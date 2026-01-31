Der ehemalige Abgeordnete des britischen Parlaments spricht über Satanismus, Kinderhandel, Korruption und Machtmissbrauch

Teile die Wahrheit!

Andrew Bridgen sprach vor der Premiere von „Beneath the Surface“. Er berichtete über Kinderhandel, ein Thema, das er bereits als Abgeordneter im britischen Parlament angesprochen hatte.

„Ich erhielt Beweise dafür, dass Kinderhandel im industriellen Maßstab stattfindet, von der Ukraine über Moldawien bis nach Großbritannien, zum Zweck des sexuellen Missbrauchs und der Organentnahme.“ Auch gegenüber Lighthouse erzählte er seine Geschichte.

„Schon früh in meiner Karriere wurde mir klar, dass im britischen Parlament niemand über Kindesmissbrauch oder Kinderhandel sprechen will. Kinder können nur verschwinden, weil der Staat es zulässt.“ Von Ella Ster

Mitte Januar 2026 sprach Andrew Bridgen mit Flavio Pasquino von Lighthouse TV über Kinderhandel, sexuellen Kindesmissbrauch und Satanismus.

„Ich hatte selbst keine glückliche Kindheit, und was mich wirklich aufwühlt, ist, wenn Menschen Kindern Leid zufügen. Ich reagiere darauf sehr heftig. Ist das satanisch? Ich glaube schon. Und ich denke, die Drahtzieher dahinter und hinter vielen anderen Dingen begehen Verbrechen gegen die Menschen der Welt. Ich glaube, sie sind Luziferianer.“

Bridgen fährt fort: „Ich glaube, es handelt sich um eine Art Kinderopferkult. Ich habe ihnen in die Augen geschaut. Sie sind seelenlose Menschen. Aber warum tun sie das?

Wenn man ein kleines Kind sieht, ist das doch das, was Gott am nächsten kommt. Sie sind so unschuldig. Sie sind nach Gottes Ebenbild geschaffen.“

Während seiner politischen Karriere musste er feststellen, dass es Menschen gibt, die dies mit Respektlosigkeit und Skrupellosigkeit behandeln. (MrBeast als CIA-Agent entlarvt, der mit einem elitären Pädophilenring der Illuminati-Familien in Verbindung steht (Video))

Andrew Bridgen wuchs in Northwest Leicestershire auf, dem ärmsten Teil der Grafschaft Leicestershire im Herzen Großbritanniens. Trotz seiner bescheidenen Herkunft wurde er ein erfolgreicher Geschäftsmann und baute ein Unternehmen von Grund auf mit einer Marktkapitalisierung von 30 Millionen Pfund und 300 Mitarbeitern auf.

Als Bridgen 2007 in die Kommunalpolitik ging, gelang es ihm und einigen anderen Unternehmern kleiner und mittelständischer Betriebe, Northwest Leicestershire innerhalb von zwölf Jahren zur wohlhabendsten und glücklichsten Region zu machen.

2010 wurde Bridgen ins britische Parlament gewählt. Er hatte seinen Wahlkampf selbst finanziert. „Sie konnten mich nicht wirklich kontrollieren, weil ich mein eigenes Geld hatte.“

"Ich selbst hatte keine glückliche Kindheit, und was mich wirklich aufwühlt, ist, wenn Menschen Kindern Leid zufügen. Darauf reagiere ich sehr heftig."

Andrew Bridgen

Andrew Bridgen

Seine Unabhängigkeit ermöglichte es ihm, diverse Skandale im Parlament aufzudecken, darunter den Post-Office-Horizon-Skandal , ähnlich dem niederländischen Sozialleistungsskandal, bei dem 1.012 Menschen fälschlicherweise des Betrugs beschuldigt wurden.

Er begann sich auch gegen alle Formen von Menschenhandel und Kindesmissbrauch auszusprechen. „Schon sehr früh in meiner Karriere wurde mir klar, dass im britischen Parlament niemand über Kindesmissbrauch oder Kinderhandel sprechen will. Und alles, worüber niemand sprechen will, ist natürlich ein Warnsignal.“

Bridgen erklärt: „Man muss sich nur die verschwundenen Kinder und die Untätigkeit des Staates ansehen. Wir leben in einem Überwachungsstaat. Wir werden alle beobachtet. Und trotzdem können diese Kinder einfach verschwinden.

Sie können nur verschwinden, weil der Staat es zulässt. Und das gilt für die ganze Welt. In Leicester, der Stadt in meiner Nähe, gab es viele Fälle von Kindesmissbrauch. Ich habe viel erfahren, und es stellte sich heraus, dass Politiker involviert waren. Auch die Polizei war beteiligt. Ich habe sogar Beweise gegen den Polizeipräsidenten geliefert.“

„Wir leben in einem Überwachungsstaat , und trotzdem können diese Kinder immer noch verschwinden.“

Andrew Bridgen

„Ich habe Beweise dafür erhalten, dass Kinderhandel im industriellen Maßstab stattfindet, von der Ukraine über Moldawien nach Großbritannien, zum Zweck des sexuellen Missbrauchs und der Organentnahme.“

Bridgen hatte Namen genannt. „Das sind Leute, die Selenskyj und seinem Regime sehr nahestehen. Sie profitieren davon. Sie lieben den Krieg, weil er es Kindern ermöglicht, spurlos zu verschwinden, ohne dass jemand Fragen stellt.“

Die Informationen stammten von ukrainischen Whistleblowern, sagt Bridgen. „Einer von ihnen wurde ermordet, der andere durch eine Autobombe schwer verletzt.“ Bridgen zeigt Flavio einen Videoclip, der den Mann zeigt, wie er zu seinem Auto geht, das explodiert. „Man konnte es von einer Kamera in einem geparkten Auto aus sehen. Genau das ist den Whistleblowern passiert.“

„Ich habe viel über Kindesmissbrauch gelernt, in den Politiker und die Polizei verwickelt sind.“

Andrew Bridgen

Ab 2021 äußerte er sich kritisch zu den COVID-Impfstoffen. „Wir haben unseren moralischen Kompass verloren, nicht wahr? Wegen Einschüchterung von oben.“

Im Parlament fand er kaum Unterstützung. Dennoch gelang es ihm, die COVID-Impfung von Kleinkindern zu verhindern. „Ich habe meine Regierung daran gehindert, diese Impfstoffe für Kinder unter fünf Jahren zuzulassen.

Und das war das Ende meiner Karriere.“ Er stieß auf enormen Widerstand und wurde politisch ins Abseits gedrängt.

Dennoch äußert er sich weiterhin, beispielsweise zu den Plänen für digitale Identität, die digitale Zentralbankwährung (CBDC) und Kindesmissbrauch.

Er ermutigt andere, es ihm gleichzutun, ist aber überzeugt, dass noch ein langer Weg vor uns liegt. „Es wird erst schlimmer werden, bevor es besser wird. Es wird ein holpriger Weg.

Denn wir müssen mehr Menschen davon überzeugen, dass wir handeln müssen. Letztendlich geht es um die Kinder. Schreckliche Dinge geschehen auf der Welt, und Kinder sind davon betroffen. Die Menschen müssen sich dessen bewusst werden, und wir müssen dem jetzt ein Ende setzen.“

„Zum Kinderhandel aus der Ukraine: „Sie lieben den Krieg, weil Kinder verschwinden können, ohne dass jemand Fragen stellt.“

Andrew Bridgen

Video:

Quellen: PublicDomain/ellaster.nl am 27.01.2026