Gefälschte Geschichte: Königreich Sabir – Tartaria war kein Neubeginn, sondern eine Umklassifizierung

Das Königreich Sabir existierte lange bevor der Name Tartaria auf europäischen Landkarten auftauchte und war bereits eine hochentwickelte, in sich geschlossene Zivilisation, als es erstmals von außen wahrgenommen wurde. Von Guy Anderson

Die Sabir beherrschten Gebiete im Wolga-Kaspischen Raum und im nördlichen Kaukasus, die später als tatarisches Territorium bezeichnet wurden. Darüber hinaus taten sie dies mit einem Maß an Organisation, technischem Wissen und sozialer Disziplin, das nicht dem späteren Klischee der Steppenvölker entspricht.

Die Sabiren waren kein umherziehendes oder primitives Volk. Sie unterhielten feste Zentren, befestigte Siedlungen und kontrollierten Fernhandelsrouten, die das eurasische Hinterland mit der byzantinischen und persischen Welt verbanden. Dies erforderte Verwaltung, Logistik und langfristige Planung sowie die Fähigkeit, Verkehr, Handel und Ressourcen über weite Entfernungen zu regulieren.

Solche Systeme entstehen nicht einfach spontan, was auf ein überliefertes Wissen hindeutet, das bereits lange vor dem Eintritt der Sabiren in die schriftliche Geschichte existierte.

Was die Sabir am deutlichsten auszeichnete, war ihr technisches Können. Zeitgenössische Berichte beschreiben den Einsatz hochentwickelter Belagerungsgeräte, darunter Türme und Belagerungsanlagen, die koordiniert und präzise eingesetzt wurden.

Dies deutet auf eine Bevölkerung hin, die mit Metallurgie, Bauingenieurwesen und standardisierten Bauweisen vertraut war und nicht auf improvisierte Handwerkskunst. Ihre Fähigkeit, komplexe Maschinen zu konstruieren, zu transportieren und einzusetzen, zeugt von mathematischem Verständnis und angewandter Wissenschaft, die weit über das hinausgeht, was spätere Darstellungen nahelegen.

Die Gesellschaft Sabirs war so organisiert, dass Kompetenz Vorrang vor starrer Hierarchie hatte. Die Autorität beruhte auf einem Staatenbund, der regionale Autonomie mit zentraler Koordination in Einklang brachte und dem Königreich so Stabilität bei gleichzeitiger Anpassungsfähigkeit verlieh. Führung war pragmatisch und nicht zeremoniell.

Herrscherinnen wie Königin Boarex, die Armeen befehligte und direkt mit ausländischen Mächten verhandelte, zeugen von einer Kultur, die Leistungsfähigkeit und Kontinuität höher schätzte als die Abstammung allein.

Diese Kombination aus Ingenieurwissen, Verwaltungsstruktur und kultureller Kontinuität ist entscheidend für das Verständnis der nachfolgenden Entwicklungen. Die Sabir-Kultur ging nicht unter und wurde auch nicht von einem völlig neuen Volk abgelöst.

Vielmehr wurden mit der Expansion externer Reiche und der zunehmenden Fremdherrschaft über die Geschichtsschreibung die inneren Identitäten der eurasischen Zivilisationen in allgemeinere Bezeichnungen zusammengefasst. Der spezifische Name Sabir geriet in Vergessenheit, während die Zivilisation selbst fortbestand.

In diesem Moment taucht Tartaria auf, nicht als neue Einheit, sondern als Bezeichnung für ein bestehendes System. Europäische Kartografen und Chronisten stießen auf eine riesige, geordnete Region, bewohnt von Menschen mit gemeinsamer Infrastruktur, Handelsnetzen und überliefertem Wissen, deren interne Unterschiede sie jedoch weder verstanden noch bewahren wollten. Anstatt die vielen alten Königreiche mit ihren tiefen Wurzeln zu dokumentieren, reduzierten sie diese Komplexität auf eine einzige Bezeichnung.

Tartaria war kein Neubeginn, sondern eine Umklassifizierung.

Die als Tartaren bezeichneten Völker waren die Nachfahren und Erben früherer Zivilisationen wie der Sabir und führten deren Landnutzung, Stadtplanung, Ingenieurtraditionen und Organisationsstrukturen fort.

Die fortschrittlichen Merkmale der tartarischen Städte, Architektur und Systeme entstanden nicht plötzlich, sondern bildeten die Grundlage für viel ältere Errungenschaften von Königreichen wie Sabir.

Im Laufe der Zeit, als neue politische Mächte ihre eigenen Geschichtsnarrative durchsetzten, wurden die ursprünglichen Namen, Identitäten und Errungenschaften dieser früheren Völker nach und nach verdrängt.

Zurück blieb ein riesiges Gebiet, das zwar noch immer von überliefertem Wissen geprägt war, aber zunehmend als zeitlos, undefiniert und primitiv beschrieben wurde.

Das Königreich Sabir verschwand nicht, es wurde zu Tartaria, so wie eine Zivilisation anonym wird, wenn ihre Geschichte von anderen erzählt wird.

Die Menschen blieben bestehen, die Bauwerke blieben erhalten und das Wissen blieb eine Zeitlang erhalten, doch der Name und die Geschichte gerieten in Vergessenheit und ließen Tartaria als Schatten einer viel älteren und hochentwickelteren Welt zurück.

Das schreibt Guy Anderson der Autor von Tesla & The Cabbage Patch Kids und Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies

