Die WHO hat soeben 38 geheime Impfstoff-Tracking-Codes weltweit aktiviert

In Zusammenarbeit mit der Welthandelsorganisation und der Weltzollorganisation festigt die WHO die Infrastruktur, die für ihre globalen Ziele der Gesundheitsüberwachung erforderlich ist.

Die 38 neuen Codes der Weltgesundheitsorganisation werden im Januar 2028 unter dem Vorwand der „ Stärkung der Notfallvorsorge“ in das Internationale Harmonisierte System zur Bezeichnung und Codierung von Waren (International Harmonized Commodity Description and Coding System) aufgenommen.

Es mag sich nach langweiligen, technischen Handelsereignissen anhören, aber in Wirklichkeit scheint es ein direkter Schlag gegen die Vereinigten Staaten und ihre Handelsreform zu sein, da sie gerade offiziell die Finanzierung und alles andere von der WHO zurückgezogen haben.

Die WHO ist schließlich ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen, und sie würden nichts Kleines tun oder etwas, das ihnen – und ihren pharmazeutischen Partnern – nicht mehr Macht, mehr Überwachung und mehr Kontrolle verschafft.

Diese neuen Codes werden der Öffentlichkeit als Mittel verkauft, um „die weltweite Nachverfolgung von Impfstoff- und Medizinproduktlieferungen zu vereinfachen“ und „schnellere, besser koordinierte Reaktionen bei künftigen Gesundheitsnotfällen“ zu ermöglichen. Doch lassen Sie sich nicht täuschen.

Hier wird ein globales Überwachungsnetz für Güter wie Impfstoffe aufgebaut. Jede Dosis, jede Charge, jeder Grenzübertritt soll erfasst, kategorisiert und überwacht werden. In Echtzeit.

Und die WHO erhält alle Daten.

Sie werden ihre MI4A-Plattform nutzen, ein Peer-Relationship-System für Marktinformationen zum Zugang zu Impfstoffen, das Daten direkt von den Mitgliedstaaten bezieht.

Im Wesentlichen übermitteln die Regierungen ihre Impfstoffhandelszahlen, die erwarteten Mengen und die Krankheiten, gegen die Impfungen als „lebenswichtig“ gelten. Dadurch erhält die WHO ein noch klareres Bild vom Impfprogramm, den Vorräten und den bestehenden Lücken jedes Landes.

MI4A ist im Wesentlichen das zentrale Marktinformationssystem der WHO für Impfstoffe – basierend auf von den Ländern gemeldeten Kaufdaten, angereichert durch Angaben der Hersteller und umgewandelt in öffentliche Datensätze, Berichte und Studien, die die globale Impfstoffpolitik, Preisdiskussionen und Zugangsstrategien prägen.

Während also „gerechter Zugang“ als Marketingstrategie dient, geht es hier in Wirklichkeit eher um die Datenerhebung auf globaler Ebene.

Es wird genau zeigen, wo Widerstand herrscht, wo die Akzeptanz gering ist und wo die Menschen ablehnen. Sobald diese detaillierten Handelsdaten, abgestimmt auf Zölle und beschleunigte Notfallverfahren, vorliegen, können sie den Druck auf Länder, insbesondere solche, die die Impfziele der WHO nicht erreichen, noch verstärken .

Sie sagen es ganz offen : „Verbesserung des Zugangs zu globalen Impfstoffhandelsdaten, Erhöhung der Transparenz und Verwirklichung der langfristigen Mission der WHO, einen gerechten Zugang zu Impfstoffen weltweit zu gewährleisten.“

WHO DG Tedros says they’ll “strategize” against anti-vaxxers because “vaccines affect adults” “It’s time to be more aggressive in pushing back on anti-vaxxers,” he says, before blaming them for “creating havoc” throughout COVID 1 2 11 12 13 Is this hate speech?https://t.co/2kdhm7mJr7 pic.twitter.com/jcRtwBSrZC — Tamara Ugolini 🇨🇦 (@TamaraUgo) June 4, 2024

Nach den letzten Jahren scheint gerechter Zugang eher eine orwellsche Doppelsprache für verpflichtende Kampagnen, digitale Pässe und verhaltensbasierte Zwangsmaßnahmen zu sein, die als „Ziele der öffentlichen Gesundheit“ verkleidet sind.

At the final strategic round table for the #WHA75, Tedros gives opening remarks around “Behavioural Science for Better Health” Canada’s Theresa Tam is a panelist Full report coming soon for @RebelNewsOnline #StopTheTreaty @ https://t.co/wNdapaQfT9 pic.twitter.com/nBWNU5mMJv — Tamara Ugolini 🇨🇦 (@TamaraUgo) May 27, 2022

Und nun verfügen sie über die nötige Zollinfrastruktur, um das alles schneller abzuwickeln.

Erinnern Sie sich noch, wie die WHO während des letzten „Notstands“ die Einführung experimenteller mRNA-Impfstoffe als essenziell durchgesetzt hat ?

Sie spielten Schäden herunter , unterdrückten Fragen und befürworteten diese Produkte bei Kindern ohne jegliche Langzeitdaten?

Jetzt bauen sie im Stillen die Infrastruktur auf, um das Ganze zu wiederholen – diesmal reibungsloser, schneller und mit besserer Nachverfolgung, sodass sich kein Land beim nächsten Mal stillschweigend zurückziehen oder die Umsetzung verzögern kann.

Es geht um Notfallvorsorge mit einer permanenten Pandemie-Infrastruktur. 38 neue Codes allein für Impfstoffe und zugehörige Ausrüstung sind nicht nur ein kleines Update, sondern bereiten vielmehr den Weg (im wahrsten Sinne des Wortes) für die nächste globale Impfkampagne.

Das Timing ist hervorragend, da diese Arbeit mit dem neuen Pandemievertrag der WHO und den Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften zusammenfällt, wodurch diese mehr Autorität über nationale Gesundheitsentscheidungen erhalten.

Deshalb ist eine informierte Entscheidung wichtiger denn je. Da jede Impfstofflieferung digitalisiert und nachverfolgt wird, lässt sich die Einhaltung der Impfvorschriften so genau wie nie zuvor überwachen.

In der heutigen Zeit ist eine informierte Entscheidung unerlässlich, egal wie viele ausgeklügelte neue Vorschriften auch entwickelt werden mögen.

PublicDomain/rebelnews.com am 09.02.2026