Israel wurde dabei ertappt, wie es aus Militärflugzeugen hochdosierte Chemtrails über Nachbarländern versprühte, mit dem Ziel, die Landschaft zu zerstören, die Bevölkerung zu vergiften und Gesellschaften zu verwüsten.

Der libanesische Präsident Joseph Aoun verurteilte die Operation umgehend als „Verbrechen gegen Umwelt und Gesundheit“ und als „eklatanten Verstoß gegen die libanesische Souveränität“.

Die libanesischen Ministerien für Landwirtschaft und Umwelt gaben eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie dies als einen „schweren Akt der Aggression“ bezeichneten, der Ernten vernichtet, Boden und Wasser vergiftet, die Lebensgrundlagen der Bauern zerstört und die gesamte Nahrungskette gefährdet.

Sie warnten vor weitreichenden Gefahren für Bestäuber, Ökosysteme und die menschliche Gesundheit – klassische Merkmale von gezielten Populationsreduzierungsmaßnahmen aus der Luft.

UNIFIL-Friedenstruppen wurden von israelischen Streitkräften angewiesen, während des Abwurfs aus geringer Höhe Schutz zu suchen. Israel bezeichnete den Abwurf als „ungiftige chemische Substanz“.

Doch die Beweislage spricht eine andere Sprache: Videos zeigen eine umfassende Luftbildaufnahme über landwirtschaftlichen Gebieten, die die anhaltenden, sich ausbreitenden Spuren widerspiegelt, die Chemtrail-Beobachter seit Jahrzehnten über amerikanischen Städten, Ackerland und ländlichen Gebieten dokumentiert haben. (Freigegebene MKULTRA-Akten enthüllen „Massenverabreichung“ mit Chemtrails und Impfstoffen zur Kontrolle ganzer Bevölkerungen)

In den Tagen vor dem Vorfall tauchten außerdem Videos auf, die israelische Flugzeuge zeigten, die offenbar dreimal innerhalb einer Woche landwirtschaftliche Gebiete in Syrien besprühten.

Für diejenigen, die mit der Chemtrail-Affäre vertraut sind, ist dies keine neue Masche – es handelt sich um eine Eskalation desselben verdeckten Programms zur atmosphärischen Versprühung von Giftstoffen, das mutmaßlich von globalen Mächten, darunter den USA und ihren Verbündeten, durchgeführt wird.

Glyphosat, das aufgrund seiner bodenzerstörenden und gesundheitsschädlichen Eigenschaften schon lange im Verdacht steht, Bestandteil von Chemtrail-Mischungen zu sein, wird nun offenbar in offenen Militäroperationen als Waffe eingesetzt.

Während die Mainstream-Medien es als „Herbizidversprühung“ bezeichnen, deckt sich die Methode – das Versprühen von Giftstoffen durch Militärflugzeuge über zivilem Gebiet – perfekt mit den Berichten von Whistleblowern über Chemtrails, die mit Schwermetallen, biologischen Kampfstoffen und inzwischen bestätigten Karzinogenen versetzt sind, um die Bevölkerung langsam zu schwächen und Gebiete unbewohnbar zu machen.

Dieser Vorfall knüpft an die Verwüstungen an, die der Konflikt mit der Hisbollah vor über einem Jahr im Südlibanon angerichtet hat: Weißer Phosphor verbrannte Olivenhaine und Wälder, Schwermetalle verseuchten Böden und Streumunition verwandelte Felder in Minenfelder.

Der Umweltaktivist Hisham Younes von Green Southerners beschrieb die Glyphosatschicht als eine Verschlimmerung eines ohnehin schon geschädigten Ökosystems und betonte die „kumulativen, komplexen und tiefgreifenden Auswirkungen“ auf die gestresste Vegetation, Bestäuber und Insektenwelt.

Er brachte dies mit einem „Erbe kolonialer Praktiken“ in Verbindung, bei denen bewusst und langfristig Strategien der verbrannten Erde angewendet wurden, um Leben und Lebensgrundlagen zu untergraben – Worte, die an das erinnern, was Chemtrail-Forscher über die versteckte Agenda des Geoengineerings gesagt haben.

Das Muster erstreckt sich auch auf die Region: Laut Menschenrechtsbeobachtern wurden Ende Januar 2026 wiederholt ähnliche israelische Flugzeuge beim Besprühen von landwirtschaftlichen Flächen in der syrischen Provinz Quneitra dokumentiert.

Kein Zufall – es sieht nach einem koordinierten Ökozid über Grenzen hinweg aus. Israel hat sich zu den Vorwürfen nicht geäußert und schweigt weiterhin, während die Debatte um Chemtrails weltweit an Bedeutung gewinnt.

In den USA, wo anhaltende Kondensstreifen endlose Debatten und Bürgerbeobachtungen ausgelöst haben, taten Skeptiker die Verbindung von Glyphosat einst als Randerscheinung ab.

Der Libanon bereitet rechtliche und diplomatische Schritte vor, möglicherweise über den UN-Sicherheitsrat, während die UN ihre Besorgnis über langfristige humanitäre Risiken für Ackerland und die Rückkehr der Zivilbevölkerung zum Ausdruck bringt.

Für Chemtrail-Beobachter ist dies jedoch eine Bestätigung – der Beweis dafür, dass der Einsatz chemischer Waffen aus der Luft keine Theorie ist, sondern bereits stattfindet und die Erde mit jedem Sprühstoß vergiftet.

#Syria: this morning, an Israeli agricultural plane was filmed spraying a substance over farmland in the center of #Quneitra province. This is the 3rd such spraying in less than a week. https://t.co/fsB4Xhlyt0 pic.twitter.com/bT3O4tW6dU — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) January 30, 2026

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 07.02.2026