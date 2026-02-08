„Eindeutiges satanisches Symbol“: Warum die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Mailand heftige Kritik ausgelöst hat (Video)

Teile die Wahrheit!

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina hat in den sozialen Medien heftige Kritik ausgelöst, nachdem mehrere Kommentatoren den Organisatoren vorgeworfen hatten, „satanische Symbole“ gezeigt zu haben.

Videos der Zeremonie, an der Vizepräsident JD Vance und seine Frau Usha teilnahmen, verbreiten sich rasant in den sozialen Medien. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat sich zu den Vorwürfen noch nicht geäußert.

Die Eröffnungsfeier fand in Mailand und Cortina d’Ampezzo statt, das Hauptprogramm im San-Siro-Stadion. Erstmals in der Geschichte der Winterspiele wurden zwei olympische Feuer entzündet: eines am Arco della Pace in Mailand und das andere auf dem Marktplatz von Cortina, nachdem die italienische Olympiasiegerin Sofia Goggia die letzte Fackel getragen hatte.

Schon bald tauchten Videos von der Zeremonie in den sozialen Medien auf. Nutzer kritisierten die Organisatoren scharf und behaupteten, am Ende ein umgedrehtes Pentagramm erkennen zu können.

„Natürlich bekommen wir zum Abschluss der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele ein satanisches Pentagramm von den dämonischen Globalisten, die versuchen, den Westen zu zerstören. Sie versuchen es nicht einmal zu verbergen“, schrieb jemand auf X, der Plattform, die früher als Twitter bekannt war.

„Seht euch diese unverhohlene Verehrung eines brennenden Pentagramms bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele an! Sie spielen Chormusik, als wäre es ein heiliges Ereignis. Der Liberalismus war schon immer von Luziferianern durchsetzt, die Satan für einen Helden halten, der Adam und Eva Wissen brachte“, twitterte ein anderer.

Offensichtlicher geht’s wirklich nicht… Ein deutlich sichtbares, umgedrehtes Pentagramm bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Die Enthüllung der Methode. Als ob man noch mehr BEWEISE bräuchte, dass diese Welt von Satan und seinen Schergen regiert wird“, schrieb eine dritte Person auf X.

Kontroverse um die Olympischen Spiele in Paris

Im Jahr 2024 kursierte ein gefälschtes Video, das USA Today zugeschrieben wurde und in dem behauptet wurde, die Church of Satan bedanke sich bei den Organisatoren der Olympischen Spiele für ein umstrittenes Tableau bei der Eröffnungsfeier der Spiele.

Das Video bezog sich auf ein kitschiges Tableau während der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, das ein heidnisches Festmahl darstellte, das an Leonardo da Vincis Gemälde „Das letzte Abendmahl“ erinnerte, was christliche Gruppen verärgerte und eine Entschuldigung der Olympia-Organisatoren nach sich zog.

❗️🔥🇫🇷 – Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele findet in Paris statt.

Einige Kanäle haben die Bilder als satanisches Ritual bezeichnet.

Einfach gesagt: Marie Antoinette, enthauptet und blutrot vom Blut der Französischen Revolution, und einige Transpersonen, die in seltsamen Kostümen herumparaden und das Letzte Abendmahl imitieren.

Kein Grund zur Sorge …

Die Eröffnungsfeier fand am 6. Februar im San-Siro-Stadion in Mailand statt, mit anschließenden Aufführungen in Livigno, Predazzo und Cortina d’Ampezzo. Die italienische Olympiasiegerin Sofia Goggia trug als letzte Fackelträgerin die olympische Flamme und entzündete den Kessel in einem weltweit übertragenen Moment.

Kurz darauf kursierten im Internet Bilder des Kessels, begleitet von Behauptungen über versteckte satanische Symbole.

Einige Beiträge bezeichneten die Struktur als „umgedrehtes Pentagramm“ und warfen den Organisatoren vor, rituelle Symbolik zu verwenden. Andere verwiesen auf die beispiellose Entscheidung, zwei olympische Feuer gleichzeitig zu entzünden, und deuteten dies als weiteren Beweis für okkulte Absichten.

Eine faktenbasierte Untersuchung zeigt jedoch, dass diese Interpretationen auf visuellen Spekulationen und nicht auf dokumentierten gestalterischen Absichten beruhen.

Das Pentagramm wird heute vor allem durch moderne Interpretationen und weniger durch seine ursprüngliche Verwendung mit dem Satanismus in Verbindung gebracht. Zwar ist das umgekehrte Pentagramm mit der Church of Satan und dem Sigil des Baphomet assoziiert, doch diese Verbindung geht hauptsächlich auf die Mitte des 19. und das 20. Jahrhundert zurück.

Historisch gesehen war der fünfzackige Stern in christlichen, islamischen und heidnischen Traditionen als neutrales oder positives Symbol weit verbreitet.

Online-Kritiker konzentrierten sich auf flüchtige geometrische Formen, die durch die Bewegung der Kesselkomponenten sichtbar werden. Die kinetische Struktur, die sich während der Zeremonie ausdehnt und zusammenzieht, erzeugt sich kreuzende Linien, die einige Betrachter als Pentagramme interpretierten. Experten weisen darauf hin, dass komplexe geometrische Muster aus bestimmten Blickwinkeln oder Perspektiven oft zufällig sternenähnliche Strukturen erzeugen.

Andere verglichen die goldene Kugelform des Kessels mit einer katholischen Monstranz und behaupteten, das Entzünden der Flamme symbolisiere Sakrileg.

Vonseiten der Organisatoren gibt es keinen Hinweis darauf, dass eine solche Symbolik beabsichtigt war. Religionswissenschaftler haben darauf hingewiesen, dass kreisförmige, strahlende Formen in sakraler und profaner Kunst weit verbreitet und nicht per se subversiv sind.

Das tatsächliche Design und die Bedeutung des Kessels

Der Kessel wurde vom italienischen Kreativdirektor Marco Balich in Zusammenarbeit mit Fincantieri entworfen. Laut offiziellen Designnotizen ist die Struktur von der Geometrie der Renaissance und den verschlungenen „Knoten“ in den Notizbüchern Leonardo da Vincis inspiriert. Diese Muster symbolisieren Harmonie, Kontinuität und die Verbindung zwischen Natur und menschlicher Innovationskraft.

Der aus leichtem Luftfahrtaluminium gefertigte Kessel besteht aus 1440 Einzelteilen und 244 Drehpunkten. Sein Durchmesser vergrößert sich von etwa 3,1 Metern im geschlossenen Zustand auf 4,5 Meter im vollständig geöffneten Zustand. Die dynamische Bewegung sollte Bewegung, Einheit und Transformation symbolisieren, nicht Rituale oder Ideologie.

Die goldene, kugelförmige Gestalt war eine Hommage an die Sonne, ein wiederkehrendes Symbol für Leben und Erneuerung in der olympischen Ikonografie. Die Designer legten zudem Wert auf Nachhaltigkeit:

Das Flammensystem wurde so konstruiert, dass Rauch minimiert, die Lärmbelastung reduziert und die Umweltbelastung verringert wird. In keiner der offiziellen Dokumente findet sich ein Hinweis auf okkulte oder religiöse Symbolik.

Dante, die italienische Kultur und falsch interpretierte Bildsprache

Die Eröffnungszeremonie enthielt künstlerische Anspielungen auf Dantes Göttliche Komödie, einen Eckpfeiler des italienischen Kulturerbes. Einige Aufführungen griffen auf die Bildsprache des Infernos zurück und nutzten rotes und oranges Licht, um Feuer und Kampf zu symbolisieren. Kulturhistoriker gehen davon aus, dass diese Elemente eher als literarische Hommage denn als theologische Aussage gedacht waren.

Die Entscheidung, zwei Kessel gleichzeitig zu entzünden, wurde von den Organisatoren als Symbol der Einheit zwischen Mailand und Cortina, den beiden Austragungsregionen, beschrieben.

Offizielle Vertreter des Olympischen Komitees bestätigten, dass es sich um eine logistische und künstlerische Entscheidung handelte, die ein Novum in der Geschichte der Winterspiele darstellte. Es gibt keinerlei glaubwürdige Beweise, die die gleichzeitige Entzündung mit okkulten Praktiken in Verbindung bringen.

Faktenchecker weisen darauf hin, dass Behauptungen über satanische Symbolik häufig im Zusammenhang mit hochkarätigen globalen Ereignissen auftauchen, bei denen abstrakte Kunst ideologisch interpretiert wird. Ähnliche Anschuldigungen wurden bereits gegen olympische Zeremonien, Halbzeitshows des Super Bowls und große Konzerte erhoben.

Satanische Symbolik bei den Olympischen Spielen

Wann werden wir die Herrschaft von Pädophilen und Satanisten beenden?

