DUMBs: Die Wahrheit unter unseren Füßen: Beherbergen geheime Untergrundstädte bereits die Zukunft der Menschheit? (Video)

In jüngster Zeit hat sich das Konzept unterirdischer Städte von einem Science-Fiction-Thema zu einem Gegenstand ernsthafter Diskussionen und Forschungen entwickelt.

Prominente Persönlichkeiten wie Catherine Austin Fitts, ehemalige Staatssekretärin im Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung unter Präsident George H. W. Bush, haben die Möglichkeit umfangreicher unterirdischer Infrastrukturen in den Fokus gerückt.

In einem Gespräch mit Tucker Carlson behauptete Fitts, die US-Regierung habe im Geheimen etwa 170 unterirdische Basen errichtet, die durch fortschrittliche Transportsysteme miteinander verbunden seien und im Falle einer globalen Katastrophe als Zufluchtsorte für die Elite dienen sollten.

Wer ist Catherine Austin Fitts – und warum sollten wir ihr zuhören?

Catherine Austin Fitts ist keine gewöhnliche Verschwörungstheoretikerin. Sie hat in höchsten Regierungs- und Finanzkreisen gearbeitet.

Mit ihrem profunden Verständnis für verdeckte Operationen, Wirtschaftspolitik und die Budgetplanung im Bereich der nationalen Sicherheit warnt Fitts seit Jahren vor potenziellen Gefahren – und immer mehr Menschen hören ihr zu.

Ihre Behauptungen sind detailliert, dokumentiert und erschreckend: Hunderte von unterirdischen Stützpunkten, einige angeblich unter dem Meer, viele verbunden durch Hochgeschwindigkeitstunnel – möglicherweise sogar Magnetschwebebahnen oder Vakuumzüge –, die über Jahrzehnte im Geheimen unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit errichtet wurden. (DUMBs: Wird seit mehr als 70 Jahren in riesigen militärischen Untergrundanlagen an geheimer UFO-Technologie gebaut?)

Das angebliche Untergrundnetzwerk

Laut Fitts beschränken sich diese unterirdischen Anlagen nicht auf die Vereinigten Staaten, sondern sind Teil eines globalen Netzwerks. Sie vermutet, dass diese Basen mit hochentwickelten Technologien ausgestattet sind und darauf ausgelegt sind, das Überleben einiger weniger Auserwählter bei potenziellen Katastrophenereignissen zu sichern.

Fitts verweist auf einen Bericht des Ökonomen Mark Skidmore aus dem Jahr 2017, in dem auf erhebliche, nicht erklärbare Bundesausgaben hingewiesen wird, insbesondere innerhalb des Verteidigungsministeriums und des Ministeriums für Wohnungsbau und Stadtentwicklung, als mögliche Beweise für ihre Behauptungen.

Das Interview, das das Internet erschütterte

In dem mittlerweile berühmt gewordenen Wortwechsel mit Tucker Carlson enthüllte Catherine:

„Wir haben eine außerordentliche Anzahl unterirdischer Basen und vermutlich auch Transportsysteme errichtet… Von 2021 bis 2023 haben wir so viele Daten wie möglich gesammelt. Unsere konservative Schätzung? Allein in den USA 170 unterirdische Basen – möglicherweise noch mehr unter den Ozeanen.“

Carlson war zunächst verblüfft und fragte: „Was wäre das Ziel?“

Ihre Antwort?

„Was wäre, wenn Sie ein Ereignis erleben würden, das kurz vor dem Aussterben steht?“

Man stelle sich vor: Wenn eine globale Katastrophe unmittelbar bevorstünde – Krieg, Umweltkollaps, gentechnisch veränderte Pandemien –, wohin würde die Elite fliehen, um zu überleben? Sicherlich nicht in eine durchschnittliche Berghütte.

Das Muster hinter dem Vorhang: Unterirdische Städte weltweit

Die Idee geheimer Untergrundstädte ist nicht neu – aber nie zuvor hat sie sich so real, so gut dokumentiert und so unmittelbar angefühlt .

Hier sind nur einige Beispiele, die es in die Öffentlichkeit geschafft haben:

Der internationale Flughafen Denver – dem lange nachgesagt wurde, er befinde sich über einem riesigen unterirdischen Komplex.

Der norwegische globale Saatgut-Tresor – ein Weltuntergangslager für die gesamte Pflanzenwelt.

Chinas unterirdische „Große Mauer“ – ein Tunnelsystem für nukleare und militärische Zwecke.

Der Jamantauer Bergkomplex in Russland – eine der größten bekannten geheimen Anlagen der Erde.

Könnten diese Teil eines viel größeren, vernetzten Systems sein, das nicht nur dem Überleben, sondern auch der Segregation dient?

Eine Prophezeiung aus dem Jahr 1909: „Die Maschine steht still“ von E. M. Forster

Die Idee, unterirdisch zu leben, ist nicht neu. Während des Kalten Krieges wurden Anlagen wie der Cheyenne Mountain Complex und der Greenbrier-Bunker errichtet, um Regierungsbeamte im Falle eines Atomangriffs zu schützen. Diese historischen Beispiele belegen die Machbarkeit großflächiger unterirdischer Bauwerke.

Das Unheimlichste an diesem ganzen Rätsel? Es wurde möglicherweise schon vor über 100 Jahren vorhergesagt.

1909 veröffentlichte der britische Autor E. M. Forster die Kurzgeschichte „Die Maschine steht still“ . Darin leben Menschen unter der Erde, völlig abhängig von einer riesigen Maschine, die ihnen alles bietet: Nahrung, Unterhaltung, Bildung.

Sie leben isoliert und kommunizieren ausschließlich über Bildschirme. Persönliche Begegnungen sind selten und verpönt. Die Erdoberfläche gilt als unbewohnbar.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Hier nur ein kleiner Auszug der erstaunlichen Vorhersagen aus der Geschichte:

Menschen isoliert in Einzelzimmern – Kommunikation über Bildschirme (Zoom, jemand?).

Kein Körperkontakt , keine Bewegung und schwache Körper – Stärke wird in der Gesellschaft missbilligt.

Eine einzige Instanz, die alle Funktionen kontrolliert – von der Temperaturregulierung bis zur Emotionsregulation.

KI-ähnliche Kontrollsysteme, die darüber bestimmen, wer lebt, stirbt und sich fortpflanzt.

Forsters Vision ähnelt auf beunruhigende Weise der digitalen, entfremdeten und isolierten Welt, in die wir im 21. Jahrhundert abzurutschen begannen.

War das Fiktion… oder ein Fahrplan?

Die Symbolik des Bienenstocks: Sind wir die Bienen in ihrem System?

Unterirdische Städte. Räume wie Bienenwaben. Gehorsam gegenüber einer zentralen Autorität. Schwarmverhalten.

Das sind nicht nur Metaphern – es sind verschlüsselte Symbole, die von Geheimgesellschaften seit Jahrhunderten verwendet werden.

Die Freimaurerei und andere esoterische Gruppen verehren oft die Biene, den Bienenstock und das Konzept einer zentralen, königinnenartigen Intelligenz. In ihrer Vision der „perfekten Gesellschaft“ sind Menschen wie Arbeiterbienen – loyal, unterwürfig und entbehrlich. Schwarmintelligenz ersetzt Individualität.

Kein Wunder also, dass unterirdische Behausungen oft als Zellen in einem Bienenstock beschrieben werden – klein, fensterlos, effizient und streng überwacht.

Was passiert, wenn die Bienenstöcke bereits bevölkert sind?

Weltweit verschwinden jedes Jahr Millionen von Menschen. Manche werden Opfer von Menschenhandel, manche ermordet … doch viele bleiben für immer verschwunden. Keine Spur. Keine Leichen. Nichts.

Was, wenn einige dieser Menschen nicht verschwunden, sondern nur umgesiedelt wurden? Was, wenn sie in unterirdische Lager geschickt werden – nicht als Bürger, sondern als Eigentum ?

Fitts‘ Theorie steht im Einklang mit anderen beunruhigenden Ideen:

Geheime Untergrundnetzwerke, die für rituellen Missbrauch, Organraub oder biomedizinische Experimente genutzt werden.

Bevölkerungsgruppen werden mithilfe von DNA-Manipulation oder digitaler Identitätsentnahme als nicht-menschlich bezeichnet.

Ein zweistufiges Artensystem: „Menschen“ über der Erde, „Bioressourcen“ darunter.

Es klingt verrückt. Aber das taten KI, Smart Cities, digitale Währungen und die Überwachung der Bevölkerung auch – noch vor 20 Jahren.

Die Georgia Guidestones und die Agenda zur Bevölkerungskontrolle

Falls das immer noch wie Fiktion klingt, erinnern Sie sich an die Georgia Guidestones – ein geheimnisvolles Granitdenkmal, das über 40 Jahre lang stand, bevor es 2022 gesprengt wurde. Sein erstes Gebot?

„Die Menschheit soll unter 500.000.000 gehalten werden, in einem dauerhaften Gleichgewicht mit der Natur.“

Warum sollte jemand öffentlich eine so drastische Bevölkerungsreduktion verkünden? Und warum wurden die Steine ​​unmittelbar nach den Bombenangriffen zerstört – als ob jemand sie in Vergessenheit geraten lassen wollte?

Hier geht es nicht nur um versteckte Bunker. Es geht um die Zukunft der Zivilisation und darum, ob das Schicksal der Menschheit stillschweigend zwischen denen aufgeteilt wird, die die Oberfläche erben werden – und denen, die die Unterwelt erben werden.

Während wir die Möglichkeit dieser verborgenen Städte in Betracht ziehen, lautet die Frage nicht mehr: „Gibt es sie wirklich?“, sondern vielmehr: „Warum wird uns die Wahrheit darüber verschwiegen?“ Das Schweigen ist vielleicht kein Zufall. Es könnte Absicht sein.

Denn würde die Wahrheit unter unseren Füßen ans Licht kommen, wäre die Welt, wie wir sie kennen – über der Erde –, möglicherweise nie wieder dieselbe.

