Irans Kriegsplan durchgesickert: Chaos an mehreren Fronten soll US-Militär schwächen und die Weltwirtschaft zum Einsturz bringen

Die mit den Revolutionsgarden verbundene Zeitung Tasnim veröffentlichte Teherans vollständige Gegenangriffsstrategie.

DER PLAN:

Ballistische Raketen und Drohnenschwärme trafen innerhalb weniger Stunden jeden US-Stützpunkt in der Region.

Cyberangriffe legen US-Logistik- und Führungssysteme lahm

Marine-Schwarmtaktiken – kleine Boote mit Raketen überwältigen Kriegsschiffe

Blockade der Straße von Hormus → Ölpreis steigt auf 200 Dollar pro Barrel → globaler Zusammenbruch

️ Gleichzeitige Aktivierung der Hisbollah, der Huthis, irakischer Milizen und syrischer Streitkräfte

Der Vertreter des Obersten Führers drohte bereits damit, die USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland vom Zugang zu Hormuz auszuschließen.

Strategie: Nicht militärisch gewinnen – den Krieg so teuer und chaotisch gestalten, dass die USA ihn nicht mehr durchhalten können. An allen Fronten gleichzeitig kämpfen, bis Washington sich zurückzieht. (Kein Zufall: Nächsten Monat wird es zum dritten Mal in Folge während Purim eine Blutmondfinsternis geben)

Michael Snyder schreibt weiter:

Irans brandneue ballistische Raketen sind so unglaublich schnell, dass sie Israel in etwa 10 Minuten erreichen können

Der Krieg steht unmittelbar bevor. Am Freitag finden in Oman letzte Gespräche statt, doch niemand erwartet wirklich ein Ergebnis. Die USA fordern von Iran die Beendigung der Urananreicherung, die Begrenzung der Reichweite seiner Raketen, die Einstellung der Finanzierung von Stellvertretertruppen im Nahen Osten und das Ende der Tötungen von Demonstranten. Selbstverständlich werden die Iraner all dem nicht zustimmen.

Es sieht also so aus, als stünde ein großer Konflikt bevor, der sich deutlich vom Zwölftagekrieg unterscheiden wird. Die Iraner haben fieberhaft ihr Raketenarsenal wiederaufgebaut, und es ist nun größer und ausgefeilter als je zuvor. Tatsächlich haben sie erst kürzlich die Khorramshahr-4 öffentlich vorgestellt, die als „modernste ballistische Langstreckenrakete“ in ihrem Besitz gilt.

Der staatliche iranische Fernsehsender Press TV gab bekannt, dass der Iran am Donnerstag seine „modernste ballistische Langstreckenrakete“, die Khorramshahr 4, in einer der unterirdischen „Raketenstädte“ der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) stationiert hat.

Der Einsatz der Rakete erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Revolutionsgarden von einer defensiven zu einer offensiven Haltung wechseln, berichtete Press TV und fügte hinzu, dass dieser Kurswechsel „eine klare Botschaft an regionale und überregionale Gegner sendet“.

Die ballistische Rakete Khorramshahr-4 ist eine sehr gefährliche Waffe.

Es hat eine Reichweite von etwa 2.000 Kilometern und kann Geschwindigkeiten erreichen, die absolut atemberaubend sind …

Bei der Einweihung einer neuen Raketenstadt, die von der Luft- und Raumfahrtstreitmacht der iranischen Revolutionsgarde (IRGC) betrieben wird, am Dienstagabend war die ballistische Rakete Khorramshahr-4 unter den einsatzbereiten Systemen zu sehen, die auf dem Gelände stationiert sind – ein Ereignis, das Beobachter als Signal für eine neue Phase in der iranischen Abschreckungsstrategie werten.

Den veröffentlichten Informationen zufolge verfügt die Khorramshahr-4 über eine Reichweite von etwa 2.000 Kilometern und trägt einen 1.500 Kilogramm schweren Sprengkopf. Damit zählt sie zu den schwersten einsatzfähigen ballistischen Raketen Irans. Ihre Treffgenauigkeit wird mit rund 30 Metern angegeben, während ihre Geschwindigkeit außerhalb der Atmosphäre bis zu Mach 16 und innerhalb der Atmosphäre bis zu Mach 8 erreicht. Dies reduziert die Reaktionszeit gegnerischer Luftverteidigungssysteme erheblich.

Die Rakete ist mit einem manövrierfähigen Wiedereintrittskörper (MaRV), Mittelkurslenkung, reduziertem Radarquerschnitt und hoher Resistenz gegen elektronische Kampfführung ausgestattet. Analysten zufolge verbessert diese Kombination von Merkmalen ihre Durchschlagskraft gegen Raketenabwehrnetze erheblich.

Ältere iranische Raketen konnten von unseren Raketenabwehrsystemen relativ leicht abgefangen werden.

Die Khorramshahr-4 ist jedoch ein ganz anderes Kaliber.

Man sagt uns, es sei so schnell, dass es die Strecke von Iran nach Israel in etwa 10 Minuten zurücklegen könne …

Wenn Khorramshahr-4-Raketen auf israelische Großstädte abgefeuert werden, richten sie enormen Schaden an, selbst wenn sie nur konventionelle Sprengköpfe tragen.

Was aber, wenn sie in Wirklichkeit etwas anderes bei sich tragen?

Iran International berichtete Ende letzten Jahres , dass die Revolutionsgarden „biologische und chemische Sprengköpfe für die Langstreckenraketen des Landes entwickeln“…

Das iranische Korps der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) entwickelt biologische und chemische Sprengköpfe für die ballistischen Langstreckenraketen des Landes, wie informierte Militärkreise am Sonntag gegenüber Iran International mitteilten.

Die Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der Revolutionsgarden arbeiten an unkonventionellen Sprengköpfen für ballistische Raketen, während sie Raketenwerfer in die östlichen Regionen des Iran verlegen, so die Quellen.

Die Quellen, die aufgrund der Sensibilität des Themas um Anonymität baten, sagten, dass diese Aktivitäten in den letzten Monaten zugenommen hätten und inmitten steigender regionaler Spannungen und Teherans Besorgnis über die Möglichkeit einer weiteren direkten Konfrontation mit Israel und den Vereinigten Staaten verfolgt würden.

Was denken Sie, wie die Reaktion ausfallen wird, wenn biologische oder chemische Waffen gegen israelische Großstädte eingesetzt werden?

Dafür braucht man nicht viel Fantasie.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Iraner ihre ballistischen Langstreckenraketen zum Einsatz von schmutzigen Bomben nutzen könnten.

Das Regime in Teheran versteht, dass sein Überleben auf dem Spiel steht, wenn ein großer Krieg ausbricht, und so wird es wahrscheinlich alles, was es in seinem Arsenal hat, gegen uns einsetzen.

Neben furchterregenden neuen Raketen wird auch berichtet, dass China dem Iran hochmoderne Radarsysteme geliefert hat , die tatsächlich Tarnkappenflugzeuge aufspüren können…

Ein Krieg mit dem Iran wäre nicht einfach.

Ich hoffe, dass diejenigen, die unser Militär führen, dies verstehen.

Am Donnerstag warnte das Weiße Haus erneut, dass Krieg eine Option sei, falls die Verhandlungen scheitern…

Das Weiße Haus warnte am Donnerstag, dass Washington andere Optionen habe, falls die Diplomatie mit dem Iran scheitern sollte.

„Während diese Verhandlungen stattfinden, möchte ich das iranische Regime daran erinnern, dass dem Präsidenten als Oberbefehlshaber der mächtigsten Armee in der Geschichte der Welt neben der Diplomatie noch viele andere Möglichkeiten zur Verfügung stehen“, sagte Pressesprecherin Karoline Leavitt.

Ich glaube, der Trump-Regierung ist klar, dass die Verhandlungen zu nichts führen werden.

Ich glaube, sie nehmen an diesen Gesprächen teil, um zu zeigen, dass sie versucht haben, die Angelegenheit friedlich zu regeln.

Letztendlich will das Weiße Haus das Iran-Problem endgültig lösen.

Das ist etwas, worüber Vizepräsident JD Vance in einem kürzlich geführten Interview gesprochen hat …

„Aber im Grunde genommen wird der Präsident, wie er selbst sagte, in drei Jahren das Oval Office verlassen. Wer wird dann der nächste Präsident sein? Vielleicht bekommt man ja einen Verrückten, dem es egal ist, ob Iran Atomwaffen besitzt.“ Der Vizepräsident sagte, Trump wolle „eine langfristige Situation schaffen, die sicherstellt und bestätigt, dass Iran keine Atomwaffen erhält.“

Die einzige Möglichkeit, zu garantieren, dass der Iran keine Atomwaffe erlangt, besteht darin, das Regime in Teheran zu stürzen.

Wenn die Trump-Regierung das erreichen will, muss sie schnell handeln.

Denn wenn die Demokraten bei den Zwischenwahlen die Kontrolle über den Kongress erlangen, wird Präsident Trump in den Jahren 2027 und 2028 deutlich weniger Handlungsspielraum haben.

Wird ein überstürzter Angriff auf den Iran jedoch einen größeren regionalen Konflikt auslösen?

Davor hatten iranische Führungskräfte bereits gewarnt, und nun hat auch die Hisbollah eine ähnliche Warnung ausgesprochen …

Der politische Flügel der Hisbollah im libanesischen Parlament warnte davor, dass jeder US-Angriff auf den Iran einen umfassenderen regionalen Krieg auslösen würde.

„Irans feste und widerstandsfähige Haltung wird es dem Land ermöglichen, jeder potenziellen Aggression standzuhalten“, erklärte der Bündnispartner „Loyalität zur Widerstandsbewegung“ und fügte hinzu, dass die Vereinigten Staaten im Falle eines Krieges nicht in der Lage wären, die Folgen zu kontrollieren, und der Konflikt den gesamten Nahen Osten erfassen würde.

Apropos Hisbollah: Israel hat gerade eine weitere Welle von Luftangriffen auf eine Reihe hochsensibler Ziele im Libanon durchgeführt…

Laut Angaben der israelischen Streitkräfte wurden bei einer Welle israelischer Luftangriffe im Libanon mehrere unterirdische Waffenlager der Hisbollah getroffen.

Nach Angaben der israelischen Streitkräfte befanden sich die angegriffenen Tunnelschächte an Hisbollah-Standorten in der Region Marjaayoun im Südlibanon, in der Nähe von Baalbek im östlichen Bekaa-Tal und in der Region Hermel im Nordlibanon.

Das Militär gibt an, in den letzten Monaten Aktivitäten der Hisbollah an den betreffenden Orten festgestellt zu haben, was einen Verstoß gegen die Vereinbarungen zwischen Israel und dem Libanon darstelle.

Alles, was in den letzten Jahrzehnten im Nahen Osten geschehen ist, hat auf diesen Moment hingearbeitet.

Nun steht ein finaler Showdown mit dem Iran bevor, und sobald die Raketen fliegen, gibt es kein Zurück mehr.

Interessanterweise lehrt der schiitische Islam, dass der Mahdi während eines großen Krieges wieder erscheinen wird.

Die Iraner freuen sich möglicherweise sogar auf den bevorstehenden Konflikt, weil sie davon überzeugt sind, dass er das Erscheinen des 12. Imams zur Folge haben wird.

Die Iraner sehen die Welt ganz anders als wir, und wir sollten nicht unterschätzen, wozu sie fähig sind.

Quellen: PublicDomain/news-pravda.com am 08.02.2026