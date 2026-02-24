Gesundheit: Fallen Sie auf eine dieser versteckten Wasserfallen herein?

Die meisten Menschen lassen sich von mindestens einem täuschen.

Die folgenden Informationen basieren auf einem ursprünglich von A Midwestern Doctor veröffentlichten Bericht. Wichtige Details wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit und Aussagekraft gekürzt und redaktionell bearbeitet. Den Originalbericht finden Sie hier.

Nicht jedes Wasser ist gleich. Manches heilt Sie. Manches vergiftet Sie still und leise.

Wenn Sie sich trotz einer „gesunden Lebensweise” nicht wohlfühlen, könnte das Problem in Ihrem Wasser liegen.

Die meisten Menschen tappen in mindestens eine dieser versteckten Wasserfallen.

Machen Sie alles richtig?

Im Laufe der Jahre haben „Wasserexperten“ Wunderfilter, Energetisierer, Ionisatoren, alkalische Wasserfilter und vieles mehr verkauft.

Aber das meiste davon ist nur Hype – manchmal ziemlich teurer Hype.

Die Wahrheit ist einfach: Manches Wasser heilt, anderes schadet.

Beginnen wir mit dem Besten: Umkehrosmose (RO)

Warum ist RO das Beste? Weil es alles entfernt, was Sie niemals trinken möchten – Fluorid, Chlor, Aluminium und viele andere Giftstoffe.

Und vor allem hilft es dabei, etwas wiederherzustellen, das jeder braucht, von dem die meisten Menschen jedoch noch nie gehört haben…

Das Zeta-Potenzial.

Das Zeta-Potenzial ist das elektrische Kraftfeld Ihres Körpers.

Es sorgt dafür, dass Flüssigkeiten frei fließen können, anstatt sich zu einer Art Schlamm zu verklumpen.

Wenn Sie Ihr Zeta-Potential verlieren, besteht das Risiko für:

Blutgerinnsel

Schlaganfälle

Mikro-Schlaganfälle

Chronische Entzündungen

Gehirnnebel

Mysteriöse Krankheiten

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe das Gefühl, dass viele Menschen ihr Zeta-Potential verbessern müssen.

Anstatt jedoch einfache Änderungen vorzunehmen, wie beispielsweise die Verbesserung der Trinkwasserqualität, schlucken sie Tabletten.

Ratet mal, was das Zeta-Potential zerstört?

Aluminium.

Ratet mal, was oft Aluminium enthalten kann?

Wasser. Genauer gesagt, Wasser aus Dosen und Quellwasser mit zu vielen gelösten Mineralien.

Wir sind Aluminium auch über Impfstoffe, Kochgeschirr, Zusatzstoffe in Speisesalz, Deodorants und vieles mehr ausgesetzt.

Es gibt Menschen, die nach dem Verzehr von in Aluminium gekochten Lebensmitteln buchstäblich einen Schlaganfall erlitten haben. Nach der Umstellung auf sicheres Wasser und sicheres Kochgeschirr erholten sie sich wieder.

Das Zeta-Potenzial ist nicht der einzige Grund, warum Umkehrosmose bei Wasser die Nase vorn hat.

Sie entfernt auch Giftstoffe wie Fluorid und Aluminium und entionisiert das Wasser, was die Zellhydratation verbessert.

Trinker von RO-Wasser berichten, dass es sich einfach gut anfühlt, es zu trinken.

Natürlich hasst die Wasserindustrie das. Ja, die Wasserindustrie.

RO-Systeme sind weder auffällig noch trendy.

Stattdessen drängt die Industrie auf alles Mögliche, um Sie dazu zu bringen, Geld auszugeben, ohne dass Sie das bekommen, was Sie wirklich brauchen – Aluminium-Wasserflaschen (die schädliche Metalle auslaugen), alkalisches Wasser (das die Verdauung stören kann) und Geräte zur Wasseraufbereitung mit Hydrierung, die zu viel versprechen und zu wenig halten.

Wasserstoffwasser hat tatsächlich einige Vorteile.

Einige Sportler schwören darauf – und seine Vorteile sind wissenschaftlich belegt.

Wenn Sie jedoch einfach anfangen möchten, beginnen Sie mit RO.

Nichts anderes kommt daran heran.

Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich: Aber was ist mit Quellwasser, ist das nicht das Beste?

Nein. Es ist besser, ganz darauf zu verzichten.

Sie haben richtig gelesen.

Frisches Quellwasser kann zwar gut sein, aber auf lange Sicht verursacht es oft Probleme.

Quellwasser enthält einen hohen Anteil an positiv geladenen Mineralien, die Ihr Zeta-Potential zerstören.

Manche Menschen haben allein durch den längeren Konsum von Quellwasser Herzrhythmusstörungen entwickelt.

Quellwasser mag sich „natürlich“ anfühlen, aber seine Qualität schwankt stark – und die Risiken sind real.

Das Aufbewahren von Quellwasser in Plastikflaschen zerstört seine Vitalität.

Und die Aufbewahrung in Aluminiumflaschen ist sogar noch schlimmer.

Selbst zu langes Aufbewahren tötet das Wasser.

Wenn Sie Wasser kaufen oder aufbewahren möchten, entscheiden Sie sich für Glasflaschen.

Das Filtern Ihres Trinkwassers ist eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Gesundheit zu schützen.

Aber nicht nur Ihr Trinkwasser ist wichtig.

Hier ist etwas, was Ihnen fast niemand sagt: Ihre Dusche könnte mehr Schaden anrichten, als Sie denken.

Wenn chlorhaltiges Wasser erhitzt wird, setzt es Gase frei, die Sie einatmen! Diese reizen Ihre Lunge, Ihren Hals und Ihre Haut.

Und Ihre Haut nimmt alles auf, womit sie in Berührung kommt. Wenn Sie jeden Tag mit weniger als idealem Wasser duschen, kann das Folgen haben.

Ein Chlorfilter für Ihre Dusche ist eine supergünstige und einfache Lösung. Jeder Haushalt sollte einen haben.

Empfindliche Patienten – insbesondere Sänger – berichten von einer enormen Linderung, nachdem sie auf chlorfreies Duschwasser umgestellt haben.

Ihre Symptome verschwinden. Ihre Stimmen kehren zurück. Ihre Haut verbessert sich.

Das ist einer der am meisten unterschätzten Gesundheitstipps, und er kostet fast nichts.

Da RO Mineralien aus dem Wasser entfernt, sollten Sie Magnesium ergänzen.

Darüber hinaus sind die meisten modernen Lebensmittel magnesiumarm. Ein weiterer Verlust durch RO-Wasser kann zu Muskelschmerzen, Herzrhythmusstörungen und Müdigkeit führen.

Die besten Formen von Magnesium sind Threonat, Malat, Orotat oder Citrat.

Verzichten Sie auf Oxide.

Wenn Sie sich bereits mit Wasserfiltration beschäftigt haben, ist Ihnen wahrscheinlich aufgefallen, dass RO einige Kritiker hat.

Was ist nun mit den großen Vorwürfen gegen diese Technologie?

„Sie verschwendet Wasser!“ – Nun, die meisten RO-Systeme verbrauchen etwa 10 Liter pro Tag. Das entspricht etwa einer Toilettenspülung. Das ist kein Problem.

„Sie löst Giftstoffe aus dem Kunststoff!“ – Das stimmt, genau wie bei Wasserflaschen. Bewahren Sie das Wasser also einfach in Glasflaschen auf. Ganz einfach.

Fallen Sie nicht auf diese Panikmache herein.

Das einzige Konzept, das all dies miteinander verbindet, ist das Zeta-Potenzial.

Es ist dafür verantwortlich, dass Ihr Körper Flüssigkeiten fließen lässt, Zellen mit Energie versorgt und die Durchblutung aufrechterhält.

Das COVID-Spike-Protein, so argumentiert der Arzt, ist vollgepackt mit positiv geladenen Sequenzen, die das Zeta-Potenzial zerstören.

Das ist kein Zufall.

Auch Impfstoffe enthalten Aluminium-Adjuvanzien, die das Zeta-Potenzial schädigen.

Das erklärt:

Mikro-Schlaganfälle

Probleme mit dem Gesichtsnerv

Chronische Müdigkeit

Neurologische Schäden nach Impfungen

Das Zeta-Potenzial wiederherstellen – und die Symptome bessern sich oft.

Was unterstützt neben RO-Wasser ein gesundes Zeta-Potenzial?

Erdung (Grounding)

Vermeidung von Aluminium

Entfernen von positiv geladenen Schadstoffen aus Ihrer Ernährung

Minimierung der Belastung Ihrer Nieren (die den Ladungshaushalt regulieren)

Alles hängt miteinander zusammen.

Kommen wir nun zum Trend der Wasser in Dosen.

Diese Dosen werden in „geschlossenen Märkten“ wie Flughäfen und Flugzeugen, wo man kein eigenes Wasser mitbringen darf, massiv beworben.

Southwest Airlines? Ausschließlich Aluminiumflaschen. Die meisten Flughäfen? Genau dasselbe.

Die Gesundheitsrisiken? Werden nicht diskutiert. Nicht einmal mit einem Wort.

Warum tun sie das?

Aluminiumwasser wird als „luxuriöse“ umweltfreundliche Option verkauft – wie so vieles derzeit.

Hinter den Kulissen ist die Aluminiumproduktion jedoch energieintensiv, Aluminium gelangt ins Wasser und gefährdet die Gesundheit der Menschen – sie werden zu lebenslangen Kunden der Pharmaindustrie.

Niemand warnt die Öffentlichkeit davor.

Die Verbote für Flüssigkeiten an Flughäfen sind Teil einer umfassenderen Agenda.

Sie haben den Verkauf von Getränken gefördert, die Einhaltung der Vorschriften verbessert und Beschränkungen und Überwachung normalisiert.

Fast 20 Jahre später halten die Menschen Aluminiumflaschen für „hochwertig“.

Aber sie sind möglicherweise die giftigste Option im Regal.

Das Wasser, das Sie trinken, beeinflusst Ihre Gesundheit mehr, als Sie denken.

Umkehrosmose ist am besten

Quellwasser und alkalisches Wasser bergen Risiken

Duschfilter sind ein Muss – und sie sind günstig

Aluminium ist eine stille Gefahr – insbesondere in Flaschen, Kochgeschirr und Impfstoffen

Schützen Sie Ihr Zeta-Potenzial. Es könnte Ihr Leben retten.

