Die in den Epstein-Akten veröffentlichten E-Mails erinnern an die Behauptung, Joe Biden habe ein Double eingesetzt, die Donald Trump im Jahr 2025 verstärkte, und beinhalten Anschuldigungen über Machtmissbrauch durch Eliten sowie Verschwörungstheorien.

Die jüngste Veröffentlichung der Epstein-Akten durch das US-Justizministerium enthielt Hinweise auf angebliche Erschießungen von US-Präsident Joe Biden im Jahr 2019 durch ein Erschießungskommando.

Der Absender behauptet, Biden sei anschließend durch ein Double oder einen Klon ersetzt worden – eine Behauptung, die in rechten Online-Kreisen kursierte und später von US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform „Truth Social“ geteilt wurde.

Absender und Empfänger der E-Mail wurden vom FBI geschwärzt, doch der Inhalt scheint von einem ehemaligen Mitarbeiter von Estimote zu stammen, der den Empfänger beschuldigt, Teil einer Epstein-ähnlichen Organisation zu sein, die in Kindesmissbrauch und -handel verwickelt ist.

Mehrere Online-Foren verbreiteten Behauptungen über angebliche Veränderungen an Joe Bidens Statur und Kinnlinie vor und nach 2020. Trump teilte Mitte 2025 einen Beitrag eines seiner Anhänger, in dem behauptet wurde:

„Es gibt keinen #JoeBiden – hingerichtet 2020. #Biden-Klone, Doppelgänger und seelenlose, hirnlose Roboter sind das, was ihr seht. Die Demokraten kennen den Unterschied nicht.“ (E-Mails der norwegischen Kronprinzessin enthüllen die Agenda der Elite zur Züchtung geklonter Kinder in Laboren)

Die etablierten Medien haben diese Behauptungen wiederholt als politische Kommunikationsstrategie im Rahmen seines umfassenderen Vorhabens, Joe Bidens Präsidentschaft zu delegitimieren, bezeichnet.

Kritiker argumentieren jedoch, dass die Biden-Regierung die Epstein-Akten deshalb nicht veröffentlichte, weil sie juristische, geheimdienstliche und gerichtliche Dokumente zurückhielt.

Die Demokraten, die sich als „härter“ gegenüber Eliten inszenieren, hätten daraus enormen politischen Nutzen ziehen können, selbst wenn es parteiübergreifende Verbindungen innerhalb des Netzwerks des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein gegeben hätte.

Die E-Mail war Teil einer aggressiven Tirade, die Behauptungen über Pädophilie, elitäre Schutznetzwerke und geheime Militärtribunale enthielt.

Der Absender scheint ungerechtfertigt entlassen worden zu sein. Erwähnungen von Epstein tauchen auf, als er seinem Kollegen vorwirft, seine Entlassung inszeniert zu haben. Weiterhin behauptet er von geheimen „Quanten“-Überwachungssystemen, einer vom Militär geführten Justiz und einer angeblichen globalen Abrechnung mit Eliten sowie der Errichtung einer neuen Weltordnung.

Obwohl die Nachricht wie eine wirre, psychotische Tirade wirkt, deutet sie auf die Existenz eines okkulten Illuminati-Netzwerks hin, das unabhängig von Epstein existiert.

Die Google-KI schreibt dazu:

Ursprung der Verschwörungstheorie: Die Behauptung, Biden sei 2019 oder 2020 hingerichtet und durch ein Double, einen Klon oder einen Roboter ersetzt worden, kursierte in rechten Online-Kreisen und wurde 2025 von Donald Trump auf seiner Plattform „Truth Social“ geteilt.

Bezug zu den Epstein-Akten: Die Theorie gewann an Bedeutung, als in einer E-Mail, die im Rahmen der Veröffentlichung umfangreicher Dokumente zu Jeffrey Epstein gefunden wurde, die unbegründete Behauptungen über Bidens Erschießung durch ein „Erschießungskommando“ enthielt.

Absender und Empfänger der E-Mail wurden unkenntlich gemacht, und der Inhalt scheint von einer Person zu stammen, die den Empfänger beschuldigte, Teil einer „Epstein-ähnlichen Kabale“ zu sein.

Offizielle Bestätigung: Es gibt keine offizielle Bestätigung dieser Behauptungen durch US-Behörden oder große Nachrichtenorganisationen. Medizinische Unterlagen, öffentliche Auftritte und offizielle Sicherheitsprotokolle belegen Bidens kontinuierliche und dokumentierte Aktivität.

Wissenschaftliche Unmöglichkeit: Experten erklären, dass das Klonen eines voll funktionsfähigen Erwachsenen mit der aktuellen Technologie wissenschaftlich unmöglich ist.(E-Mails der norwegischen Kronprinzessin enthüllen die Agenda der Elite zur Züchtung geklonter Kinder in Laboren)

Stellungnahme des Justizministeriums: Das Justizministerium und das FBI haben die Epstein-Akten geprüft und keine glaubwürdigen Beweise gefunden, die Ermittlungen gegen nicht angeklagte Dritte rechtfertigen oder reißerische Behauptungen stützen würden.

