Die Prophezeiungen von Alois Irlmaier: Bereits erfüllte Vorzeichen des Dritten Weltkriegs

Die Prophetie zeichnet grob das folgende Szenario:
Zusammenfassung der Schauen: Der Dritte Weltkrieg im Überblick
Das Kriegsjahr
Es herrscht Chaos in Deutschland, Frankreich und Italien. Wirtschaftlich und gesellschaftlich destabilisiert, liegt Europa am Boden und wird sogar hungern.
Die Deutschen setzen ihre Regierung gewaltsam ab und das Land teilt sich erneut in Ost und West (Irlmaiers Revolution). Ostdeutschland greift sein altes Erbe wieder auf und kämpft aufseiten der Russen, ihm anschließen würden sich die Norddeutschen.
Auch Italien wird offen kommunistisch. Ein wiedererstarktes Russland sichert vor dem Angriff auf Westeuropa zunächst seine Südflanke:
Es greift in einen türkisch-griechischen Konflikt ein, wo es die Türkei vernichte, um dann weiter südwärts zu ziehen um Jerusalem für eine längere Zeit zu belagern.
Während dieser Belagerung erscheint eine Supernova am Himmel, das Zeichen für die Gläubigen, dass der Weltkrieg nun unmittelbar bevorsteht.
Nach diesem Himmelszeichen wird das fünfte Siegel geöffnet, der „Tod der Märtyrer“, und ein zukünftiger Papst muss vor blutiger kommunistischer Verfolgung aus dem Vatikan und aus Italien fliehen. Im Jahr der Papstflucht erfolgt der Angriff auf Westeuropa! (Die Prophezeiungen von Alois Irlmaier: Der Dritte Weltkrieg: Die große Drangsal)
Kriegsverlauf
Während Jerusalem durch Russland belagert wird, stehen sich im Mittelmeer Flotten der NATO und Russlands bedrohlich gegenüber. Die NATO stellte ein Ultimatum an die Russen, von Jerusalem abzurücken, was die Russen aber ignorieren. Die Lage ist über alle Maßen angespannt, und man fürchtet die offene Konfrontation der beiden Blöcke.
Nach einer weiteren Zuspitzung der Lage, noch während Jerusalem belagert wird, wird in Osteuropa ein Friedensgipfel einberufen. Vertreter beider Blöcke wollen sich dort treffen, um den Frieden zu sichern.
Die ganze Menschheit atmet erleichtert auf: Der Krieg scheint abgewendet. Aber Russland ermordet den westlichen Diplomaten, und über Nacht beginnt der Angriff auf Westeuropa:
Unmittelbar nach der Flucht des Papstes aus Italien würde der nördliche Teil des Stiefellandes von Russland eingenommen, welches nach Italien auch in Deutschland bis zum Rhein in drei mechanisierten Armeen in Westeuropa einfallen würde.
Südlich der Donau und westlich des Rheins würde es (relativ) sicher sein, aber südlich der Donau sei es bei weitem besser, denn auch bis nach Frankreich käme die russische Armee, schaffe es aber nicht wirklich bis zum Atlantik, wie geplant.
Die NATO kann diese Armeen zunächst nicht stoppen, und bis zum Rhein würde Russland praktisch ohne Gegenwehr vorstoßen. Flüchtlinge in ihren Autos auf den Autobahnen würden gnadenlos überrollt.
Erst der Rhein bilde also die große Frontlinie in Europa, wo auch die blutigsten Kämpfe sein werden. Nach einigen Tagen, wenn der Wind günstig steht und nach Osten weht, erfolgt der Gegenschlag:
Die USA werfen mittels zehntausender KI-gestützter Drohnen ab Prag bis hoch zur Ost- oder Nordseeküste verlaufenden chemischen Kampfstoff ab. Dieser über 100 Km breite Todesstreifen – aufgrund der gelben Farbe des Gases auch »gelber Strich« genannt – löscht alles Leben aus, keine Pflanze und nicht einmal Würmer in der Erde würden ihn überleben.
Die Russen seien dadurch auf dem Landweg komplett vom Nachschub abgeschnitten, führten ihre Mission aber fort und überschreiten den Rhein im Süden (Schweiz) und Norden (Niederlande) bis nach Frankreich hinein.
Im Verlauf des Kriegs trennen die Russen ihrerseits die NATO vom überseeisch verlaufenden Nachschub, und zünden vor England ihre neu-entwickelte Unterwasseratombombe „Poseidon“, die eine nie dagewesene Flutkatastrophe auslöst:
Der Tsunami vernichte nicht nur den Großraum London, er trifft auch viele andere europäische Länder. Die turmhohe Welle würde in Deutschland landeinwärts bis nach Berlin reichen und Hamburg ginge verloren.
Der überseeische NATO-Nachschub ist nun ebenfalls abgeschnitten. China fällt in Asien ein und auch die USA werden über Alaska/Kanada angegriffen, aber der Angriff komme nicht weit.
Auch in Europa ist Russland nach einigen Wochen, abgeschnitten vom Nachschub, auf dem Rückzug aus Frankreich und verliert schließlich seine Schlachten in Europa. Die Überreste der russischen Invasionsarmeen werden in Deutschland restlos gänzlich aufgerieben. Der Krieg ist in Europa aber konventionell, für die Russen entschieden.
Dann fliegen die ersten Atombomben, zwar würde z.B. Paris durch taktische Atomwaffen zerstört, aber Europa als ganzes würde nicht zur nuklearen Wüste.
Zwar kämen vereinzelt taktische Atomwaffen in Europa zum Einsatz, aber die komplette nukleare Auslöschung ist für Europa nirgendwo prophezeit. Die nukleare Hemmschwelle ist aber überschritten; da der kommunistische Angriff konventionell gescheitert ist. New York, Denver und andere Metropolen der USA würden ausradiert, auch Russland würde nun direkt angegriffen.
Die Menschheit droht, den Planeten unbewohnbar zu machen und sich auszulöschen, was durch Gottes persönlichen Eingriff der 3-tägigen Finsternis verhindert werden wird.
Kriegsdauer
Die große Drangsal dauert erfreulicherweise nur kurz. Begann der Krieg in einem Hochsommer, so ende er bereits nach rund 3 Monaten – im Spätherbst des gleichen Jahres durch die Finsternis.
Bereits erfüllte Vorzeichen des Dritten Weltkriegs
Bevor wir uns anschauen, was zum Verlauf des Dritten Weltkriegs prophezeit wurde, hier noch eine kurze Aufzählung bereits erfüllter Prophezeiungen.
„Wenn Frauen, Hosen tragend, sich wie Männer kleiden,
wenn sie die Locken sich vom Haupte schneiden,
wenn Bilder sich bewegen, wie erfüllt vom Leben,
wenn Menschen, Vögeln gleich, sich in die Lüfte heben,
wenn Schiffe sich wie Fische tummeln unter Fluten,
dann wird die halbe Welt vergehen und verbluten.“
Mother Shipton (1488-1561)
Bundeskanzler Adenauer und die Teilung Deutschlands
…kommt ein Mann aus der niederen Stufe, und der macht alles gleich in Deutschland … der … straft die Leute entsetzlich … Die Zeit beginnt zirka 32 … dann kommt die Zeit 38; werden überfallen und zum Kriege gearbeitet. Der Krieg … endet schlecht für diesen Mann und seinen Anhang. … Deutschland wird zerrissen, und ein neuer Mann tritt zutage, der das neue Deutschland leitet und aufrichtet. … Am Schluß kommt noch Rußland und fällt über Deutschland her“ Prophetischer Franzose nach Andreas Rill, 1914
Nach dem Zweiten Weltkrieg, der für Hitler und seinen Anhang schlecht geendet hat, sollte Deutschland zerrissen werden und ein neuer Mann zutage treten, der das neue Deutschland leitet und aufrichtet.
Deutschland wurde nach dem Zweiten Weltkrieg 1949 in West- und Ostdeutschland (BRD und DDR) zerrissen; und der „neue Mann“, der „das neue Deutschland“ (BRD) leitete und aufrichtete, war Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler der BRD, der von 1949 bis 1963 im Amt war.
Später, nach Adenauer und der Teilung Deutschlands, soll dann der Dritte Weltkrieg ausbrechen, bei dem Russland in Deutschland einfällt.
Der Kalte Krieg
„Steht an der Jahreszahl vier und fünf (45/1945), dann wird Deutschland von allen Seiten zusammengedrückt, und das zweite Weltgeschehen ist zu Ende … Aber die Feinde (die Alliierten) stehen auch nicht gut miteinander […], die Besatzungen ziehen ab … und das Unheil des dritten Weltgeschehens bricht herein.“
Prophetischer Franzose nach Andreas Rill, 1914
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges stünden die Feinde, die Alliierten, „auch nicht gut miteinander“. Damit war der Kalte Krieg (1949-1989) als Vorzeichen des Dritten Weltkrieges angekündigt. Ebenso so der Abzug der Alliierten Truppen aus Deutschland vor dem Dritten Weltkrieg.
Die Ära des Glaubensabfalls
„In dieser Zeit wird man sich bemühen, die Glaubenssätze in Kirche und Schule zu verdrehen. Auch wird man neue Bücher einführen. Die katholische Religion wird dann sehr bedrängt werden, und man wird sich mit List bemühen, sie gänzlich abzuschaffen. [Zunehmend seit Ende des Zweiten Vatikanums 1965]
Die Menschen lieben Spiel und Scherz, Lustbarkeiten aller Art um diese Zeit … [Seit den 70ern, gipfelt jetzt in der Spaßgesellschaft, wo es nur noch um Party geht] Aber dann wird’s nicht lange mehr dauern … dann bricht ein furchtbarer Krieg aus.“ Mönch von Werl (1701)
Als Vorzeichen des Dritten Weltkrieges wurde vom Mönch von Werl (1701) der Glaubensabfall in der katholischen Kirche prophezeit, von dem die offiziellen Stellen der Kirche betroffen sind, da „die Glaubenssätze in Kirche und Schule“ verdreht und „neue Bücher“ eingeführt werden, „die katholische Religion … sehr bedrängt“ wird, „und man .. sich mit List“ bemüht, „sie gänzlich abzuschaffen“.
Das, was hier genauestens prophezeit wurde, erleben wir infolge des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-1965). Dies und das Lieben von „Spiel und Scherz, Lustbarkeiten aller Art“ in unserer Spaßgesellschaft sind erfüllte Vorzeichen des Dritten Weltkrieges.
Wenn der Priester zum Volk schaut…
„Wenn der Priester bei der Messe mit dem Gesicht zum Volk schaut, dann dauert es nur noch kurze Zeit.“
Egger Gilge (17. Jh.)
Der österreichische Seher Egger Gilge sah schon im 17. Jh. die moderne Messe voraus, bei der „der Priester … mit dem Gesicht zum Volk schaut“.
Erstmals geschah dies kurze Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, mit dem die Neuerungen in der Kirche begonnen haben. Im Jahr 1968 ließ Papst Paul VI. die künftig allgemein geltende neue Messordnung erarbeiten.
Im darauffolgenden Jahr, 1969, schaffte er ganz offiziell die Tridentinische Messe ab und setzte an ihre Stelle die moderne, protestantisierte Messe, bei der wie bei Luther der Priester „mit dem Gesicht zum Volk schaut“. Seitdem wird diese Messe fast überall gefeiert und seither „dauert es nur noch kurze Zeit“.
Deutsche Wiedervereinigung
„Ich sammelte überall Annäher als Souvenier für meinen Rucksack. Als Oma die Schwarz-Rot-Gold-Annäher-Fahne mit dem Bundesadler sah, erklärte sie mir plötzlich: ‚Ach… das ist der Pleitegeier der über uns kreisen wird … Ost- und Westdeutschland gibt es dann nicht mehr … Dann kommt auch der schlimmste Krieg aller Zeiten…!“
Großmutter Baseys, 1963
Diese Prophezeiung stammt aus dem Jahr 1963, als Deutschland in BRD und DDR zerrissen war. Sie besagt, dass Ost- und Westdeutschland noch vor dem Dritten Weltkrieg wiedervereinigt würden. Das geschah 1990, also 27 Jahre nach der Prophezeiung.
Quellen: PublicDomain/dieparusie.de am 25.02.2026