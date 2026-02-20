Geben sie jetzt tatsächlich zu, dass sich unter der Antarktis ein riesiges „Gravitationsloch“ befindet?

Teile die Wahrheit!

Jahrzehntelang wurde uns geraten, alle seltsamen Berichte über die Antarktis zu ignorieren. Experten versicherten uns, dass alles in Ordnung sei und kein Grund zur Sorge bestehe.

Natürlich konnten wir nicht selbst nachforschen, denn wie Sie weiter unten sehen werden, gibt es 72 Gebiete in der Antarktis, die nur mit einer Sondergenehmigung betreten werden dürfen. Und wer versucht, ohne Genehmigung in die Antarktis zu fliegen, gerät in große Schwierigkeiten. Von Michael Snyder

Warum also diese ganze Geheimniskrämerei?

Was versuchen sie vor uns allen zu verbergen?

Eine Sache, die Wissenschaftler in Bezug auf die Antarktis bestätigen, ist, dass sie sich direkt über dem stärksten „Gravitationsloch“ des gesamten Planeten befindet…

Aus dem Weltraum mag die Erde wie eine glatte, blaue Kugel aussehen, doch man kann sie sich besser als leicht knorrige Orange vorstellen, deren Inneres stellenweise fest, an anderen Stellen aber weicher ist.

Da der Planet keine perfekte Kugel ist und seine innere Dichte global variiert, ändert sich auch die Gravitationskraft von Ort zu Ort. Wo die darunterliegende Gesteinsschicht weniger Masse aufweist, ist die Schwerkraft schwächer und umgekehrt.

Diese Einbrüche im Gravitationsfeld werden fachsprachlich als Gravitationsanomalien bezeichnet, im allgemeinen Sprachgebrauch jedoch als „Gravitationslöcher“. Das größte befindet sich mitten im Indischen Ozean und erstreckt sich über mehr als 3 Millionen Quadratkilometer (etwa 1.100.000 Quadratmeilen), während das stärkste in der Antarktis zu finden ist. (Starlink Satelliteninternet getestet: Ein Onlimestreamer filmte in „Antarktis“ und dann kam die Security (Video))

Ist das nicht interessant?

Es stellt sich heraus, dass es unter der Antarktis doch ein gigantisches „Loch“ gibt.

Die Experten betonen jedoch, dass daran eigentlich nichts Besonderes sei. Tatsächlich versuchen sie, es so langweilig wie möglich darzustellen …

Ein „Gravitationsloch“ unter der Antarktis klingt wie die Handlung eines schlechten Science-Fiction-Films, ist aber ein reales Phänomen tief unter der Erdoberfläche, das sich über Jahrmillionen erstreckt. Zum Glück ist es auch nicht so apokalyptisch, wie es klingt. Tatsächlich helfen diese komplexen Wechselwirkungen zwischen Gesteinsdichte, Gravitationskraft und Meeresspiegel ihnen laut Forschern, die Entstehung der Eisschilde des südlichsten Kontinents und deren Auswirkungen auf das Klima unseres Planeten besser zu verstehen. Gähnen. Das klingt ziemlich langweilig. 1 2 11 12 13 Aber könnte es sein, dass hier viel mehr dahintersteckt, als uns gesagt wird? Berichten zufolge gelang es dem Forscherteam, das das riesige Gravitationsloch direkt unter der Antarktis kartierte, mithilfe einer Kombination von Methoden die dreidimensionale Struktur unter dem Kontinent tatsächlich zu rekonstruieren… In der kürzlich in Scientific Reports veröffentlichten Studie kartierten Forte und Petar Glišović, Ph.D., vom Pariser Institut für Geophysik das antarktische Gravitationsloch und enthüllten dessen Entstehung über Millionen von Jahren. Sie nutzten dafür ein weltweites Forschungsprojekt, das globale Erdbebenaufzeichnungen mit physikalischen Modellen kombinierte, um die dreidimensionale Struktur des Erdinneren zu rekonstruieren. „Stellen Sie sich vor, wir würden einen CT-Scan der gesamten Erde durchführen, aber wir haben keine Röntgenstrahlen wie in einer Arztpraxis. Wir haben Erdbeben. Erdbebenwellen liefern das ‚Licht‘, das das Innere des Planeten erhellt“, sagte Forte. Es scheint, als ob sich dort unten etwas befindet. Könnten einige der Berichte, die wir im Laufe der Jahre gehört haben, tatsächlich wahr sein? Ich würde nicht darauf wetten, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Ein Großteil des Kontinents ist strengstens verboten, es sei denn, man besitzt eine Sondergenehmigung. Tatsächlich gibt es laut Wikipedia 72 Gebiete, die als besonders geschützte Gebiete in der Antarktis ausgewiesen wurden… Ein Antarktisches Schutzgebiet (ASPA) ist ein Gebiet auf dem antarktischen Kontinent oder auf nahegelegenen Inseln, das von Wissenschaftlern und verschiedenen internationalen Organisationen geschützt wird. Die Schutzgebiete wurden 1961 im Rahmen des Antarktisvertrags eingerichtet, der das gesamte Land und Wasser südlich des 60. Breitengrades regelt und vor menschlicher Bebauung schützt.[1] Für den Zutritt zu einem ASPA-Gebiet ist eine Genehmigung erforderlich.[2] Die ASPA-Gebiete werden von den Regierungen Australiens, Neuseelands, der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs, Chiles, Frankreichs, Argentiniens, Polens, Russlands, Norwegens, Japans, Indiens, Italiens und Südkoreas geschützt. Derzeit gibt es 72 solcher Gebiete. Die Sicherheit in der Antarktis wird sehr ernst genommen. Als der 19-jährige Amerikaner Ethan Guo beschloss, ohne Genehmigung dorthin zu fliegen, wurde er umgehend verhaftet … Ein jugendlicher Pilot, der versucht, alle sieben Kontinente im Alleinflug zu überfliegen, geriet am Wochenende in Schwierigkeiten, als ihn die chilenischen Behörden festnahmen, weil er ohne ihre Erlaubnis seinen Flugplan geändert und in der Antarktis gelandet war. Chilenische Staatsanwälte werfen dem 19-jährigen amerikanischen Influencer Ethan Guo vor, gegen „mehrere nationale und internationale Vorschriften“ verstoßen zu haben, indem er seine Flugpläne ohne vorherige Ankündigung änderte und in einem Teil der Antarktis landete, auf den das südamerikanische Land territoriale Ansprüche erhebt. CNN bat Guo um eine Stellungnahme. Sein Anwalt hatte am Sonntag erklärt, der junge Pilot habe während des Fluges „Komplikationen“ erlebt. Ja, Touristen können die Antarktis besuchen. Sie müssen sich jedoch genau an die Regeln halten und dürfen die sehr begrenzten Bereiche, die Touristen besichtigen dürfen, nicht verlassen. Die meisten Sehenswürdigkeiten befinden sich natürlich in Bereichen, die für Touristen unzugänglich sind, darunter auch die kolossale Pyramide, die offenbar von Menschenhand geschaffen wurde … Ich muss zugeben, die Symmetrie dieser Struktur ist wirklich bemerkenswert. Doch obwohl es wie eine altägyptische Pyramide aussieht, besagt die offizielle Version, dass es sich lediglich um eine natürlich entstandene Struktur handelt, die durch Erosion geformt wurde … In der unendlichen Eiswüste der Antarktis erhebt sich ein Berg, der aus der Luft betrachtet einer altägyptischen Pyramide ähnelt. Diese markante Formation, eingebettet in ein Schneemeer, fasziniert Internetnutzer seit ihrem viralen Erfolg im Jahr 2016. Doch dieser pyramidenartige Berg ist weder das Werk menschlicher noch außerirdischer Baumeister; er ist das Ergebnis langsamer und unaufhaltsamer natürlicher Erosion. Dieser namenlose Berg ist etwa 1265 Meter hoch. Er liegt im südlichen Teil der Ellsworth Mountains, einer zerklüfteten Bergkette, die der amerikanische Flieger Lincoln Ellsworth 1935 erstmals erblickte. Besonders bemerkenswert ist die Pyramidenform des Berges, da er vier steile Flanken aufweist – ein Merkmal, das bei Bergen eher ungewöhnlich ist. Ich wünschte, ich könnte es mir selbst ansehen. Das wird aber sicherlich nicht so schnell passieren. Interessanterweise war am Dienstag in der Antarktis eine ringförmige Sonnenfinsternis zu sehen … Eine prächtige ringförmige Sonnenfinsternis zog gerade über die Antarktis hinweg und bot ein beeindruckendes Schauspiel der Orbitalmechanik, als der Mond in der perfekten Entfernung von der Erde vor der Sonne vorbeizog, um einen feurigen Halo am verdunkelten Himmel zu erzeugen – zumindest für die wenigen Glücklichen, die sich in einer Position befanden, um sie zu sehen. Die ringförmige Sonnenfinsternis vom 17. Februar ereignete sich, als die Mondscheibe während des Neumonds zwischen Sonne und Erde schob. Diese Konstellation trat ein, als der Mond einen entfernten Punkt seiner elliptischen Umlaufbahn durchquerte, wodurch er am Himmel der Erde kleiner als gewöhnlich erschien. Die heutige Sonnenfinsternis begann um 4:56 Uhr EST (09:56 Uhr GMT). Der Mond verdeckte immer mehr von der Sonnenscheibe und verwandelte seine leuchtende Kugel in eine glühende Sichel, bevor er schließlich vollständig in die gleißende Fläche eintauchte. Der Mond – der etwas kleiner als gewöhnlich erschien – konnte die Sonnenscheibe nicht vollständig bedecken. Ein schmaler Streifen ihres äußeren Randes blieb sichtbar und umgab den Erdtrabanten als Ring am Himmel über der Antarktis. In diesem Jahr geschehen so viele ungewöhnliche Dinge am Himmel. Nächsten Monat wird es eine spektakuläre Blutmondfinsternis geben, und im Monat darauf könnte ein absolut gigantischer Komet tagsüber mit bloßem Auge sichtbar sein, da er der Sonne sehr nahe kommt. Wir leben in so interessanten Zeiten, und ich habe das Gefühl, dass sie in den kommenden Monaten noch interessanter werden. Mehr über gefälschte und echte Anomalien in der Antarktis lesen Sie im Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand„.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 20.01.2026