Die orwellsche Agenda auf Hochtouren: EU teilt Biometrie mit den USA, Verbot der „Muttersprache“ und EU-DSA gründet „Wahrheitsministerium“

In der vergangenen Woche haben folgende Themen unsere Aufmerksamkeit erregt:

EU gewährt USA Zugang zu biometrischen Daten von Europäern

Großbritannien führt Massenüberwachung von Internetnachrichten ein

„Geniales Werk“ der EU: „Mädchenname“, „Vorsitzender“ und „Muttersprache“ werden von ihrer Tochtergesellschaft als beleidigend und nicht inklusiv angesehen

Polnischer Präsident: EU-DSA schafft „Ministerium für Wahrheit“

EU gewährt den USA Zugang zu biometrischen Daten von Europäern

Die EU-Länder bereiten sich darauf vor, den Vereinigten Staaten Zugang zu nationalen biometrischen Datenbanken zu gewähren, in denen sensible personenbezogene Daten, wie Fingerabdrücke und Gesichts-Scans gespeichert sind. Dies geschieht laut Euractiv im Gegenzug dafür, dass EU-Bürger weiterhin visumfrei in die USA reisen dürfen.

Washington hatte diesen Zugang erstmals im Jahr 2022 gefordert. Damals ging man davon aus, dass Bürger aus EU-Ländern, mit Ausnahme von Rumänien, Bulgarien und Zypern, ohne Visum in die USA reisen könnten.

Die USA bezeichnen den Plan als „Enhanced Border Security Partnerships“ (EBSP), und die Europäische Kommission wird in diesem Jahr die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit den USA führen. Das geplante Abkommen legt fest, auf welche Arten von Datenbanken und Datenkategorien die USA letztendlich Zugriff haben würden.

Laut dem Dokument der Kommission könnte das Abkommen die Herkunft, politische Ansichten, religiöse oder philosophische Überzeugungen, sowie genetische oder biometrische Informationen von Bürgern umfassen. (Vgl. eur-lex.europa.eu)

In dem Dokument heißt es auch, dass solche Daten nur in „unbedingt notwendigen und verhältnismäßigen Fällen” übertragen werden sollten, um Kriminalität oder Terrorismus zu verhindern. Es müssen angemessene Schutzmaßnahmen getroffen werden, insbesondere Beschränkungen hinsichtlich der Dauer der Speicherung der Daten. (Großbritannien gibt grünes Licht für landesweite Einführung von 15-Minuten-Städten im „stalinistischen“ Stil)

Sobald das Rahmenabkommen geschlossen ist, werden die EU-Länder direkte Verhandlungen mit der Trump-Regierung aufnehmen. Jedes Land wird mit Washington ein eigenes Abkommen schließen, das sich an das EU-Abkommen anlehnt und genau festlegt, welche Datenbanken und Daten an die US-Behörden weitergegeben werden sollen.

Es gibt nur wenige Ausnahmen unter den EU-Ländern, die nicht unter das allgemeine Abkommen fallen: Dänemark und Irland, wobei Dänemark von den EU-Richtlinien ausgenommen ist und Irland nicht zum Schengen-Raum gehört.

Obwohl die Beziehungen zwischen der EU und den USA aufgrund einer Reihe von Handels- und Rechtsstaatlichkeitsfragen seit einiger Zeit angespannt sind, scheint der Zugriff der USA auf die Daten von Millionen von Europäern unter den EU-Regierungen nicht umstritten zu sein – die EU-Länder haben der Europäischen Kommission im Dezember letzten Jahres das Mandat erteilt, in ihrem Namen zu verhandeln. Nur ein Land, Deutschland, scheint eine „rote Linie” zu ziehen. (vgl. euractiv.com)

Der Europäische Datenschutzbeauftragte Wojciech Wiewiórowski wies ebenfalls darauf hin, dass das Abkommen einen Präzedenzfall darstellt, da es das erste EU-Abkommen ist, das die Übermittlung großer Mengen personenbezogener Daten an die Grenzkontrollbehörde eines anderen Landes vorsieht.

Insgesamt unterstützt Wiewiórowski jedoch das Rahmenabkommen zwischen der EU und den USA zur Grenzkontrolle, das seiner Meinung nach einen besseren Schutz der Grundrechte bieten könnte. Er erklärt jedoch, dass die weitergegebenen Daten klar definiert und auf Personen beschränkt sein müssen, die tatsächlich in die USA reisen. (Vgl. edps.europa.eu)

Großbritannien führt Massenüberwachung von Internetnachrichten ein

Am 8. Januar trat im Vereinigten Königreich die Novelle des „Online Safety Act 2023“ ( Priority Offenses) in Kraft, die digitale Plattformen dazu verpflichtet, nutzergenerierte Inhalte zu scannen, zu erkennen und zu blockieren, bevor sie ihren Empfänger erreichen oder öffentlich sichtbar werden. (vgl. legislation.gov.uk) Großbritannien plant außerdem, Strafverfolgungsbehörden Zugang zu verschlüsselten Nachrichten zu gewähren, schreibt Reclaim The Net.

Das Gesetz definiert nun „Cyberflashing“, einschließlich der Androhung solcher Handlungen, sowie die Anstiftung oder Beihilfe zu schwerer Selbstverletzung als vorrangige Straftaten. Wenn Inhalte als vorrangige Straftat definiert sind, müssen Plattformen die strengsten Maßnahmen ergreifen, die strenger sind als diejenigen, die für sogenannte gewöhnliche illegale Inhalte gelten. Eine dieser strengeren Maßnahmen ist die Verpflichtung, Nutzer daran zu hindern, überhaupt auf Inhalte zu stoßen, die als „vorrangige Straftat” eingestuft sind.

Zu diesem Zweck müssen Technologieunternehmen in großem Umfang automatisierte Scansysteme, Algorithmen zur Inhaltserkennung und künstliche Intelligenz einsetzen, die darauf trainiert sind, die Rechtmäßigkeit von Texten, Bildern und Videos in Echtzeit zu bewerten. Digitale Dienste, über die Nutzer miteinander kommunizieren können, darunter Messaging-Dienste, soziale Medien, Foren und sogar Suchmaschinen, müssen nun die Kommunikation der Menschen überwachen. Mit anderen Worten: Sie müssen Nachrichten überwachen.

Das britische Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Technologie (DSIT) stellte die Änderungen in einem Werbevideo vor, in dem ein Smartphone Fotos scannte und den Nutzer warnte, dass ein „unerwünschtes Nacktfoto” entdeckt worden sei. Die visuelle Darstellung verdeutlicht die grundlegende Anforderung des Gesetzes: Plattformen müssen jede Nachricht und jeden Beitrag im Hintergrund überwachen, um verbotene Inhalte zu identifizieren und zu blockieren. Kritiker sagen, dass das System private Kommunikationsräume in effektive Überwachungsumgebungen verwandelt. (Vgl. x.com)

In einer Pressemitteilung (vgl. gov.uk) des Technologieministeriums heißt es, dass digitale Plattformen nun „proaktive Maßnahmen ergreifen müssen, um diese abscheulichen Inhalte zu verhindern, bevor Nutzer sie sehen“. Laut der Pressemitteilung ist dies Teil der Strategie der Regierung, Gewalt gegen Frauen und Mädchen in den nächsten zehn Jahren um die Hälfte zu reduzieren. Technologieministerin Liz Kendall sagte in einer Pressemitteilung:

Wir sind hart gegen die Täter dieser abscheulichen Verbrechen vorgegangen – jetzt erhöhen wir den Druck auf die Technologieunternehmen. Plattformen sind nun gesetzlich verpflichtet, dieses Material zu erkennen und zu verhindern. Das Internet muss ein Ort sein, an dem sich Frauen und Mädchen sicher und respektiert fühlen und sich entfalten können. (Vgl. gov.uk)

Wenn eine Plattform die Anforderungen nicht erfüllt, drohen ihr erhebliche Strafen: Geldbußen in Höhe von bis zu 10% des weltweiten Umsatzes des Unternehmens oder 18 Millionen Pfund (ca. 20,8 Millionen Euro), je nachdem, welcher Betrag höher ist. Weitere mögliche Maßnahmen sind die Sperrung des Zugangs zum Dienst im Vereinigten Königreich.

Vor einer Woche drohte das Vereinigte Königreich noch mit der Sperrung von Elon Musks Social-Media-Plattform X, nachdem es eine offizielle Untersuchung wegen unzensierter Bilder, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden, eingeleitet hatte.

Kritiker argumentieren jedoch, dass diese Anforderungen eine erhebliche strukturelle Veränderung darstellen: Die ständige Überwachung von nutzergenerierten Inhalten. Um die Anforderungen zu erfüllen, müssen Plattformen alle Nachrichten, Bilder und hochgeladenen Dateien im Internet kontinuierlich überwachen – auch in Anwendungen, die bisher als privat galten.

Kritiker warnen, dass dies zur Überwachung legitimer Kommunikation und zu einer Einschränkung der rechtmäßigen Meinungsäußerung führen könnte, da automatisierte Systeme Inhalte und Kontexte oft falsch einschätzen. Insgesamt führt Großbritannien ein Modell der präventiven Zensur der Online-Kommunikation ein, bei dem ein großer Teil der Internetaktivitäten unter ständiger Überwachung steht, während die Privatsphäre der Nutzer als zweitrangig behandelt wird. (Vgl. reclaimthenet.org)

Das nächste Ziel des Vereinigten Königreichs sind verschlüsselte Nachrichten. Die Regierung hat Pläne bestätigt, Ofcom zu ermächtigen, Zugang zu privaten Kommunikationen, einschließlich verschlüsselter, zu verlangen, um „schädliche“ Inhalte aufzuspüren – angeblich zur Sicherheit der Nutzer. (vgl. reclaimthenet.org) Dieser Ansatz der „Upload-Prävention“ würde Messaging-Dienste (z.B. Facebook Messenger, Signal, iMessage) dazu zwingen, Technologien einzusetzen, um Geräte vor der Verschlüsselung und Übertragung auf terroristisches Material und Material über Kindesmissbrauch zu scannen.

Dieses kundenseitige Scannen würde die End-to-End-Verschlüsselung weitgehend bedeutungslos machen, da die Nachrichten auf dem Gerät des Nutzers überwacht würden. Beamte geben an, dass die bereits weitreichenden Befugnisse von Ofcom (siehe auch hier, hier und hier) angewendet werden, sobald ein entsprechender Bericht – der im April 2026 vorliegen soll – fertiggestellt ist.

Kritiker warnen, dass die kundenseitige Scan-Technologie, sobald sie auf einem Gerät installiert ist, unabhängig davon, wie abscheulich die Inhalte sind, die sie aufspürt, für immer dort verbleiben und auch für die Suche nach anderen Arten von Inhalten umfunktioniert werden kann. Es wird mit der Suche nach Material über Kindesmissbrauch beginnen (was alle unterstützen werden), dann auf terroristische Inhalte, Hassreden, „Fehlinformationen“ und vielleicht sogar politische Satire ausgeweitet werden.

Letztendlich besteht die ernsthafte Gefahr, dass praktisch jede Nachricht gescannt und möglicherweise in einer Datenbank gespeichert wird, da kein System allein illegale Inhalte zuverlässig erkennen kann, ohne den Rest des Textes zu überprüfen.

EU-„Genialität“: „Mädchenname“, „Vorsitzender“ und „Muttersprache“ gelten als beleidigend und nicht inklusiv

Eine von der Europäischen Union finanzierte Organisation hat gängige Begriffe wie „Dame“, „Meisterwerk“, „Polizist“ und „Mädchenname“ verboten. (vgl. express.co.uk) Der Verband empfiehlt, solche voreingenommenen Begriffe nicht zu verwenden, und hat für jeden Begriff „inklusivere, bevorzugte“ Alternativen vorgeschlagen, schreibt Express. Begriffe, die „Mann“, „Frau“, „Meister“, „Mutter“ oder „Vater“ enthalten, scheinen besonders unter die Lupe genommen worden zu sein.

Die Organisation hat diese Wörter im Rahmen einer Diversitätskampagne ins Visier genommen, die darauf abzielt, die Geschlechtsneutralität im Sprachgebrauch zu fördern. Potentiell „ungleiche, diskriminierende oder herabwürdigende“ Wörter sind in einem 38-seitigen Bericht mit dem Titel „Gender Mainstreaming Guidance: Guidelines for the Use of Language as a Driver of Equality and Inclusivity“ (Leitfaden zur Gleichstellung der Geschlechter: Richtlinien für den Sprachgebrauch als Motor für Gleichberechtigung und Inklusion) aufgeführt. Das Dokument wurde von der Europäischen Union finanziert und von UN Women zusammengestellt. (Vgl. eca.unwomen.org)

Das Dokument argumentiert, dass die darin hervorgehobene Sprache zur Aufrechterhaltung von beiläufigem Sexismus beiträgt und Frauen, sowohl am Arbeitsplatz als auch in ihrem Privatleben beeinträchtigt:

Die Verwendung einer geschlechtergerechten und inklusiven Sprache trägt dazu bei, Geschlechterstereotypen abzubauen, den sozialen Wandel zu fördern und die Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen. (Vgl. eca.unwomen.org)

Der Bericht schlägt passendere und inklusivere Begriffe vor, die die beanstandeten Wörter ersetzen sollen. So sollte beispielsweise „Lady“ durch „Frau“, „ladylike“ durch „höflich, kultiviert“, „Mädchenname“ durch „Geburtsname“ und „Meine Damen und Herren“ durch „Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde, Teilnehmerinnen und Teilnehmer“ ersetzt werden. „Frenchmen“ sollte als „die Franzosen oder das französische Volk“ bezeichnet werden, „mother tongue“ als „native tongue“ und „fatherland“ als „native land“. Das Dokument fordert, die Verwendung von „mütterlich“ zu beenden und stattdessen „liebevoll, fürsorglich“ zu verwenden.

Dem Dokument zufolge sind auch „Meisterwerk“, „Mastermind“ und „Masterplan“ nicht inklusiv und schlägt als inklusivere Alternativen „Genialität“, „Genie, Schöpfer, Initiator“ und „umfassender Plan, Vision“ vor.

Der Bericht warnt davor, dass „das Internet eine neue Dimension für die Ausdrucksweise und Verbreitung von Sexismus geschaffen hat“ und empfiehlt, die Begriffe „weiblich“ und „männlich“ zu vermeiden, um Menschen nicht auf ihre biologischen Merkmale zu reduzieren. Stattdessen seien „Frau“ und „Mann“ angemessener. Gleichzeitig empfiehlt der Bericht, alle Berufsbezeichnungen durch geschlechtsneutrale Begriffe zu ersetzen.

So sollte beispielsweise „Polizist“ durch „Polizeibeamter“ ersetzt werden und „Vorsitzender“ sollte fortan als „Vorsitzender, Vorsitzende, Leiter“ bezeichnet werden. „Geschäftsmann“ würde zu „Geschäftsmann/Geschäftsfrau/Geschäftsleute“ und „Ombudsmann“ würde durch das seltsame „Ombud, Ombudsmann/Ombudfrau“ ersetzt werden.

Ein korrektes Beispiel für die Verwendung dieser Sprache könnte daher bald wie folgt lauten: Geschäftsleute trafen sich mit dem Leiter, um einen umfassenden Plan zu besprechen und die von Menschen verursachten Arbeitsziele von Genies festzulegen. Ist das verständlich?

Einige Ausdrücke in dem Dokument wurden jedoch als direkt diskriminierend, sexistisch oder geschlechtsstereotyp eingestuft, da sie Männer und Frauen in traditionelle und begrenzte Rollen drängen. Solche Ausdrücke gibt es in vielen Sprachen, zum Beispiel „das ist Männerarbeit“, „sie rennt/kämpft wie ein Mädchen“, „danke an die Damen, dass sie den Raum schöner gemacht haben“, „Männer verstehen das einfach nicht“. Solche Ausdrücke sollten vollständig aus dem Sprachgebrauch entfernt und durch neutralere Ausdrücke ersetzt werden.

Das Dokument behandelt auch schriftliche, auditive und visuelle Materialien, einschließlich Voice-overs. In diesen Fällen sollten die Stimmen von Frauen und Männern unabhängig vom Thema kombiniert werden. Die Leitlinien erkennen an, dass es nicht möglich ist, eine absolute Gleichheit in der Anzahl der Frauen und Männer auf jedem Foto, jeder Illustration oder jedem Video zu erreichen, aber es ist dennoch wichtig, dass die Beteiligung von Frauen nicht als Ausnahme oder Zufall erscheint. Dies gilt für die Arbeit, körperliche Arbeit, das Büro, das Zuhause, die Schule, die Politik, das öffentliche Leben usw.

Das Dokument verlangt, dass Bilder mit einer gleichen Anzahl von Frauen und Männern stets bevorzugt werden sollten, wobei sowohl die Körpersprache, der Gesichtsausdruck, die Gestik als auch die Kleidung einen gleichberechtigten Status zum Ausdruck bringen sollten. Foto: Screenshot.

