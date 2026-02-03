Davos (WEF) 2026: Zusammenbruch des Neoliberalismus – „Das Ende der regelbasierten Ordnung“

Teile die Wahrheit!

Das Ende der nach 1945 etablierten Pax Americana wurde sowohl von den führenden Vertretern des Finanzkapitals als auch von den gewählten Staats- und Regierungschefs in Davos 26 offiziell anerkannt.

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) 2026 in Davos, das seit einem halben Jahrhundert als Visions- und Doktrinzentrum des globalen Kapitalismus dient, fand vom 19. bis 23. Januar unter dem Motto „Ein Geist des Dialogs“ statt.

Bei dem wohl bedeutendsten Treffen in ihrer Geschichte wurde das Ende der nach 1945 etablierten Pax Americana offiziell sowohl von den führenden Vertretern des Finanzkapitals als auch von den gewählten Führern der Staaten anerkannt, die das kolonial-imperiale Erbe Europas geerbt hatten, insbesondere Frankreich, Deutschland und Großbritannien.

Ein weiterer Punkt, der offen anerkannt wurde, war das Ende der Globalisierung und des Neoliberalismus .

Vertreter des Finanzkapitals betonten, dass die politischen und wirtschaftlichen Eliten das Vertrauen der Öffentlichkeit verloren hätten, und räumten ein, dass die neoliberale Ordnung aufgrund der Unhaltbarkeit der Einkommensungleichheit den Punkt des Zusammenbruchs erreicht habe.

Politiker räumten ihrerseits ein, dass das Recht zunehmend durch Gewalt ersetzt werde und die sogenannte regelbasierte internationale Ordnung teilweise eine Fiktion sei, da Großmächte Regeln nach Belieben außer Kraft setzten. Die wohl beunruhigendste Aussage für Donald Trump kam aus Kanada.

Der kanadische Premierminister, den Trump in seiner überarbeiteten nationalen Sicherheitsdoktrin ausdrücklich zur westlichen Hemisphäre gezählt und offen bedroht hatte, räumte ein, dass die Erzählung einer regelbasierten Ordnung eine Fiktion sei.

Er erklärte, Finanzen, Handel, Energie und Lieferketten dienten nicht länger dem gegenseitigen Nutzen, sondern seien Instrumente des Drucks und der Instrumentalisierung, und die westliche Welt durchlaufe keinen Übergang, sondern einen offenen Bruch. Dies sei in der Tat eine unausweichliche Folge geopolitischer Realitäten und der Interessen des Finanzkapitals. (Das WEF entwickelt „verbesserte“ Wasserversorgungssysteme als mRNA-Transportsystem der nächsten Generation)

Die erzwungene Akzeptanz des US-Austritts ist nun offenkundig.

Die Vereinigten Staaten besitzen nicht länger die geopolitische Macht, die Welt zu prägen. Ihre Parität mit China bei militärischen, technologischen und industriellen Indikatoren sowie ihr Rückstand in einigen Bereichen zeugen von einem Strukturbruch, der die Fortsetzung einer unipolaren Hegemonie unmöglich macht.

Trump war bereits gezwungen, einige seiner Drohungen zurückzunehmen. Im Grönland-Fall beispielsweise hatte er zunächst den Einsatz militärischer Gewalt angedeutet, diese Option jedoch verworfen, nachdem am Vorabend des Weltwirtschaftsforums in Davos fast 800 Milliarden Dollar an den US-Börsen vernichtet worden waren.

Tatsächlich versucht die USA, sich in einer neuen Weltordnung neu zu positionieren. Ihr Bestreben, die westliche Hemisphäre durch eine Wiederbelebung der Monroe-Doktrin bedingungslos an sich zu binden, ist ein Eingeständnis schwindender globaler Handlungsfähigkeit.

Selbst in diesem Kontext kann Washington weder Kanada noch Brasilien daran hindern, ihre Beziehungen zu China auszubauen, noch Argentinien daran hindern, umfassende Wirtschaftsbeziehungen mit Peking zu unterhalten. Diese Fälle, zusammen mit den BRICS-Staaten und anderen Ländern des Globalen Südens, zeigen, wie kontraproduktiv eine Politik ist, die auf Druck und Drohungen basiert.

Staaten streben zunehmend ein Gleichgewicht mit China an, dessen Handels-, Infrastrukturfinanzierungs- und auf gegenseitigem Nutzen basierendes Modell gerade deshalb attraktiv ist, weil es nicht auf Zwang beruht. In Davos wurde China eher im Kontext kontrollierter Unsicherheit als offener Konfrontation diskutiert.

Während die Vereinigten Staaten eine klare Trennlinie systemischen Wettbewerbs ziehen, versuchen europäische Länder, wirtschaftliche Realitäten mit geopolitischen Zwängen in Einklang zu bringen. Einerseits wollen sie Handel, Investitionen und Marktzugang mit China aufrechterhalten; andererseits streben sie Distanzierung in den Bereichen Technologie, Sicherheit und kritische Infrastruktur an. Dies spiegelt eine europäische Politik wider, die eher von taktischer Flexibilität als von strategischer Klarheit geprägt ist.

Im Gegensatz dazu erzeugt der Zwangsansatz der USA eher Spaltung als Loyalität. Für Washington ist Multipolarität keine strategische Option mehr, sondern Symptom schwindender Macht und der erzwungenen Akzeptanz der Realität.

Das offene Eingeständnis von Verbündeten wie Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Kanada und Saudi-Arabien, dass die US-zentrierte Ordnung gescheitert ist, ist eine direkte Folge dieser Erosion. Setzt sich diese Entwicklung fort, werden die USA letztendlich gezwungen sein, zu einer Politik der friedlichen Koexistenz mit China zurückzukehren, ähnlich der Koexistenz mit der Sowjetunion während des Kalten Krieges. Die Alternative ist natürlich Krieg.

Das Ende der regelbasierten Ordnung

Der offensichtlichste gemeinsame Nenner von Davos 2026 war die Erkenntnis, dass die globale Ordnung einem Bruch und nicht einer Evolution unterliegt. Jahrzehntelang diente der Diskurs einer regelbasierten internationalen Ordnung als Narrativ, das willkürliche Ausnahmen und asymmetrische Praktiken der Großmächte verschleierte.

In Davos wurde dieser Schleier offen gelüftet. Selektive Rechtsanwendung, die Beugung von Handelsregeln zugunsten der Mächtigen und die Umwandlung von Sicherheit in ein Verhandlungsinstrument wurden nicht länger geleugnet. Die markanteste politische Aussage zu diesem Thema kam vom kanadischen Premierminister und ehemaligen Finanzier Mark Carney . Er betonte, dass Finanzen, Handel, Energie und Lieferketten zu Instrumenten des Drucks und der Nötigung geworden seien.

Indem er erklärte, er teile den Glauben an die regelbasierte Ordnung nicht mehr, entzog Carney dem von den USA angeführten liberalen System faktisch die ideologische Legitimität. Seine Erklärung kann als epochal betrachtet werden und signalisiert den Zusammenbruch des ideologischen Fundaments der westlichen Ordnung, das seit dem Kalten Krieg Bestand hatte.

Doch dieser Moment der Wahrheit entlarvt auch die Heuchelei: Staaten, die imperialistische Interventionen von Libyen bis zum Irak und von Syrien bis Gaza unterstützt haben, stellen sich der Realität erst dann, wenn die Bedrohungen gegen sie selbst gerichtet sind, wie im Fall von Grönland und Dänemark.

Konfrontation gegen die Ersetzung des Rechts durch die Macht

Die Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums in Davos 2026 waren sich weitgehend einig, dass die Welt rasant auf eine Ordnung zusteuert, in der das Recht an Bedeutung verliert und die Macht die Oberhand gewinnt. Obwohl Bundeskanzler Friedrich Merz , der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer diese Entwicklung aus unterschiedlichen Perspektiven betrachteten, war das Gesamtbild dasselbe.

Diese Staats- und Regierungschefs, die angesichts von Rechtsverletzungen im Gazastreifen, Israels Angriffen auf den Iran, der Entführung des venezolanischen Präsidenten durch die USA oder der Schikanierung ziviler Handelsschiffe unter dem Vorwand einer „Schattenflotte“ weitgehend geschwiegen hatten, erkannten plötzlich die Gefahren einer Welt, die von roher Macht beherrscht wird.

Jene, die nun davor warnen, dass selbst Großmächte in eine unsichere Lage geraten, wenn die Regeln zusammenbrechen, waren selbst noch ein Jahr zuvor aktiv an Machtkämpfen gegen schwächere Staaten beteiligt. Ihre Reden offenbarten eine klare Konfrontation zwischen zwei Lagern: jenen, die Macht als einzige Legitimationsquelle betrachten, und jenen, die Macht durch das Recht einschränken wollen.

Handel ist jetzt eine Waffe

Nahezu jede Wirtschaftsdiskussion in Davos unterstrich, dass Handel kein neutraler Motor des Wohlstands mehr ist. Zölle sind zu Verhandlungsinstrumenten geworden, Sanktionen zu geopolitischen Strafmechanismen und Lieferketten zu Schwachstellen. Die Effizienz der globalen Integration hat sich zu Vorteilen entwickelt, die Großmächte nutzen, um Wettbewerber zu unterdrücken.

Folglich rückt das Konzept der Handelssicherheit in den Vordergrund, insbesondere in mittleren und fortgeschrittenen Volkswirtschaften, wo Freihandel zunehmend durch selektiven, kontrollierten und politisierten Austausch ersetzt wird. Davos hob zudem hervor, dass die strukturelle Distanz zwischen den Vereinigten Staaten und Europa keine vorübergehende Spannung mehr darstellt. Handelsdefizite, Automobil- und Industrieexporte, regulatorische Konflikte und Verteidigungsausgaben sind zu zentralen Streitpunkten geworden.

Washington betrachtet Europa als einen Block, der wirtschaftlich profitiert, sich aber der Verteilung der Sicherheitslasten entzieht, während Europa die Vereinigten Staaten als unberechenbar, unilateral und kostenintensiv wahrnimmt. Die transatlantischen Beziehungen haben sich von einer Partnerschaft gemeinsamer Werte zu einem harten Verhandlungsfeld gewandelt.

Die Verbindung zwischen Sicherheitswirtschaft aufbrechen

Obwohl die NATO in Davos nicht explizit thematisiert wurde, war sie im Hintergrund allgegenwärtig. Der US-Anteil an den Verteidigungsausgaben des Bündnisses wird zunehmend als wirtschaftliches und politisches Druckmittel eingesetzt. Die Vereinigten Staaten tragen rund zwei Drittel der NATO-Verteidigungsausgaben und etwa 16 Prozent ihres Jahresbudgets.

Trumps langjährige Kritik an Europas strategischer Selbstzufriedenheit hat sich zu einem umfassenderen Versuch entwickelt, den US-Sicherheitsschirm durch Handel, Energie und strategische Zugeständnisse zu monetarisieren. Europäische Staaten interpretieren dies jedoch zunehmend als Angriff auf ihre Souveränität und Autonomie, wodurch das traditionelle Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Wirtschaft innerhalb der NATO untergraben wird.

Trumps Beharren darauf, dass Grönland für die Sicherheit der USA und nicht für die kollektive Verteidigung der NATO von entscheidender Bedeutung sei, schwächte den Zusammenhalt des Bündnisses weiter und symbolisierte eine tiefere Vertrauenskrise.

Die neue geopolitische Konjunktur und der Aufstieg der Mittelmächte

Der Davos-Prozess 2026 stärkte auch das Selbstvertrauen von Mittelmächten wie der Türkei. Der zunehmende Großmachtwettbewerb birgt sowohl Risiken als auch Chancen für Staaten, die eine starre Allianz oder einen offenen Bruch vermeiden. Länder, die in der Lage sind, Resilienz in den Bereichen Energie, Ernährung, kritische Rohstoffe, Finanzen und Diplomatie aufzubauen, können die Zusammenarbeit in einem fragmentierten globalen System neu definieren.

Europas schrittweise Annäherung an China, die Russlands frühere Hinwendung nach Osten widerspiegelt, deutet auf eine Zukunft hin, in der die Vereinigten Staaten die westliche Hemisphäre festigen, während Europa sich zunehmend als westliche Halbinsel Eurasiens versteht.

Die interne Fragmentierung der Vereinigten Staaten, angetrieben von konkurrierenden Interessen zwischen MAGA-Fraktionen, Neokonservativen, Lobbyisten, der Rüstungsindustrie, dem Finanzkapital und Thinktanks, untergräbt Washingtons strategische Kohärenz zusätzlich.

Quellen: PublicDomain/globalresearch.ca am 02.02.2026