Jeffrey Epstein starb nicht in seiner Zelle: Er wurde an einem anderen Ort ermordet

Eine logische Rekonstruktion der Extraktion, der Verhöre und der Vertuschung, die die Akten vom Februar 2026 implizieren.

Als jemand, der regelmäßig seitenweise über die unterschiedlichsten Themen schreibt, muss ich etwas gestehen: Ich habe dem Jeffrey-Epstein-Skandal nur oberflächliche Aufmerksamkeit geschenkt. Von Dr. Mathew Maavak

Dies liegt nicht an mangelndem Interesse. Es liegt vielmehr an dem abduktiven Denkprozess, der meine Interpretation globaler Angelegenheiten seit Langem prägt. Von Anfang an – also seit über einem Jahrzehnt – ging ich davon aus, dass es für Epstein nur zwei mögliche Ausgänge geben würde.

Wenn sein pädophiles Netzwerk mehrere hundert hochrangige Persönlichkeiten der westlichen Welt umfasste, dann hätte Epstein höchstens einige Jahre in einem Gefängnis mit niedrigem Sicherheitsstandard verbüßen müssen. Er würde reden, einen Deal aushandeln und sich ins stille Exil zurückziehen.

Doch wenn sein Netzwerk tatsächlich so weitreichend war, dass es die gesamte westliche und islamische Welt zu Fall bringen konnte – wenn die Namen auf seinen Listen tatsächlich die einflussreichsten Persönlichkeiten aus Regierungen, Geheimdiensten und dem globalen Finanzwesen umfassten –, dann wäre Epstein tot. Nicht durch Selbstmord und nicht so, wie es Internet-Detektive immer wieder vermuten.

Dieses binäre Denkmuster ist der Grund, warum ich die Epstein-Schlagzeilen über die Jahre hinweg nur kurz überflogen habe, sobald sie erschienen. Ich musste nicht jede Wendung verfolgen. Es reichte mir, zu beobachten, in welche Richtung die Beweislage tendierte.

Eine Hypothese ist kein Beweis. Das muss sie auch nicht sein. Sie muss lediglich vertretbar, logisch schlüssig und mit bekannten Fakten vereinbar sein, bis sie entweder als glaubwürdig gilt oder sich als falsch erweist. Ich glaube, die kürzlich erfolgte Veröffentlichung der Epstein-Akten hat meiner Hypothese zusätzliches Gewicht verliehen.

Jeffrey Epstein starb nicht in seiner Gefängniszelle. Er wurde höchstwahrscheinlich an einem anderen Ort ermordet, nachdem er zu seinem Wissen verhört worden war.

Doch bevor wir uns damit befassen, wie er gestorben ist, wollen wir zunächst untersuchen, warum er sterben musste. (Wirtschaftsexperte: Epstein war Agent für den privaten Geheimdienst der Familie Rothschild)

Warum die Theorie „Epstein lebt“ scheitert

Die Theorie, Epstein sei noch am Leben und schlürfe in Tel Aviv oder einem anderen geheimen Versteck mit Adrenochrom versetzte Piña Colada, ist verlockend. Doch sie hält der Realität nicht stand.

Die kürzliche Freigabe der Epstein-Akten hat den Kreis der verwickelten Persönlichkeiten nur noch erweitert; er reicht von Oligarchen und Staatsmännern über Akademiker bis hin zu Mitgliedern von Königshäusern. Sein Freundes- und Mitarbeiterkreis beherrscht buchstäblich die Welt.

Daher besteht mit jedem Tag, den ein lebender Epstein atmet, die Gefahr, entdeckt, wieder gefasst oder durchgesickert zu werden. In der Welt der Geheimdienste und des organisierten Verbrechens lässt man eine Person – oder besser gesagt, eine Belastung – nicht anonym und ungestört leben. Das Risiko ist zu existenziell.

Ein lebender Epstein ist ein loser Faden, der das Netz des globalen Pädophilie-Skandals entwirren könnte. Im Zeitalter von Mobilfunk, Gesichtserkennung und allgegenwärtiger Überwachung gibt es für ihn praktisch keinen Ort mehr, an dem er sich verstecken kann.

Sollte seine neue Identität jemals von einem feindlichen Staat oder einem mächtigen nichtstaatlichen Akteur aufgedeckt werden, würden diese keine Mühen scheuen, ihn zu entführen und Geheimnisse zu erlangen, die für westlich orientierte Nationen äußerst schädlich wären. Er ist nicht nur eine Belastung für seine ehemaligen Freunde, sondern auch eine potenzielle Quelle für deren Geheimdienstinformationen.

Folglich ist die Theorie, dass „Epstein noch lebt“, nicht nur fragwürdig, sondern logisch unplausibel.

Ja, Israel ist ein möglicher Zufluchtsort für Epstein. Es diente schon früher als Zufluchtsort für flüchtige Pädophile. Sollte Epstein jedoch jemals in Israel gefunden werden, würde dies Tel Aviv direkt in die größte Erpressungsoperation der Geschichte verwickeln. Die Risiken sind schlichtweg unkalkulierbar, selbst für Israel.

Könnte er nun als Sicherheitsgarantie für künftige hochrangige Infiltratoren dienen? Theoretisch ja. Doch die operativen Risiken, ihn am Leben zu lassen, würden jeden spekulativen Rekrutierungsnutzen bei Weitem übersteigen. Jeder halbwegs vernünftige Geheimdienst weiß, dass ein lebender Epstein eine tickende Zeitbombe ist, kein Gewinn für die Rekrutierung.

Lücken in der Erzählung

Die offizielle Version ist ein Märchen, das Wunder erfordert: Kameras, die außerhalb der Zelle des wertvollsten Gefangenen der Welt versagen; zwei Wärter, die gleichzeitig einschlafen – oder unerlaubt abwesend sind – für bis zu acht Stunden, einigen Berichten zufolge; und ein Mann, der angeblich so entschlossen ist, sich das Leben zu nehmen, dass er sich nackt auszieht, eine Schlinge bastelt und sich in einer Einrichtung umbringt, die genau das verhindern soll.

Die Kameras versagten nicht aufgrund von Inkompetenz der Regierung. Sie wurden deaktiviert, weil ein Einsatz bevorstand. Das Zeitfenster – jene Stunden, in denen die Wachen praktischerweise „schliefen“ – war keine Fahrlässigkeit. Es war ein Zeitfenster, um eine hochrangige Person zu befreien.

Die Autopsiebefunde sind in vielerlei Hinsicht fragwürdig. Dr. Michael Baden, der Gerichtsmediziner, der Epsteins Autopsie im Auftrag von dessen Familie begleitete, erklärte unmissverständlich, dass die Verletzungen nicht zu einem Erhängen passen .

Epstein erlitt drei separate Frakturen – eine am Zungenbein und zwei am Schildknorpel. In fünf Jahrzehnten der Untersuchung von Erhängungssuiziden hat Dr. Baden nach eigenen Angaben noch nie drei derartige Frakturen in einem bestätigten Suizidfall gesehen. Er schätzt den Todeszeitpunkt auf etwa 4:30 Uhr morgens – rund zwei Stunden bevor die Wachen die Leiche „entdeckten“.

Das Verletzungsmuster deutet viel eher auf eine Tötung durch Strangulation hin, also auf Druck, der von hinten mit den Händen oder einem Arm ausgeübt wird. Die damalige leitende Gerichtsmedizinerin Barbara Sampson, die bei der Autopsie nicht anwesend war, revidierte später die ursprünglichen Befunde und erklärte den Tod zum Selbstmord. Im ursprünglichen Autopsiebericht blieben die Felder für „Selbstmord“ und „Tötung“ auffällig leer.

Ob es Mord oder Selbstmord war, eine Frage verlangt nach einer Antwort: Woher wusste Epstein genau, in welcher Nacht die Kameras ausfallen und die Wachleute ihre vorgeschriebenen Kontrollen verschlafen würden? Die statistische Wahrscheinlichkeit für ein solches Zusammentreffen ist astronomisch gering.

Der Wachposten befand sich etwa fünf Meter von seiner Zelle entfernt. Wenn er sterben wollte, hätte er es jede Nacht tun können, in jedem der 30-Minuten-Intervalle, in denen die Wachen seine Zelle kontrollierten. Er wählte die Nacht, in der das gesamte System ausfiel.

Nichts an den Sicherheitsvorkehrungen, der an einer Leiche geleisteten Ersten Hilfe – die praktischerweise auch noch fotografiert wurde – oder dem Autopsiebericht ergibt Sinn. Das war kein Selbstmord und kein Versehen. Es war eine Vertuschung.

Jeffrey Epstein starb nicht in dieser Zelle.

Habeas Corpus?

Dann stellt sich die Frage, wie die Leiche das Gebäude tatsächlich verlassen konnte. Neu freigegebene Akten des Justizministeriums, die im Februar 2026 im Rahmen des Epstein Files Transparency Act veröffentlicht wurden, bestätigen, dass Gefängnisbeamte am 10. August 2019 um 7:30 Uhr eine aufwendige Täuschung inszenierten . Ein Gefängnisaufseher wies die Mitarbeiter des Metropolitan Correctional Center in New York an, aus Kisten und Laken eine Attrappe einer Leiche zu basteln, die wie ein auf einer Trage schlafender Mensch aussah.

Diese Attrappe wurde in einen weißen Lieferwagen verladen, der deutlich mit dem Logo des Büros des leitenden Gerichtsmediziners gekennzeichnet war, und durch das Haupttor hinausgeschickt. Die versammelten Medienvertreter folgten dem Wagen pflichtbewusst, in dem Glauben, Epsteins sterbliche Überreste zu verfolgen.

Warum diese aufwendige List? Und wie kam es, dass die Medien plötzlich mobilisierten, obwohl der gesamte Gefängniskomplex während des angeblichen Selbstmords wie gelähmt gewesen war? Wurde die Presse absichtlich auf die falsche Fährte gelockt?

Während die Presse dem Lockvogel hinterherjagte, wurde die Leiche in einen unauffälligen schwarzen Wagen verladen, der an einer Laderampe hinter dem Krankenhaus stand. Laut FBI-Verhörprotokollen aus dem Jahr 2019, die in den freigegebenen Akten enthalten sind, konnte der Wagen so unbemerkt mit Epsteins Leiche abfahren. Der Fotograf der New York Post, William Farrington, machte exklusive Aufnahmen von Epsteins Leiche in einem schwarzen Leichensack, die hinter dem Krankenhaus in den schwarzen Lieferwagen verladen wurde, während die übrigen Journalisten auf der anderen Seite abgelenkt waren.

Warum also diese aufwendige List? Lieferte Farrington etwa unwissentlich den Beweis für eine Art Habeas Corpus ?

Das schwarze Fahrzeug transportierte Epsteins Leiche angeblich vom Gefängnis zu einer gesicherten Einrichtung, wo die Identifizierung abgeschlossen wurde. Tage später, nach der Autopsie, wurden seine sterblichen Überreste vom Flughafen Teterboro nach Florida geflogen, um dort beerdigt zu werden. Auf dem IJ Morris Star of David Cemetery in Palm Beach County wurde er in einem namenlosen Grab beigesetzt .

Ein Grabplatz dort kostete über 250.000 Dollar. Die Steintafel an seinem Grab wurde durch eine leere Platte ersetzt – eine Entscheidung, die sein Bruder Mark Epstein nicht erklären wollte und Reportern lediglich sagte: „Das geht niemanden einen Scheißdreck an.“ (Das wäre ein treffender Nachruf für den verstorbenen, unbetrauerten Jeffrey gewesen.)

Aber halten wir hier kurz inne. Wie viele unmarkierte Gräber mit einer leeren Grabplatte, und sei sie noch so klein, gibt es auf einem vornehmen jüdischen Friedhof in Florida? Ist Ihnen klar, wie absurd das klingt?

Wenn die Behörden so weit gingen, die Öffentlichkeit über den Leichentransport zu täuschen – wenn sie Attrappen von Leichen anfertigten und Lockvögel einsetzten, während sie die echte Leiche in einem unauffälligen schwarzen Fahrzeug heimlich herausschmuggelten –, warum sollte irgendjemand auch nur ein Wort darüber glauben, wo und wie der Tod tatsächlich eingetreten ist? Bei der Täuschung ging es nicht darum, ein Medienchaos zu vermeiden. Es ging darum, die öffentliche Meinung über eine Leiche zu kontrollieren, die eine Geschichte erzählte, die vertuscht werden musste.

Das Verhör

Nun kommen wir zum wahren Zweck des schwarzen Lieferwagens. Ich glaube, dass dieses Fahrzeug, und möglicherweise weitere, nicht nur dazu diente, eine Leiche zu transportieren. Sie dienten dazu, den lebenden Epstein zu einem sicheren Haus zu bringen, wo er verhört werden sollte.

Warum ist dies das wahrscheinlichste Szenario? Weil Epstein nicht nur ein Pädophiler war. Er war eine Schlüsselfigur in einem Erpressungsnetzwerk, das die Elite der westlichen und islamischen Welt in seinen Bann zog. Er verwickelte sie nicht nur in sexuelle Verbrechen; er wusste, wo Billionen von Dollar – ja, Billionen, legale wie illegale – versteckt waren. Er wusste mit ziemlicher Sicherheit, wo die wahren Leichen buchstäblich vergraben lagen, Geheimnisse, die Jahrzehnte zurückreichten.

Und er wusste auch, was mit dem Cybersicherheits-Superstar John McAfee passiert war.

McAfee, der im Juni 2021 tot in einer spanischen Gefängniszelle aufgefunden wurde, hatte die Welt Monate zuvor gewarnt. „Wenn ich mich erhänge, wie Epstein, ist es nicht meine Schuld“, twitterte er aus dem Gefängnis. Er ließ sich sogar „ $WHACKD“ auf den Arm tätowieren und erklärte: „Wenn ich Selbstmord begehe, dann habe ich es nicht getan. Ich wurde umgebracht.“ Stunden nachdem sein Tod als Selbstmord eingestuft worden war, postete sein Instagram-Account einen einzelnen Buchstaben: „Q“. Das Muster war eindeutig. Die Erklärung war bereits vor der Urteilsverkündung als Beweismittel vorgelegt worden.

Wie oft haben wir diese Floskel schon gehört, bevor eine unliebsame Persönlichkeit starb? Es ist so zur Routine geworden, dass mittlerweile alle Podcaster vor kontroversen Folgen vorsorglich klarstellen: „Ich bin nicht suizidgefährdet.“

Was geschah also wirklich in der Nacht, in der Epstein angeblich starb?

Extraktion und Verhör

Irgendwann in den frühen Morgenstunden des 10. August 2019 drang ein Einsatzteam in das Metropolitan Correctional Center ein. Es handelte sich nicht um eine zufällige Aktion, sondern um eine koordinierte Geheimdienstmaßnahme mit berechtigtem Zugangsberechtigten. Die Wachen erhielten vermutlich den Befehl, sich zurückzuziehen.

Die Kameras wurden deaktiviert. Möglicherweise waren diese Einsatzkräfte bereits Tage zuvor in der Einrichtung eingeschleust worden. Andernfalls wäre ihr Eindringen von funktionierenden Kameras aufgezeichnet worden. Soweit mir bekannt ist, hat kein Medium die Ein- und Ausgänge unbefugter Personen in der Woche vor dem folgenschweren Ereignis untersucht.

Es gibt Hinweise darauf, dass etwas im Gange war. Aufnahmen einer Überwachungskamera von 22:39 Uhr – etwa acht Stunden vor dem Auffinden von Epsteins Leiche – zeigen eine mysteriöse Gestalt in orangefarbener Gefängnisuniform, die sich Epsteins Zellenbereich nähert.

Die Gefangenen hätten zu dieser Zeit eigentlich eingeschlossen sein sollen. Wer war diese Person? Wärter und Gefängnisbeamte haben keine glaubwürdige Erklärung abgegeben. Die Aufnahmen legen nahe, dass sich Einsatzkräfte möglicherweise schon lange vor dem offiziellen Evakuierungszeitraum in der Einrichtung befanden.

Epstein wurde vermutlich im Voraus über die geplante Evakuierung informiert. Möglicherweise wurden ihm Zusicherungen gegeben: Er würde hinausgeführt, ein katastrophales Sicherheitsversagen würde inszeniert und er würde offiziell als flüchtiger Verbrecher mit einem Interpol-Fahndungsaufruf (Red Notice) eingestuft. Im Gegenzug würde er eine Gesichtsrekonstruktion erhalten und einen beträchtlichen Teil seines Vermögens behalten dürfen – vorausgesetzt, er würde sich völlig aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

Warum ich das für plausibel halte? Sehen Sie sich das Video unten an. Tage vor seinem Tod entwarf Epstein offenbar in seiner Zelle einen Fluchtplan. Oder zumindest spielte er die Durchführbarkeit eines Plans durch, der ihm bereits unterbreitet worden war.

In diesem Szenario verließ Epstein das Gefängnis über einen zuvor freigegebenen Weg und gelangte zu einem unauffälligen Fahrzeug – nicht dem schwarzen Lieferwagen, sondern einem anderen –, das an einem beliebigen Punkt des Gefängniskomplexes wartete. Von dort wurde er an einen privaten Ort gebracht, vermutlich zu einem sicheren Haus in New York oder New Jersey.

Und genau hier begann der Verrat.

Statt Freiheit wurde er in den folgenden Stunden, vielleicht sogar Tagen, verhört und gefoltert. Epstein war ein impulsiver Kontrollfreak mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Er war kein ausgebildeter Agent, sondern ein Betrüger, der sich Reichtum und Macht erschlichen hatte. Unter physischem und psychischem Druck halten Männer wie Epstein nicht stand. Sie brechen zusammen. Und zwar schnell.

Ich bin der Ansicht, dass Epstein innerhalb von Minuten geplaudert hat. Nicht Stunden. Minuten.

Er verriet Standorte, Namen und Zugangsdaten. Er gab die Architektur seines Erpressungsimperiums preis , zu der vermutlich die voneinander getrennten Server, die Offshore-Datenspeicher und die verschlüsselten Totmannschalter gehörten, die im Falle seines unerwarteten Todes kompromittierendes Material freigeben sollten. Nachdem er jedes Geheimnis preisgegeben hatte, war er nichts weiter als eine Belastung, die beseitigt werden musste.

Schlüssel und Laufwerke

Epstein war ein gerissener Strippenzieher. Er wusste besser als jeder andere, dass die Leute in seinem Umfeld Probleme eher beseitigten als lösten. Er hätte die Möglichkeit von Folter und Ermordung vorhergesehen. Er wusste auch, dass er unter genügend Druck wie ein Schwein quieken würde. Wie kann man sich also davor schützen?

Epstein hätte seine Geheimnisse nicht an einem einzigen Ort versteckt. Er verfügte über alle finanziellen, fachlichen und finanziellen Mittel. Er hätte seine Freunde aus der Tech-Branche kontaktiert, um technische Spezialisten zu finden, die einen verteilten digitalen Totmannschalter entwickeln konnten .

Dieser hätte aus in einzelne Bereiche unterteilten Servern bestehen können, von denen jeder Fragmente des Gesamtbildes enthielt, oder aus separaten Datensilos mit Kopien des gesamten Datenschatzes. Er hätte dafür gesorgt, dass einige Speicherorte selbst ihm unbekannt blieben. Bestimmten vertrauten Vertrauten wären die Schlüssel zum Entsperren gegeben worden, jedoch nicht die Standorte der Server und Festplatten selbst.

Die kürzlich veröffentlichten Akten bestätigen, dass es sich hierbei nicht um bloße Spekulationen handelte. Türkische Medien berichteten über die Epstein-Akten und merkten an, dass die Ermittler davon ausgehen, dass Epsteins Festplatten, Server und USB-Sticks – mit Terabytes an elektronischen Archiven – vom US-Justizministerium beschlagnahmt wurden und weiterhin unter Verschluss gehalten werden.

Das berüchtigte „Schwarze Buch“ mit Hunderten von Namen war nur die Spitze des Eisbergs. Darunter verbarg sich die wahre Währung von Epsteins Imperium: Kompromat in globalem Ausmaß.

Deshalb bin ich überzeugt, dass Ghislaine Maxwell als Einzige wegen direkter Beteiligung am Epstein-Skandal angeklagt wurde. Sie gehörte zu denen, die Schlüssel oder Passwörter besaßen , aber nicht die Festplatten selbst.

Die kürzlich von Bloomberg analysierten E-Mails zwischen ihnen zeigen, dass Maxwell ausländische Bankkonten mit Epsteins Adressen eröffnete, als Geschäftsführerin in einem seiner wichtigsten umsatzstärksten Unternehmen fungierte und ihn selbst bei den heikelsten juristischen Details strategisch beriet. Sie war tief in die operativen Abläufe eingebunden, blieb aber von den wichtigsten Datenquellen fern.

Es wäre eine einfache, aber geniale Strategie gegen jeden Eliminierungsplan gewesen: die Giftpillen so weit zu verteilen, dass die Tötung des Mannes selbst nur ihre Freisetzung auslöst.

Totmannschalter

Epstein könnte auch ein System namens „Totenhand“ in Auftrag gegeben haben. Dabei handelt es sich um ein System, das nach der Aktivierung in regelmäßigen Abständen Daten an vordefinierte Empfänger ausgibt. Meldet sich der Karteninhaber nicht, werden die Daten nach und nach gelöscht.

Betrachten wir nun, was in den Wochen vor der erzwungenen Veröffentlichung der Epstein-Akten durch das Justizministerium geschah. Präsident Donald Trump, FBI-Direktor Kash Patel und Justizministerin Pam Bondi leugneten öffentlich die Existenz solcher Akten – ein völliger Umschwung gegenüber Trumps Haltung während seines Präsidentschaftswahlkampfs. Doch plötzlich vollzog das Justizministerium eine mysteriöse Kehrtwende und veröffentlichte die Akten, wenn auch mit schlampigen Schwärzungen und wobei etwa 50 % der Dokumente weiterhin zurückgehalten wurden.

Warum?

Meine Theorie: Der Mechanismus des toten Mannes wurde aktiviert. Vielleicht verriet Epstein während des Verhörs, dass sein System bereits in Gang gesetzt war. Sein Bluff wurde durch die Vernehmung in Einzelhaft aufgedeckt. Deshalb glaube ich, dass Epstein noch Wochen, vielleicht sogar Monate oder Jahre lebte, bevor er tatsächlich getötet wurde.

Die Verantwortlichen mussten wissen, ob der Mechanismus des toten Mannes tatsächlich aktiviert war. Sie brauchten Zeit, um dies zu überprüfen, Nachforschungen anzustellen und festzustellen, ob seine Isolation – obwohl die Behörden ihn bereits für tot erklärt hatten – genau die Katastrophe auslösen würde, die sie verhindern wollten.

Er wurde erst ausgeschaltet, als die Bedrohung durch ein solches Gespenst als unwahrscheinlich erschien. Doch dann, irgendwann Ende 2025 oder Anfang 2026, könnte der Schalter umgelegt worden sein. Vielleicht hat ein vertrauter Mitarbeiter einen Check-in verpasst. Vielleicht hat ein Server einen vorprogrammierten Empfänger kontaktiert. Vielleicht hat Epsteins eigenes Schweigen, das eine voreingestellte Zeitspanne überschritten hat, die Kettenreaktion ausgelöst.

Wenn das tatsächlich der Fall war, hatte das Justizministerium keine andere Wahl, als so viel wie möglich so schnell wie möglich zu veröffentlichen, um die Folgen einer unkontrollierten Veröffentlichung abzumildern. Bei der Veröffentlichung ging es nicht um Transparenz, sondern um Schadensbegrenzung.

Und die schlampigen Schwärzungen? Absicht. Ein Signal an Eingeweihte, dass sich die Spielregeln geändert hatten. Eine Ablenkung, während eine weltweite Operation gestartet wurde, um diese Server und Festplatten aufzuspüren und zu zerstören, bevor weiterer Schaden entstand.

Ein letzter Test

Es gibt eine Möglichkeit, einen Teil dieser Theorie zu beweisen: die Exhumierung von Epsteins Leiche und unabhängige DNA-Analysen. Die sichtbaren Unstimmigkeiten in den körperlichen Merkmalen der Leiche – insbesondere die Form von Nase und Ohr – haben Online-Detektive und forensische Experten auf verdächtige Abweichungen aufmerksam gemacht. Die Ohrmorphologie gilt, ähnlich wie Fingerabdrücke, als individuell einzigartig und im Erwachsenenalter stabil. Einige Studien sprechen von einer über 99%igen Genauigkeit bei der Identifizierung.

Doch hier liegt der Haken: Das Judentum befürwortet keine Exhumierung. Und Epstein wurde auf einem jüdischen Friedhof beigesetzt. Das ist historisch ironisch: Es wird allgemein vermutet, dass der NS-Gestapo-Chef Heinrich Müller – besser bekannt als „Gestapo Müller“ – in den letzten chaotischen Tagen des Dritten Reichs eilig auf einem jüdischen Friedhof in Berlin beerdigt wurde. Exhumierung und DNA-Analyse waren aufgrund jüdischer Gesetze und Empfindlichkeiten nie möglich.

Dasselbe Hindernis schützt nun auch Epsteins Grab. Doch selbst wenn eine Exhumierung durchgeführt würde und DNA-Tests einen positiven Befund ergaben, würde irgendjemand den Ergebnissen Glauben schenken? Die Realität ist längst darüber hinaus. Das Vertrauen ist dahin. Und das aus gutem Grund.

Schlussbetrachtung

Was halten Sie also von meiner Hypothese?

In einer Welt, die von allgegenwärtigen Lügen und systematischer Irreführung geprägt ist, bin ich überzeugt, dass diese These auf absehbare Zeit haltbar bleiben wird. Selbst wenn neue Entwicklungen eintreten, vermute ich, dass diese eher die Details und die Abfolge präzisieren werden, nicht aber die zugrundeliegende Hypothese selbst.

Jeffrey Epstein starb nicht in dieser Zelle. Er wurde aus ihr geholt, verhört, an einem anderen Ort getötet und als Requisite zurückgebracht. Die Zelle war nur der Schauplatz, den man Ihnen zeigen wollte. Es war nicht der Ort, an dem er seinen letzten Atemzug tat.

Und irgendwo, auf Servern, die über den Globus verstreut sind, sind die Beweise dafür, was er wusste und wen er kannte, entweder vernichtet oder warten darauf, dass der nächste Tote seine Karten ausspielt.

