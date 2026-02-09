„Ernstfall – Was, wenn Russland uns angreift?“ – Springer-Redaktion präsentiert „Wargame“-Podcast

Teile die Wahrheit!

Medien und Politik setzten unverändert aggressiv auch im Jahr 2026 ihren manipulativen Feldzug zum Thema eines „drohenden Angriffs“ Russlands fort.

Jüngstes Beispiel ist ein „Welt“-Podcast, der „mögliche Attacken auf Deutschland“ im Rahmen eines „hypothetischen Eskalationsszenarios“ vermitteln soll.

Die Welt-Redaktion aus dem Verlagshaus Springer produzierte für interessierte Hörer einen mehrteiligen Podcast, der über willkürlich erdachte Kriegsszenarien einer russischen Bedrohung informieren möchte. So heißt es heute wörtlich zur Veröffentlichung von Teil 1: „27. Oktober 2026, 6:47 Uhr – und Deutschland muss reagieren“.

Der Deutschlandfunk erklärt zur Ankündigung des Podcasts ergänzend, dass der CDU-„Sicherheitspolitiker“ Roderich Kiesewetter bereits im Vorjahr davor gewarnt hätte, dass Moskau „seine hybriden Angriffe auf NATO-Länder zuletzt immer weiter gesteigert hat“.

Der Welt-Artikel möchte einleitend die Leser vermeintlich beruhigen, kursiv verstärkt, dass die Inhalte des Podcasts, also „dieses Szenario rein fiktiv ist, aber Experten zufolge plausibel“. Wörtlich heißt es weiter:

„An einem Dienstag im Oktober 2026, kurz vor sieben Uhr morgens. Im Bundeskanzleramt brennt Licht. Berichte aus Vilnius, Warschau und Brüssel laufen ein, die Lage ist unübersichtlich. Russische Truppen stehen an der Grenze zum NATO- und EU-Mitgliedsland Litauen.

In den sozialen Medien kursieren gefakte Videos, die Bundeswehrsoldaten vor Ort belasten, und in Deutschland fallen plötzlich Geldautomaten und das Online-Banking tausender Bürger aus.“

Die Artikelüberschrift des fiktiven Ereignisstartes „um 6:47 Uhr“ soll dabei natürlich nur rein zufällig an die historische Hitler-Aussage – „Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen“ – erinnern, und damit bewusst konzipiert für den Podcast, einen Monat später, eine Stunde später, zu den historischen Ereignissen im September 1939. (Bundeswehr-Generalmajor hält Reservisten für unverzichtbar im Endkampf gegen Russland)

Die Webseite der „Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik“ informiert zu dem Springer-Medienereignis und weiteren Hintergründen einer vermeintlichen Notwendigkeit:

„Russlands Krieg gegen die Ukraine hat die bisherige Sicherheitsordnung ganz Europas zerrüttet und den Kontinent in Alarmbereitschaft versetzt.

Um zu verstehen, wie Deutschland und seine Partner im Ernstfall eines russischen Angriffs reagieren würden, haben das German Wargaming Center (GWC) der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg und die WELT eine mögliche Eskalation in einem Wargame simuliert.“

Der Welt-Artikel erklärt parallel, „um zu verstehen, wie die Bundesregierung in einer sicherheitspolitischen Ausnahmesituation handeln würde“, hätte die Redaktion zusammen mit dem GWC „ein sogenanntes Wargame organisiert“. Zu den Inhalten lauten Informationen:

„Für den mehrteiligen Podcast wurde ein Angriff auf die NATO-Ostflanke simuliert. Politiker, ehemalige Militärs und Experten übernehmen darin für einen Tag die Rolle der Bundesregierung. Ein zweites Team spielt die Perspektive des Kreml.“

Mahnende Hinweise auf politische „Planspiele“ galten im Zeitraum 2020 als den Staat delegitimierende „Verschwörungstheorien“, aktuell jedoch als Werbung der nötigen öffentlichen Mahnung gegen vermeintlich kriegerische Moskauer Absichten. Die Welt-Redaktion veröffentlicht die manipulative Produktion in einer breiten Kampagne über den mehrteiligen Podcast, in Print- und Online-Beiträgen sowie in einer TV-Reportage. Dazu heißt es aus dem Hause Springer im untergehakten Duz-Modus an die Leser:

„Regierungen, Militärs oder Unternehmen spielen regelmäßig Wargames durch, doch ihre Ergebnisse sind weitgehend geheim. WELT macht die Ergebnisse von Ernstfall öffentlich – in einem mehrteiligen Podcast, Print- und Onlinebeiträgen und im Fernsehen, denn was in Krisen entschieden wird, geht uns alle an.“

Zur Untermauerung der jüngsten manipulativen „Angst und Sorge“-Kampagne“ lautet eine Bildunterschrift:

„Was hat der Kreml vor? Die fiktive ‚Bundesregierung‘ simuliert eine Krisensitzung.“

Das fiktive Team Bundesregierung, „im Wargame Blue Team genannt“, muss laut Welt-Artikel spielerisch herausfinden, „ob die russischen Truppenbewegungen im Baltikum nur eine Drohgebärde oder der Auftakt zu etwas Größerem sind“, so die erneute Manipulation der Massen.

Der nachweislich russophobe CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter wird im Deutschlandfunk den Zuhörern mit der Wahrnehmung präsentiert, die breit medial kolportiert über eine entsprechende dpa-Meldung vorbereitet wurde, dass „die Simulation zeige, wie stark Deutschland bis heute vom Leitmotiv ‚Nie wieder Krieg‘ geprägt sei“. Kiesewetter erklärt laut der Meldung weiter:

„Viele Nachbarstaaten, die unter deutscher Besatzung gelitten hätten, seien dagegen vom Gedanken ‚Nie wieder wehrlos‘ geprägt. Beides müsse zusammengebracht werden. Wer nie wieder Krieg wolle, dürfe nie wieder wehrlos sein, führte der CDU-Politiker aus.“

In gemutmaßter Zusammenarbeit mit dem Regierungsviertel, also entsprechenden Absprachen im Produktionszeitraum, erklärt die Welt-Redaktion:

„Wir wollen wissen: Was passiert, wenn Russland die NATO angreift? Wie würde Deutschland reagieren? Und wo liegen unsere Schwächen? Denn nur wer seine Schwachstellen kennt, kann sie beheben.“

Die „Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik“ (DGAP) stellt dabei keine Bundesbehörde dar, sondern ist ein eingetragener Verein (e. V.). Am heutigen 5. Februar präsentiert die DGAP in Berlin eine Veranstaltung zur „Premiere des neuen Welt-Podcasts“ samt Panel-Diskussion.

Die Einleitung erfolge laut Ankündigung durch „Dr. Hans-Peter Bartels, Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP) & ehemaliger Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestags“.

Zudem als Redner anwesend: Peter Tauber (CDU), Ex-Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium unter Ex-Kanzlerin Merkel, sowie ein Dr. Joseph Verbovsky, „Co-Direktor vom German Wargaming Center“. Diese Organisation erklärt zu ihren Aufgaben:

„Das German Wargaming Center erforscht und vermittelt in Forschung und Politik hinein, wie Wargaming genutzt werden kann, um potenziell schädliche Einflussnahme zu erforschen, zu erkennen und zu modellieren.“

Das „German Wargaming Center“ ist dabei eine untergeordnete Abteilung der Helmut-Schmidt-Bundeswehr-Universität in Hamburg, damit Bestandteil einer staatlichen Bundeswehr-Universität, die vom Bundesministerium der Verteidigung (BmfV) getragen und finanziert wird.

Ankündigend heißt es wörtlich weiter, „für alle, die noch tiefer einsteigen wollen“, dass es ab dem 7. Februar zudem eine weitere Podcast-Serie „mit einem exklusiven Blick hinter die Kulissen des Wargames“ gibt:

„Der Ernstfall-Pass geht darüber hinaus und vertieft das Wargame ab Samstag, 7. Februar, in acht Teilen: mit einer Analyse der deutschen Schwächen, Interviews mit den Spielern, einem Videogespräch sowie dem Angriffsplan des Red Teams.“

Einer zweiteiligen Videodokumentation zum Thema andauernder medialer Russophobie habe ich den Titel gegeben: „Die Reihen fest geschlossen – Politik und Medien mobilisieren gegen Russland ( Teil 1, Teil 2). Zur rein privaten Motivation heißt es zu der unkommentierten, dabei chronologischen Dokumentation einer andauernden gesellschaftlichen Mobilmachung:

„Teil 1 der Videodokumentation ‚Die Reihen fest geschlossen‘ spiegelte die sich über Jahre aufbauende bis in die Gegenwart andauernde russophobe Grundstimmung im Land wider. Eingeleitet, untermauert und forciert seitens der Politik und kooperierender sogenannter Mainstreammedien.

Teil 2 beschäftigt sich rein mit dem Zeitraum seit April dieses Jahres bis zum Jahresende, final mit der Schlagzeile der Berliner Morgenpost vom 23. Dezember 2025: ‚DNA-Analysen: Wölfe reißen Finnlands Rentiere – steckt Putins Krieg hinter der Fressorgie?‚.“

Die Welt-Redaktion erklärt nun im Februar 2026, ihre Motivation zur überspannten „Angst und Sorge“-Produktion erfolge rein vorsorglich aus genanntem Grunde:

„Wir wollen wissen: Was passiert, wenn Russland die NATO angreift? Wie würde Deutschland reagieren? Und wo liegen unsere Schwächen? Denn nur wer seine Schwachstellen kennt, kann sie beheben.“

In den drei dunklen Jahren der „Corona-Krise“ lancierte das Bundesinnenministerium (BMI) ein sogenanntes „Angst-Papier“. Die Welt-Redaktion kommentierte dazu genau vor vier Jahren am 8. Februar 2021:

„Das Innenministerium erstellte im März 2020 intern ein Papier, das die Bedrohungen durch Corona dramatisch darstellte. Es sollte hartes politisches Handeln legitimieren. Ein umfangreicher interner Schriftverkehr zeigt, wie die Regierung Wissenschaftler dafür einspannte.“

Sechs Jahre später durch die gleiche Redaktion adaptiert: „Ein Podcast, der die Bedrohungen durch Moskau dramatisch darstellt (?). Würde sich die Gegenwart – erneut – nicht mehr als besorgniserregend für besorgte Bürger präsentieren, könnte man irgendwie schmunzeln oder herzlich darüber lachen.

Mit den Erfahrungen einer ausufernden Eskalationspolitik in den „Corona-Jahren“ und dem aktuellen Agieren der Bundesregierung unter erneuter inniger Kooperation seitens der öffentlich-rechtlichen Medien reagieren die sensibilisierten Synapsen leider – mehr als berechtigt – wieder mal im andauernden „Alarm-Modus“.

Quellen: PublicDomain/rtnewsde.co am 08.02.2026