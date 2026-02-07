Globalisierungskrise: UN bittet Steuerzahler um Rettungsgelder, um einen drohenden Finanzkollaps abzuwenden

Die Vereinten Nationen betteln verzweifelt die Vereinigten Staaten um mehr Geld an, da die aufgeblähte, nicht gewählte globalistische Bürokratie am Rande des finanziellen Zusammenbruchs steht.

In einem panischen Brief vom 28. Januar warnte Generalsekretär António Guterres, dass der UNO bis Juli das Geld ausgehen könnte, wenn die Länder nicht zahlen oder die veralteten Finanzregeln der Organisation überarbeiten, um einen, wie er es nannte, „drohenden finanziellen Zusammenbruch“ abzuwenden.

Diese Krise verdeutlicht alles, was Kritiker schon lange über die UN sagen: eine ineffiziente, übergriffige Organisation mit dem Ziel, eine Weltregierung zu werden, die sich stark auf amerikanische Steuerzahler stützt und im Gegenzug nichts für die Interessen der USA liefert.

Guterres zeichnete ein düsteres Bild und erklärte, die Organisation habe das Jahr 2025 mit einem Rekordbetrag von 1,568 Milliarden US-Dollar an ausstehenden Mitgliedsbeiträgen abgeschlossen – mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Nur etwa 77 % der für 2025 fälligen Beiträge seien entrichtet worden, wodurch die UN in eine schwere Liquiditätskrise geraten sei.

Die Vereinigten Staaten, als größter Beitragszahler, tragen üblicherweise rund 22 % des regulären Budgets. Die Trump-Regierung hat sich jedoch entschieden dagegen ausgesprochen, weiterhin Unsummen in eine Organisation zu investieren, die von Verschwendung, antiamerikanischer Voreingenommenheit und dem Versagen, US-amerikanische Prioritäten voranzubringen, geplagt ist.

Die Regierung hat die Finanzierung drastisch gekürzt, indem sie die vollständige reguläre Haushaltsabgabe für 2025 ablehnt und nur noch einen Teil der Friedenssicherungskosten übernimmt.

Sie hat die USA außerdem aus mehr als 30 UN-Organisationen und -Programmen zurückgezogen, die als ineffizient, verschwenderisch oder nicht mit amerikanischen Interessen vereinbar gelten.

Diese Maßnahmen haben den Druck auf die Finanzen der Vereinten Nationen verstärkt. Guterres bezeichnete die Situation als „doppelten Schlag“.

Gemäß den strengen UN-Regeln muss die Organisation nicht verwendete Gelder aus Programmen zurückgeben – selbst wenn diese Gelder aufgrund ausstehender Beiträge nie tatsächlich eingenommen wurden.

„Wir können keine Budgets mit nicht eingenommenen Geldern ausführen, noch können wir Gelder zurückgeben, die wir nie erhalten haben“, schrieb er. Er nannte ein konkretes Beispiel:

„Erst diesen Monat waren wir im Rahmen der Bewertung für 2026 gezwungen, 227 Millionen Dollar zurückzuzahlen – Gelder, die wir nicht eingenommen haben.“

Guterres bezeichnete die aktuelle Krise als „grundlegend anders“ als frühere Haushaltslücken und merkte an, dass „Entscheidungen, die festgesetzten Beiträge, die einen erheblichen Teil des genehmigten regulären Haushalts finanzieren, nicht zu leisten, nun formell bekannt gegeben wurden.“

Er vermied es, Namen zu nennen, aber die Implikationen sind angesichts des US-Rückzugs klar.

Guterres betonte, dass die „Integrität des gesamten Systems“ davon abhänge, dass die Staaten ihren Verpflichtungen aus der UN-Charta nachkämen, und stellte ein Ultimatum: „Die Ausgangslage ist klar.

Entweder alle Mitgliedstaaten erfüllen ihre Zahlungsverpflichtungen vollständig und fristgerecht – oder die Mitgliedstaaten müssen unsere Finanzregeln grundlegend überarbeiten, um einen unmittelbar bevorstehenden Finanzkollaps zu verhindern.“

Für Amerikaner, die es leid sind, einen ausufernden internationalen Apparat zu subventionieren, der oft gegen die Souveränität und die Werte der USA arbeitet, unterstreicht dieser Appell eine einfache Wahrheit:

Die finanziellen Probleme der UN rühren von ihren eigenen strukturellen Mängeln und ihrer übermäßigen Abhängigkeit von einem einzigen großen Geber her, der nun endlich sagt: „Genug!“.

Die Organisation muss möglicherweise verkleinert, reformiert oder die Konsequenzen ihres Missmanagements tragen – ohne endlose Rettungsaktionen aus Washington zu erwarten.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 04.02.2026