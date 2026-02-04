Gesundheit: Forscher raten, dass eine erhöhte Kollagenzufuhr für die Vorbeugung von Krebs und Herzerkrankungen unerlässlich ist

Teile die Wahrheit!

Krebs ist laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit die zweithäufigste Todesursache . Tatsächlich ist etwa jeder sechste Todesfall weltweit auf eine Form von Krebs zurückzuführen.

Tatsächlich sind erstaunliche 90 Prozent der krebsbedingten Todesfälle nicht auf Komplikationen durch bösartige Tumore zurückzuführen.

Vielmehr entstehen sie durch die Ausbreitung von Krebszellen in umliegendes Gewebe. In den meisten Fällen führt diese Ausbreitung von Krebszellen, die sogenannte Metastasierung, zu lokalisierten Krebserkrankungen, die Knochen, Brust, Prostata, Darm und Gehirn befallen können.

Jüngsten Studien zufolge könnte Kollagen, das Protein, das Knochen, Haut, Sehnen, Bändern und anderen Geweben strukturelle Unterstützung verleiht, die Metastasierung hemmen und das Risiko anderer chronischer Erkrankungen, wie beispielsweise Herzkrankheiten, verringern.

Die Steigerung der Kollagenproduktion und der Schutz vor Abbauprozessen könnten die Metastasierung von Krebs verhindern

Die extrazelluläre Matrix (ECM) ist ein strukturelles Gerüst , das die Adhäsion und Migration von Zellen steuert. Sie reguliert außerdem das Zellwachstum.

Diese wichtige Struktur besteht aus Wasser, Mineralien und verschiedenen Makromolekülen, darunter Proteoglykane, die die Zellen polstern, und Faserproteine, die für Zugfestigkeit und Elastizität sorgen. Eines der wichtigsten Faserproteine ​​in der extrazellulären Matrix (ECM) ist Kollagen.

Laut Dr. Matthias Rath, einem deutschen Arzt und Begründer der Zellulären Medizin, könnte die leichte Ausbreitung von Krebszellen auf eine schwache extrazelluläre Matrix (ECM) zurückzuführen sein. Denn Krebszellen müssen die ECM zunächst durchbrechen, bevor sie metastasieren können.

Da Kollagen eines der Hauptproteine ​​ist, die die extrazelluläre Matrix zusammenhalten, kann der Verlust dieses Proteins oder eine unzureichende Menge davon zu struktureller Schwäche führen und die Ausbreitung von Krebs begünstigen.

Aus diesem Grund betrachten viele Experten, darunter auch Rath, Krebs als eine „Kollagenerkrankung“.

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Krebszellen zerstörerische Enzyme, sogenannte Matrix-Metalloproteinasen (MMPs), einsetzen, um die extrazelluläre Matrix (ECM) abzubauen. Eine fragile ECM ist besonders anfällig für MMPs.

Daher ist die Stärkung der extrazellulären Matrix durch Erhöhung des Kollagenspiegels ein sinnvoller Weg, die Metastasierung von Krebszellen zu verhindern. Rath schlägt hierfür vor, die Zufuhr bestimmter Mikronährstoffe zu erhöhen, die die Kollagenproduktion anregen können.

Vitamin C ist beispielsweise für die Kollagensynthese unerlässlich. Hohe Mengen dieses essenziellen Mikronährstoffs werden benötigt, um Kollagen zu bilden und zu speichern. Es ist außerdem dafür verantwortlich, die Zellen während der Kollagenproduktion zusammenzuhalten.

Vitamin C ist zudem ein wirksamer Nährstoff im Kampf gegen Krebs. Eine kürzlich in Redox Biology veröffentlichte Studie berichtete, dass hohe Dosen von Vitamin C Krebszellen und Tumore abtöten können.

Laut Rath kann die Aminosäure Lysin möglicherweise auch die Metastasierung von Krebs hemmen. Lysin trägt dazu bei, den Abbau von Kollagen zu verlangsamen, indem es Stellen an den Kollagenfasern blockiert, die anfällig für enzymatischen Abbau sind.

Neben Lysin trägt auch die Aminosäure Arginin zur Aufrechterhaltung der strukturellen Integrität der extrazellulären Matrix bei. Arginin ist ein wichtiger Baustein für die Kollagensynthese.

Die Rolle von Kollagen für die Herzgesundheit

Neben dem Schutz vor der Ausbreitung von Krebs unterstützt Kollagen auch die Herzgesundheit. Laut Linus Pauling, einem der einflussreichsten Chemiker des 20. Jahrhunderts, trägt ein Kollagenmangel zu Herzerkrankungen bei, während eine ausreichende Vitamin-C-Zufuhr, die die Kollagenproduktion fördert, deren Ausbruch verhindern kann.

Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass zu viel Kollagen das Risiko für Herzerkrankungen erhöhen kann . In einer Studie fanden Forscher heraus, dass überschüssiges Kollagen ein zementartiges Netzwerk um die Arterien und Blutgefäße bildet, was zu einer schlechten Durchblutung führt.

Mit der Zeit erschweren diese eingekapselten Arterien die Kontraktion des Herzmuskels, wodurch das Risiko von Herzinsuffizienz und Organschäden aufgrund von Bluthochdruck steigt.

Daher ist die Aufrechterhaltung eines gesunden Kollagenspiegels entscheidend für die Vorbeugung von Herzinsuffizienz und anderen Komplikationen, die durch Bluthochdruck entstehen .

Kollagen ist wichtig für die Herzgesundheit und beugt Krebs vor . Um die körpereigene Kollagenproduktion anzuregen, ernähren Sie sich ausgewogen mit proteinreichen Lebensmitteln wie Rindfleisch, Hähnchen, Fisch, Bohnen und Eiern .

Sie können außerdem mehr Vitamin-C-reiche Lebensmittel zu sich nehmen oder Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, um Ihre Herzgesundheit zu stärken.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 04.02.2026