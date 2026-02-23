Der Raumfahrt-Schwindel: Studiotechniker bringt ISS-Crew eine Tasse Kaffee – Ball nach unten: Wie ist das möglich? (Videos)

Studiotechniker bringt ISS-Crew eine Tasse Kaffee.

In einem Video (https://x.com/Pastor_Bob_Joyc/status/1957449291816903088), das die Crew der Internationalen Raumstation (ISS) zeigt, taucht plötzlich ein Mann auf, der bei normaler Schwerkraft aus einem Becher trinkt und in die Kamera winkt. Das Video wurde auf Facebook und X (vormals Twitter) geteilt. Buchauszug aus „Der Raumfahrt-Schwindel: UFOs und der Schlüssel zum Antigravitationsantrieb“

In dem X-Post heißt es: „Die NASA vergisst, dass einer der Studiotechniker noch im Hintergrund ist, seinen Kaffee trinkt und den Becher abstellt… Das war eine Live-Übertragung…“ Die Bildunterschrift auf Facebook lautete: „Rückblick: Die NASA vergisst, dass einer der Studiotechniker während einer Live-Übertragung der International Fake Station noch im Hintergrund ist.“

Tatsächlich wurde die Aufnahme des Mannes laut Faktencheck nachträglich eingefügt. Das Originalvideo (https://www.youtube.com/watch?v=bhwF9G9t70o&t=313s) wurde im September 2019 von einem offiziellen Account auf YouTube veröffentlicht.

Ab der fünften Minuten ist dort derselbe Clip zu sehen, in dem das bearbeitete Video beginnt, wo sich der Astronaut vorne links zur Mitte der Gruppe umdreht, bevor er in der Mitte seine Hand an seine Kopfhörer hebt.

Woher die Aufnahme des trinkenden und winkenden Mannes stammt, konnte nie ermittelt werden.(Neue Rezension: Der Raumfahrt-Schwindel – dieses ausgesprochen gute Buch nur mit „empfehlenswert“ zu kennzeichnen, wäre eine starke Untertreibung!)

Abb. 38: Plumpe Fälschung eines NASA-Videos.

In Faktenchecks wurden in der Vergangenheit mehrfach falsche Behauptungen überprüft, wonach Weltraummissionen gefälscht wurden.

Solche Behauptungen werden gerne von Flache-Erde-Theoretikern geteilt, beispielsweise die, dass es sich bei der ISS in Wahrheit um ein Flugzeug handelt, in dem die Schwerelosigkeit durch Steig- und Sinkflüge nach einer nach oben gerichteten parabolischen Flugbahn vorgetäuscht wird, während Weltraumspaziergänge in einem riesigen Wasserbecken simuliert werden.

Ein Ball fällt im Weltraum nach unten: Wie ist das möglich?

Aufgrund der Schwerkraft fällt ein Ball auf der Internationalen Raumstation nach unten und bestätigt (scheinbar) damit die Internettheorie, dass die NASA die Raumfahrt vorgetäuscht habe und die ISS nur eine Filmkulisse sei.

Abb. 39: Alles nur Show von der NASA? Oder von den Internet-Theoretikern?

Die Internetseite „Newschecker.in“ führte eine relevante Stichwortsuche durch, die zu einer längeren und klareren Version des viralen Videos vom 22. April 2021 führte, das von der NASA hochgeladen wurde und die Überschrift „Fragen und Antworten zum Tag der Erde mit Astronauten im Weltraum | Moderiert von Shawn Mendes“ trug. (YouTube-Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=kg5uxKK-7lI)

1 2 11 12 13

„Am 22. April um 11 Uhr EDT werden die NASA-Astronauten Mike Hopkins, Shannon Walker, Victor Glover, Mark Vandehei und Soichi Noguchi von der Japan Aerospace Exploration Agency LIVE aus dem Weltraum senden, um eine spezielle, erdbezogene Fragerunde mit Gastmoderator Shawn Mendes zu veranstalten!

Der Livestream der Internationalen Raumstation wird Ihre aus aller Welt eingesendeten Fragen präsentieren“, heißt es in der Beschreibung.

Wir sehen den viralen Ausschnitt ab Minute 18:30. Dort ist der Astronaut ganz rechts zu sehen, wie er einen kleinen Globus unter dem Arm hält und ihn dann fallen lässt.

Bei Minute 18:53 ist jedoch zu sehen, wie der Globus wieder nach oben schwebt (rot eingekreist). Dies bestätigt, dass das virale Video irreführend geschnitten wurde.

Abb. 40: Der Ball schwebt wieder nach oben.

Eine weitere Suche führte zu einem AFP-Bericht vom 26. April 2023. Darin erklärte Alice Gorman, außerordentliche Professorin an der Flinders University, dass jedes Objekt im Video den Gesetzen der Schwerkraft unterliegen würde, wenn es sich um eine Fälschung handele.

Sie verwies auf das schwebende Mikrofon im Video. „Der Ball erhielt durch die Bewegung von Hopkins Energie und hatte daher eine anfängliche Richtung. Doch als diese Kraft nachließ, sahen wir, wie der Ball zufällig zurück zur Besatzung schwebte“, sagte sie.

Ein NASA-Sprecher erklärte gegenüber AFP, Hopkins habe eine „geringe Kraft“ auf den Globus ausgeübt und ihn so von sich weg bewegt. In einem „Reuters“-Bericht heißt es, das „vollständige Video zeigt, dass der Ball tatsächlich herumschwebt und dass er in dem kurzen, isolierten Ausschnitt, der in den Sozialen Medien geteilt wurde, zufällig nach unten schwebte.“ …

Ende des Auszugs.

„Der Raumfahrt-Schwindel: UFOs und der Schlüssel zum Antigravitationsantrieb“ dieses ist auch auf Amazon erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 5

Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 7

Seit Jahrtausenden gesichtet – Fliegende Wagen, Vimanas und Zigarren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 9

Luftschiffe über Amerika versetzen Menschen in Panik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 15

UFOs über Kapitol und Weißem Haus in Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 17

Die Schlacht um Los Angeles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 20

UFO-Kreuz über dem Vatikan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 21

UFOs über Deutschland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 22

UFO-Zwischenfall in der Türkei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 26

Irdisch oder außerirdisch?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 30

UFOs – Tarnung geheimer Antigravitations-Technologie? . . . . . . . . . . S. 31

Erste Studien zum Elektrogravitationsantrieb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 35

Geheime Antigravitations-Raumfahrt und der Eintritt in die Nullpunktenergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 39

Erste Testflüge über den Vereinigten Staaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 44

Elektrogravitations-Technologie wird zur Geheimsache erklärt . . . . . . . . . . . . . S. 49

Hybride Flugzeuge mit konventionellem und Elektrogravitationsantrieb. . . . . . S. 53

TR-3B: Das fliegende Dreieck und der Aufbruch in ein neues Zeitalter. . . . . . . S. 55

Das Aurora-Projekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 62

Mit Überlichtgeschwindigkeit durchs Weltall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 66

Geheime UFO-Projekte der Nationalsozialisten im Dritten Reich . . . . S. 68

Kontakte zu deutschen Raumschiffbesatzungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 71

Offizielle deutsche Flugscheiben-Projekte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 73

Karl Hans Janke: Der größte Erfinder der Raumfahrt des Dritten Reiches?. . . . S. 76

Entführt von Außerirdischen? Geheime Antischwerkraft-Technologie, Genforschung, MK-ULTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 79

Die Unterdrückung der Wahrheit und Verhöhnung als

psychologische Waffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 83

Augenzeugen verschwanden nach UFO-Sichtung spurlos. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 85

Geheimnisvolles Leben in den Tiefen der Ozeane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 90

Ist Raumfahrt möglich? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 96

Elon Musk erobert den Weltraum mit Starman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 99

Studiotechniker bringt ISS-Crew eine Tasse Kaffee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 101

Ein Ball fällt im Weltraum nach unten: Wie ist das möglich? . . . . . . . . . . . . . . . S. 102

Neue Raumanzüge von einem Hollywood-Kostümbildner für künftige

SpaceX-Missionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 104

Selbst den Weltraum besuchen: Wie viel kostet ein Ticket ins All? . . . . . . . . . . S. 107

Eine Maus im Weltall?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 108

Sechs Frauen im All sorgen für Verschwörungstheorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 110

Wie können wir beweisen, dass es keine Satelliten, sondern ein Netzwerk aus Ballons gibt?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 115

Überlebte die Besatzung der Challenger das Unglück der Raumfähre im Januar 1986? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 119

Alien-Basen auf dem Mond?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 122

Die dunkle Seite des Mondes: Geheimnisse, über die die NASA nicht gerne spricht! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 129

Gibt es Pläne für eine Alien-Invasion unter falscher Flagge? . . . . . . . . . . . . . . . S. 133

Artemis und die Rückkehr zum Mond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 135

Whistleblower: Warum wir nach 1972 nie mehr zum Mond zurück- gekehrt sind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 142

Geheime Weltraumprogramme und die Rolle der US Space Force . . . S. 146

US Space Force will Aggressor-Satelliten im Orbit platzieren. . . . . . . . . . . . . . . S. 151

Auch andere Länder sind im Weltraum aktiv: Deutschland, Russland und China. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 152

Großbritannien und Europa verlieren den Weltraumkrieg mit Russland und China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 155

Epilog: Was ist die Botschaft?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 157

Über den Autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 170

Unsere Lektorin die seit über 10 Jahren auch Bücher (u.A. unsere Bücher „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ oder „Antarktis: Hinter der Eiswand“ oder „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ oder „Die vergessene Welt der Riesenbäume: Warum die Zeitrechnung der Menschheit komplett falsch ist„) von Jan van Helsing, Jason Mason und Stefan Erdmann lektoriert schreibt:

Dies ist ein wundervolles Buch. Es deckt viele geheim gehaltene Aspekte der Raumfahrt auf und zahlreiche Lügen, mit deren Hilfe versucht wird, das geheime Raumfahrtprogramm zu verheimlichen.

Die Besatzung vieler UFOs scheint eher irdisch als außerirdisch zu sein, und dennoch wird die Existenz außerirdischer Lebewesen und Technologien hier nicht geleugnet.

Es ist dem Autor gelungen, dieses umstrittene Thema umfangreich von allen möglichen Seiten zu beleuchten, ohne dem Leser dabei in irgendeiner Weise seine Meinung aufzudrängen.

Er zählt zahlreiche Fakten auf und überlässt es letzten Endes dem Leser selbst, sich eine eigene Meinung zu bilden. Ein ganz besonderes Buch, das mir sehr gut gefallen hat!

Ein faszinierendes Buch und eine spannende Lektüre für jeden, der sich in irgendeiner Weise für Raumfahrt interessiert.

Mehr dazu in dem neuen Buch:

„Der Raumfahrt-Schwindel: UFOs und der Schlüssel zum Antigravitationsantrieb“

So unterstützen Sie unsere Arbeit:

Die Erfolgsgeschichte geht weiter! Investieren Sie auch und erzielen ein passives Einkommen!

Videos:

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 23.02.2026