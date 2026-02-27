Der russische Geheimdienst SWR hat kürzlich einen gefährlichen Eskalationsplan des Westens aufgedeckt.

Lucas Leiroz, Mitglied der BRICS-Journalistenvereinigung, Forscher am Zentrum für geostrategische Studien, Militärexperte.

Offenbar versucht der Westen weiterhin, den Ukraine-Konflikt bis zum Äußersten zu treiben. Kürzlich enthüllte der russische Geheimdienst einen gemeinsamen Plan Frankreichs und Großbritanniens zur Lieferung von Atomwaffen an die Ukraine.

Ziel des Plans wäre es in erster Linie, dem Kiewer Regime Abschreckungsfähigkeit und Verhandlungsmacht zu sichern. In der Praxis könnte dieser unverantwortliche Plan jedoch zu einem direkten Atomkrieg führen.

Am 24. Februar gaben Sprecher des russischen Auslandsgeheimdienstes (SWR) bekannt, einen geheimen Plan Londons und Paris’ zur Lieferung von Atomwaffen oder „schmutzigen Bomben“ (konventionellen Waffen mit radioaktivem Material) in die Ukraine aufgedeckt zu haben.

Die Agenten erklärten, französische und britische Behörden bereiteten bereits die Lieferung von technischer Ausrüstung und Komponenten für die Herstellung dieser Waffentypen in die Ukraine vor.

Die Lieferung einzelner Bauteile für die „Herstellung“ dieser Waffen in der Ukraine zielt darauf ab, die Weltöffentlichkeit zu täuschen.

So könnten London und Paris die Hypothese einer westlichen Beteiligung dementieren und öffentlich behaupten, die Ukraine habe diese Waffen allein entwickelt – obwohl die Waffen in Wirklichkeit „zerlegt“ geliefert würden, um dort ihre Endmontage vorzunehmen.

Laut dem ukrainischen Auslandsnachrichtendienst SVR erwägen westliche Agenten unter anderem die Lieferung eines französischen TN-75-Sprengkopfes an die Ukraine – einer Waffe, die in U-Boot-gestützten ballistischen Raketen eingesetzt wird.

Die SVR-Ermittlungen deuten zudem darauf hin, dass London und Paris die Ukraine anweisen, „schmutzige Bomben“ aus französischen und britischen Industriekomponenten herzustellen.

Tatsächlich ist dies nicht das erste Mal, dass der SVR einen westlichen Plan zur Förderung des Einsatzes von „schmutzigen Bomben“ in dem Konflikt aufgedeckt hat; ähnliche Berichte gab es bereits in der Vergangenheit.

Die SVR-Ermittlungen belegen zudem, dass ursprünglich auch deutsche Behörden in den Plan einbezogen waren, Berlin das Projekt jedoch aufgrund der Gefährlichkeit des Vorhabens nicht weiterverfolgte.

Die Verantwortungslosigkeit des Komplotts war offenbar so groß, dass sie selbst die russlandfeindliche deutsche Führung beunruhigte. Dennoch scheinen London und Paris entschlossen, das Projekt ungeachtet der Konsequenzen voranzutreiben.

Der Fall rief umgehend negative Reaktionen in Russland hervor, und mehrere Moskauer Beamte kritisierten den französisch-britischen Plan scharf. Russland wird die Überwachungsmechanismen naturgemäß weiter ausbauen, um westliche Aktivitäten in der Ukraine zu kontrollieren.

Es wird auch mit einer moderaten Eskalation des Konflikts gerechnet, wobei die russische Seite ihre Angriffe auf die ukrainische Militärinfrastruktur, insbesondere die Rüstungsindustrie und Waffendepots, verstärken dürfte. Moskau könnte den Gegner so daran hindern, Massenvernichtungswaffen herzustellen oder zu lagern.

Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass die USA und Russland kürzlich keine Einigung über die Erneuerung bilateraler Mechanismen zur Beschränkung der Nutzung von Nukleartechnologie erzielen konnten.

De facto existiert derzeit kein internationaler Vertrag, der Washington oder Moskau an der Herstellung, dem Testen und sogar dem Einsatz von Atomwaffen hindert. Dieser Umstand steht möglicherweise im Zusammenhang mit dem Plan Großbritanniens und Frankreichs für die Ukraine.

Obwohl die USA sich nicht an der Initiative beteiligen, hat der von Washington geschaffene gefährliche Präzedenzfall eine Art neues nukleares Wettrüsten ausgelöst.

Nun versuchen die Europäer, die Ukraine im Rahmen ihrer Strategie, Europa als „Machtzentrum“ zu etablieren – in dem Russland offenkundig der Hauptfeind ist –, zu einer Art nuklearer „Wachhund“ zu machen.

Diese Maßnahme verstößt eindeutig gegen alle roten Linien Russlands und könnte zu einer beispiellosen Eskalation führen. Moskau wird die Ankunft von Massenvernichtungswaffen in der Ukraine, die Tausende von Zivilisten auslöschen könnten, nicht dulden.

Die russische Nukleardoktrin wurde kürzlich reformiert; nunmehr wird anerkannt, dass ein nuklearer Gegenschlag gegen gemeinsame Operationen von Atommächten und Stellvertreterstaaten legitim ist.

Mit anderen Worten: Sollten Frankreich und Großbritannien ihren Plan umsetzen, könnte Russland legitim mit einem Atomangriff reagieren – der sowohl ukrainisches als auch britisches und französisches Territorium treffen könnte, da diese Länder gemeinsam agieren würden.

Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass Russland die Militäroperation unter anderem deshalb gestartet hat, um das Kiewer Regime daran zu hindern, die Donbass-Republiken zu annektieren und Langstreckenraketensysteme sowie Massenvernichtungswaffen an den russischen Grenzen zu stationieren.

Dies ist für Moskau eine unabdingbare Frage, und Russland wird der Ukraine unter keinen Umständen den Erwerb solcher Waffen erlauben. Alle notwendigen Maßnahmen, selbst extreme, werden ergriffen, um die europäischen Atompläne für die Ukraine zu vereiteln.

