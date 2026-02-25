Gefangen im Chaos in Mexiko: Das Kartellkriegsgebiet und die inszenierte Krise

Die sonnenverwöhnten Strände der mexikanischen Pazifikküste, einst Sinnbild unbeschwerter Erholung, haben sich über Nacht in urbane Kampfzonen verwandelt.

Seit dem 23. Februar 2026 befinden sich beliebte Touristenziele wie Puerto Vallarta im Ausnahmezustand: Autobahnen sind blockiert, Fahrzeuge in Brand gesteckt und panische Besucher angewiesen, sich in Sicherheit zu bringen [1] [2] . Das US-Außenministerium hat dringende Warnungen an die Bevölkerung herausgegeben, Schutz zu suchen [3] [4] .

Dies ist kein spontaner Ausbruch von Bandengewalt. Es ist die direkte, vorhersehbare Vergeltung für die Tötung von Nemesio „El Mencho“ Oseguera Cervantes, dem Anführer des extrem gewalttätigen Jalisco-Kartells der Neuen Generation (CJNG), bei einem Militäreinsatz [5] [6] .

Das Chaos ist präzise, ​​überwältigend und strategisch. Für die Tausenden amerikanischen Touristen, die nun hinter den Mauern des Resorts festsitzen, ist das Urlaubsparadies zum Gefängnis geworden, und die Warnungen der US-Regierung sind ein deutliches Eingeständnis einer außer Kontrolle geratenen Krise.

Dieses künstlich herbeigeführte Kriegsgebiet dient einem Zweck, der weit über die Rache der Kartelle hinausgeht; es ist ein potenzieller Vorwand, von unbekannten Kräften geschaffen, um eine katastrophale ausländische Intervention zu rechtfertigen, die das erschöpfte amerikanische Militär in einen Vietnam-ähnlichen Sumpf ziehen und gleichzeitig einen verdeckten Guerillakrieg auf US-amerikanischem Boden auslösen würde.

Vom Urlaub ins Kriegsgebiet: Amerikaner im Visier von Kartellvergeltungsmaßnahmen

Die gezielte Ausschaltung der CJNG-Führung hat einen Flächenbrand ausgelöst. Kartellfraktionen reagierten mit asymmetrischer Kriegsführung nach Lehrbuchmuster: Sie blockierten wichtige Autobahnen, setzten Fahrzeuge in Brand und legten kritische Infrastruktur lahm, darunter die Flughäfen von Puerto Vallarta und Guadalajara, wodurch Tausende eingeschlossen wurden [7] [8] .

Augenzeugenberichte vor Ort schildern Szenen purer Panik, in denen Zivilisten während der gewaltsamen Blockaden zwischen die Fronten gerieten [9] . Die einst pulsierenden Touristenzentren gleichen nun besetzten Gebieten; die Geräusche des Handels sind der bedrohlichen Stille der Ausgangssperre gewichen.

Dies ist eine kalkulierte Machtdemonstration, die dem mexikanischen Staat und allen ausländischen Mächten, die zusehen, eine unmissverständliche Botschaft senden soll. Die Kartelle demonstrieren, dass sie die Wirtschaft lahmlegen und Terror verbreiten können, wann immer sie wollen.

Für die amerikanischen Familien, die noch vor wenigen Tagen entspannt an Pools saßen, bedeutet die Realität einen verzweifelten Kampf um Sicherheit und eine erschreckende Lektion in geopolitischer Instabilität.

Ihre Notlage erzeugt ein eindringliches, emotionales Bild: unschuldige US-Bürger, die von ausländischen Verbrechersyndikaten als Geiseln gehalten werden – eine Erzählung, die sich perfekt für Fernsehnachrichten und politische Zwecke eignet.

Der verdächtige Funke: Warum die Gewalt jetzt ausbrach

Die Gewalt in Jalisco ist kein Zufall. Sie ist eine direkte und kalkulierte Reaktion auf eine folgenschwere Provokation: die Tötung eines der meistgesuchten Drogenbosse der Welt.

Diese Operation fand nicht isoliert statt. Sie folgt einem klaren und eskalierenden Muster von US-Provokationen gegen mexikanische Kartelle unter der Trump-Regierung, darunter deren Einstufung als ausländische Terrororganisationen und die Anwendung des Alien Enemies Act [10] .

Darüber hinaus führt die CIA verdeckte Drohnenflüge über Mexiko durch – eine deutliche Eskalation der Informationsbeschaffung, die Kritiker angesichts der dokumentierten Verwicklung der CIA in den globalen Drogenhandel als heuchlerisch bezeichnen [11 ] .

Der Zeitpunkt ist höchst verdächtig. Diese explosive Krise trifft die Trump-Regierung, die mit einem republikanisch dominierten Kongress antritt, gerade in einer Zeit, in der sie öffentlich über einseitige Militäraktionen gegen Kartelle in Mexiko debattiert und diese sogar angekündigt hat [12] [13] .

Das Muster entspricht einer klassischen Problem-Reaktion-Lösung-Formel: Zuerst wird ein Problem geschaffen oder ausgenutzt (Kartellgewalt gegen Amerikaner), dann wird die öffentliche Reaktion gelenkt (Empörung und Angst fordern Maßnahmen), und schließlich wird die vorgeplante Lösung präsentiert (militärische Intervention).

Wie ich bereits in mehreren Interviews gewarnt habe, nutzen mächtige Akteure ausländische Konflikte oft aus, um innenpolitische Ziele zu verfolgen und inszenieren Krisen, um strategische Ziele zu erreichen [14] . Es stellt sich die Frage: Wer profitiert davon, diese Lunte jetzt zu zünden?

1 2

Die Silber Connection

Um die möglichen Hintergedanken zu verstehen, muss man über Drogen hinausblicken und eine grundlegendere Ressource betrachten: Edelmetalle. Mexiko ist der weltweit größte Silberproduzent, ein strategisch wichtiges Mineral von immensem monetärem und industriellem Wert [15] .

Angesichts eines Silberpreises von 87,20 US-Dollar pro Unze im Jahr 2026 und einer drohenden physischen Verknappung, die Papiermärkte wie den COMEX gefährdet, ist die Kontrolle über diese Ressourcen eine Frage der nationalen – und imperialen – Sicherheit.

Eine inszenierte Krise des Staatsversagens in Mexiko könnte den perfekten humanitären oder sicherheitspolitischen Vorwand für eine US-Intervention liefern, die nicht nur auf Kartelle abzielt, sondern auch auf die Sicherung dieser lebenswichtigen Bodenschätze. Dies entspricht der langen Geschichte der US-Außenpolitik, in der militärische Aktionen ressourcenorientierten Interessen folgen – ein Muster, das in Analysen der Ölgeopolitik dokumentiert ist, in denen Staaten „Ressourcennationalismus“ oder „Ressourcenpragmatismus“ nutzen, um wirtschaftliche und außenpolitische Ziele zu verfolgen [16] [17] .

Die Rhetorik eines „Großamerika“-Projekts, die expansionistische Ambitionen widerspiegelt, findet ihren konkreten Antrieb in dem Bedürfnis, die für Finanzstabilität und technologische Dominanz essenziellen Ressourcen zu kontrollieren. Die Sicherung der mexikanischen Silberminen wäre in Zeiten von Währungsabwertung und Rohstoffknappheit ein unschätzbarer Gewinn.

Ein kalkulierter Vorwand für eine Invasion?

Das gegenwärtige Chaos bietet einen willkommenen Vorwand. Bilder von eingeschlossenen Amerikanern, geschlossenen Flughäfen und einem mexikanischen Staat, der die Kontrolle verliert, liefern ein starkes Argument für eine „humanitäre“ Intervention oder einen notwendigen Polizeieinsatz zum Schutz von US-Bürgern und zur Wiederherstellung der Ordnung.

Präsident Trump hatte zuvor erklärt, dass US-Spezialkräfte möglicherweise ohne Zustimmung der mexikanischen Regierung in Mexiko eingesetzt würden – ein riskantes Vorhaben [13] . Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum hat bereits geschworen, die Souveränität ihres Landes vor solchen Verletzungen zu schützen und gewarnt, dass die US-Terrorismus-Einstufungen die Angst vor einseitigen Militäraktionen schüren [18] .

Eine solche Invasion wäre ein katastrophaler strategischer Fehler. Wie NaturalNews.com in einer Analyse warnt , könnte eine US-Militärintervention in Mexiko die Gewalt dramatisch verschärfen, beide Nationen destabilisieren und das amerikanische Militär in einen langwierigen Guerillakrieg nach Vietnam-Vorbild verwickeln, aus dem es kein klares Ende gibt [12] .

Die mexikanische Präsidentin befindet sich in einer ausweglosen Lage zwischen der Souveränität ihrer Bevölkerung und massivem ausländischem Druck, wobei Teile ihrer eigenen Regierung möglicherweise unter dem Einfluss von Kartellen stehen. Der Einsatz von US-Truppen in diesem Sumpf wäre kein schneller Sieg, sondern der Auftakt zu einem generationenübergreifenden Dilemma – genau die Art von Konflikt, die Imperien zermürbt.

Das inländische Pulverfass: Kartellvermögen bereits in den USA

Die größte Gefahr einer US-Intervention in Mexiko liegt nicht im Ausland, sondern im eigenen Land. Jahrzehntelang bewusst durchlässige Grenzen – eine Politik, die Kritiker als „bewaffnete Migration“ bezeichnen – haben es transnationalen Kartellen ermöglicht, Agenten und hochentwickelte Waffen tief in amerikanischen Städten zu verankern [19] .

Es handelt sich dabei nicht um einfache Straßengangs, sondern um paramilitärische Einheiten mit militärischer Ausbildung, Geheimdienstnetzwerken und Arsenalen, die RPGs, Mörser und sogar Boden-Luft-Raketen umfassen [20] .

Diese Kräfte werden in Reserve gehalten, ein ruhendes Netzwerk, das auf einen Auslöser wartet. Ein direkter US-Militärschlag gegen die Kartellführung in Mexiko wäre dieser Auslöser. Als Reaktion darauf könnten die Kartelle diese Zellen im Inland aktivieren, um eine koordinierte Kampagne aus Sabotage, Attentaten und Terror auf US-amerikanischem Boden zu starten – einen verheerenden Guerillakrieg, der die urbane Gewalt der letzten Jahrzehnte im Vergleich dazu harmlos erscheinen ließe.

Wie ich bereits gewarnt habe, sind die meisten Amerikaner mental nicht auf das Ausmaß der Gewalt vorbereitet, die aus einem solchen Szenario entstehen könnte [21] . Die Grenze wäre keine Frontlinie; sie wäre irrelevant, da der Krieg bereits innerhalb der Tore toben würde.

Urteilsvermögen und Selbstständigkeit in einer künstlich herbeigeführten Krise

In diesem inszenierten Chaos ist die Wahrheit das erste Opfer. Die korrupten, von Grund auf mit staatlichen Interessen verstrickten Mainstream-Medien werden die offizielle Version nachplappern, die darauf abzielt, Zustimmung für Interventionen zu erzeugen. Sie werden sich auf die Horrorgeschichten aus Touristengebieten konzentrieren und dabei strategische Ressourcenaneignungen und versteckte Bedrohungen im Inland ignorieren.

Urteilsvermögen ist nicht optional, sondern überlebenswichtig. Bürgerinnen und Bürger müssen Informationen aus unabhängigen, unzensierten Quellen beziehen, die nicht von pharmazeutischen, finanziellen oder staatlichen Interessen beeinflusst werden.

Persönliche Vorsorge ist von größter Bedeutung. Sich auf eine Regierung zu verlassen, die diese Krise möglicherweise mitverursacht hat, um daraus gerettet zu werden, ist ein fataler Fehler. Amerikaner müssen Selbstversorgung praktizieren: Sie müssen ihre Häuser, Familien und Gemeinschaften sichern.

Das bedeutet, Ernährungssouveränität durch biologischen Gartenbau zu entwickeln, den Zugang zu sauberem Wasser zu gewährleisten und Kenntnisse in Naturheilkunde und Erster Hilfe zu erwerben. Finanzielle Vorsorge, indem Vermögen in Sachwerte wie physisches Gold und Silber außerhalb des Bankensystems investiert wird, ist angesichts des schwankenden Dollarkurses unerlässlich [22] [23] .

Ziel ist es, die inszenierte Krise nicht als zufällige Tragödie zu begreifen, sondern als Instrument einer größeren Agenda – einer Agenda, die darauf abzielt, die staatliche Kontrolle auszuweiten, Ressourcen zu beschlagnahmen und den Geist souveräner Nationen und Individuen gleichermaßen zu brechen.

Fazit: Sich dem Drehbuch des Imperiums entziehen

Die in Mexiko ausbrechenden Kriegsgebiete sind eine düstere Warnung und eine gezielte Falle. Der Weg ausländischer Militärinterventionen, der scheinbar mit guten Absichten zur Rettung der Bevölkerung und zur Bekämpfung des Drogenhandels beschritten wird, führt nur ins Verderben – er verstrickt Amerika in einen aussichtslosen Auslandskonflikt und entfacht gleichzeitig einen versteckten Krieg in den eigenen Städten.

Die wahren Ziele sind kalter und berechnender: die Festigung geopolitischer Macht und die Aneignung strategischer Ressourcen wie Silber.

Netzfund:

SIE HABEN NICHT NUR EINEN DROGENBOTEN GETÖTET.

SIE HABEN EINEN GENERAL DES TIEFEN STAATES GETÖTET.

„El Mencho“ war 30 Jahre lang unantastbar.

Er hatte Drohnen.

Panzerfahrzeuge.

Landminen.

Er schoss einen Militärhubschrauber ab.

Die CIA schaute weg.

Warum?

Weil er nicht nur Drogen transportierte.

Er transportierte Kinder.

Am Sonntagmorgen – führten Trumps Geheimdienstinformationen mexikanische Spezialeinheiten direkt zu seiner Tür in Tapalpa, Jalisco.

Er starb im Hubschrauber.

Wie ein Hund.

15 Millionen Dollar Kopfgeld.

Eingezogen.

Sein Sohn – lebenslange Haft.

Seine Tochter – verhaftet.

Sein Imperium – brennt.

Gerade jetzt – zünden seine Soldaten Busse in Guadalajara an.

Sie zerren Menschen aus Autos.

Sie geraten in Panik.

Das ist der Klang eines sterbenden Imperiums.

Trump hat ihnen mit Zöllen das Geld aus der Tasche gezogen.

Trump hat ihr Erpressungsnetzwerk mit den Epstein-Akten entlarvt.

Jetzt schaltet Trump ihre Handlanger aus – einen nach dem anderen.

Das ist keine Politik. Das ist Krieg. Und die Schlangen verlieren ihre Köpfe.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 25.02.2026