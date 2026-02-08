Lebt Jeffrey Epstein noch?: Die Wahrheit hinter dem viralen Foto im Zuge der Veröffentlichung der Epstein-Akten

Teile die Wahrheit!

Auf Social Media kursiert ein Foto, das angeblich Jeffrey Epstein mit Sonnenbrille, langen Haaren und Bart zeigt.

Jeffrey Epstein steht im Mittelpunkt, nachdem das Justizministerium die letzte Tranche von Dokumenten im Zusammenhang mit dem verstorbenen, verurteilten Kinderschänder veröffentlicht hat. Es gab zahlreiche Behauptungen, dass Epstein seinen Tod vorgetäuscht hat und derzeit noch lebt

Diese Behauptungen stammen zwar von unbestätigten Profilen, doch stützen sich die Informanten auf Dokumente aus der Bibliothek des US-Justizministeriums, wie beispielsweise die Akte mit der Nummer EFTA00133623 , um ihre Argumentation zu untermauern .

Laut offiziellen Aufzeichnungen wurde Epstein im August 2019 erhängt in seiner Gefängniszelle aufgefunden, und die Behörden stuften den Tod als Selbstmord ein.

Inmitten dieser Spekulationen im Internet kursiert ein Foto, das angeblich Epstein in der Gegenwart zeigt. Es zeigt eine Person, bei der es sich mutmaßlich um Epstein handelt, mit dunkler Sonnenbrille, langen Haaren und Bart.

Das Foto, das ein Gesicht im Seitenprofil zeigt, wurde in den sozialen Medien vielfach geteilt, und viele fragen sich, ob es sich tatsächlich um Jeffrey Epstein handelt.

Angebliches Foto von Jeffrey Epstein geht viral

Eine Person, die das Foto teilte, schrieb: „Das ist das vollständige Bild von Epstein. Er ist in Israel .“

Das Bild wurde auch in einem Verschwörungsthread auf Reddit geteilt. „Okay. Normalerweise rege ich mich bei solchen Fotos nicht so auf, aber Mann, entweder bin ich zu sehr davon eingenommen und alles sieht nach dem pädophilen Epstein aus, oder das ist tatsächlich er …

Der Typ neben ihm mit dem Ohrhörer. Werde ich verrückt?“, schrieb die Person, die den Beitrag geteilt hatte. (Seltsame orangefarbene Figur in der Nähe von Epsteins Zelle schürt Verdacht bezüglich angeblichen Selbstmords (Video))

Ein weiterer Nutzer fragte auf X: „Lebt der Pädophile Jeffrey Epstein noch?“. Gleichzeitig fragte sich jemand: „Ist es möglich, dass Epstein im Zeugenschutzprogramm ist und noch lebt?“

Eine andere Person teilte dieselben Fotos und erwähnte: „Der Grund, warum TRUMP nicht über EPSTEIN sprechen will, ist, dass Trump weiß, dass Epstein lebt und sich in Israel aufhält.“

Faktencheck: Jeffrey Epsteins angebliches Bild

Auch wenn die Person auf dem Bild Epstein ähnelt, dürfte das Bild nicht echt sein, wenn er sich einen Bart wachsen ließe und auch seine Haare wachsen ließe.

Eine Person auf X merkte an, dass das Bild KI-generiert und speziell mit Gemini erstellt worden sei. Sie teilte ein vollständiges Foto, auf dem das angebliche Wasserzeichen in der unteren Ecke sichtbar war.

1 2 11 12 13

„Dieses kursierende Bild ist gefälscht und KI-generiert … und der Versuch, Epstein mithilfe von KI lebendig und gesund in Tel Aviv darzustellen, lässt euch alle lächerlich aussehen“, schrieb die Person.

Auf Nachfrage zu dem Bild überprüfte Grok die Angaben eines Nutzers und antwortete: „Nein, das ist nicht Jeffrey Epstein. Er starb 2019, und die langen Haare und der Bart dieses Mannes passen nicht zu Epsteins bekanntem Aussehen.

Es sieht nach einer Verwechslung aus – vielleicht ein Doppelgänger in Tel Aviv, aufgrund der Umgebung.“ Der KI-Chatbot kennzeichnete das Bild jedoch nicht als KI-generiert.

This picture going around is fake and AI-created. …and trying to pull off Epstein is walking around alive and well in Tel Aviv using AI makes every single one of you look moronic. pic.twitter.com/72m64XPtwU — 𓂀 𝕋𝔼𝔸ℍ 𓂀 (@TeahCartel) February 5, 2026

Die Ex-Freundin von Prinz Andrew sagt, sie glaube nicht, dass Jeffrey Epstein tot sei

Andrew Mountbatten-Windsors Ex-Freundin Lady Victoria Hervey hat gesagt, dass sie nicht glaubt, dass Jeffrey Epstein tot ist.

Die ehemalige Society-Lady sagte gegenüber Tom Swarbrick von LBC, dass sie glaube, der verurteilte Pädophile könnte noch leben und sich möglicherweise in Israel aufhalten.

„Ehrlich gesagt glaube ich nicht einmal mehr, dass Jeffrey Epstein tot ist“, sagte sie zu Swarbrick.

Während des Interviews behauptete sie außerdem, dass Menschen „Verlierer“ seien, wenn sie nicht in den Epstein-Akten auftauchten.

LBC berichtet: Der Tod des Pädophilen im Jahr 2019 war lange Zeit Gegenstand von Verschwörungstheorien im Internet, wobei viele der Ansicht waren, dass er nicht durch Selbstmord gestorben sei.

Andrew beteuert weiterhin seine Unschuld und hat alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Ein anonymer Beitrag, der kurz vor der öffentlichen Bekanntgabe von Epsteins Tod auf 4chan geteilt wurde, behauptete, er sei „ausgetauscht“ worden und deutete an, dass er in einem Transporter abtransportiert worden sei. Der Verfasser gab an, ein Wärter des Gefängnisses zu sein.

Die Ex-Freundin des ehemaligen Prinzen bezieht sich auf eine E-Mail, die in der neuesten Tranche der Epstein-Akten veröffentlicht wurde und in der der Verfasser namentlich genannt und bestätigt wird, dass es sich um einen Gefängniswärter handelte.

Lady Hervey sagte zu Tom Swarbrick: „Ich glaube, ich habe eine dieser E-Mails gesehen, eine von denen, die in den Akten gelandet sind, und ich denke, dieser Gefängniswärter muss befragt werden. Derjenige, in dem er behauptete, gesehen zu haben, wie die Leichen ausgetauscht wurden.“

Als Tom Swarbrick sie fragte, wo er sich aufhalten könnte, antwortete sie: „Israel.“

Lady Hervey wird in den Epstein-Akten 23 Mal erwähnt.

Sie sagte zu Tom Swarbrick, dass es eine „Beleidigung“ wäre, wenn man in den Epstein-Akten nicht erwähnt würde, und dass man dann „ein ziemlicher Versager“ sei.

Lady Hervey sagte: „Er kannte jeden, der sehr mächtig war.“

„Wenn man also vor Ort war und Einfluss hatte, wäre es ehrlich gesagt eine Beleidigung, wenn man nicht in diesen Akten auftaucht, denn das bedeutet einfach, dass man ein ziemlicher Versager war.“

Quellen: PublicDomain/hindustantimes.com am 08.02.2026