, die Erdbeben oder Stürme auslöst, kann praktisch überall auf der Welt übertragen werden.

Herr Hecker spricht über präzise geplante Erdbeben und Stürme. (mehr dazu in dem Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand“)

Sehen und hören Sie sich dieses bahnbrechende Interview von Redacted vom 11. Oktober 2024 an.

Vor diesem Hintergrund lassen sich die jüngsten verheerenden Hurrikane der Kategorien 3 bis 5, die North Carolina und Florida getroffen haben, sowie die Taifune Bebinca und Yagi, die China und andere asiatische Länder heimgesucht haben, leicht erklären.

Quellen: PublicDomain/globalresearch.ca am 25.02.2026