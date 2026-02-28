Gesundheit: Ein österreichischer Naturheilkundler heilte 45.000 Krebspatienten, seine Archive wurden nach seinem Tod verbrannt!?

Im Jahr 1990 geschah etwas Seltsames mit dem Archiv von Rudolf Breuß. Drei Tage nach seinem Tod drangen Unbekannte in die Räumlichkeiten ein und verbrannten 40 Jahre medizinische Dokumente. 45.000 Heilungsgeschichten wurden vernichtet.

Warum war das vorteilhaft? Rudolf Breuß behauptete, dass er Krebs im vierten Stadium innerhalb von 42 Tagen mit Kräutern im Wert von 10 Euro heilen könne. Seine Methode erzielte eine Überlebensrate von 78%.

Im Gegensatz dazu kostete die herkömmliche Chemotherapie 100.000 Euro und hatte nur eine Erfolgsquote von 11%. Das Geheimnis von Breuß lag darin, dass Krebszellen Glukose 200 Mal schneller aufnehmen als gesunde Zellen.

Durch den Verzicht auf Zucker und Gebäck kann man den Tumor seiner Nahrungsgrundlage berauben und dessen Absterben innerhalb von 7-10 Tagen erreichen. Einfach nur das Essen einzustellen, reicht jedoch nicht aus; es ist notwendig, ein bestimmtes System einzuhalten.

BREUSS PROTOKOLL (gekürzt)

Die ersten zwei Wochen – der Kampf gegen die Parasiten:

Zur Reinigung des Körpers werden Wermut, Beifuss und Pappelrinde (als Tee dreimal täglich) sowie getrocknete Pfifferlinge auf nüchternen Magen verwendet. Es ist wichtig, den Zucker, die Backwaren und die Milchprodukte auszuschließen, da Parasiten Toxine absondern, die den Hungerprozess stören.

42 Tage Fasten:

Während dieses Zeitraums trinkt der Patient Gemüsesäfte (aus Roter Beete, Karotten und Sellerie) jeweils 250 ml alle drei Stunden sowie Kräutertees. Es ist notwendig, täglich mindestens drei bis vier Liter Wasser zu trinken, um die Abbauprodukte des Tumors auszuleiten.

Tägliches Atmen zur Alkalinisierung des Körpers:

der Krebs entwickelt sich in einem sauren Milieu, daher ist es wichtig, den pH-Wert über 7,2 zu halten. Richtiges Atmen kann den pH-Wert in 15 Minuten verändern.

Detox-Bäder alle zwei Tage:

Die Verwendung von Wermut und Wacholder für 20 Minuten als Bad hilft, die Toxine über die Haut schneller auszuscheiden.

Was Rudolf Breuß in den 1950er Jahren praktizierte, wurde erst nach 66 Jahren wissenschaftlich bestätigt. Dank seiner Methode blieben 45.000 Menschen am Leben.

Pharmaunternehmen sind nicht an der Verbreitung dieser Informationen interessiert, und Onkologen ziehen es vor, sie zu ignorieren. Die Archive von Breuß wurden zerstört.

Gesundheit: Krebsbehandlung mit der Breuss-Diät

Jährlich sterben weltweit rund 9,74 Millionen Menschen an Krebs. Tendenz steigend. Im fortgeschrittenen Stadium besteht kaum mehr eine Chance auf Heilung. Trotz intensiver Forschung gibt es bislang keine ultimative Therapie bei der Behandlung von Krebspatienten.

Für viele an Krebs erkrankte ist die Alternativmedizin oft die letzte Hoffnung. Ein Beispiel ist die alternative Breuss-Kur des österreichischen Naturheilers Rudolf Breuss.

Der österreichische Heilpraktiker Rudolf Breuss glaubte, dass für das Wachstum von Krebszellen feste Nahrung notwendig sei und dass Heilfasten die Krebszellen ausgehungert würde, was letztlich zu einer vollständigen Heilung führen sollte. Breuss sagte:

„…dass Krebs nur von festen Speisen lebt, die der Mensch zu sich nimmt. Wenn man also 42 Tage nur Gemüsesaft und Tee trinkt, so stirbt die Krebsgeschwulst ab, der Mensch hingegen kann dabei noch gut leben.“

Breuss war ursprünglich Elektrotechniker, später machte er eine Ausbildung zum Heilpraktiker und entwickelte im Zuge seiner naturheilkundlichen Tätigkeit die Breuss-Kur, die er als „Krebskur-total“ bezeichnete und in seinem 1978 publizierten Standardwerk Krebs – Leukämie und andere scheinbar unheilbare Krankheiten, Ratschläge und Behandlung vieler Krankheiten genauestens beschreibt.

Seit Breuss Tod im Jahr 1990 sind ständig Neuauflagen seines Ratgebers erschienen, zuletzt die überarbeitete Neuauflage von Die Breuss-Kur das Original im Jahr 2022.

Das Werk wurde auch in anderen Sprachen übersetzt. Interessant ist, dass in der englischen Ausgabe sein Verbot einer Strahlen- und Chemotherapie während der Kur nicht erwähnt wird.

Die Kur erstreckt sich über einen Zeitraum von 42 Tagen. Während dieser Zeit darf der Patient keine feste Nahrung zu sich zu nehmen, stattdessen 500 ml Gemüsesäfte und Kräutertees in kleinen Schlucken über den Tag verteilt.

Breuss Therapieplan verbietet während Kur auch Chemotherapie und Bestrahlung, da der Erfolg sich entweder verzögert oder ganz sogar ausbleiben könnte.

Als Säfte empfiehlt Breuss eine Mischung aus frisch gepressten roten und gelben Rüben, Möhren, Schwarzer Rettich, Sellerie und bei Patienten mit Leberkarzinom auch Kartoffeln. Alle Gemüsesorten sollten aus rein biologischem Anbau stammen. (Gesundheit: Seit über 100 Jahren geheim gehalten: Tee der amerikanischen Ureinwohner bekämpft Krebs)

Zu den empfohlenen Teesorten zählen Salbeitee, Nierentee und Storchenschnabeltee, wobei für bestimmte Tumorarten weitere Tees empfohlen werden. Allerdings ist die Verwendung von Zucker untersagt.

Mit der Kur sollte nicht unmittelbar nach einer Krebsoperation begonnen werden, sondern erst nach zwei bis fünf Monaten. Während der Therapie empfiehlt Breuss viel Bewegung an der frischen Luft und nicht unmittelbar über Wasseradern und anderen Erdstrahlen zu schlafen.

Aus medizinischer Sicht umstritten

Die Krebskur-total nach Rudolf Breuss ist aus medizinischer Sicht umstritten. Bislang liegt nur eine kleine klinische Studie ohne Kontrollgruppe vor, an der lediglich acht Tumorpatienten mit Metastasierung teilgenommen haben.

Die Autoren der Studie berichten über zwei Voll- und zwei Teilremissionen und dass die Teilnehmer sich während der Kur insgesamt wohler fühlten und weniger Schmerzen hatten als erwartet.

Ein Patient verstarb während und zwei weitere kurz nach Abschluss der Studie, jedoch sehen die Autoren keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen den Todesfällen und der Behandlung.

Allerdings konnten die Autoren nicht ermitteln, ob die Kur tatsächlich Auswirkungen auf das Krankheitsgeschehen hatte, weshalb aus medizinischer Sicht aufgrund der äußerst mageren Datenlage die Krebskur nicht ausreichend beurteilt werden kann.

Anders sehen das die Onkologen am Tumorzentrum Freiburg, die komplett von der Breuss-Diät abraten. Im Patientenratgeber „Komplementäre Verfahren“ vom Januar 2006 heißt es:

„Die „Krebskur-total“ nach Breuss kann gefährlich sein, da diese Fastenkur zu erheblicher Mangelernährung und damit einer zusätzlichen Schwächung der körperlichen Abwehr führt.

Es kann zwar unter dem Fasten zu einer Verringerung des Tumorwachstums kommen, nach Wiederaufnahme einer normalen Ernährung kann sich das Krebswachstum jedoch sogar beschleunigen.“

Im Freiburger Tumorzentrum kommt man deshalb zu dem Fazit: „Die Breuss „Krebskur-total“ ist schädlich bezüglich der Lebensqualität und schädlich bezüglich der Tumorwirksamkeit.“

Rudolf Breuss selbst hat behauptet, dass er über zweitausend Patienten erfolgreich mit seiner Kur behandelt habe. Er schätzte, dass seit 1986 weitere 40.000 Patienten mit Krebs und anderen unheilbaren Krankheiten durch seine Anwendungen und Methoden erfolgreich geheilt worden seien.

Als Belege führte der Heilpraktiker Empfehlungsschreiben und Dankesbriefe an, die ihn zwischen den Jahren 1971 und 1985 erreichten. Ein Versagen der Therapie hielt Breuss nur dann für möglich, wenn Patienten seine Anweisungen nicht strikt befolgen würden.

Breuss ist davon ausgegangen, dass durch seine Kur circa eine Million Menschen weltweit vom Krebs geheilt werden könnten, „wenn die sogenannte Krebsforschung und die Schulmedizin mit mir und nicht gegen mich arbeiten würde.“

Breuss glaubte, dass Tumorzellen nicht in der Lagre seien, sich allein von Gemüsesäften zu ernähren und abstürben, wenn der Patient sich über einen Zeitraum von 42 Tagen ausschließlich nur von Gemüsesäften und Tees ernährt.

Breuss bezog sich auf die Aussage von Bruno Vornarburg, wonach der kanzerogene Prozess sich aus Proteinen speise und ein Tumor nicht weiterexistieren könne, wenn der Patient sich proteinfrei ernähre.

Deshalb war Breuss davon überzeugt, dass der Körper den Tumor nach einer proteinfreien Diät wie bei einer „Chirurgie ohne Messer“ attackiere und zerstöre und dass eine Kur nicht nur kurativ, sondern präventiv gegen Krebs wirkt.

Bei Tierversuchen konnte festgestellt werden, dass eine Beschränkung des Kaloriengehalts das Auftreten und das Wachstum verschiedener Tumorarten vermindert.

Ein hemmender Einfluss auf das Tumorwachstum konnte jedoch nicht beobachtet werden. Andere Mediziner vermuten sogar, dass das Tumorwachstum dadurch stimuliert werden könnte.

Der Glaube an Wirksamkeit entscheidet

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der bei der Behandlung von Krebs und anderen Erkrankungen nicht außer Acht gelassen werden darf, ist die Psyche und die Einstellung des Patienten zur Therapie, die bei der Genesung eine wesentliche, wenn nicht sogar die entscheidende Rolle spielt.

Jede Therapie, ganz gleich welcher Art, ist nur dann wirksam, wenn der Patient an ihren Erfolg glaubt. Krankheit und Genesung ist im Wesentlichen ein Prozess, der über unser Bewusstsein gesteuert wird.

Hypochonder können bestätigen, dass allein schon der Gedanke an eine Krankheit ausreicht, um die entsprechenden Symptome auszulösen – im schlimmsten Fall sogar den Tod.

So absurd das auch klingt, dass ein Patient an seiner eingebildeten Krankheit stirbt, obwohl er sie gar nicht hat, ist ein Beweis, dass unser Verstand und unser Denken nicht nur unser Leben im Allgemeinen, sondern auch unsere gesamten Körperfunktionen beeinflusst.

Egal ob mit Diät, Massage, Bestrahlung oder Tabletten – die Grundvoraussetzung bei jeder Behandlung ist der Glaube an die Wirksamkeit der Therapie. Das heißt, ob eine Therapie anschlägt oder nicht, hängt immer von der Einstellung des Patienten ab.

Eine Therapie kann also nur dann erfolgreich sein, wenn der Patient mitmacht und an den Erfolg der Behandlung glaubt.

Deshalb ist bei jeder Studie eine Kontrollgruppe, die ein Placebo bekommt, von größter Wichtigkeit. Nicht selten werden auch bei Patienten aus der Placebogruppe Heilungserfolge beobachtet.

Das beweist, dass nicht immer die Art der Therapie entscheidend ist, sondern in erster Linie die innere Haltung des Patienten gegenüber der Therapie. Es ist im Wesentlichen der Gedanke und der Glaube an Heilung, der zur Genesung führt. Auch und vor allem bei Krebs.

Diejenigen, die fest an die Wirksamkeit einer Therapie glauben, werden genesen, hingegen schlägt eine Therapie nicht bei den Patienten an, die nicht an einen Therapieerfolg glauben und sich resigniert aufgeben.

75 Prozent mehr Krebskranke bis 2030

Ein Beispiel ist Jürgen H.R. Thomar. In seinem Buch Das war´s – Mein Abschied vom Krebs via Breuss-Kur beschreibt der Autor, wie er sich dank dieser Kur vom Krebs selbst heilen konnte.

Thomar schreibt, dass diese Kur in der Regel der Einstieg in eine langfristige, oft sogar dauerhaft gesunde Ernährung ist. Und nicht nur das, die Krankheit und der Weg der Genesung sind für viele Krebspatienten oft die Grundlage für eine komplette Lebensumstellung, was beweist, dass Krankheit immer ein Zeichen ist, sein Leben komplett umzustellen.

Cornelia Ulrich, Professorin für Präventive Onkologie am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg sagt, dass Krebs auf einer zufallsbedingten Ansammlung von Veränderungen im Erbgut basiert und dass der Lebensstil die Wahrscheinlichkeit beeinflusst, dass diese genetischen Veränderungen relevant werden.

Das heißt, dass sich fünfzig bis siebzig Prozent aller Krebserkrankungen durch den Lebensstil beeinflussen lassen. Das bestätigt auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die davon ausgeht, dass rund dreißig Prozent aller Krebserkrankungen auf ungünstige Ernährung und Bewegungsmangel zurückgehen.

Forscher vermuten, dass es in den kommenden zwanzig Jahren einen dramatischen Anstieg der Krebserkrankungen in der gesamten Welt geben wird. Die Rate der Neuerkrankungen könnte bis 2030 weltweit um 75 Prozent ansteigen, heißt es in einer Studie, die in der Onlineausgabe der Zeitschrift Lancet Oncology am 25. Mai 2012 veröffentlicht wurde.

Das Fazit lautet also, dass es weder für Krebs noch für jede andere Krankheit eine Standardtherapie gibt, dass jeder Patient selbst über den Erfolg einer Therapie entscheidet – ganz gleich, wie sie aussieht.

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 28.02.2026