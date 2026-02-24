Die Menschen wollen nicht von Illusionen befreit werden. Sie wollen eine bequemere

Ein neues Jahr, das mit Schwung beginnt.

Wie der spirituelle Markt genau das verkauft, wonach Sie fragen.

Es kursieren heute zwei Arten von spirituellen Texten.

Typ 1: „Du bist das primäre Bewusstsein. Du bist genau richtig. Erkenne es einfach an.“

Typ 2: „Es gibt kein Du. Es gibt keinen Zeitpunkt. Es gibt nichts zu erkennen.“

Ratet mal, welches Bild Hunderte von Likes bekommt.

Nicht etwa, weil die erste Aussage wahrer wäre. Sondern weil sie die Illusion bestätigt und gleichzeitig die Befreiung von ihr verspricht.

Die perfekte Formel: Veränderung ohne Beschwerden.

Die Architektur der komfortablen Illusion

Populäre spirituelle Literatur folgt einem vorhersehbaren Muster:

Erste Bestätigung: Sie sind nicht zu spät. Sie machen nichts falsch.

Ein beruhigendes System: Zyklen, Yugas, Phasen, Ebenen.

Eine hilfreiche Unterscheidung: Ego vs. Selbst, Mangel vs. Fülle.

Ein sanftes Versprechen: Bewusstsein entfaltet sich in seiner eigenen Zeit.

Eine leicht zugängliche Technik: Gedanken beobachten, Raum wahrnehmen, den Körper spüren.

Eine erhabene Identität: Du bist Bewusstsein, das sich selbst erkennt.

Was wird dabei erzeugt?

Eine raffiniertere Illusion – ohne die grundlegende Struktur anzutasten.

Vorher: „Ich bin meine Gedanken.“

Nun: „Ich bin der Zeuge der Gedanken.“

Die Position hat sich verändert. Die Struktur nicht.

1 2 11 12 13

Da ist noch jemand. Immer noch eine Geschichte. Nur eine verbesserte Identität.

Warum das unwiderstehlich ist

Weil es dem Ego genau das gibt, was es will:

Bestätigung – Du machst das gut.

Eine Karte — Du befindest dich in dieser Phase.

Fortschritt – Einfach weiter integrieren.

Dadurch bleibt der Suchende am Leben, das Ego geschützt und die Identität intakt.

1 2

Es geht um Spiritualität als Selbstverbesserung.

Nicht als Selbstkollaps.

Was rigoroses Zeigen bewirkt.

Ehrliches Zeigen bietet nichts davon.

Es validiert nicht.

Es bildet nicht ab.

Es gibt kein Versprechen.

Es entfernt einfach die Struktur, die „dich“ am Laufen hält.

Und das Ego will nicht entfernt werden.

Es möchte ein Upgrade.

Der entscheidende Unterschied

Die bequeme Illusion sagt:

„Du bist ewiges Bewusstsein, das vergängliche Phänomene beobachtet.“

Ontologische Ehrlichkeit besagt:

„Es gibt keinen permanenten Beobachter. Es gibt nur Veränderung – ohne einen Besitzer.“

Siehst du den Unterschied?

Das erste bewahrt „dich“.

Das zweite löst „dich“ auf.

Das erste ist genießbar.

Das zweite ist unerträglich.

Warum sanfte Spiritualität funktioniert

Eine sanfte Sprache klingt mitfühlend: „Du bist nicht im Rückstand.“ „Vertraue deinem Timing.“ „Bewusstsein entfaltet sich, wenn die Zeit reif ist.“

Doch dadurch bleibt die Geschichte lebendig, dass es jemanden mit einem Zeitplan gibt, dass es ein Erwachen gibt, das erreicht werden kann, dass es die Bereitschaft gibt, sich weiterzuentwickeln.

Wahre Nächstenliebe wäre: „Niemand kann zu spät kommen.“ „Es gibt keinen Zeitpunkt, weil es keinen Weg gibt.“ „Es gibt nichts, dem man vertrauen könnte, weil es keinen Treuhänder gibt.“

Denn es spendet keinen Trost – es zerstört.

Die Verführung der Technik

Die Menschen lieben Übungen: „Beobachte deine Gedanken.“ „Nimm den Raum wahr.“ „Spüre deinen Körper.“

Warum?

Weil es dem Ego etwas zu tun gibt.

Aber eine strenge Untersuchung fragt: Wer übt?

Wenn jemand beobachtet, bemerkt, kontrolliert – dann ist genau diese Person das Problem.

Die richtige Technik hält den Übenden am Leben.

Und der Praktiker ist die Trennung.

„Bewusstsein ist primär“ – Die beliebteste Illusion

Die philosophische Spiritualität sagt gern: „Das Bewusstsein ist primär.“

Dadurch entsteht eine beruhigende Hierarchie: real (Bewusstsein), scheinbar (Welt, Körper, Gedanken).

Und „du“ wirst zum Realen, der das Scheinbare beobachtet.

Die Dualität bleibt bestehen – nur umgekehrt.

Materialismus wird zu Idealismus.

Ehrlichkeit würde sagen: Es gibt kein leeres Bewusstsein getrennt vom Inhalt. Kein Primäres und Sekundäres. Nur Entstehen – ohne Hierarchie.

Aber so etwas verkauft sich nicht.

Die unendliche Validierungsschleife

Die populäre Spiritualität schafft endlose Stadien: erstes Erwachen, Integration, Verkörperung, Verfeinerung.

Es gibt immer eine nächste Stufe.

So bleibt es dabei: der Suchende sucht, der Markt verkauft, die Identität entwickelt sich ständig weiter.

Perfektes System.

Warum rigorose Philosophie nicht viral geht

Weil sie sagt, was niemand hören will: Es gibt keinen Weg. Es gibt kein Du. Es gibt keine Technik. Es gibt kein Timing. Es gibt keine Bewusstseinshierarchie

Es bietet keine: Validierung, Zuordnung, Methode, Versprechen, verbesserte Identität.

Nur struktureller Zusammenbruch.

Und die Struktur will nicht zusammenbrechen.

Die meisten Menschen wollen keine Befreiung.

Sie wollen: weniger Angst (das „Ich“ behalten), mehr Frieden (die Kontrolle behalten), eine bessere Identität, ein verständliches System

Und genau das liefert der spirituelle Markt.

„Du bist ewiges Bewusstsein.“

„Du befindest dich in der richtigen Phase.“

„Verfeinere einfach dein Bewusstsein.“

Alles hält „dich“ am Leben.

Was wahre Befreiung wäre.

Hinweis:

• Identitäts-Upgrade

• Bewusstseinserkennung

• Schattenintegration

• Verkörperung des Bewusstseins

Wahre Befreiung wäre der völlige Zusammenbruch dessen, wer du zu sein glaubst.

Kein Beobachter mehr da.

Kein Selbst mit großem S.

Keine Evolutionsgeschichte.

Nur das.

Gewöhnlich. Besitzerlos. Nicht spirituell.

Und das ist nicht marktfähig.

Weil es das Spiel entlarvt.

Und niemandem gefällt es, wenn man ihm das vor Augen führt: Sie bevorzugen Bequemlichkeit vor Ehrlichkeit, sie konsumieren aufgewertete Illusionen, sie nutzen Spiritualität zur Selbstverbesserung.

Es ist leichter, Folgendes zu mögen: „Du bist das primäre Bewusstsein.“

Als ob man sich der Tatsache stellen müsste: Es gibt kein Du.

Schlussbemerkung

Dieser Text soll niemanden bekehren.

Er bietet keine bessere Technik.

Es zeigt einfach: Populäre Spiritualität funktioniert, weil sie eine bequeme Illusion verkauft.

Nicht Befreiung – sondern Aufstieg.

Und die meisten Leute kaufen genau das, was sie wollen.

Daran ist nichts auszusetzen.

Nenn es bloß nicht Erwachen.

Quellen: PublicDomain/medium.com 24.02.2026