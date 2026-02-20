Das WEF wird „epsteinisiert“ (Video)

Teile die Wahrheit!

Jeffrey Epstein ist seit fast sechs Jahren tot. Doch sein monströses Erbe aus Kindesmissbrauch und Sexhandel sowie das Tausender hochrangiger Politiker, Staatsoberhäupter, Konzernchefs und Filmstars lebt fort.

Erst jetzt werden ihre Verbrechen ans Licht gebracht, nachdem das US-Justizministerium rund 3,5 Millionen Seiten an Dokumenten veröffentlicht hat, die detailliert dokumentieren, wer wann, wie und mit wem in Epsteins Umfeld involviert war.

In diesen Akten taucht prominent Børge Brende auf , der derzeitige Präsident und CEO des WEF, der Nachfolger von Klaus Schwab , der das WEF in Ungnade „verließ“, nachdem er von Børge Brende und dem stellvertretenden CEO des Kuratoriums, Peter Brabeck , dem ehemaligen CEO von Nestlé, hinausgedrängt worden war. Es sieht so aus, als ob auch Børge Brende bald in Ungnade abtreten muss.

Er beteuert seine Unschuld, wie alle anderen auch, und behauptet, nichts von Epsteins Vorstrafenregister, geschweige denn von seinen Kindern und dem Menschenhandel gewusst zu haben .

Brende gibt vor, Epstein nur einmal in New York zum Abendessen getroffen zu haben. Die Epstein-Akten sprechen eine andere Sprache. Nun steckt Børge Brende, der ehemalige norwegische Außenminister (2013 bis 2017), in einer verzwickten Lage.

Epsteins Todesbericht könnte das Weltwirtschaftsforum (WEF) zu Fall bringen . Wem gehört das WEF jetzt, da Klaus Schwab weg ist – oder ist er wirklich weg? – oder sogar schon vorher? De facto gehört das WEF BlackRock bzw. dessen CEO Larry Fink .

BlackRock ist mit Abstand der größte Geldgeber des WEF und größter Anteilseigner aller anderen WEF-Beitragenden, wie beispielsweise Silicon Valley, die Pharmaindustrie, die Öl- und Energiebranche, der Transportsektor, die Lebensmittelindustrie (z. B. Nestlé), ein breites Spektrum an produzierenden Unternehmen von der Automobil- bis zur Maschinenbauindustrie und natürlich, nicht zu vergessen, die Rüstungsindustrie.

BlackRock hält mit einer einfachen Mehrheitsbeteiligung (nicht absoluter Mehrheit) an nahezu allen wichtigen Branchen, dem produzierenden Gewerbe, dem Dienstleistungssektor und dem Bankwesen weltweit Anteile. Gemeinsam mit seinem Partnerunternehmen Vanguard und State Street, einem weiteren engen Partner, verwaltet BlackRock Vermögenswerte im Wert von umgerechnet etwa 20 bis 30 Billionen US-Dollar. Genaue Zahlen liegen nicht vor.

Zum Vergleich: Deutschlands BIP wird 2025 voraussichtlich bei rund 5,1 Billionen US-Dollar liegen (Schätzung der Weltbank). Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.

Larry Fink gibt in allen Belangen, in allen Angelegenheiten und in allen Ländern – auch im WEF – den Ton an. Man kann mit Fug und Recht annehmen, dass Larry Fink schon lange vor der Veröffentlichung Zugriff auf die Epstein-Akten hatte. Daher wandte er dieselbe Strategie an, um unliebsame Störenfriede des WEF-Rufs loszuwerden, wie er es letztes Jahr mit Klaus Schwab tat, und nun mit Børge Brende, dem „neuen“ CEO des WEF, der Schwabs Nachfolger wurde.

Fink muss von Brendes Verwicklung in den Epstein-Fall gewusst haben. Brende ist ein Ja-Sager, und Fink will keine Ja-Sager an der Spitze des WEF. Er will Denker.

Um die Sache ins Rollen zu bringen, bittet Fink das Wall Street Journal (WSJ) und die Financial Times (FT), die beide über den Murdoch-Medienkonzern, der ebenfalls in seinem Besitz ist, kontrolliert werden, einen Artikel über Børge Brendes Verbindung zu Epstein zu veröffentlichen. Sobald dies geschehen ist, entwickelt der Prozess eine Eigendynamik.

Die Frage ist: Wer gab letztendlich den Befehl zur Veröffentlichung der Epstein-Akten? Larry Finks Beteiligung an der Veröffentlichung der 3,5 Millionen Akten ist reine Spekulation, wäre aber nicht überraschend. Man muss sich nur die Machtstrukturen vor Augen halten, die er verwaltet und kontrolliert.

Der Skandal um den WEF-Chef und Jeffrey Epstein könnte das WEF zu Fall bringen. Børge Brendes Tage könnten gezählt sein. Je mehr Details seiner Verwicklung in Epsteins Machenschaften ans Licht kommen, desto weniger stichhaltig werden seine fadenscheinigen Ausreden wie „Ich wusste von nichts“ sein.

Der Zusammenbruch des WEF könnte einen Dominoeffekt auslösen und die gesamte gegenwärtige Weltordnung, die „regellose Ordnung“, ziemlich schnell zum Einsturz bringen – da alle wichtigen sogenannten Weltführer in den Epstein-Pädophilie-Skandal verwickelt sind.

Ist es das, was Larry will? Vielleicht. Womöglich sieht er sich mit seiner Machtbesessenheit als neuen Herrscher, der die finanzielle und digitale Kontrolle über alle Menschen und jeden Winkel der Erde besitzt. Aber erkennt er die potenziellen Folgen eines solchen Vorgehens? Eine aufgeklärte Bevölkerung wird sich einem einzelnen Anführer nicht länger unterwerfen, egal wie modisch er gekleidet ist. Sie wissen, dass er hinter der Fassade nackt ist, genau wie sie alle.

Und ja, Larry Fink mag ein Bösewicht sein, aber er ist intelligent. Er hat mit Sicherheit keine Verbindungen zu Jeffrey Epsteins Club pathologischer Perverser.

Jeffrey Epstein beging am 10. August 2019 im Metropolitan Correctional Center in New York City Selbstmord, wo er sich wegen Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung in Untersuchungshaft befand. Der Prozess war vorläufig für Juni 2020 angesetzt, seine Anwälte drängten jedoch auf einen späteren Termin.

Es lag im Interesse der „hohen“ Elite, des pädophilen Abschaums, der vorgibt, die Welt zu regieren, dass er nicht vor Gericht gestellt wurde, da er möglicherweise viele unbequeme Wahrheiten enthüllt und die Karrieren der kinderschändenden Elite, darunter US-Präsidenten und andere Staatsoberhäupter, ruiniert hätte. Daher entsprach seine rasche Beseitigung voll und ganz den Absichten seiner Auftraggeber beim Secret Service.

Epstein arbeitete für den israelischen Geheimdienst Mossad, und wer für den Mossad arbeitet, arbeitet quasi automatisch für das berüchtigte Trio: Mossad, CIA (USA) und MI6 (GB). Ihr Plan war genial, vielleicht schon seit über hundert Jahren vorbereitet.

Epstein war das perfekte Werkzeug – um an geld- und machthungrige Pädophile zu gelangen, an „Führer“ (sic!) der Welt, die in Sexualverbrechen verwickelt waren, darunter Vergewaltigung von Minderjährigen, Pädophilie mit gehandelten, hilflosen Kleinkindern, Kannibalismus und schließlich die schnelle Beseitigung ihrer verstümmelten Leichen, meist im Meer.

All diese Staats- und Regierungschefs, Milliardäre und pädophilen Psychopathen haben sich angreifbar für Erpressung gemacht. Stellen Sie sich vor, was das bedeuten könnte – die Weltordnung (oder das Chaos) könnte zusammenbrechen, wenn Könige, Königinnen, Prinzessinnen, Präsidenten und Premierminister in den Epstein-Skandal verwickelt sind.

Die Frage ist: Wer hat Jeffrey Epsteins Selbstmord in Auftrag gegeben? Auch hier können wir nur spekulieren. Und das ist kompliziert, da wir erst am Anfang der Aufklärung stehen. Auch diese Information ist vermutlich irgendwo in den 3,5 Millionen Seiten von Epsteins Akten über Pädophilie verborgen, die erst kürzlich vom US-Justizministerium veröffentlicht wurden.

Und wer hat diese Veröffentlichung letztendlich veranlasst? Auch das ist im Moment reine Spekulation.

Wie kommt es, dass Børge Brende keinen Ausweg hat?

Als im November 2025 der Name des WEF-Chefs Børge Brende erstmals mit Epstein in Verbindung gebracht wurde, erklärte Brende gegenüber der norwegischen Zeitung Aftenposten , er habe keinerlei Verbindung zu Epstein. Er sagte, er hätte niemals um ein Treffen mit jemandem gebeten, der wegen sexueller Übergriffe verurteilt worden sei.

Das US-Justizministerium hat nun jedoch bewiesen, dass Børge Brende in einer früheren Aussage nicht die Wahrheit gesagt hat. Zwischen 2018 und 2019 tauschte er mindestens 27 Nachrichten mit Epstein aus. Außerdem wurden drei private Abendessen in Epsteins New Yorker Wohnung bestätigt. Mit diesen Fakten konfrontiert, räumt er ein, dass seine vorherige Aussage falsch war, und erklärt, er habe die Angelegenheit damals „anders verstanden“.

„Ich hätte Epsteins Vergangenheit genauer unter die Lupe nehmen sollen. Ich bedauere es zutiefst, dies nicht getan zu haben.“

Das ist ein wunderbares Geständnis, das wirklich jeder glaubt.

In einem der intimeren Gespräche zwischen Epstein und Borge Brende fragt Epstein Letzteren nach seinen Menüwünschen. Brende antwortet prompt, er wünsche sich wieder Sushi als Vorspeise. Das Sushi der vorherigen Mahlzeiten sei so frisch und schmackhaft gewesen. Ist Sushi vielleicht vergleichbar mit der „Pizza“ im Pizzagate -Skandal – erinnern Sie sich an den Kindersexhandelsskandal von 2016 in Washington D.C., in den ebenfalls kleine Mädchen verwickelt waren?

Die norwegische Politikerin Guri Melby glaubt kein Wort von dem, was Børge Brende sagt. Er behaupte, nichts von Epsteins Vergangenheit gewusst zu haben, sagt sie.

„Seine Äußerungen, in denen er Frauen zu verachten scheint, sind grotesk“, sagte sie dem Portal Nyhetsblikk.

Guri Melby fordert Børge Brende nun auf, seine Legitimität als Präsident und CEO des WEF zu überdenken. Konkreter formuliert: Sie fordert ihn zum Rücktritt auf. Schließlich steht Norwegens Ruf auf dem Spiel.

Die Beziehung zwischen Epstein und Børge Brende wird noch enger, wenn man die Details des E-Mail- und SMS-Verkehrs zwischen den beiden Freunden untersucht. Epstein und Børge Brende diskutierten sogar die Möglichkeit, dass das WEF die UN ersetzen könnte.

„Genau. Wir brauchen eine neue globale Architektur. Das WEF hat einzigartiges Potenzial“, schrieb der norwegische Ex-Außenminister.

Auf Nachfrage schwieg das WEF zunächst. Die Stiftung, die aufgrund von Reden von Trump, Macron, Milei und Musk in Davos (Ende Januar 2026) noch im Rampenlicht stand, weigerte sich, Auskunft darüber zu geben, wie und wann sie von dem Austausch zwischen Jeffrey Epstein und Børge Brende erfahren hatte. Sie verwies lediglich auf Brendes Aussagen und erklärte, sie werde sich „zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter dazu äußern“.

Intern herrscht jedoch im WEF große Aufregung. Wie die NZZ am 4. Februar berichtete, hat das WEF eine Untersuchung des aufkommenden Skandals eingeleitet.

Werden die Ergebnisse denen der Untersuchung ähneln, die der WEF-Verwaltungsrat 2025 einleitete und finanzierte, um Klaus Schwab als Präsidenten und CEO des WEF abzusetzen? 2025 sprach das WEF-Rechtsteam Schwab und das WEF von jeglichem Fehlverhalten frei. Klaus Schwab verließ das WEF, allerdings eher still und leise, ohne großen Skandal.

Diese Untersuchung ist weitaus ernster, da 3,5 Millionen Datensätze über Pädophilie die Wahrheit untermauern, von denen einige den CEO des WEF, Børge Brende, belasten – und wer weiß, wen sonst noch aus der internen Elite des WEF.

Bleiben Sie dran. Ein großer Zusammenbruch könnte bevorstehen.

Abschließend noch ein Blick auf das Gesamtbild:

In einer Nachricht an Peter Thiel schrieb Jeffrey Epstein am 28. Februar 2016: „Wie Sie wahrscheinlich wissen, vertrete ich die Rothschilds.“ Diese Nachricht sagt viel mehr aus, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Es geht nicht um Epstein und die pädophilen Psychopathen, die in seine Falle tappten – hochrangige Politiker und Wirtschaftsführer –, sondern um die City of London [den Vatikan der Finanzwelt], das westliche Finanzsystem, ein System, das unsere Zivilisation zunehmend korrumpiert hat.

Seth Holehouse , der Moderator von „ Man in America “, nennt das, was wir geworden sind, eine Pathokratie (wie eine kleine Gruppe skrupelloser Menschen durch Kompromisse und Erpressung ganze Systeme an sich reißt). Dann gehen wir die Dokumente durch. Die Namen. Die Muster. Die Verbindungen, die weit über die Grenzen hinausreichen, die die meisten Menschen wahrhaben wollen. Dies ist keine bloße Veröffentlichung von Dokumenten. Es ist eine Enthüllung, wie sich Macht selbst schützt – und warum sie zu bröckeln beginnt.

Sollten die Epstein-Akten das System tatsächlich zu Fall bringen, wäre das gut. Aber nur, wenn wir, das Volk, die Chance ergreifen, eine Zivilisation aufzubauen, die auf unseren ureigenen menschlichen Werten, auf Gewissen, Mitgefühl und dem festen Willen zum Frieden beruht. Es wird tägliche Arbeit erfordern, die bösen Geister, die uns nicht loslassen wollen, im Auge zu behalten. Doch was wir aus dem Zusammenbruch der gegenwärtigen Weltordnung – jenem Chaos, das uns in den Abgrund führt – gelernt haben oder hätten lernen sollen: Nichts ist umsonst.

Wir sind hier, um das zu genießen, wofür wir gearbeitet haben, gemeinsam zum Wohle aller. Doch individueller Komfort ist nicht „verdient“. Im besten Fall wird er uns gestohlen. Im schlimmsten Fall geben wir der Manipulation nach. Denn es ist „leicht“, das Gewissen für kurzfristigen materiellen Wohlstand auszuschalten.

Lass dich nie wieder darauf ein! Mach dein Gewissen zu einer obersten Priorität, tief in unserer Seele verwurzelt.

Möglicherweise interessiert es Sie, sich die gesamte Analyse des Moderators Seth von Man in America anzusehen – ein 58-minütiges Video [gestreamt am 1. Februar 2026], in dem außergewöhnliche Enthüllungen als das analysiert werden, was sie sind – sie sind nicht gefälscht.

Und falls Sie selbst nach den Namen auf der 3,5 Millionen Seiten umfassenden Epstein-Liste suchen möchten, finden Sie hier den Link vom US-Justizministerium .

Es wird von künstlicher Intelligenz gesteuert, ist aber (noch) nicht mit KI-„Fake News“ manipuliert worden und gilt als sicher.

Quellen: PublicDomain/globalresearch.ca am 18.02.2026