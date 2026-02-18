Die Erde besitzt eine geheime Frequenz, aber wir tun weiterhin so, als ob dem nicht so wäre

Teile die Wahrheit!

Schumann-Resonanz und die Frage, die die Physik beantwortet – doch die Intuition lässt nicht locker.

Einige Monate lang tauchten immer wieder die Worte „Schumann-Resonanz“ in meiner Timeline auf X auf, meist in Verbindung mit einem Diagramm voller gezackter weißer Linien auf schwarzem Hintergrund und fast immer begleitet von einem Satz, der halb Warnung, halb Einladung klang: „ Hast du dich in letzter Zeit komisch gefühlt?“ oder „ Bereite dich auf das nächste Zeitfenster vor.“ oder „ Es erreicht seinen Höhepunkt – etwas wird passieren.“

Vereinfacht ausgedrückt ist die Schumann-Resonanz ein physikalisches Phänomen. Blitzeinschläge auf der ganzen Erde übertragen elektromagnetische Energie in den Raum zwischen Erdoberfläche und Ionosphäre, etwa 60 bis 100 Kilometer hoch. Der größte Teil dieser Energie verflüchtigt sich schnell. Ein kleiner Teil jedoch nicht. Da Erde und Ionosphäre einen leitfähigen Hohlraum bilden, können bestimmte extrem niedrige Frequenzen als stehende Wellen bestehen bleiben. Die Grundfrequenz liegt bei etwa 7,83 Hz .

Diese Zahl wird gemessen. Modelliert. Langweilig reproduzierbar.

Bislang ist nichts Mystisches geschehen. Wäre dies die ganze Geschichte, wäre das Gespräch hier beendet und die Charts auf X würden ihre dramatischen Untertitel verlieren.

Doch in dem Moment, als ich zu dieser Erklärung gelangte, stockte etwas in meinem inneren Dialog.

Warum gerade diese Frequenz?

Nicht im Sinne von „welche Gleichung das erklärt“, denn die lässt sich leicht finden. Ich meine, warum diese Frequenz überlebt, während andere verschwinden.Warum pendelt sich das System nach Millionen von Blitzeinschlägen pro Tag immer wieder in denselben engen Bereich ein? Die Hohlraumtheorie erklärt zwar das Wie , aber sie befriedigt nicht ganz die Intuition, dass es sich hierbei nicht um ein zufälliges Ergebnis handelt.

Und genau da fangen die anderen Interpretationen an, sich einzuschleichen.

Manche sagen, die Erde „summt“. Andere sagen, sie „spricht“. Sie beschreiben Tage, an denen sie sich benommen, unruhig, schwindlig und emotional instabil fühlen und bringen dies mit Schumann-Resonanzspitzen in Verbindung. An anderen Tagen fühlen sie sich klar, energiegeladen, seltsam ruhig und sagen, sie seien „im Einklang“.

Aus streng wissenschaftlicher Sicht gibt es dafür keine eindeutigen Beweise. Die beteiligten elektromagnetischen Feldstärken sind im Vergleich zur neuronalen Aktivität extrem gering. Der menschliche zirkadiane Rhythmus reagiert viel stärker auf Licht als auf jegliche extrem niederfrequente (ELF) Hintergrundstrahlung.Isoliert man die Variablen, löst sich der Kausalzusammenhang auf.

Doch die Ablehnung dieser Überzeugung erklärt nicht, warum sie immer wieder auftaucht oder warum Menschen ihre Erfahrungen in einer seltsam ähnlichen Sprache beschreiben, selbst wenn sie gar nicht versuchen, jemanden zu überzeugen.

Anstatt mit dieser Weltanschauung zu streiten, versuchte ich etwas anderes: Ich betrat sie.

Aus dieser Perspektive ist die Schumann-Resonanz kein Signal an den Menschen. Sie ist ein natürlicher Rhythmus, in dem sich der Mensch entwickelt hat . Keine Anweisung, sondern ein Kontext. Wie die Schwerkraft. Man spürt sie die meiste Zeit nicht, bis etwas sie unterbricht.

Sich „unwohl“ zu fühlen bedeutet in diesem Zusammenhang nicht krank zu sein, sondern aus dem Gleichgewicht zu geraten. Sich gut zu fühlen bedeutet nicht euphorisch zu sein, sondern im Einklang mit sich selbst zu sein. Es geht um Harmonie, nicht um Kontrolle.

Diese Darstellungsweise hat mich nicht überzeugt – aber sie hat mich ausgebremst.

Dann fiel mir etwas aus einem völlig anderen Bereich ein.

Die Erde selbst vibriert. Und zwar nicht im übertragenen Sinne. Nach starken Erdbeben hallt der Planet wie eine Glocke wider. Seismologen messen diese Eigenschwingungen; manche dauern tagelang an. Die Erde hat, rein mechanisch betrachtet, bevorzugte Schwingungsformen. Das ist keine Randerscheinung der Wissenschaft.

So tauchte still und ungefragt ein weiterer Gedanke auf: Was wäre, wenn die Schumann-Resonanz bei 7,83 Hz liegt, nicht weil Blitze diese Frequenz erzeugen , sondern weil Blitze eine Frequenz anregen , die das System Erde-Ionosphäre bereits bevorzugt? Was wäre, wenn der Hohlraum den Ton nicht erfindet, sondern einen passenden verstärkt?

Wie ein Gitarrenkorpus, der nicht die einzelnen Töne auswählt, sondern entscheidet, welche Töne erklingen.

Dies erfordert kein Bewusstsein. Es impliziert keine Absicht. Es ist lediglich eine andere Reihenfolge von Ursache und Wirkung.

Ich dachte darüber nach, während ich mein kleines Teleskop reinigte – ein 80-mm-Reiseteleskop, das ich mir eher aus Neugier als aus Disziplin angeschafft hatte.

Ich habe nach und nach gelernt, dass die Astronomie Geduld lehrt, nicht durch Antworten, sondern durch die Betrachtung von Dimensionen. Dinge wiederholen sich nicht, weil sie für uns bedeutsam sind, sondern weil Wiederholung die Stabilität von Systemen gewährleistet.

Vielleicht liegt darin der eigentliche Reiz der 7,83-Hz-Linie. Nicht, dass sie im kosmischen Sinne etwas Besonderes wäre – das ist sie nicht, schon gar nicht wie die Wasserstofflinie bei 21 cm –, sondern dass sie lokal ist . Planetarisch. Vertraut auf eine Weise, die sich nicht aufdrängt.

Ich glaube nicht, dass die Erde Botschaften sendet. Auch glaube ich nicht, dass die Schumann-Resonanz Ereignisse vorhersagt.

Ich glaube aber auch nicht, dass es Zufall ist, dass die Menschen immer wieder Rhythmen wahrnehmen – im Schlaf, in den Gezeiten, im Herzschlag, in den Sternen – und sich fragen, ob Kohärenz selbst eine Form von Bedeutung ist.

Die Erde verhält sich wie ein System, dessen natürliche Rhythmen überall Spuren hinterlassen.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 18.02.2026