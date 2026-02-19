Teile die Wahrheit!

Der ehemalige britische Prinz Andrew Mountbatten-Windsor wurde laut Medienberichten von der Polizei festgenommen.

Die Festnahme erfolgte auf dem Anwesen von König Charles in Norfolk wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs im Zusammenhang mit der Epstein-Affäre.

Wie Daily Mail unter Berufung auf Augenzeugen berichtet, seien sechs zivile Fahrzeuge der Polizei auf das Gelände gefahren, um den Ex-Prinzen an seinem heutigen 66. Geburtstag festzunehmen.

Er wird verächtigt, in seiner Funktion als britischer Handelsbeauftragter sensible Informationen an den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergegeben zu haben.

Es gibt außerdem Behauptungen, er habe eine Frau in den Buckingham Palace geschmuggelt, die möglicherweise mit Epsteins Privatjet, dem sogenannten „Lolita Express“, nach Großbritannien gebracht wurde. Andrew Mountbatten-Windsor, dem infolge des Epstein-Skandals alle Adelstitel entzogen wurden, bestreitet jegliches Fehlverhalten.

Der Leiter der Staatsanwaltschaft hatte kurz vor der heutigen Festnahme erklärt, dass „niemand über dem Gesetz steht“, während der Druck auf die Polizei wächst, die Verbindungen von Andrew Mountbatten-Windsor zu Jeffrey Epstein umfassend zu untersuchen. (Jeffrey Epstein starb nicht in seiner Zelle: Er wurde an einem anderen Ort ermordet)

Die Metropolitan Police gab gestern bekannt, dass sie erste Ermittlungen zu Vorwürfen gegen Personenschützer durchführt, die früher Andrew Mountbatten-Windsor zugeteilt waren.

In einer Erklärung teilte die Metropolitan Police mit, dass sie „kein Fehlverhalten festgestellt“ habe, aber „erste Ermittlungen zu diesen konkreten Vorwürfen eingeleitet hat, um die Sachlage zu klären“.

Andrews Bruder, König Charles, erklärte, er sei bereit, die Polizei bei ihren Ermittlungen zu unterstützen.

In den vom US-Justizministerium freigegebenen Epstein-Dokumenten sind E-Mails enthalten, die nahelegen, dass Prinz Andrew in seiner Funktion als britischer Handelsbeauftragter private Informationen mit dem Milliardär und Finanzier Epstein geteilt hat.

Möglicherweise wird der Ex-Prinzen im Rahmen der Untersuchung des US-Kongresses zu Epstein, der 2019 im Gefängnis starb, aussagen.

Der britische Premierminister Keir Starmer sagte am Donnerstag gegenüber BBC, der „jeder, der Informationen hat“, aussagen sollte. „Ob es nun Andrew oder jemand anderes ist, jeder, der über relevante Informationen verfügt, sollte sich an die zuständige Behörde wenden.

In diesem speziellen Fall geht es um Epstein, aber es gibt viele andere Fälle. Meiner Ansicht nach hat jeder, der Informationen zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen besitzt, die Pflicht, sich zu melden, unabhängig von seiner Person.“

Die Gleichheit aller vor dem Gesetz sei eines der „Grundprinzipien unseres Rechtssystems“, fügte Starmer hinzu. „Niemand steht über dem Gesetz, und es ist von entscheidender Bedeutung, dass dies konsequent umgesetzt wird.“

1 2 11 12 13

Im Rahmen des Epstein-Skandals gerät Starmer selbst immer mehr unter Druck. Der Premier sah sich bereits gezwungen, den britischen Botschafter in den USA, Peter Mandelson, seinen Stabschef Morgan McSweeney, den Kommunikationsdirektor Tim Allen sowie den Kabinettssekretär und Leiter der Öffentlichen Verwaltung, Chris Wormald, aus ihren Ämtern zu entlassen.

Die Ex-Freundin von Prinz Andrew sagt, sie glaube nicht, dass Jeffrey Epstein tot sei

Lady Victoria Hervey, die Ex-Freundin von Andrew Mountbatten-Windsor, hat erklärt, dass sie nicht glaubt, dass Jeffrey Epstein tot ist.

Die ehemalige Society-Lady sagte gegenüber Tom Swarbrick von LBC, dass sie glaube, der verurteilte Pädophile könnte noch leben und sich möglicherweise in Israel aufhalten.

„Ehrlich gesagt glaube ich nicht einmal mehr, dass Jeffrey Epstein tot ist“, sagte sie zu Swarbrick.

Während des Interviews behauptete sie außerdem, dass Menschen „Verlierer“ seien, wenn sie nicht in den Epstein-Akten auftauchten.

LBC berichtet: Der Tod des Pädophilen im Jahr 2019 war lange Zeit Gegenstand von Verschwörungstheorien im Internet, wobei viele der Ansicht waren, dass er nicht durch Selbstmord gestorben sei.

Andrew beteuert weiterhin seine Unschuld und hat alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Ein anonymer Beitrag, der kurz vor der öffentlichen Bekanntgabe von Epsteins Tod auf 4chan geteilt wurde, behauptete, er sei „ausgetauscht“ worden und deutete an, dass er in einem Transporter abtransportiert worden sei. Der Verfasser gab an, ein Wärter des Gefängnisses zu sein.

Die Ex-Freundin des ehemaligen Prinzen bezieht sich auf eine E-Mail, die in der neuesten Tranche der Epstein-Akten veröffentlicht wurde und in der der Verfasser namentlich genannt und bestätigt wird, dass es sich um einen Gefängniswärter handelte.

Lady Hervey sagte zu Tom Swarbrick: „Ich glaube, ich habe eine dieser E-Mails gesehen, eine von denen, die in den Akten gelandet sind, und ich denke, dieser Gefängniswärter muss befragt werden. Derjenige, in dem er behauptete, gesehen zu haben, wie die Leichen ausgetauscht wurden.“

Als Tom Swarbrick sie fragte, wo er sich aufhalten könnte, antwortete sie: „Israel.“

Lady Hervey wird in den Epstein-Akten 23 Mal erwähnt.

Sie sagte zu Tom Swarbrick, dass es eine „Beleidigung“ wäre, wenn man in den Epstein-Akten nicht erwähnt würde, und dass man dann „ein ziemlicher Versager“ sei.

Lady Hervey sagte: „Er kannte jeden, der sehr mächtig war.“

„Wenn man also vor Ort war und Einfluss hatte, wäre es ehrlich gesagt eine Beleidigung, wenn man nicht in diesen Akten auftaucht, denn das bedeutet einfach, dass man ein ziemlicher Versager war.“

Quellen: PublicDomain/rtnewsde.com am 19.02.2026