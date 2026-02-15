Deuten Super-Bowl-Werbespots auf eine Finanzblase hin? Dotcoms, Kryptowährungen und jetzt KI (Videos)

Teile die Wahrheit!

Im Super Bowl LX wurden 10 Werbespots für verschiedene KI-Produkte gezeigt, und einige Beobachter glauben, dass dies ein Zeichen dafür sein könnte, dass die KI-Finanzblase bald platzen wird.

Die Werbespots für den Super Bowl – das Meisterschaftsspiel im American Football – gehören zu den meistgesehenen und teuersten.

Das Spiel am Sonntag lockte rund 127 Millionen Zuschauer an und war damit das meistgesehene Sportspiel des Jahres in den USA sowie der meistgesehene Super Bowl aller Zeiten.

Werbetreibende zahlen hohe Preise für die begrenzte Anzahl an Werbeplätzen. Manche Unternehmen gaben bis zu 4 Millionen Dollar für einen 30-Sekunden-Spot aus. Der hohe Preis und die enorme Reichweite veranlassen Unternehmen dazu, ihre Werbung einzigartig zu gestalten.

Beobachter der Technologiebranche haben jedoch einen bestimmten Trend bei den Super-Bowl-Werbespots festgestellt: Wenn überall in der Werbung neue Technologien zum Einsatz kommen, wird die Blase bald platzen.

Super-Bowl-Werbespots und Spekulationsblasen, von Dotcom-Unternehmen bis hin zu Kryptowährungen

Im Januar 2000 befand sich der Dotcom-Boom aufgrund der weitverbreiteten Nutzung des Internets in vollem Gange. Beim Super Bowl jenes Jahres, der in die Geschichte als „Dotcom Bowl“ einging, drehten sich 17 verschiedene Werbespots um das World Wide Web.

Eine Anzeige der Handelsplattform e-Trade zeigte einen 20-sekündigen Clip eines tanzenden Schimpansen, gefolgt von einem Bildschirm mit der Aufschrift: „Tja, wir haben gerade 2 Millionen Dollar verschwendet. Was machst du mit deinem Geld?“

Zwei Monate später begann der steile Abstieg der Dotcom-Blase, der bis Oktober 2002 andauerte.

Dasselbe geschah mit dem „Crypto Bowl“ im Jahr 2022. Beim Super Bowl LVI schalteten vier verschiedene Krypto-Unternehmen Werbespots: Coinbase, Crypto.com, eToro und FTX.

Der inzwischen aufgelöste Sender FTX schaltete einen Werbespot mit Larry David , dem Showrunner von „Seinfeld“ , in dem er Anleger dazu aufrief, den Kryptomarkt nicht zu verpassen. Kryptounternehmen gaben in diesem Jahr schätzungsweise jeweils 6,5 Millionen US-Dollar für einen 30-Sekunden-Spot aus .

Nur wenige Monate später brach der Kryptomarkt zusammen. Das Stablecoin-Ökosystem von Terra brach im Mai zusammen. FTX, Celsius, Voyager Digital und BlockFi waren bis Ende des Jahres insolvent. Genesis folgte im Januar 2023.

Beim darauffolgenden Super Bowl wurde nur eine einzige Werbung mit Bezug zu Kryptowährungen gezeigt: eine Werbeaktion für einen Non-Fungible Token (NFT) im Zusammenhang mit dem Videospiel Limit Break. In den Jahren 2024 und 2025 gab es keine solchen Werbungen.

Coinbases einziger Krypto-Werbespot beim Super Bowl LX verfehlte sein Ziel.

Nach zweijähriger Pause ist ein großes Krypto-Unternehmen zum Super Bowl zurückgekehrt. Coinbase schaltete einen Werbespot in Form einer Karaoke-Einlage mit Songs der Backstreet Boys, der auch auf der Sphere in Las Vegas gezeigt wurde.

Nicht alle waren begeistert. Für viele hat sich das Image von Kryptowährungen seit den FTX-Zeiten nicht verbessert. Der politische Streamer Jordan Uhl postete : „Von Krypto über KI bis hin zu Trump-Konten – jeder Super Bowl hat sein eigenes Thema für Betrugswerbung.“

Die Kellogg School of Management der Northwestern University veröffentlicht offizielle Bewertungen von Super-Bowl-Werbespots und teilt diese in zwei Kategorien ein: Touchdowns (erfolgreiche/gute Werbespots) oder Fumbles (ineffektive/schlechte Werbespots).

Die Kellogg-Studie ergab , dass die Coinbase-Werbung für 2026 „keine klare Verbindung zur Marke oder ihrem Wertversprechen herstellen konnte“. Sie erhielt die Note „ungenügend“.

Doch die Kryptoindustrie kann nun einige bedeutende legislative Erfolge verbuchen. Die Werbung von Coinbase könnte ein Signal dafür sein, dass die Branche ihre Marken weiterhin in der umsatzstärksten Werbenacht der USA bewerben wird.

Deuten die Super-Bowl-Werbespots auf das Ende der KI-Blase hin?

Crypto.com schaltete zwar keine Werbung im Zusammenhang mit Kryptowährungen, kündigte aber seine neue KI-Plattform mit dem fantasievollen Namen AI.com an.

Beim diesjährigen Super Bowl drehten sich insgesamt zehn Werbespots um KI. Anthropic präsentierte sein werbefreies KI-Modell Claude. Meta stellte seine KI-fähige Oakley-Smartbrille vor, und in Googles Werbespot richteten eine Mutter und ihr Sohn ihr Zuhause mit Nano Banana Pro ein, dem KI-gestützten Bildgenerator des Unternehmens.

Amazon präsentierte seine neue Alexa+ in einem Werbespot mit Schauspieler Chris Hemsworth, in dem er sich vorstellt, dass die KI es auf ihn abgesehen hat, indem sie ihm entweder das Garagentor über dem Kopf zuschlägt oder versucht, ihn im Pool zu ertränken.

In einem Werbespot für Svedka Vodka aus dem Jahr 2026 wurde die hauptsächlich mit KI erstellte „Fembot“-Figur wiederbelebt. Quelle: YouTube

Die rasante Verbreitung von KI-Technologien ging einher mit astronomischen Unternehmensbewertungen und Zweifeln daran, ob Firmen wie OpenAI jemals Gewinne erzielen werden. Nun fragen sich einige Beobachter, ob der KI-Boom ein Vorbote für das Platzen einer Blase war.

Gary Smith, ein Wirtschaftsprofessor am Pomona College, und Jeffrey Funk, ein unabhängiger Berater der Carnegie Mellon University, schrieben am Sonntag:

„In dieser KI-Blase haben sich die Preise KI-abhängiger Aktien von realistischen Prognosen zukünftiger Gewinne entkoppelt. LLM-abhängige Unternehmen wie OpenAI und Anthropic verlieren enorme Summen, werden aber mit Hunderten von Milliarden Dollar bewertet, als wären sie reale Unternehmen mit echten Gewinnen.“

Die Werbung konzentriert sich darauf, neue Nutzer für die Technologie zu gewinnen. Smith und Funk sagten: „Da Gewinne ausbleiben, betonen die Tech-Unternehmer zunehmend eine alte Kennzahl, die während der Dotcom-Blase beliebt war: die Anzahl der Nutzer, allerdings in neuem Gewand.“

Im Vorfeld des Super Bowls sagte der Softwareentwickler und Forscher Carl Brown : „Ich weiß nicht genau, wie viele KI-Werbespots an diesem Wochenende im Spiel zu sehen sein werden. Ich weiß aber schon jetzt, dass es viel mehr sein werden, als man erwarten würde.“

E-Trade mag im Jahr 2000 zwei Millionen Dollar „verschwendet“ haben, aber das Unternehmen existierte im darauffolgenden Jahr noch und konnte sich damit brüsten, den Dotcom-Crash überstanden zu haben. FTX und andere kleinere Krypto-Plattformen gingen 2022 unter, doch Coinbase und die Backstreet Boys spielten dieses Mal auf der Vegas Sphere.

Die KI-Blase könnte platzen, aber wenn die bisherigen Muster etwas aussagen, werden einige wenige Unternehmen überleben – und vielleicht sogar einen Werbespot daraus machen.

Quellen: PublicDomain/cointelegraph.com am 12.02.2025