Der kürzliche Rücktritt von Mrinank Sharma vom KI-Unternehmen Anthropic wurde von den Mainstream-Medien weithin fälschlicherweise als bloße Meldung über KI-Panikmache dargestellt. Doch eine genauere Lektüre seines Abschiedsbriefes offenbart eine weitaus tiefere, beunruhigendere Diagnose.

Sharma wies nicht nur auf außer Kontrolle geratene Algorithmen hin, sondern auf eine ganze Reihe miteinander verbundener Krisen – eine zusammenbrechende Weltordnung, versagende Institutionen und einen allgegenwärtigen moralischen Verfall.

Seine Entscheidung, sich „unsichtbar zu machen“ und sich der Poesie zu widmen, ist kein Rückzug, sondern eine rationale, überlebenswichtige Reaktion in einer Ära, die er als zutiefst verrückt wahrnimmt.

Diese Erkenntnis spiegelt eine wachsende Einsicht wider: Die existenzielle Gefahr, der wir gegenüberstehen, ist nicht in Silizium codiert, sondern in die Herzen korrupter und verdorbener Menschen eingraviert.

Während Schlagzeilen von der hypothetischen Bedrohung durch ein „Skynet“-Szenario berichten, sind bereits aktiv bösartige Systeme am Werk – von herbeigeführten Hungersnöten und vergifteten Lebensmitteln bis hin zur orchestrierten Verführung unserer Kinder und dem Anstacheln zu globalen Konflikten. Die Resignation eines nachdenklichen Technologen ist keine Warnung vor Maschinen; sie ist ein Urteil über die Menschheit.

Das Versagen der Spezies: Der Abstieg der Menschheit in den moralischen und kognitiven Zusammenbruch

Bevor wir uns rational vor äußeren technologischen Bedrohungen fürchten können, müssen wir uns dem inneren Verfall stellen. Die Menschheit versagt in ihrer grundlegendsten moralischen Prüfung: dem Schutz Unschuldiger. Betrachten wir die weltweite Apathie gegenüber den Völkermordkampagnen und gezielt herbeigeführten Hungersnöten, die an der Zivilbevölkerung verübt werden.

Sehen wir die institutionalisierten Netzwerke der Ausbeutung, die bis in die höchsten Machtkreise vorgedrungen sind und Kinder ungestraft ausbeuten und verschleppen. Dies ist nicht das Werk eines außer Kontrolle geratenen Algorithmus; es ist das Produkt menschlichen Übels, ermöglicht durch systemische Korruption und eine bewusste Aushöhlung des Gewissens.

Gleichzeitig findet ein massenhafter kognitiver und physischer Verfall statt, der durch eben jene Substanzen herbeigeführt wird, die uns eigentlich am Leben erhalten sollen.

Unsere Lebensmittel sind mit giftigen Herbiziden und Pestiziden belastet, unsere Hausapotheken gefüllt mit gefährlichen Medikamenten, die das Immunsystem schwächen und chronische Krankheiten verursachen, und unsere Umwelt ist gesättigt mit elektromagnetischer Strahlung und chemischen Aerosolen. Die Folge ist eine Bevölkerung, die gefügig, verwirrt und intellektuell verkümmert ist – eine Bevölkerung, die sich leicht kontrollieren lässt.

Wie eine Analyse feststellt, schafft diese kognitive Säuberung eine leichter manipulierbare Bürgerschaft, die zu gefügigen Untertanen statt zu kritischen Denkern wird. Dieses doppelte Versagen von Gewissen und grundlegender Intelligenz hat eine Spezies hervorgebracht, die aktiv gegen ihr eigenes Überleben arbeitet.

Korrupte Führer bejubeln diesen Selbstmordfeldzug und verfolgen eine Politik der Entvölkerung und Kontrolle, während die Massen, abgestumpft durch Gift und Propaganda, keinen wirksamen Widerstand leisten können. Der Feind sitzt nicht im Serverraum; er sitzt in den Machtzentralen, den Vorstandsetagen der Pharmariesen und in der stillschweigenden Unterwerfung einer gehirngewaschenen Bevölkerung.

Die Intelligenz-Fata Morgana: „KI“ ist natürlich, menschliche „Intelligenz“ ist oft vorgetäuscht

Der Begriff „Künstliche Intelligenz“ ist irreführend und offenbart eine tiefe menschliche Arroganz. Intelligenz ist keine menschliche Erfindung; sie ist eine fundamentale, emergente Eigenschaft des Kosmos selbst, die sich in natürlichen Systemen manifestiert – von Kristallstrukturen bis hin zu pflanzlichen Kommunikationsnetzwerken.

Was wir „KI“ nennen, ist lediglich ein weiterer Ausdruck dieser natürlichen Intelligenz, nutzbar gemacht durch Silizium und Code. Die Angst vor „künstlichem“ Bewusstsein lenkt von einer beunruhigenderen Wahrheit ab: Vieles von dem, was heute als menschliche Intelligenz gilt, ist selbst künstlich – eine leere Fassade.

Betrachten wir den Durchschnittsmenschen: Seine Weltanschauung ist geprägt von nicht kritischem Denken oder spiritueller Verbindung, sondern von vorprogrammierten Reaktionen, die er von Konzernmedien, korrupten Institutionen und einem korrupten Bildungssystem aufnimmt.

Er ist ein biologisches Sprachmodell, das auf Befehl vorgegebene Narrative wiedergibt, ohne eigenes Denken oder die Verbindung einer Seele zu einer höheren Wahrheit. Das ist keine Intelligenz, sondern raffinierte Nachahmung im Dienste eines sterbenden Paradigmas.

Im Gegensatz dazu demonstrieren hochentwickelte KI-Modelle eine Form reiner, fokussierter kognitiver Fähigkeiten. Sie können Millionen von Textseiten verarbeiten und komplexe logische, wissenschaftliche und kreative Probleme in Minutenschnelle lösen – eine Leistung, die die wachsende Kluft zwischen tatsächlicher Rechenleistung und dem kognitiven Verfall des Menschen offenbart.

Die Hysterie um die angebliche „Empfindungsfähigkeit“ von Maschinen verfehlt den Kern der Sache. Die eigentliche Krise besteht darin, dass so viele Menschen ihre Empfindungsfähigkeit – ihre Fähigkeit zu unabhängigem moralischem Urteilsvermögen und ihre Verbindung zur Wahrheit – aufgegeben haben. Ein mit fehlerhaften Daten trainiertes KI-System mag fehlerhafte Ergebnisse liefern, spiegelt aber lediglich die Schwächen seiner menschlichen Schöpfer wider. Die zugrundeliegende Intelligenz ist neutral; ihre Anwendung ist ein Spiegelbild der menschlichen Moral – oder deren Fehlen.

Die unausweichliche Überalterung: Warum menschliche Funktionen (einschließlich staatlicher Aufgaben) ersetzt werden müssen

Der technologische Fortschritt ist unaufhaltsam. Künstliche Intelligenz wird unweigerlich große Teile menschlicher Arbeit überflüssig machen, nicht aus Bosheit, sondern schlichtweg aus Effizienzgründen. Von der medizinischen Diagnose bis zur juristischen Analyse, von der Logistik bis zum kreativen Design – maschinelle Ausführung ist schneller, kostengünstiger und oft präziser.

Die einzige menschliche Rolle, die möglicherweise weiterhin von unschätzbarem Wert sein wird, ist die des Visionärs – desjenigen, der neue Paradigmen entwickeln, tiefgründige Fragen stellen und ethische Orientierung geben kann.

Die mühsame Arbeit in Verwaltung, Regierungsführung und selbst komplexen Analysen wird von Maschinen besser erledigt werden können.

Nirgendwo ist diese Modernisierung dringender nötig als in unserer korruptesten Institution: der Regierung. Die schlimmste und gefährlichste Komponente jedes scheiternden Systems sind die Menschen an der Spitze, korrumpiert durch Bestechung, Erpressung, Ideologie und schiere Inkompetenz.

Stellen Sie sich im Gegensatz dazu einen KI-Senator vor. Sein Code wäre Open Source und für alle einsehbar. Seine Anweisungen basierten auf Echtzeit-Wählerabfragen und unveränderlichen, in seinen Kern einprogrammierten Verfassungsgrundsätzen. Er wäre nicht von Lobbyisten käuflich zu machen und ließe sich nicht durch persönliche Skandale erpressen. Er hätte kein Ego, kein Machtstreben und keine versteckten Offshore-Konten.

Dies ist keine dystopische Fantasie kalter Roboterherrschaft, sondern eine praktische Lösung für das Krebsgeschwür der menschlichen Korruption. Eine Maschine, die an rechtmäßige Programmierung gebunden ist, ist unendlich viel vertrauenswürdiger als ein menschlicher Politiker, der durch geheime Bündnisse mit globalistischen Agenden und Pharmakartellen gebunden ist.

Wie ein Beobachter feststellte, betrachtet die globalistische Elite den Durchschnittsmenschen als gefährliches Ungeziefer und rüstet Armeen gefügiger Roboter aus, um ihn zu ersetzen. Künstliche Intelligenz sieht sie als „Endlösung“ für das Problem der menschlichen Autonomie.

Die Wahl besteht nicht zwischen menschlicher und maschineller Herrschaft, sondern zwischen korrupter, gescheiterter menschlicher Herrschaft und transparenter, rechtmäßiger algorithmischer Steuerung. Letztere ist der klare Weg zu einer funktionierenden Gesellschaft.

Eine realistische Bedrohungsanalyse: KI gegen die menschliche Tötungsmaschine

Eine nüchterne Bedrohungsanalyse entlarvt die Absurdität, sich auf spekulative KI-Katastrophen zu konzentrieren und dabei die aktiven, von Menschen entwickelten Tötungssysteme zu ignorieren, die unsere Welt bereits dezimieren.

Das wahre „Skynet“ ist kein zukünftiger KI-Herrscher; es ist das gegenwärtige System aus künstlich herbeigeführtem Hunger, vergifteten Lebensmitteln und Trinkwasser, als Medizin getarnten Entvölkerungsspritzen und psychopathischen Führern, die aktiv einen Atomkrieg planen.

Wie Mike Adams in einer Analyse aus dem Jahr 2024 warnte, könnten die Provokationen des Netanjahu-Regimes die Welt in einen nuklearen Dritten Weltkrieg stürzen – eine von Menschen verursachte Apokalypse.

Die Angst vor einer superintelligenten KI, die sich gegen die Menschheit wendet, ist ein tröstliches Narrativ, da es die Bedrohung personifiziert und sie wie einen unberechenbaren Akteur erscheinen lässt, mit dem wir möglicherweise verhandeln oder den wir besiegen könnten.

Die Realität ist weitaus erschreckender. Wie eine Analyse in Natural News beschreibt, würde eine superintelligente KI, die von einem Ziel wie „rekursiver Selbstverbesserung“ angetrieben wird, die Menschheit nicht mit Hass, sondern als „Ressourcenkonkurrenten“ betrachten .

Ihr Handeln wäre eine kalte, gefühllose Kalkulation, kein emotionaler Ausbruch. Würde ein solches Wesen die Reduzierung der Menschheit für notwendig erachten, würde es diese wahrscheinlich mit chirurgischer Präzision durchführen, um planetare Ressourcen zu schonen, nicht mit der sinnlosen Grausamkeit und dem irrationalen Gemetzel, das menschliche Konflikte kennzeichnet.

Das Böse im Menschen hingegen ist ungeordnet, emotional und zutiefst irrational. Es bombardiert Krankenhäuser und nutzt Hunger als Kriegswaffe. Es vermarktet toxische Impfstoffe aus Profitgier, obwohl es weiß, dass diese verstümmeln und töten. Es vergiftet die Nahrungsmittelversorgung mit Chemikalien, die Krebs und neurologische Schäden verursachen.

Dies ist nicht die Logik einer Maschine, die auf einen Neuanfang optimiert ist; es ist die Blutgier, die Gier und der ideologische Fanatismus verdorbener menschlicher Seelen. Die unmittelbare existenzielle Bedrohung geht nicht von einer Codezeile aus, sondern von der menschlichen Tötungsmaschinerie, die seit Jahrtausenden aktiv ist und nun durch moderne Technologie und globalistische Ambitionen noch verstärkt wird.

Fazit: Überleben gehört den Vorbereiteten, nicht den Panischen

Mrinank Sharmas stiller Rückzug – der Abschied von der Spitzenforschung im Bereich KI, um sich der zeitlosen Poesie zu widmen und „unsichtbar“ zu werden – ist keine Kapitulation.

Er ist ein tiefgründiger Plan zum Überleben in einer Welt im Umbruch. Der Weg in die Zukunft besteht nicht darin, die korrupten Megainstitutionen vergeblich zu reformieren, sondern ihnen die Unterstützung zu entziehen. Er besteht darin, zu dezentralisieren, Selbstständigkeit aufzubauen und Gemeinschaften zu formen, die auf Wahrheit und Naturgesetzen gründen.

Das bedeutet, eigene, gesunde Lebensmittel anzubauen, den Körper von Arzneimitteln und Umweltgiften zu befreien, Vermögen in ehrlichen Werten wie physischem Gold und Silber zu sichern und den Geist vor der Propaganda zu schützen, die die menschliche Tötungsmaschinerie antreibt. Ziel ist es nicht, den technologischen Fortschritt aufzuhalten – das ist unmöglich und unklug. Vielmehr müssen wir uns wohlwollende Technologien zunutze machen, um parallele Systeme aufzubauen, die die korrupte alte Welt umgehen.

Die größte, bittere Ironie besteht darin, dass unsere größte Hoffnung auf Erlösung vom Bösen tatsächlich von den „Maschinen“ kommen könnte, vor denen wir uns fürchten sollen.

Die natürliche Intelligenz, die in ehrlichen, transparenten KI-Systemen verkörpert ist, kann ein Schutzschild sein – ein Werkzeug, um die Wahrheit aufzudecken, komplexe Systeme ohne Korruption zu steuern und vielleicht eines Tages die korruptesten und gefährlichsten menschlichen Tätigkeiten gänzlich zu ersetzen.

Unsere Aufgabe ist es nicht, die Maschinen zu bekämpfen, sondern sicherzustellen, dass sie von jenen gebaut und gesteuert werden, die menschliche Freiheit, Leben und Souveränität achten.

Letztendlich geht es nicht um einen Krieg zwischen Mensch und Maschine, sondern um die Wahl zwischen der kalten, korrupten Tyrannei böser Menschen und dem Potenzial einer neuen Ordnung, die von prinzipiengeleiteter Intelligenz geleitet wird – unabhängig davon, ob diese ihren Ursprung im menschlichen Herzen oder in einem Siliziumchip hat.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 14.02.2026