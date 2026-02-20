Teile die Wahrheit!

Neue Forschungsergebnisse , die in JAMA veröffentlicht wurden, liefern einen triftigen Grund, sich noch besser zu fühlen, wenn man vor Börsenbeginn in New York bereits drei bis vier Espressi intus hat.

Hier die Kurzfassung der Ergebnisse:

Koffeinhaltiger Kaffee wurde mit einem geringeren Demenzrisiko in Verbindung gebracht. Im Vergleich der Gruppen mit dem höchsten und dem niedrigsten Konsum ergab die Studie eine Hazard Ratio von 0,82 (95 %-Konfidenzintervall: 0,76 bis 0,89), was bedeutet, dass ein höherer Konsum von koffeinhaltigem Kaffee mit einem geringeren Risiko verbunden war.

Die Befragten berichteten außerdem von einem geringeren subjektiven kognitiven Abbau. In der Gruppe mit höherer Zufuhr lag die Prävalenz bei 7,8 % gegenüber 9,5 % in der Gruppe mit niedrigerer Zufuhr (Prävalenzverhältnis 0,85).

Der optimale Bereich schien moderat zu sein. Die deutlichsten Unterschiede zeigten sich bei etwa 2 bis 3 Tassen koffeinhaltigem Kaffee pro Tag.

Es zeigte sich kein signifikanter Zusammenhang zwischen entkoffeiniertem Kaffee und dem Demenzrisiko.

Die Langzeitstudie, geleitet von Forschern des Mass General Brigham, der Harvard T.H. Chan School of Public Health und des Broad Institute des MIT, begleitete 131.821 US-amerikanische Erwachsene über vier Jahrzehnte und dokumentierte 11.033 Demenzfälle.

Ein zentrales Ergebnis war ein eindeutiges Muster: Erwachsene, die täglich etwa drei Tassen Kaffee oder ein bis zwei Tassen Tee tranken, hatten ein deutlich geringeres Demenzrisiko und eine günstigere kognitive Entwicklung im Laufe ihres Lebens. Bei entkoffeiniertem Kaffee zeigte sich dieser Zusammenhang jedoch nicht.

Sowohl männliche als auch weibliche Studienteilnehmer, die mehr als drei Tassen koffeinhaltigen Kaffee pro Tag tranken, hatten ein um 18 % geringeres Demenzrisiko als diejenigen, die angaben, wenig oder gar keinen täglichen koffeinhaltigen Kaffee zu konsumieren.

„ Bei der Suche nach möglichen Instrumenten zur Demenzprävention dachten wir, dass etwas so weit verbreitetes wie Kaffee eine vielversprechende Ernährungsumstellung sein könnte – und unser einzigartiger Zugang zu qualitativ hochwertigen Daten aus Studien, die seit mehr als 40 Jahren laufen, ermöglichte es uns, diese Idee weiterzuverfolgen“, sagte der Hauptautor Daniel Wang, Wissenschaftler in der Channing Division of Network Medicine im Mass General Brigham Department of Medicine und Assistenzprofessor an der Harvard Medical School.

Wang merkte an: „Unsere Ergebnisse sind zwar ermutigend, aber es ist wichtig zu bedenken, dass der Effekt gering ist und es viele wichtige Möglichkeiten gibt, die kognitive Funktion im Alter zu schützen.

Unsere Studie legt nahe, dass der Konsum von koffeinhaltigem Kaffee oder Tee ein Teil des Puzzles sein kann .“

Die kognitiven Vorteile von koffeinhaltigem Kaffee liegen auf der Hand.

