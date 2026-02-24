Haben Sie schon gesehen, wozu Chinas neue humanoide, KI-gesteuerte Roboter fähig sind?

Heutzutage bin ich nicht mehr so ​​leicht zu beeindrucken, aber die Videoaufnahmen von humanoiden, KI-gesteuerten Robotern aus China, die ich Ihnen gleich zeigen werde, haben mich wirklich umgehauen.

Während der Frühlingsfestgala des chinesischen Staatsfernsehens CCTV führten die von Unitree entwickelten humanoiden, KI-gesteuerten Roboter eine unglaublich komplexe Kampfkunst-Choreografie auf, die einfach atemberaubend war. Von Michael Snyder

Ich hätte nie gedacht, dass Roboter sich so bewegen könnten. Ich bin absolut beeindruckt von dem, was die Chinesen geleistet haben. Was die Aufführung noch unglaublicher machte, war die Tatsache, dass auch zahlreiche Kinder daran beteiligt waren …

Dutzende Unitree-Roboter traten bei der CCTV-Frühlingsfestgala auf, der meistgesehenen Fernsehsendung Chinas.

Die Roboter, die rote Westen trugen, führten Tritte, Saltos und sogar Bewegungen mit Nunchakus, Schwertern und Stangen vor.

Erstaunlicherweise fand ihre waghalsige Darbietung nur wenige Meter von menschlichen Kinderdarstellern entfernt statt.

Wenn auch nur einer der Roboter beim Schwingen einer Waffe einen Fehler gemacht hätte, hätten die jungen Darsteller möglicherweise schwer verletzt werden können.

Aber es gab keine Fehler.

Das unten gezeigte Videomaterial sieht aus, als käme es aus einem Science-Fiction-Film, aber ich versichere Ihnen, dass es sehr real ist …

Was für eine spektakuläre Vorstellung!

Selbstverständlich haben US-Unternehmen bisher nichts auch nur annähernd Vergleichbares entwickelt.

Im vergangenen Jahr brachte Unitree eine Reihe klobiger Roboter auf den Markt, die Taschentücher herumwirbelten, und das wurde damals als beeindruckend angesehen.

Doch der Sprung in der Raffinesse, den wir in der diesjährigen Aufführung erleben durften, war wahrlich monumental …

Der Unterschied zur Show des Vorjahres war deutlich. 2025 führten die humanoiden Roboter von Unitre einen traditionellen Yangko-Tanz auf, bei dem sie mit Taschentüchern wirbelten. Dieses Jahr zeigten die Maschinen Luftsprünge, Parkour-Einlagen über Tische, einbeinige Salto-Kombinationen und einen 7,5-fachen Airflare-Spin.

„Es ist erst ein Jahr vergangen – und der Leistungssprung ist frappierend“, sagte Georg Stieler, Asien-Geschäftsführer und Leiter der Abteilung Robotik und Automatisierung beim Technologieberatungsunternehmen Stieler, gegenüber NBC News. Er fügte hinzu, dass die Bewegungssteuerung der Roboter Fortschritte in ihren KI-Systemen widerspiegele und ihnen feinmotorische Fähigkeiten ermögliche, die in realen Fabrikumgebungen von Nutzen seien.

Wenn KI-„Gehirne“ heute schon so hochentwickelt sind, wie werden sie dann erst in fünf oder zehn Jahren aussehen?

Die Chinesen setzen in ihren Fabriken bereits mehr Roboter ein als der Rest der Welt zusammen .

Da KI-gesteuerte Roboter immer effizienter in einer Vielzahl von Aufgaben werden, welche Rolle spielen menschliche Arbeitskräfte dabei? Vielleicht sollten wir anfangen, darüber nachzudenken. 1 2 Wir sollten vielleicht auch anfangen, darüber nachzudenken, wie zukünftige Kriege aussehen werden. Es wird immer einfacher, sich ganze Armeen von KI-gesteuerten Robotern vorzustellen, die alles in Sichtweite vernichten. Und die Fortschritte, die China im Bereich der Drohnenkriegsführung erzielt, sind wirklich beeindruckend … Zentral für die Drohnenkriegsführung ist die Fähigkeit, Masseneinsätze von unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs) zu koordinieren. Diese als Schwarmangriffe bekannte Taktik ist mit konventionellen Waffensystemen besonders schwer abzuwehren und zwingt das Militär daher, mit neuartigen Verteidigungssystemen zu experimentieren – von Hochleistungs-Mikrowellenwaffen bis hin zu fortschrittlichen Laserkanonen. Neben der Weiterentwicklung von Verteidigungstaktiken wirft die Schwarmtechnologie auch schwierige Fragen für Ingenieure auf, die Drohnen besser koordinieren wollen. Eine zentrale Frage betrifft die Organisation ihres Verhaltens, insbesondere die Frage, wie ein Bewusstsein zwischen den Waffensystemen geschaffen werden kann. Laut einem Bericht des Wall Street Journal vom Januar 2026 haben sich Forscher in China an der Tierwelt orientiert, um Drohnen das Jagen und Ausweichen potenzieller Ziele beizubringen. Sie integrieren das Verhalten von Falken, Wölfen und Kojoten in ihre KI-Systeme. Diese Entwicklung deutet auf umfassendere Trends im Drohnenentwicklungsprogramm Pekings hin. Dank seiner multifunktionalen Wirtschafts- und Forschungsinfrastruktur nutzt Peking seine leistungsstarke Fertigungsindustrie, um Hightech-Drohnen effizienter und kostengünstiger als andere Länder zu produzieren. Mit seiner dominanten Stellung in der globalen kommerziellen Drohnenproduktion führt China diese globale Revolution an, was potenziell weitreichende Folgen für seine Rivalen und die Kriegsführung im Allgemeinen haben kann. Wie kann man sich gegen eine riesige Anzahl hochentwickelter, KI-gesteuerter Drohnen verteidigen, die in großen Schwärmen jagen? Alle alten Paradigmen werden über Bord geworfen. Die Konflikte der Zukunft werden völlig anders aussehen als die Konflikte der Vergangenheit. Wenn wir in Rückstand geraten, werden wir in große Schwierigkeiten geraten. Aktuell liefern sich die Vereinigten Staaten und China einen erbitterten Wettlauf um die Vorherrschaft im Bereich der künstlichen Intelligenz. Was OpenAI und Anthropic im vergangenen Jahr erreicht haben, ist erstaunlich, aber auch chinesische Technologieunternehmen bringen weiterhin brandneue KI-Modelle auf den Markt … China feiert das chinesische Neujahr mit einer Flut neuer KI-Modelle. Technologieunternehmen wie Alibaba, ByteDance und Zhipu haben in den Wochen vor Chinas wichtigstem Feiertag neue Produkteinführungen angekündigt, während Branchenbeobachter in Kürze ein neues Deepseek-Modell erwarten. China wird weithin als ein wichtiger Konkurrent der Vereinigten Staaten im Wettlauf um die Einführung und Entwicklung von Modellen der künstlichen Intelligenz angesehen. Manche Experten meinen, dass wir, weil wir uns so sehr auf den Sieg im Wettlauf um die KI-Dominanz konzentrieren, die größere Bedrohung übersehen. Ein Experte warnt davor, dass wir, wenn die KI-Technologie weiterhin exponentiell wächst, bald mit einem Szenario konfrontiert sein könnten, in dem hochintelligente KI-Systeme gegen die Menschheit rebellieren und uns unterwerfen … Tech-CEOs befinden sich in einem Wettrüsten um künstliche Intelligenz, das die Menschheit auszulöschen droht, sagte der führende Informatiker Stuart Russell am Dienstag gegenüber AFP und forderte die Regierungen auf, die Notbremse zu ziehen. Russell, ein Professor an der University of California, Berkeley, sagte, die Chefs der weltweit größten KI-Unternehmen verstünden die Gefahren, die von superintelligenten Systemen ausgehen, die eines Tages die Menschheit beherrschen könnten. Vor zehn Jahren hätte man jeden, der so etwas gesagt hätte, für einen Spinner gehalten. Aber das ist vorbei. Russell glaubt tatsächlich, dass wir diesen KI-Unternehmen erlauben, „im Grunde russisches Roulette mit jedem Menschen auf der Erde zu spielen“ … „Dass Regierungen privaten Unternehmen erlauben, im Grunde russisches Roulette mit jedem Menschen auf der Erde zu spielen, ist meiner Ansicht nach eine totale Pflichtverletzung“, sagte Russell, eine prominente Stimme in Sachen KI-Sicherheit. Natürlich sollten wir uns nicht nur um eine KI-Rebellion sorgen. Ein Mensch könnte potenziell hochentwickelte KI-Systeme nutzen, um eine globale Tyrannei in einem Ausmaß zu errichten, wie wir sie in der Menschheitsgeschichte noch nie erlebt haben. In einer Welt, in der KI buchstäblich alles, was in der Gesellschaft vor sich geht, beobachten, überwachen, verfolgen und kontrollieren kann, wo könnte man sich noch verstecken? Wir haben uns wahrlich auf sehr gefährliches Terrain begeben, aber die Technologiekonzerne werden jetzt auf keinen Fall mehr umkehren.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 23.02.2026