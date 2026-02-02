Teile die Wahrheit!

Das Pentagon hat die Existenz von gerichteten Energiewaffen in den Vereinigten Staaten bestätigt.

Die Veröffentlichung der Technischen Abteilung des US-Kriegsministeriums bestätigt, dass das Pentagon die Produktion solcher Waffen ausweitet.

Das dem Dokument des technischen Direktors des US-Verteidigungsministeriums beigefügte Poster zeigt ein Gerät, das einen roten Laserstrahl in den Himmel schießt. Die blutrote Abbildung auf schwarzem Hintergrund trägt die Bildunterschrift: „Tödlichkeit mit Lichtgeschwindigkeit. Die Überlegenheit gerichteter Energie.“

Unter gerichteten Energiewaffen versteht man eine breite Palette von Entwicklungen, die auf unterschiedlichen physikalischen Prinzipien basieren, von Mikrowellen bis hin zu Elektrolasern.

Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin und andere Konzerne arbeiten an der Entwicklung solcher Waffensysteme. Technologien nach ähnlichen Prinzipien wurden bereits in der UdSSR entwickelt. Auch Russland forscht an vergleichbaren Waffensystemen.

Zuvor hatte CNN berichtet, dass die US-Behörden Waffen beschafft und getestet hätten, die das sogenannte „ Havanna-Syndrom “ auslösen. In den sozialen Netzwerken kursierte die Version, dass solche Waffen bei der Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch amerikanische Sicherheitskräfte eingesetzt worden seien.

Havanna-Syndrom – unerklärliche neurologische Symptome: Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen, Hörprobleme, kognitive Beeinträchtigung, Schlaflosigkeit.

Auszug aus dem Buch „DUMBs 2“:

Besitzen die USA Laserwaffen?

Die Integration verschiedener Lasertechnologiebezogener Waffensysteme in das Arsenal des US-Militärs, gepaart mit ihrem Potenzial zur Bekämpfung gegenwärtiger und kommender Bedrohungen, vergrößert die Vorteile, die diese hochmoderne Militärtechnologie bietet, und zeigt so ihr immenses Potenzial bei der Gestaltung der Zukunft der Kriegsführung. (Die Hardware für den Wetterkrieg: Das Gitter über Deutschland)

In den Annalen der Militärtechnologie haben nur wenige Fortschritte so viel Faszination hervorgerufen wie Laserwaffen. Diese hochmodernen Systeme stellen einen Paradigmenwechsel in der Kriegsführung dar und bieten Präzision und Geschwindigkeit, die einst der Science-Fiction vorbehalten waren.

Im Vordergrund dieser Diskussion steht eine entscheidende Frage: Verfügen die Vereinigten Staaten derzeit über einsatzbereite Laserwaffen in ihrem militärischen Arsenal? Mit ihren weitreichenden Auswirkungen auf die nationale Sicherheit bildet diese Frage den Kern unserer Untersuchung.

Um den aktuellen Stand der Laserwaffen in den Vereinigten Staaten vollständig zu erfassen, ist es wichtig, sich mit dem historischen Hintergrund zu befassen, der uns dorthin geführt hat, wo wir heute sind. Jahrzehnte hartnäckiger Forschung, Experimente und technologischer Innovation haben den Weg für diese beeindruckenden Strahlen gerichteter Energie geebnet.

Dieser Weg von einem theoretischen Konzept zu einem konkreten militärischen Vermögenswert unterstreicht den Einfallsreichtum von Wissenschaftlern und Ingenieuren. Es unterstreicht auch die strategische Weitsicht der Militärplaner, die die potenziell transformative Wirkung der Nutzung von Licht als Waffe erkannten.

Auf dieser Reise werden wir offizielle Erklärungen, etablierte Systeme und kontinuierliche Forschungsbemühungen untersuchen, um einen umfassenden Einblick in das Engagement der Vereinigten Staaten mit Laserwaffen zu bieten.

Hier befassen wir uns mit dem historischen Aspekt der Entwicklung von Laserwaffensystemen durch das US-Militär und beleuchtet den aktuellen Stand der Laserwaffen innerhalb des US-Militärs. Es bietet wertvolle Einblicke in eingesetzte Systeme, laufende Forschungsinitiativen und vieles mehr.

Historischer Hintergrund: Die grundlegenden 1960er Jahre

Im Jahr 1961 verkündete die Hughes Aircraft Company, ein US-Militärunternehmen, eine beispiellose Leistung der Malibu Research Laboratories. Ted Maiman, eine Koryphäe in ihren Reihen, konstruierte ein neuartiges Instrument, das eine stimulierte Emission optischer Strahlung erzeugen kann. Diese historische Erfindung trug den Namen „Laser“, umgangssprachlich auch „optischer Maser“ genannt.

Dieses Wendeereignis leitete eine neue Ära wissenschaftlicher Forschung und beispiellosen technologischen Fortschritts ein. Militärische Interessen erkannten schnell das enorme Potenzial und stellten sich rasch hinter neue Forschungsinitiativen. Diese Bemühungen zielten darauf ab, das Spektrum der Laserfähigkeiten zu erweitern und ihre Anwendungen zu erweitern.

Im Jahr 1962 kündigte das US-Verteidigungsministerium (DoD) eine jährliche Investition von etwa 5 Millionen US-Dollar in die Laserforschung und Entwicklung an. Diese Finanzierung war für die Erforschung des Potenzials von Laserstrahlen, insbesondere ihrer Kohärenz, Intensität und Richtung, für Anwendungen wie Erkennung, Entfernungsmessung, Zielen und Bewaffnung vorgesehen.

Innerhalb des Verteidigungsministeriums (DoD) entwickelte sich die Lasertechnologie zu einem zentralen Schwerpunktgebiet, was zu umfangreichen Forschungsanstrengungen auf institutioneller Ebene führte. Dazu gehörten Initiativen, die im Rahmen von Verträgen und in internen Labors durchgeführt wurden, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung der Entwicklung von Waffensystemen für den kommerziellen Einsatz lag.

In den frühen 1960er Jahren verfolgten die Advanced Research Projects Agency (ARPA), das Office of Naval Research (ONR), die Air Force und das US Army Missile Command (MICOM) gemeinsam Hochenergielaserprogramme mit übereinstimmenden Ansätzen und Endzielen.

Bis 1962 hatte das Ordnance Command der US-Armee 700.000 US-Dollar in die Entwicklung von Laser-Entfernungsmessern investiert und plant, diese Mittel 1963 auf etwa 1,9 Millionen US-Dollar zu erhöhen. Gleichzeitig zeigte die Luftwaffe großes Interesse an der Verwendung von Lasertechnologie für Luft- und Raumfahrtwaffen. Im selben Jahr stellte die Air Force Aeronautical Systems Division in Zusammenarbeit mit ihrem hauseigenen Labor auf der Wright-Patterson Air Force Base über 1 Million US-Dollar pro Jahr für die Laserforschung und Entwicklung bereit.

Meilensteine: Stimulierte Emission

Die entscheidende Entdeckung „MASER“, das für „Means for Acquiring Support for Expensive Research“ steht, wurde 1951 von Charles Townes und seinen Kollegen gemacht und führte zur Entwicklung eines Mikrowellenoszillators mit Ammoniak. Allerdings erkannte das Militär erst 1962 das Potenzial dieses Durchbruchs. Während Townes‘ Forschung durch militärische Verträge unterstützt wurde, sicherten sich sein Team an der Columbia und Gordon Goulds Gruppe bei TRG Inc. zusätzliche Mittel von der Luftwaffe und der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).

Strahlungswaffen

Das 1961 ins Leben gerufene Projekt SEASIDE war eine Zusammenarbeit zwischen der Advanced Research Projects Agency (ARPA) und dem Office of Naval Research (ONR). Das Hauptziel bestand darin, die Festkörperlasertechnologie zu verbessern. Ziel war es, diese Waffentechnologie nutzbar zu machen und dabei explizit ein Hochenergie-Lasersystem zur Abwehr ballistischer Raketen zu entwickeln.

Lasermaterialien

Im Jahr 1963 wurde ein großes Forschungsprogramm im Wert von 2,5 Millionen US-Dollar zur Weiterentwicklung von Lasermaterialien ins Leben gerufen. Diese ehrgeizige Anstrengung befasste sich mit technologischen Herausforderungen, die das Office of Naval Research (ONR) zunächst als scheinbar lösbar ansah, doch es wurde zu einer Frage ausreichender Zeit und Finanzierung.

Systemforschung

Die Verbesserung der Leistung und Effizienz von Festkörperlasern hängt von der Verbesserung der Pumpquellen ab. Dazu gehört die Entwicklung hochenergetischer koaxialer Laserpumpen und der Einsatz von Xenonlampenentladungen ergänzt durch Metallhalogenide. Darüber hinaus wurden Experimente mit Cäsiumiodid- und Kalziumlampen durchgeführt, die mit dem Zehnfachen ihres typischen Betriebsstroms gepulst wurden.

Raman-verschobene Laser

Das ONR-Laserprogramm verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl Komponenten- und Systemforschung als auch eine eingehende Untersuchung der Laserstrahlungsausbreitung umfasst. Diese umfassende Untersuchung führte schließlich zur Betrachtung der Raman-Streuung und Frequenzverschiebung unter Verwendung des Raman-Effekts.

Der dynamische Gaslaser

Der Durchbruch bei der Lösung des Hochenergielaser-Dilemmas gelang nicht der Optik, sondern der Aerodynamik.

Experimentelle 1970er Jahre

Die 1970er Jahre waren eine Zeit des Experimentierens und der Erforschung der Lasertechnologie. Die US-Armee hat zusammen mit anderen Militärzweigen und -behörden wie der DARPA eine Vielzahl von Experimenten durchgeführt, um die Machbarkeit und den möglichen Einsatz von Laserwaffen zu untersuchen.

Zwischen 1973 und 1974 initiierte die US-Armee das Programm High Energy Laser Systems Test Facility (HELSTF), um das Potenzial von Hochenergielasern für militärische Anwendungen zu erkunden.

Zwischen 1973 und 1977 startete die US-Armee in Zusammenarbeit mit anderen Militärzweigen und Behörden wie der DARPA eine Reihe bahnbrechender Experimente. Ziel war es, in das Reich der Laserwaffen einzutauchen, insbesondere in die Welt der chemischen Laser, die in dieser Zeit weithin als Hoffnungsträger galten.

HELSTAR (High Energy Laser Systems Test and Evaluation Program) zielte darauf ab, das Potenzial von Hochenergielasersystemen für militärische Anwendungen zu bewerten. Dabei wurden verschiedene Lasertechnologien getestet und evaluiert.

SELENE (Solid-state Laser Experiment) konzentrierte sich auf Festkörperlaser, die ein festes Medium zur Erzeugung von Laserlicht verwenden. Ziel war es, die Leistungsfähigkeit von Festkörperlasern für einen möglichen militärischen Einsatz zu bewerten.

MIRACL (Mid-Infrared Advanced Chemical Laser) war ein leistungsstarker chemischer Laser, der in den 1970er Jahren von der US-Marine entwickelt wurde. Es wurde zum Testen und Experimentieren konzipiert und war eines der bedeutendsten Laserprojekte seiner Zeit.

COIL (Chemical Oxygen Iodine Laser) war ein weiterer chemischer Laser, der in dieser Zeit erforscht wurde. Dabei wurde eine Kombination aus Sauerstoff- und Jodchemikalien verwendet, um einen hochenergetischen Laserstrahl zu erzeugen.

Im Jahr 1977 erhielt Martin Marietta, heute Teil von Lockheed Martin, von der US-Armee den Auftrag, bei der Entwicklung eines bahnbrechenden chemischen Lasersystems, bekannt als Airborne Laser Laboratory Demonstration (ALLD), eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Diese bahnbrechende Technologie wurde in ein speziell angepasstes Boeing 707-Flugzeug integriert und markierte einen entscheidenden Fortschritt bei den Laserfähigkeiten in der Luft.

Die entscheidenden 1980er Jahre

In dieser Zeit waren die US-Armee und andere Militärzweige stark an der Forschung und Entwicklung von Laserwaffen für potenzielle militärische Anwendungen beteiligt. In den 1980er Jahren gab es bedeutende Fortschritte in der Hochenergielasertechnologie (HEL) und bei der Konzeptualisierung gerichteter Energiewaffen (DEW). Die Forschungs- und Entwicklungsbemühungen in diesen Bereichen wurden über die 1980er Jahre hinaus bis ins 21. Jahrhundert fortgesetzt. Fortschritte wurden bei verschiedenen Lasern (chemische, Festkörper-, Freie-Elektronen-Laser) und gerichteten Energiewaffensystemen erzielt.

Im Jahr 1980 erreichte das ALLD-Programm mit dem erfolgreichen Abfangen und Zerstören einer Sidewinder-Luft-Luft-Rakete während des Fluges einen bahnbrechenden Meilenstein. Dies stellte einen bedeutenden Fortschritt in der Entwicklung von Laserwaffensystemen dar und demonstrierte deren potenzielle Wirksamkeit in realen Szenarien.

Im Jahr 1983 stellte der damalige Präsident Ronald Reagan die Strategic Defense Initiative (SDI) vor, die im Volksmund als „Star Wars“ bekannt ist. Dieses Programm zielte darauf ab, ein umfassendes Raketenabwehrsystem zu schaffen, das eine Vielzahl von Technologien nutzt, wobei Laser eine entscheidende Komponente im Arsenal darstellen. SDI umfasste eine breite Palette von Forschungs- und Entwicklungsbemühungen zur Weiterentwicklung gezielter Energiewaffen, insbesondere Laser.

Im Jahr 1984 führten die US-Streitkräfte wichtige Tests in der High Energy Laser Systems Test Facility durch und stellten dabei den MIRACL vor. Dieser Festkörperlaser erreichte eine bemerkenswerte Leistung von über einem Megawatt und unterstreicht damit die bedeutenden technologischen Fortschritte, die in dieser Zeit erzielt wurden.

Zwischen 1984 und 1987 erlebte das SDI-Programm eine rasante Phase intensiver Forschung und Entwicklung mit Schwerpunkt auf gezielten Energiewaffen, wobei die Fortschritte bei laserbasierten Technologien besonders hervorgehoben wurden. In dieser Zeit wurden durch die Zusammenarbeit von Laboren, Verteidigungsunternehmen und Regierungsbehörden mehrere Laserprojekte vorangetrieben.

1985 initiierte die Armee das Ground-Based Laser (GBL)-Projekt, indem sie einen chemischen Laser an einem modifizierten M60 Patton-Panzer montierte. Während dieses Experiment das Potenzial bodengestützter Lasersysteme erfolgreich demonstrierte, zeigte es auch praktische Herausforderungen auf, die weiterer Aufmerksamkeit und Verfeinerung bedurften.

In einer entscheidenden Errungenschaft im Jahr 1987 testete das US-Militär den chemischen Laser im mittleren Infrarotbereich erfolgreich gegen eine Zieldrohne. Dies stellte einen bedeutenden Fortschritt in der Hochenergie-Lasertechnologie dar und unterstrich die wachsenden Fähigkeiten von Laserwaffen in Präzisionskampf- und Verteidigungsanwendungen.

Zusammengenommen stellten diese Meilensteine ​​einen bedeutenden Fortschritt und ein Experiment bei der Entwicklung von Laserwaffen für das US-Militär in den 1980er Jahren dar.

Die revolutionären 1990er und 2000er Jahre…

