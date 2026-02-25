Die Prophezeiungen von Alois Irlmaier: Bereits erfüllte Vorzeichen des Dritten Weltkriegs

Zusammenfassung der Schauen: Der Dritte Weltkrieg im Überblick

Das Kriegsjahr

Es herrscht Chaos in Deutschland, Frankreich und Italien. Wirtschaftlich und gesellschaftlich destabilisiert, liegt Europa am Boden und wird sogar hungern.

Die Deutschen setzen ihre Regierung gewaltsam ab und das Land teilt sich erneut in Ost und West (Irlmaiers Revolution). Ostdeutschland greift sein altes Erbe wieder auf und kämpft aufseiten der Russen, ihm anschließen würden sich die Norddeutschen.

Auch Italien wird offen kommunistisch. Ein wiedererstarktes Russland sichert vor dem Angriff auf Westeuropa zunächst seine Südflanke:

Es greift in einen türkisch-griechischen Konflikt ein, wo es die Türkei vernichte, um dann weiter südwärts zu ziehen um Jerusalem für eine längere Zeit zu belagern.

Während dieser Belagerung erscheint eine Supernova am Himmel, das Zeichen für die Gläubigen, dass der Weltkrieg nun unmittelbar bevorsteht.

Nach diesem Himmelszeichen wird das fünfte Siegel geöffnet, der „Tod der Märtyrer“, und ein zukünftiger Papst muss vor blutiger kommunistischer Verfolgung aus dem Vatikan und aus Italien fliehen. Im Jahr der Papstflucht erfolgt der Angriff auf Westeuropa! (Die Prophezeiungen von Alois Irlmaier: Der Dritte Weltkrieg: Die große Drangsal)

Kriegsverlauf

Während Jerusalem durch Russland belagert wird, stehen sich im Mittelmeer Flotten der NATO und Russlands bedrohlich gegenüber. Die NATO stellte ein Ultimatum an die Russen, von Jerusalem abzurücken, was die Russen aber ignorieren. Die Lage ist über alle Maßen angespannt, und man fürchtet die offene Konfrontation der beiden Blöcke.

Nach einer weiteren Zuspitzung der Lage, noch während Jerusalem belagert wird, wird in Osteuropa ein Friedensgipfel einberufen. Vertreter beider Blöcke wollen sich dort treffen, um den Frieden zu sichern.

Die ganze Menschheit atmet erleichtert auf: Der Krieg scheint abgewendet. Aber Russland ermordet den westlichen Diplomaten, und über Nacht beginnt der Angriff auf Westeuropa:

Unmittelbar nach der Flucht des Papstes aus Italien würde der nördliche Teil des Stiefellandes von Russland eingenommen, welches nach Italien auch in Deutschland bis zum Rhein in drei mechanisierten Armeen in Westeuropa einfallen würde.

Südlich der Donau und westlich des Rheins würde es (relativ) sicher sein, aber südlich der Donau sei es bei weitem besser, denn auch bis nach Frankreich käme die russische Armee, schaffe es aber nicht wirklich bis zum Atlantik, wie geplant.

Die NATO kann diese Armeen zunächst nicht stoppen, und bis zum Rhein würde Russland praktisch ohne Gegenwehr vorstoßen. Flüchtlinge in ihren Autos auf den Autobahnen würden gnadenlos überrollt.

Erst der Rhein bilde also die große Frontlinie in Europa, wo auch die blutigsten Kämpfe sein werden. Nach einigen Tagen, wenn der Wind günstig steht und nach Osten weht, erfolgt der Gegenschlag:

Die USA werfen mittels zehntausender KI-gestützter Drohnen ab Prag bis hoch zur Ost- oder Nordseeküste verlaufenden chemischen Kampfstoff ab. Dieser über 100 Km breite Todesstreifen – aufgrund der gelben Farbe des Gases auch »gelber Strich« genannt – löscht alles Leben aus, keine Pflanze und nicht einmal Würmer in der Erde würden ihn überleben.

Die Russen seien dadurch auf dem Landweg komplett vom Nachschub abgeschnitten, führten ihre Mission aber fort und überschreiten den Rhein im Süden (Schweiz) und Norden (Niederlande) bis nach Frankreich hinein.

Im Verlauf des Kriegs trennen die Russen ihrerseits die NATO vom überseeisch verlaufenden Nachschub, und zünden vor England ihre neu-entwickelte Unterwasseratombombe „Poseidon“, die eine nie dagewesene Flutkatastrophe auslöst:

Der Tsunami vernichte nicht nur den Großraum London, er trifft auch viele andere europäische Länder. Die turmhohe Welle würde in Deutschland landeinwärts bis nach Berlin reichen und Hamburg ginge verloren.

1 2

Der überseeische NATO-Nachschub ist nun ebenfalls abgeschnitten. China fällt in Asien ein und auch die USA werden über Alaska/Kanada angegriffen, aber der Angriff komme nicht weit.

Auch in Europa ist Russland nach einigen Wochen, abgeschnitten vom Nachschub, auf dem Rückzug aus Frankreich und verliert schließlich seine Schlachten in Europa. Die Überreste der russischen Invasionsarmeen werden in Deutschland restlos gänzlich aufgerieben. Der Krieg ist in Europa aber konventionell, für die Russen entschieden.

Dann fliegen die ersten Atombomben, zwar würde z.B. Paris durch taktische Atomwaffen zerstört, aber Europa als ganzes würde nicht zur nuklearen Wüste.

Zwar kämen vereinzelt taktische Atomwaffen in Europa zum Einsatz, aber die komplette nukleare Auslöschung ist für Europa nirgendwo prophezeit. Die nukleare Hemmschwelle ist aber überschritten; da der kommunistische Angriff konventionell gescheitert ist. New York, Denver und andere Metropolen der USA würden ausradiert, auch Russland würde nun direkt angegriffen.

Die Menschheit droht, den Planeten unbewohnbar zu machen und sich auszulöschen, was durch Gottes persönlichen Eingriff der 3-tägigen Finsternis verhindert werden wird.

Kriegsdauer

Die große Drangsal dauert erfreulicherweise nur kurz. Begann der Krieg in einem Hochsommer, so ende er bereits nach rund 3 Monaten – im Spätherbst des gleichen Jahres durch die Finsternis.

Bereits erfüllte Vorzeichen des Dritten Weltkriegs