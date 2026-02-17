Gefälschte Geschichte: Waren Ritterrüstungen Schutzanzüge für Klone gegen Energiewaffen?

Teile die Wahrheit!

Kapitel 5 meines neuesten Buches „Conspiracy Theories: From Agartha to Zombies“ untersucht die Geschichte der Rüstung und insbesondere, warum das, was uns erzählt wurde, eigentlich logisch widerspricht.

Jahrhundertelang wurde uns das romantische Bild mittelalterlicher Ritter in Stahlrüstungen nahegebracht, die in die Schlacht stürmen, Schwerter schwingen, reiten und lange kämpfen. Doch sobald man Rüstungen als technisches Produkt und nicht als Symbol der Ritterlichkeit betrachtet, bröckelt die offizielle Erzählung. Von Guy Anderson

Das erste und offensichtlichste Problem ist das Gewicht: Manche wogen bis zu 40 Kilogramm, und wenn man mit einer solchen Rüstung stürzte, brauchte man zwei Personen, um wieder aufzustehen! Unter diesen Umständen ist die Vorstellung, dass ein Soldat effektiv kämpfen, ein Schwert schnell und präzise schwingen oder kontrolliert und ausbalanciert in die Schlacht reiten konnte, kaum noch nachvollziehbar.

Eine so schwere Rüstung machte den Träger nicht zu einem unaufhaltsamen Krieger, sondern verlangsamte ihn, erschöpfte ihn schnell und machte ihn zu einer leichten Zielscheibe.

Die Sicht wird geflissentlich ignoriert, da viele Helme das Sichtfeld auf schmale Schlitze beschränken und das periphere Sehen fast vollständig ausschalten. Im Chaos des Gefechts, wo die Gefahr aus allen Richtungen lauert, ist peripheres Sehen jedoch unerlässlich.

Ein Anzug, der die Sicht so stark einschränkt, wäre eher ein Nachteil als ein Vorteil. Es ist schwer vorstellbar, dass Armeen auf Ausrüstung setzen würden, die ihren Träger praktisch erblinden lässt, es sei denn, ihr eigentlicher Zweck wäre der Schutz vor etwas weitaus Bedrohlicherem als Schwertern.

Hitze und Ausdauer machen die traditionelle Erklärung noch unglaubwürdiger. Diese Anzüge bieten kaum Belüftung, und einmal darin eingeschlossen, würde der menschliche Körper schnell zu einem regelrechten Ofen werden. Eine Person, die versucht, sich unter solch einer Belastung zu bewegen, zu kämpfen oder auch nur aktiv zu bleiben, könnte fast 1000 Watt Energie erzeugen und Tausende von Kalorien pro Minute verbrauchen, nur um zu funktionieren.

Unter diesen Bedingungen wäre ein Hitzschlag nicht nur möglich, er wäre unvermeidlich und würde innerhalb von weniger als 15 Minuten eintreten. Anstatt den Träger zu schützen, würde der Anzug ihn von innen heraus kampfunfähig machen, was die Idee eines längeren mittelalterlichen Kampfes in voller Rüstung völlig unhaltbar macht.

Bei genauerer Betrachtung des Designs dieser Anzüge werden die Fragen noch gravierender, da viele Exemplare der menschlichen Anatomie überhaupt nicht zu entsprechen scheinen. Die Gliedmaßenlängen wirken oft ungewöhnlich, und die Gelenkpositionen sind unnatürlich, insbesondere im Kniebereich.

Dort scheint die Gelenkanordnung so positioniert zu sein, dass sie die Kniescheiben belastet und normales Gehen erschwert oder sogar schädigt. Ähnliche Bedenken gibt es bei den Ellbogen, da einige Designs einen Rotationsbereich nahelegen, der über das natürliche Maß des Menschen hinausgeht. Dies sind keine bloßen handwerklichen Ungenauigkeiten, denn Rüstungen für den Kriegseinsatz müssen die Beweglichkeit priorisieren. Viele Anzüge scheinen jedoch für eine Körperstruktur konstruiert zu sein, die sich anders bewegt als unsere.

Hinzu kommt, dass viele Rüstungen einen Taillenumfang von 45 bis 50 Zentimetern aufweisen, was für einen gesunden erwachsenen Menschen praktisch unmöglich ist.

Es gäbe nicht genügend Platz für die inneren Organe, und die Atmung wäre stark eingeschränkt. In Kombination mit den ungewöhnlichen Gelenken und den inkonsistenten Proportionen wird es immer schwieriger zu argumentieren, dass diese Rüstungen für Wesen wie uns Menschen gefertigt wurden.

Selbst die Rüstungen von Kindern werfen beunruhigende Fragen auf: Es heißt, sie hätten bis zu zehn Kilogramm schwere Anzüge getragen, um sich auf den Kampf vorzubereiten. Doch ein solches Gewicht hätte die noch im Wachstum befindliche Wirbelsäule schwer belastet, ihr Wachstum gehemmt und möglicherweise sogar zu Missbildungen geführt. Kein König, so streng er auch gewesen sein mag, hätte seinen Thronfolger freiwillig für dessen Ausbildung gefährden wollen.

Noch verdächtiger ist, dass viele dieser kleineren Anzüge deutliche Spuren von Kampfschäden aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass es sich nicht um zeremonielle Rüstungen handelte, sondern um funktionale Rüstungen, die in realen Konflikten eingesetzt wurden. Daraus ergibt sich die naheliegende Möglichkeit, dass diese Rüstungen nicht für Kinder, sondern für kleinere, bereits ausgewachsene Wesen bestimmt waren.

1 2 11 12 13

An diesem Punkt erscheint der Zweck der Rüstung völlig anders als in der offiziellen Erklärung. Anstatt mittelalterlicher Schutz vor Klingen zu sein, ähnelt sie eher einer versiegelten Metallhülle, die den Körper umschließt und vor äußeren Bedrohungen isoliert. Daher glaube ich, dass es sich im Grunde um Faradaysche Käfige handelte, die als Schutz gegen handgeführte Energiewaffen wie den Vajra oder eine Variante davon dienten.

Diese Theorie gewinnt noch mehr an Überzeugungskraft, wenn man bedenkt, dass einige Anzüge ungewöhnliche Zugänge, Öffnungen oder Merkmale aufweisen, die an Anschlüsse erinnern. Diese wirken nicht dekorativ, sondern funktional, als wären die Anzüge für die Interaktion mit externen Komponenten konzipiert.

Sollte dies der Fall sein, wirft es eine beunruhigende Frage auf: Befand sich etwas Künstliches im Inneren, könnten diese Zugänge dazu gedient haben, es aufzuladen, mit Energie zu versorgen oder gar zu programmieren? Somit ähnelt die Rüstung eher Ausrüstung als Kleidung, weniger einem Anzug zum Tragen und mehr einem Mechanismus zur Bedienung.

Ein weiterer praktischer Aspekt darf nicht außer Acht gelassen werden: Eine Rüstung konnte weder allein an- noch ausgezogen werden. Sie erforderte Hilfe beim Anlegen, Befestigen, Anpassen und Abdichten, als würde der Träger in eine Vorrichtung eingesperrt, anstatt sich für den Kampf auszurüsten.

Angesichts dieser Tatsache, der unnatürlichen Proportionen und der Gelenkmechanik, wird es zunehmend schwieriger zu argumentieren, dass diese Rüstungen jemals für gewöhnliche mittelalterliche Ritter gedacht waren.

Einige Städte behaupteten, bis zu 10.000 Rüstungen für bestimmte Schlachten produziert zu haben. Diese Produktionsmenge wäre vergleichbar mit oder sogar höher als die gesamte deutsche Industrieproduktion während des Zweiten Weltkriegs gewesen.

Solche Mengen erforderten zudem einen industriellen Betrieb enormen Ausmaßes mit Hunderten Tonnen Stahl, umfangreichem Bergbau, gewaltigen Schmelzanlagen und einer Belegschaft, die in der Lage war, Rüstungen schnell und präzise herzustellen. Wenn für eine solche Produktion 275 Tonnen Stahl benötigt wurden, woher stammte das Material und wo sind die Überreste des Schmelzprozesses? Großmetallurgie hinterlässt Schlackenhalden, Industrieabfälle und die Spuren der Industrie in der Landschaft.

Dennoch gibt es keine überzeugenden Beweise dafür, dass Rüstungen irgendwo auf der Welt in dem behaupteten Ausmaß massenhaft produziert wurden!

Viele Rüstungen sind erstaunlich makellos, mit glatten Oberflächen, präziser Symmetrie und komplexen Verbindungen, die jenseits dessen liegen, was mittelalterliche Handschmiedekunst jemals hätte erreichen können. Selbst heute würde die Herstellung einer solchen Perfektion normalerweise CNC-Maschinen erfordern, doch wir sollen akzeptieren, dass diese Objekte von Hand in Form geschmiedet wurden, ohne jegliche Unvollkommenheiten.

Die Rüstungen wirken oft eher industriell gefertigt als kunstvoll, als wären sie durch Verfahren hergestellt worden, die weit fortschrittlicher sind als alles, was offiziell anerkannt wird.

Es heißt, im 17. Jahrhundert habe sich die Rüstung verändert, ihre Qualität habe nachgelassen und sie sei schließlich ganz verschwunden, weil sie gegen Kugeln nicht mehr wirksam gewesen sei.

Doch Musketen ließen sich langsam nachladen, waren ungenau und weitaus weniger durchschlagskräftig als allgemein angenommen; selbst Feuerwaffen des 19. Jahrhunderts hatten oft Schwierigkeiten, gehärtete Platten zu durchdringen. Wenn Kugeln tatsächlich der Grund für das Verschwinden der Rüstung waren, warum erscheint der Qualitätsverlust dann so plötzlich und dramatisch? Die Oberfläche wird rauer, die Verbindungen verlieren an Präzision, die Details werden grob und das Metall selbst wirkt minderwertig, fast so, als sei das Wissen um die Herstellung der früheren Rüstungen gänzlich verloren gegangen.

Ältere Rüstungen, insbesondere aus dem 15. Jahrhundert, zeigen Stahl von höchster Qualität, als ob die Metallurgie ihren Höhepunkt erreicht hätte und der Niedergang erst danach folgte.

Noch erstaunlicher ist, dass die Legierungszusammensetzung bestimmter Rüstungen aus dem 15. Jahrhundert der Panzerung des Space Shuttles ähnelt. Die Tragweite dieser Erkenntnis ist enorm, denn sie deutet darauf hin, dass fortgeschrittene Metallurgie schon lange existierte, bevor sie laut moderner Geschichtsschreibung möglich war.

Am verdächtigsten ist jedoch, dass unabhängige Tests an einem Großteil dieser Rüstungen nicht zugelassen wurden. Wenn die offizielle Version so eindeutig ist, warum wird dann die moderne wissenschaftliche Untersuchung eingeschränkt?

Warum werden Labore nicht zugelassen, um genau zu bestätigen, woraus diese Rüstungen bestehen, wie sie hergestellt wurden und ob ihre Zusammensetzung mit der gängigen Theorie übereinstimmt?

Menschen unterscheiden sich enorm in Größe und Gestalt, doch Rüstungen in Museen und Sammlungen weisen oft eine bemerkenswert ähnliche Proportion auf, als wären sie immer wieder für denselben Körpertyp entworfen worden.

Wenn Rüstungen, wie uns erzählt wird, individuell für einzelne Ritter angefertigt wurden, ergibt diese Uniformität wenig Sinn und legt nahe, dass diese Anzüge für eine bestimmte Art von Wesen mit einheitlicher Anatomie hergestellt wurden.

Wenn dem so ist, stellt sich nicht mehr die Frage, ob diese Anzüge für Menschen gefertigt wurden, sondern wofür sie eigentlich gedacht waren. Ich sehe dabei nicht mittelalterliche Ritter vor mir, sondern Sturmtruppen, die in starrer Präzision in Formation marschieren und sich mechanisch über das Schlachtfeld bewegen, als würden die Soldaten darin nicht von menschlichen Instinkten, sondern von Programmierung, Disziplin oder etwas Künstlichem gesteuert.

Wenn diese Anzüge also nicht für Menschen wie uns entwickelt wurden, was genau befand sich dann in ihnen? Ein speziell für den Krieg entwickelter Klon, eine Art außerirdisches Wesen oder, wie mein Freund Charles Ross vermutet, ein wurmartiges Wesen, das sich unter den Platten verbarg?

Oder vielleicht etwas noch Beunruhigenderes – ein in eine Metallhülle eingeschlossener Roboter, der über die Zugangspunkte aufgeladen und programmiert und dann als mechanischer Soldat eingesetzt wurde?

Letztendlich führt dies zu einer viel weitreichenderen Schlussfolgerung: Wir leben nicht in der Welt, die man uns erzählt, und meiner Meinung nach handelt es sich um eine postapokalyptische Zivilisation, erbaut auf den Ruinen von etwas viel Größerem. Die vorherige Zivilisation, bekannt als die Tartarier, besaß Technologie, die weit über das hinausging, was die gängige Geschichtsschreibung zugibt, und es ist durchaus möglich, dass sie Klone speziell für den Kampf herstellten.

Wenn sie die entscheidende Schlacht während des letzten Großen Resets verloren, folgte nicht Freiheit, sondern Besatzung, und in der Folge leben wir nun unter der Herrschaft der Parasiten, die sie besiegt haben, während die Wahrheit unter Jahrhunderten sorgfältig konstruierter Lügen begraben wurde …

Das schreibt Guy Anderson der Autor von Tesla & The Cabbage Patch Kids und Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“