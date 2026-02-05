Deutsches Gold in den USA: Steuerzahlerbund schlägt Alarm und fordert sofortige Rückholung

Teile die Wahrheit!

Die Frage, die sich viele Deutsche längst stellen, wird nun auch von offizieller Seite laut ausgesprochen: Sind unsere Goldreserven in den Vereinigten Staaten überhaupt noch sicher?

Angesichts der erratischen und zunehmend aggressiven Politik von US-Präsident Donald Trump fordert der Bund der Steuerzahler nun unmissverständlich, den deutschen Goldschatz schnellstmöglich aus amerikanischen Tresoren nach Hause zu holen.

Ein Vermögen von unschätzbarem Wert lagert in fremden Händen

Die Dimensionen sind gewaltig: Mit rund 3.352 Tonnen verfügt Deutschland über den zweitgrößten Goldschatz der Welt – nur die USA selbst besitzen mehr.

Doch hier liegt das Problem: Während etwas mehr als die Hälfte dieser kostbaren Reserven mittlerweile in den Tresoren der Bundesbank in Frankfurt ruht, lagern immer noch satte 1.236 Tonnen – das entspricht knapp 37 Prozent des gesamten Bestandes – bei der Federal Reserve in New York.

Ein Vermögen, das beim aktuellen Goldpreis einen Wert von weit über 100 Milliarden Euro repräsentiert. („Gold-Zentralbank“ – Tether kauft gigantische Mengen auf für Bunker)

Michael Jäger, Vizepräsident des Bundes der Steuerzahler Deutschland, findet deutliche Worte:

„Wir sind der Auffassung, dass es höchste Zeit ist, das deutsche Gold aus den USA zurückzuholen. Das Vertrauen in die Vereinigten Staaten hat mit der Politik von Trump stark gelitten.“

Trumps Schuldenberg als tickende Zeitbombe

Die Sorgen des Steuerzahlerbundes sind keineswegs aus der Luft gegriffen. Die Vereinigten Staaten stehen vor einem fiskalischen Abgrund, der selbst hartgesottene Ökonomen erschaudern lässt.

Allein die jährlichen Zinszahlungen auf die explodierenden Staatsschulden belaufen sich mittlerweile auf eine Billion US-Dollar – eine Summe, die jedes Vorstellungsvermögen sprengt.

Jäger warnt eindringlich vor den Konsequenzen dieser Entwicklung: Trump sei verzweifelt auf der Suche nach zusätzlichen Einnahmequellen.

Die bereits verhängten Zölle – 20 Prozent auf EU-Importe, 34 Prozent auf chinesische Waren – reichten bei weitem nicht aus, um das klaffende Haushaltsloch zu stopfen. Der Druck auf die eigentlich unabhängige US-Notenbank Fed wachse stetig.

Das Horrorszenario: Zugriff auf fremdes Gold

1 2 11 12 13

Was zunächst wie eine Verschwörungstheorie klingen mag, gewinnt bei näherer Betrachtung an beunruhigender Plausibilität. Die Verlockung für einen Präsidenten, der bereits Grönland annektieren wollte und internationale Abkommen wie lästige Papierfetzen behandelt, könnte schlicht zu groß sein.

„Da bietet sich das deutsche Gold als Zugriffsmöglichkeit an. Begründen könnte er das mit den enormen Kosten des US-Engagements in Deutschland und Europa seit dem Zweiten Weltkrieg“, so Jäger.

Ein solches Szenario wäre ein beispielloser Vertrauensbruch zwischen westlichen Verbündeten – doch wer hätte vor wenigen Jahren gedacht, dass ein US-Präsident offen mit der Annexion eines NATO-Partners liebäugeln würde?

Bundesbank gibt sich betont gelassen

Bundesbankpräsident Joachim Nagel hingegen demonstriert ostentative Ruhe. Er zweifle nicht daran, dass das deutsche Gold bei der Fed in New York sicher aufbewahrt sei, ließ er verlauten.

Eine Haltung, die angesichts der geopolitischen Verwerfungen fast schon naiv anmutet. Denn letztlich ist es die Bundesbank, die über eine mögliche Rückholung entscheiden müsste – und bislang zeigt sie keinerlei Ambitionen, diesen Schritt zu gehen.

Physisches Gold: Der ultimative Krisenschutz

Die Debatte um die deutschen Goldreserven unterstreicht einmal mehr, warum physisches Edelmetall als Vermögenssicherung so bedeutsam ist.

In Zeiten, in denen selbst vermeintlich sichere Häfen wie amerikanische Tresore zum Risikofaktor werden können, gewinnt der direkte Besitz von Gold und Silber an Bedeutung.

Wer sein Vermögen schützen möchte, sollte über eine Beimischung physischer Edelmetalle in sein Portfolio nachdenken – denn nur was man selbst in Händen hält, ist wirklich sicher.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 05.02.2026