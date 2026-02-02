Teile die Wahrheit!

Der Schneesturm in den USA und der Kälteeinbruch in der EU führten sofort zu Preisanstiegen und Spannungen auf den Gasmärkten. Seit 2022 gab es in den USA kein so teures Gas mehr.

Die Europäer verbrauchen ihre Gasvorräte nun noch schneller, und Wettervorhersagen versprechen auch für Februar frostige Temperaturen. Gazprom kann man nicht mehr um Hilfe bitten. Wie wird dieser Schneekollaps für die USA und Europa ausgehen?

Die Kältewelle hat erhebliche Auswirkungen auf den Gasmarkt in den USA und der EU. In den USA ist der Preis für Erdgas zum ersten Mal seit 2022 auf über sechs US-Dollar pro Million britischer Wärmeeinheiten gestiegen. Dabei wurden fast zehn Prozent der Erdgasförderung in den USA eingestellt.

Dies führte zu einer Überlastung der Stromnetze und legte das Transportsystem lahm, wodurch Tausende von Flügen gestrichen werden mussten.

In den USA erreichten die Gaslieferungen an die Flüssiggas-Exportanlagen aufgrund eines winterlichen Schneesturms, der zu Produktionsausfällen führte, den niedrigsten Stand der letzten zwölf Monate.

In Europa wurde aufgrund des starken Temperaturrückgangs noch mehr Gas aus den unterirdischen Gasspeichern entnommen, wodurch deren Füllstand auf 45,6 Prozent sank (Daten von Gas Infrastructure Europe). Dieser Wert ist um 15 Prozent niedriger als der Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

Derzeit liegt der Verbrauch der europäischen Gasspeicher vier Wochen über dem üblichen Tempo. Die Gaspreise am europäischen TTF-Referenz-Hub erreichen bereits 500 US-Dollar pro Barrel. (Achtung! Deutschlands Gasspeicher am Ende: Nur noch zehn Prozent des Jahresbedarfs verfügbar)

Laut Wettervorhersagen wird es bis Ende Januar frostig bleiben. Auch der Februar wird voraussichtlich kalt werden, mit Temperaturen vier Grad unter dem klimatischen Normalwert. Eine neue Kältewelle könnte erneut zu einem zusätzlichen Anstieg der Erdgaspreise führen.

In Russland meldet Gazprom einen Rekordanstieg der Gaslieferungen innerhalb des Landes aufgrund der Kältewelle. Die Preise in Russland bleiben jedoch dank staatlicher Regulierung stabil.

Igor Juschkow, Experte der Finanzuniversität der Regierung der Russischen Föderation und des Nationalen Energiesicherheitsfonds (NESF), bemerkt:

„In den USA ist ein starker Anstieg der Gaspreise zu verzeichnen. Vor Kurzem hatte der Preis noch bei 130, dann bei 150 US-Dollar gelegen, und jetzt ist er auf über 200 US-Dollar pro tausend Kubikmeter gestiegen. Aus europäischer Sicht ist das zwar nicht viel, aber nach US-Maßstäben ist das ein ziemlich starker Anstieg.“

Wladimir Tschernow, Analytiker bei Freedom Finance Global, erklärt: „Die Risiken bestehen darin, dass teures Gas die Stromkosten erhöht, die Belastung der Stromnetze verstärkt und industrielle Verbraucher trifft. Für die USA bedeutet dies einen Anstieg des Inflationsdrucks und die Wahrscheinlichkeit einer Wiederholung lokaler Stromausfälle.“

In erster Linie ist Europa von den US-Exporten von Flüssigerdgas (LNG) abhängig, da auf den asiatischen Märkten auch andere große Lieferanten wie Australien und Katar eine wichtige Rolle spielen. Ob die Exporte aus den USA in die EU betroffen sein werden, hängt davon ab, wie lange das schlechte Wetter anhält. Bislang scheint der Markt nicht an einen lang anhaltenden Schneesturm zu glauben.

Sergei Kaufman, Analytiker bei der Finanzgruppe Finam, erläutert: „Die Auswirkungen auf die US-amerikanischen LNG-Exporte werden hauptsächlich von der Dauer der ungünstigen Wetterbedingungen abhängen, jedoch werden sie voraussichtlich nur von begrenzter Dauer sein.

1 2 11 12 13

Zuletzt gab es im Februar 2021 einen starken Wintersturm in den USA, der die LNG-Exporte im Februar um 30 Prozent reduzierte. Diese konnten sich jedoch recht schnell wieder normalisieren.“

Diesmal können die US-Verbraucher noch gut davonkommen. In Kürze wird es für sie jedoch deutlich schwieriger werden. Juschkow erläutert: „Sollten in den USA mehrere neue LNG-Exportanlagen gebaut werden, werden die Gaslieferanten beginnen, zwischen Export und Binnenmarkt zu manövrieren.

Und selbst wenn es in den USA keine Schneestürme mehr gäbe, werden die Preise auf dem Binnenmarkt steigen und hoch bleiben, einfach weil eine Kältewelle über Europa hereinbricht.

Sollten in einer solchen Situation die Gaspreise in Europa um 100 US-Dollar auf 500 US-Dollar steigen, wie es derzeit der Fall ist, würde dies auch in den USA zu einem Preisanstieg von 100 US-Dollar führen, da sonst das gesamte Gas auf die Außenmärkte gelangen würde.

Die Preise würden hoch bleiben. Genau dazu führt die Entscheidung, eine große Anzahl von LNG-Anlagen in den USA bauen zu lassen.“

Was Europa betrifft, so erlebt es zum ersten Mal solche Kälteperioden ganz ohne russisches Pipelinegas. Durch den Anstieg des LNG-Anteils an den Gasimporten in die EU auf 45 Prozent muss Europa nun härter mit asiatischen Ländern um Gasmengen konkurrieren.

Früher war es möglich, einfach mehr Gas bei Gazprom zu bestellen, ohne dass dies Auswirkungen auf den Markt und die Preise hatte.

Doch heute funktioniert das nicht mehr. Jetzt muss man mit anderen Märkten um LNG konkurrieren, und das ist nur durch Preiserhöhungen möglich.

Juschkow sagt dazu:

„Zum Glück ist es in Asien derzeit nicht so kalt, sodass die Verbraucher dort noch nicht mit voller Kraft in den Wettlauf um Gaslieferungen eingestiegen sind. Sonst könnten die Preise noch weiter steigen.“

In Europa kostet Gas bereits mehr als 500 US-Dollar pro tausend Kubikmeter. Wenn es in Europa auch im Februar und vor allem im März kalt bleibt, werden die Importpreise noch weiter steigen.

Denn die Gasspeicher werden leer sein, die Entnahmemöglichkeiten werden sinken, und die Nachfrage seitens der EU nach importiertem Flüssigerdgas wird größer sein als derzeit.

Tschernow ist der Meinung: „Wenn die Kälte bis Ende Januar anhält und sich bis in den Februar hinein fortsetzt, könnten die Preise um weitere zehn bis 20 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau steigen, vor allem auf dem Spotmarkt. Die Strompreise werden aufgrund des hohen Anteils der Gaserzeugung ebenfalls steigen.“

Kaufman sagt:

„Die Lage in Europa ist zwar nicht komfortabel, aber noch nicht kritisch. Nach unseren Prognosen könnte die Füllung der Gasspeicher bis zum Ende der Heizperiode bei 22 bis 25 Prozent liegen, was den niedrigsten Stand seit 2018 darstellen würde. Dies treibt die Preise natürlich nach oben, und wir schließen nicht aus, dass sie bei kaltem Wetter auch im Februar 600 US-Dollar pro tausend Kubikmeter erreichen könnten, sich also den Höchstständen des letzten Jahres annähern würden.“

Juschkow merkt dazu an: „Eine intensivere Entnahme von Gas aus den Untergrundspeichern erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Europäer die Heizperiode mit stark erschöpften Speicherbeständen beenden werden.

Dies bedeutet, dass sie in den verbleibenden Monaten bis November 2026 nicht nur für den laufenden Verbrauch, sondern auch für die Befüllung der Speicher große Mengen an Gas einkaufen müssen. Damit bleiben die Gaspreise in der EU das ganze Jahr über auf einem hohen Niveau.“

Die große Herausforderung für die EU besteht in ihrer fast vollständigen Abhängigkeit von LNG und dem Spotmarkt. Tschernow fügt abschließend hinzu: „Früher konnte man mit dem russischen Pipelinegas Wetterextreme ausgleichen und die Volatilität verringern. Heute reagiert der Markt empfindlicher auf Wetter, Logistik und die Lage außerhalb Europas.

Es ist schwieriger geworden, Preisrisiken und Vorräte zu steuern. Jede Kälteperiode schlägt sich sofort in der Preisentwicklung nieder und erhöht den Druck auf Verbraucher und Haushalte.“

Quellen: PublicDomain/rtnewsde.com am 29.01.2026