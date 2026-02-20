Krisenvorsorge: Schutz und Sicherheit

Teile die Wahrheit!

Pfeffer K.O. Spray Fog – 100 ml.

Das hochwirksame Abwehrspray auf Pfefferbasis enthält 11% konzentrierten Extrakt Oleoresin Capsicum. Dieser Inhaltsstoff bedeutet auch für den aggressivsten Angreifer den technischen K.O.

Fog = Sprühnebel

nicht brennbarer Sprühstrahl

Reichweite bis zu 5 m

mit höchstdosiertem natürlichen Cayenne-Pfefferkonzentrat Oleresin Capsicum

mit patentiertem Panikverschluss

11% OC und über 2,5 Mio SHU’s

Inhalt: 100 ml

Maße: 15 x 4,5 cm

Pfefferspray darf in Deutschland nur gegen Tiere eingesetzt werden!

Der Käufer haftet für die gesetzlichen Bestimmungen seines Landes!

Wir haben uns nach zahlreichen Test entschieden, Ihnen die 100 ml Fog anzubieten und uns gegen die Jet-Varianten entschieden.

Die Reichweite von bis zu 5 Metern und ein breiter Sprühnebel sind in einer Gefahren- und auch Paniksituation viel einfacher anzuwenden. Beim Jet Spray müssen Sie erst zielen und dann treffen oder sich erinnern, dass eine Z-Bewegung des Jets die beste Form der Nutzung ist.

Damit Sie sich sicher gegen Tierangriffe schützen können, sind die Fog-Sprays die beste Wahl.

Der Panikverschluss hat zwei Vorteile: Mit der Schutzklappe und deren Federmechanismus können Sie, wie im Bild den Schutz anheben und den Auslöser drücken. Im absoluten Notfall können Sie die Klappe einfach durchdrücken und auslösen.

Piexon Guardian Angel ® 4 Pro

Der Piexon Guardian Angel® 4 Pro ist ein extrem leichtes (120 Gramm) und dennoch effizientes Abwehrmittel für Selbstverteidigungszwecke.

Anders als bei herkömmlichen Pfeffersprays sorgt ein patentiertes Antriebssystem dafür, dass der mobile Schutzengel auch bei extremen Wetterbedingungen jederzeit zuverlässig funktioniert. Selbst bei Regen oder starkem Gegenwind verfehlt der Reizstoff seine Wirkung nicht und trifft dank eines innovativen Sprühvorgangs bis zu 4 Meter weit entfernte Objekte absolut zielsicher.

Der kleine Helfer ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet und kann selbst von ungeübten Personen im Notfall problemlos eingesetzt werden.

Sobald der Abzug gezogen ist, wird die erste Ladung versprüht. Der Wechsel zur zweiten Ladung erfolgt automatisch, sodass diese sofort im Anschluss ausgelöst werden kann.

Mit dem integrierten Fixierclip ist ein verdecktes Tragen im Hosenbund möglich.

Mini-Teleskopabwehrstock mit Clip und Handschlaufe 13 Zoll

Der Mini-Teleskopabwehrstock besteht aus Stahl und verfügt über einen geriffelten Strukturgriff für sicheren Halt. Durch seine kompakte Bauweise ist er im geschlossenen Zustand handlich und unauffällig zu tragen.

Ausgestattet mit einem stabilen Metallclip kann der Abwehrstock beispielsweise am Gürtel oder an einer Tasche befestigt werden. Eine zusätzliche Handschlaufe ergänzt die Konstruktion.

Teleskopierbare Stahlkonstruktion

Geriffelter, rutschfester Griff

Metallclip zur Befestigung

Inklusive Handschlaufe

Kompakte Bauform

Länge geöffnet: 32 cm

Länge geschlossen: 14 cm

Material: Stahl

Das Führen dieses Abwehrstocks in der Öffentlichkeit ist gemäß § 42a WaffG nur mit berechtigtem Interesse erlaubt.

Elektroschocker Power Max 500.000 V

Schützen Sie sich wirksam vor Angriffen, Vergewaltigungen und körperlicher Gewalt. Die Zahl der Überfälle steigt und daher wird ein effektiver Selbstschutz immer wichtiger. Dieses Elektroschockgerät mit 500.000 Volt schützt Sie in Notfällen. Es verursacht beim Angreifer folgende Wirkungen:

1-2 Sekunden: ein kurzer Schlag, der beim Angreifer einen Muskelkrampf und einenSchrecken verursacht.

1-3 Sekunden: ein mittlerer Schlag, der beim Angreifer eine seelische Erschütterung und einen Schock verursacht. Er könnte auch zu einem Sturz des Angreifers führen (wobei dieser dann unmittelbar wieder aufstehen kann).

4-5 Sekunden: ein voller Schlag, der beim Angreifer einen Verlust der Orientierung und für einige Minuten einen Schock verursacht.

Der integrierte Sicherungsstift bietet eine zusätzliche Sicherheit: Sobald Ihnen das Gerät aus der Hand gerissen wird, kann es nicht gegen Sie eingesetzt werden. Stecken Sie den Stift wieder ein, ist es wieder einsatzbereit.

Entsprechend den PTB-Vorschriften beträgt die Entladezeit bei diesem Gerät maximal 10 Sekunden. Danach schaltet das Gerät automatisch ab. Es kann dann frühestens nach 2 Sekunden durch Loslassen und erneutes Betätigen der Taste aktiviert werden.

Der Power Max wird inklusive zweier hochwertiger 9-V-Block-Alkali-Batterien geliefert. Mittels des beigefügten Gürtelclips kann der Elektroschocker am Gürtel befestigt werden. Dieser Elektroschocker verfügt über die in Deutschland notwendige PTB-Kennzeichnung.

Selbstverteidigungsschirm

Der Selbstverteidigungsschirm, der höchsten Ansprüchen genügt



Effektiv und diskret wie ein Bodyguard

Machen wir uns nichts vor: Die Sicherheitslage in Deutschland hat sich verändert und nicht jeder, der nachts gern ausgeht, kann sich Personenschutz leisten.

Vor diesem Hintergrund bleiben Abwehrschirme hocheffektive Defensivwaffen, die wie gewöhnliche Alltagsgegenstände aussehen, doch im Ernstfall einen Angreifer in die Flucht schlagen können. Nicht umsonst hat Lars Konarek den Selbstverteidigungsschirmen ein ganzes Kapitel in seinem Buch Freie Waffen gewidmet.

Unser Schirm hat nicht mehr Metall als ein durchschnittlicher Regenschirm, erregt deshalb keinen Verdacht und kann überall legal mitgeführt werden (auch in polizeilich festgelegten Sicherheitszonen, wo andere Waffen verboten sind). Während der Entwicklungsphase wurde der Schirm härtesten Tests unterzogen, das gilt für den Stab aus Glasfaserverbundstoff ebenso wie für die Fiberglas-Speichen.

Auch ohne den massiven Knauf aus Hartholz und die Stahlspitze dürfen wir sagen, dieser Schirm ist nahezu unzerbrechlich. Das Durchschnittsgewicht eines Menschen (ca. 85 Kilogramm) hält er ebenso aus wie kraftvolle Schläge gegen Beton. Und ja – mit seinem großzügigen Schirmdach schützt er Sie und Ihre Begleitung auch vor Regen und Wind.

Wir sind uns sicher: Ein überzeugter »Schirmkämpfer« wie der Brite John Steed (bekannt aus Mit Schirm, Charme & Melone) hätte an diesem Schirm seine Freude gehabt!

Automatischer Öffnungsmechanismus

Hält höchsten Belastungen stand

Unauffälliger Selbstschutzartikel

Teflonbeschichtetes Schirmdach

Stab aus einem extrem widerstandsfähigen Glasfaserverbundstoff

Speichen aus Fiberglas

Eleganter Knauf aus massivem Hartholz

Stahlspitze

schwarz

Länge: 91 cm

Durchmesser geöffnet: 110 cm

Gewicht: 820 g

Lieferumfang: Schirm inkl. Tragetasche mit Schultergurt

Kopp Tactical Pen

Taktischer Kugelschreiber



4-in-1: solider Kugelschreiber, LED-Leuchte, Glasbrecher und griffbereites Notwehr-Tool.

Dieser »Taktische Kugelschreiber« macht sich jeden Tag nützlich und gibt Ihnen das sichere Gefühl, bei einem Angriff gerüstet zu sein.

Diesen »Taktischen Kugelschreiber« haben Sie immer griffbereit. Clipsen Sie ihn einfach an Ihr Sakko, Ihre Jacke oder legen Sie ihn in Ihre Handtasche. Er ist von einem üblichen Kugelschreiber kaum zu unterscheiden. Doch im Ernstfall, wenn Sie bedrängt oder angegriffen werden, wird der robuste Metallstift in Sekunden zum wirkungsvollen Abschreckungs- und Notwehr-Tool.

Im Verteidigungsfall setzen Sie die Spitze aus vergütetem Stahl als Druckverstärker ein. So erzielen Sie mit wenig Krafteinsatz eine nachhaltige Wirkung.

Die Metallspitze ist auch perfekt als Glasbrecher geeignet – zum Beispiel bei einem Autounfall.

Eine leistungsfähige LED sorgt bei Bedarf für ausreichend Licht.

Spezialmine (austauschbar) und neun Knopfzellen der Größe LR936 werden mitgeliefert.

Der »Taktische Kugelschreiber« ist aus nahezu unverwüstlichem Aluminium mit rutschfest strukturierter Grifffläche.



Extra: Im Innern des »Taktischen Kugelschreibers« verbergen sich ein kleines Messer, ein Schraubendreher und ein Flaschenöffner.

am 20.02.2026