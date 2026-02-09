Teile die Wahrheit!

Das Ende des Krieges in der Ukraine wird entscheidend zu einer multipolareren Welt führen, schreibt Ian Proud.

In den letzten Tagen habe ich vermehrt Kommentare in den Mainstream-Medien gelesen, die behaupten, ein Friedensabkommen sei ohne die Ukraine nicht möglich. Das ist jedoch eine Binsenweisheit.

Selbstverständlich muss die Ukraine den Bedingungen jedes Abkommens zustimmen.

Aber auch Russland muss den Bedingungen eines jeden Abkommens zustimmen, und es war der Ausschluss Russlands von jeglichem direkten Dialog über die Beendigung des Krieges, der dazu geführt hat, dass sich der Krieg fast vier Jahre hingezogen hat.

Es scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein, auch wenn es den meisten Experten nicht ganz klar ist, aber ein Friedensabkommen muss von Russland und der Ukraine gleichermaßen vereinbart werden.

Dies ist ein Krieg, der nicht mit einem entscheidenden militärischen Sieg einer der beiden Seiten enden wird, bei dem weder die Ukraine noch Russland kapituliert, selbst wenn eine Seite, wahrscheinlich Russland, weniger angeschlagen als die andere hervorgeht.

Letztlich werden die Konturen eines jeden Abkommens das widerspiegeln, womit beide Seiten leben können, wenn es darum geht, wie sie ihren jeweiligen Öffentlichkeiten den Frieden präsentieren.

Die einzige Gewissheit bei jedem Friedensabkommen ist, dass die Ukraine militärisch unabhängig wird, die Aussicht auf eine NATO-Mitgliedschaft endgültig vom Tisch ist und dass sie Sicherheitsgarantien erhält, die sowohl sie als auch Russland akzeptieren können.

Ich sehe schlichtweg kein Szenario, in dem die Ukraine ihren Weg zur NATO-Mitgliedschaft fortsetzen könnte. Die Alternative wäre eine Fortsetzung des Krieges, in dem Russland militärisch stärker aufgestellt und besser in der Lage wäre, die wirtschaftlichen Folgen abzufedern, während Europa zunehmend Schwierigkeiten hätte, der Ukraine die Ressourcen bereitzustellen, die sie für einen langfristigen Kampf benötigt. (Eine klare rote Linie: Moskau droht mit Angriffen auf westliche Truppen in der Ukraine)

Alles andere im Friedensplan wird sich auf kleinste Details beschränken, nur Details und Rauschen.

Um es klarzustellen: Russland hat in den Verhandlungen weiterhin die besseren Karten.

Russland wird den Krieg mit einem strategischen Vorteil auf dem Schlachtfeld beenden; seine Armee wird so kampferprobt und gut ausgerüstet sein wie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr.

Ihr Hauptziel, die NATO-Osterweiterung in der Ukraine zu verhindern, dürfte damit endgültig vom Tisch sein.

Russland wird die wirtschaftlichen Folgen des Krieges besser bewältigt haben als die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer, insbesondere Europa.

Wie ich schon oft gesagt habe, wird das Friedensabkommen, das der Ukraine und ihren europäischen Unterstützern zur Verfügung steht, niemals so gut sein wie das heutige. Ein weiteres Jahr Kampf würde Russlands Vorteile in einer endgültigen Einigung nur noch weiter ausbauen.

Was steht also auf dem Spiel?

1 2 11 12 13

Beide Seiten werden ein Abkommen unterzeichnen, sobald sie davon überzeugt sind, dass es ihren jeweiligen Bedürfnissen entspricht.

Für die Ukraine bedeutet dies eine Garantie gegen künftige Angriffe, einen beschleunigten EU-Beitritt und Maßnahmen zur Unterstützung von Investitionen in den Wiederaufbau nach dem Krieg. Dies sind strategische Voraussetzungen für ihre Stabilität als Staat, jedoch kein strategischer Sieg.

Für Russland ist die mit Abstand wichtigste Bedingung, dass die Ukraine in Zukunft niemals der NATO beitreten kann, was an sich schon einen enormen strategischen Sieg über den Westen darstellen würde.

Damit Russland, aber auch Europa und die Ukraine sich zu einem normalisierten und dauerhaften Frieden bekennen können, wird es zweifellos eine Normalisierung der wirtschaftlichen Beziehungen erfordern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen.

Ein fortgesetzter Wirtschaftskrieg würde lediglich das Risiko bergen, die militärischen Auseinandersetzungen in einer Zeit der europäischen Wiederbewaffnung auf Eis zu legen.

Es gäbe wenig Anreiz für Russland, die Kämpfe überhaupt einzustellen oder seine militärische Bereitschaft nach einem Waffenstillstand deutlich zu reduzieren, wenn es davon ausginge, dass seine Wirtschaft weiterhin vom Westen unter Druck gesetzt würde, obwohl es den wirtschaftlichen Schock des Krieges besser bewältigt hat als insbesondere Europa.

Insbesondere im wirtschaftlichen Bereich wird Russland besorgt sein, dass die Ukraine innerhalb Europas eine feindselige Politik gegenüber Russland verfolgt, wie es die Polen und die baltischen Staaten seit vielen Jahren tun.

Russland wird zweifellos auch die Aufhebung von Maßnahmen wie dem weitverbreiteten Ausschluss Russlands von der internationalen Bühne, der Wiederöffnung der Grenzen und der Wiederzulassung zu internationalen Sport- und Kulturveranstaltungen fordern.

Obwohl die USA also in der Pole-Position sind, beide Seiten im Verhandlungsprozess zusammenzubringen, werden letztendlich die Entscheidungen in Europa darüber entscheiden, ob ein Frieden Bestand hat.

Das wirft Fragen nach der Rolle der EU im Verhandlungsprozess auf.

Bislang haben sich die Europäische Union und Großbritannien als ausgesprochen unwillig erwiesen, in einen direkten Dialog mit Russland einzutreten, um den Krieg zu beenden, was den Eindruck verstärkt, dass sie ein Interesse an seiner Fortsetzung haben.

Die Bemühungen in Europa, sich auf einen Chefunterhändler mit Russland zu einigen, sind bisher gescheitert.

Es ist daher richtig, dass die USA die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine vermittelt haben, und dafür gebührt Präsident Trump die Anerkennung, denn ohne seine Initiative wäre dies nicht zustande gekommen.

Dies birgt jedoch das Risiko, dass die USA nicht in der Lage sein werden, die EU-Politik gegenüber Russland für sich zu nutzen und in Friedensabkommen Klauseln aufzunehmen, die von einer europäischen Zustimmung abhängen.

Und der Einfluss der USA auf Europa könnte durch ihre Haltung zum künftigen Status Grönlands geschwächt worden sein.

Es macht daher rational gesehen Sinn, die Europäer zu einem späteren Zeitpunkt in den Friedensprozess einzubeziehen.

Auch wenn dies nicht im Rahmen der bilateralen Hauptgespräche zwischen Russland und der Ukraine geschieht, könnte ein Prozess erforderlich sein, in dem die USA, möglicherweise direkt mit Europa, die Konturen eines einheitlichen Ausstiegs aus einem Krieg aushandeln, dessen Beendigung die Ukraine und Russland bilateral vereinbart haben.

Bislang konnten sich die Europäer nicht darauf einigen, wer an den Verhandlungen beteiligt werden soll, und die Russen wollen ganz offensichtlich nicht, dass es Kaja Kallas ist, die sich gegen jedes Friedensabkommen zur Beendigung des Krieges ausgesprochen hat und unrealistische Bedingungen stellt, die sie Russland gegenüber nicht durchsetzen kann.

Auf Grundlage der bisherigen Erkenntnisse müssen die Europäer zum ersten Mal ihre Rolle als externer Akteur in diesem Konflikt neu überdenken, nachdem sie sich bisher durch militärische, politische und finanzielle Unterstützung der Ukraine und eine erklärte Strategie zur Niederlage Russlands direkt als Konfliktpartei positioniert haben.

Das bedeutet sowohl die Verpflichtung, die Ukraine in die Union zu integrieren und zu unterstützen, als auch die Normalisierung der Beziehungen zu Russland – beides komplexere Aufgaben, als der Ukraine Geld zu schicken, damit sie weiterkämpfen kann.

Dies könnte sich angesichts des Mangels an klarer und entschlossener Führung innerhalb Europas als fast ebenso schwierig erweisen wie ein bilaterales Abkommen zwischen den Kriegsparteien selbst zur Beendigung der Kämpfe. Es ist schwer vorstellbar, dass Ursula von der Leyen die Rolle der Friedensvermittlerin übernehmen wird.

Wird sie allein oder von einer Gruppe von Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten geleitet werden? Und wäre es überhaupt sinnvoll, eine kleine Gruppe von Staats- und Regierungschefs einzubeziehen, darunter auch Vertreter mitteleuropäischer Staaten wie Ungarn, die sich seit Langem gegen bedingungslose Unterstützung für die Ukraine und den Krieg ausgesprochen haben? Welche Rolle würde Großbritannien spielen, das außerhalb der EU sitzt und einer der größten Befürworter der Fortsetzung des Krieges war?

Äußerst kompliziert, und ich bin nicht zuversichtlich, dass bald eine endgültige Position erreicht wird, nicht zuletzt angesichts der Monate, die es bereits gedauert hat, die Grundlagen darüber zu erörtern, wer in einen direkten Dialog mit Präsident Putin treten könnte.

Gleichzeitig riskieren die Europäer, in diesem Prozess noch weiter an den Rand gedrängt zu werden, wenn sie sich weigern, sich zu beteiligen. Dies könnte sie dazu zwingen, eine sinnvolle Rolle in den Friedensgesprächen zu übernehmen, von der sie sich bisher ausgeschlossen haben.

Einer der faszinierendsten Aspekte des Friedensprozesses ist, wie er schließlich vereinbart und unterzeichnet werden wird.

Selenskyj zeigte sich seit vielen Monaten entschlossen, jedes Abkommen in einem direkten Treffen mit Präsident Putin zu unterzeichnen.

Es ist völlig normal, dass sich Staatsoberhäupter treffen, um wegweisende Verträge und Friedensabkommen zu unterzeichnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Kapitulation Deutschlands und Japans von rangniedrigeren Würdenträgern unterzeichnet, die Ukraine wird jedoch nicht kapitulieren.

Es mag nicht auf den ersten Blick einleuchtend erscheinen, warum Selenskyj Putin treffen will, nachdem er den ganzen Krieg über die Isolation Russlands auf der Weltbühne gefördert hat.

Doch hier scheint es in der öffentlichen Wahrnehmung eher um Selenskyjs Wunsch zu gehen, seine Rolle als Präsident zu legitimieren, in einer Situation, in der er sich seit 2019 keiner Wahl mehr stellen musste.

In dem Wissen, dass ein Ende des Krieges Präsidentschaftswahlen in der Ukraine nach sich ziehen wird, könnte die Unterzeichnung eines Friedensabkommens seinen Wunsch verkörpern, sich den ukrainischen Bürgern als Friedensstifter zu präsentieren, wobei er gleichzeitig darauf bedacht ist, seine Popularität vor den Wahlen zu steigern.

Ich persönlich glaube, dass Selenskyj selbst nach einem Treffen mit Putin bei einer zukünftigen Präsidentschaftswahl wahrscheinlich trotzdem verlieren wird, denn jedes Abkommen, das er unterzeichnet, wird schlechter sein als das Abkommen, das ihm im April 2022 in Istanbul zur Verfügung stand.

Putin wird Selenskyj keine kostenlose Publicity schenken wollen und befürchten, dass dieser bei einem Treffen mit Putin lediglich einen PR-Gag inszenieren könnte. Ich sehe ein solches hypothetisches Treffen ohnehin nicht ohne Trump zustande kommen, der sich als ultimativer Friedensstifter positionieren will. Und Putin wird Präsident Trump auf seiner Seite behalten wollen, nicht zuletzt, um einen für Russland weitaus größeren und wertvolleren Neustart der Wirtschaftsbeziehungen mit Amerika zu erzwingen.

Ich glaube also nicht, dass Putin es in seinem Interesse sehen würde, ein Nichttreffen mit Selenskyj zu einer roten Linie zu machen, solange Trump sich verpflichtet, für einen ordnungsgemäßen Ablauf des Treffens zu sorgen.

Er wird auf jeden Fall wissen, dass er nach dem Krieg einen stärkeren Anspruch auf den Sieg hat als Selenskyj.

Das russische Volk wird ihn als den Präsidenten sehen, der der NATO die Stirn bot und ihre Erweiterung verhinderte, wodurch die Wahrnehmung der westlichen Hegemonie in den Entwicklungsländern geschwächt und eine ernsthafte Spaltung innerhalb der Europäischen Union verursacht wurde.

Selenskyj wird im Nachhinein als der Präsident gelten, der sich mit einem schlechteren Abkommen zufriedengab, als ihm im April 2022 zur Verfügung stand. Und selbst wenn die Aussicht auf einen EU-Beitritt beschleunigt wird, ist es unwahrscheinlich, dass die Ukraine als gleichberechtigtes Mitglied beitreten darf und sich für das Recht auf eine Bürgerschaft zweiter Klasse selbst ruiniert und entvölkert hat.

Beide Länder werden sehr hohe Verluste an Soldaten durch Tod oder Verwundung erlitten haben. Russland wird sich auf historische Argumente berufen, um dies mit der Abwehr einer existenziellen Bedrohung für seine Nation zu rechtfertigen, die nicht von der Ukraine selbst, sondern vom NATO-Militärbündnis ausging.

Die ukrainischen Staats- und Regierungschefs werden erklären müssen, warum so viele Männer und Frauen starben oder verletzt wurden, um einen weniger günstigen Frieden herbeizuführen als den, der vier Jahre zuvor in Istanbul möglich gewesen wäre – und das wird eine schwierigere Aufgabe sein.

Letztendlich gibt es in einem Krieg aber keine wirklichen Gewinner, und in erster Linie sind es die einfachen Arbeiter, die darunter leiden.

Dies dient wiederum als Erinnerung daran, dass Kriege oft im Nachhinein anhand ihrer politischen Folgen beurteilt werden.

Der Zweite Weltkrieg markierte endgültig das Ende des Britischen Weltreichs und hinterließ nur zwei weitere Mächte: die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion.

Die Ukraine wird aus diesem Krieg deutlich geschwächt hervorgehen, gegenüber einem Russland, das in der Entwicklungswelt wieder an Bedeutung gewonnen hat. Es besteht eine erhebliche Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt der Eurointegration seinen Höhepunkt erreicht hat und, ähnlich wie das Britische Empire, in den Niedergang gerät.

Das Ende des Krieges in der Ukraine wird entscheidend zu einer multipolareren Welt führen, in der Europa und Großbritannien als geschwächte Relikte der Vergangenheit betrachtet werden.

Quellen: PublicDomain/strategic-culture.su am 09.02.2026